Yolanda, la tesorera del PP que no tenía funciones "económicas ni contables"

La declaración de Yolanda García, extesorera del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, habría pasado desapercibida durante el juicio del caso Gürtel Valencia si no fuera por lo ilógicos que han resultado sus argumentos ante el juez José María Vázquez Honrubia. En más de diez ocasiones ha repetido que "no tenía funciones, no tenía ni idea de contabilidad".

En el cargo desde 2008 hasta 2012, mismo periodo en el que fue diputada de las Cortes Valencianas, llegó a la tesorería del Partido Popular a propuesta del exsecretario general del partido en dicha región, Ricardo Costa.

Sustituyó a Cristina Ibáñez, gerente del partido a nivel regional, durante su baja maternal. Pero, según ha defendido, nunca tomó ninguna decisión en cuanto a facturas giradas por Orange Market al PP, sino que únicamente hizo un trabajo de auxiliar administrativo.

El juez: ¿Pues buen trabajo, no?

"No tuve funciones económicas ni contables. No tuve firma, gracias a Dios no tuve que realizar nada de contabilidad porque Cristina Ibáñez regresó a tiempo de su baja de maternidad". Esa ha sido la explicación que García ha hecho de sus funciones ante la que el juez, ocurrente, ha preguntado: ¿Pues buen trabajo, no?

En referencia a los presuntos pagos con dinero en efectivo con los que distintos empresarios habrían pagado los trabajos de Orange Market para el PP, García ha defendido "no ser consciente de otro sistema de pago que no sea legal".

Preguntada por una factura de unos 100.000 euros girada al Grupo Parlamentario Popular por Álvaro Pérez 'El Bigotes', gerente de la empresa de Francisco Correa, ha defendido que "yo soy tesorera en el PP, no en el Grupo Popular de las Cortes, donde soy diputada rasa", puesto que los dos puestos fueron coincidentes.

La acusada, para la que la Fiscalía pide 6 meses de prisión como cómplice del delito electoral en la campaña valenciana de las elecciones generales de 2008, también ha defendido ante las preguntas de la acusación ejercida por el PSOE una vez más que "no tenía funciones". Sin embargo, ante la pregunta de si estaba omitiendo sus funciones, ha demostrado conocer muy bien el estatuto de los trabajadores referente al puesto de tesorero de un partido político.