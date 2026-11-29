El presidente de EEUU, Donald J. Trump, saluda a los medios de comunicación mientras pasea por el Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington, DC, EEUU. Ron Sachs EFE

Trump se burla de Sánchez tras su derrota electoral: "¿Ha perdido? Eso está bien, lo ha hecho fatal, se merece perder"

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LO ESENCIAL Las claves Donald Trump celebra la derrota de Pedro Sánchez en las elecciones generales asegurando que 'se merece perder' por su gestión. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo gana las elecciones y alcanza la mayoría absoluta en el Congreso al sumar sus escaños con los de Vox. El PSOE de Pedro Sánchez se queda en 115 diputados a falta de que concluya el escrutinio definitivo. La reacción de Trump llega tras años de desacuerdos con Sánchez por el gasto en la OTAN, el uso de las bases militares y el conflicto en Gaza.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha mostrado su satisfacción ante la derrota de Pedro Sánchez frente a la derecha liderada por Alberto Núñez Feijóo.

"¿Ha perdido? Eso está bien. Lo ha hecho fatal. Se merece perder", ha comentado el mandatario en respuesta a los medios de comunicación.

.@POTUS on Spain: "What was the final result?" "Sánchez lost." @POTUS: "He lost? Oh, that's a good thing. He did a terrible job. He deserves to lose." https://t.co/mi3ee4lh1a — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 29, 2026

El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha ganado las elecciones generales de este domingo y podrá formar gobierno con Vox. Juntos superan los 176 escaños necesarios para la mayoría absoluta en el Congreso.

Por su parte, el PSOE de Pedro Sánchez, se quedó en 115 diputados, a falta de completar el escrutinio.

Trump y Sánchez han protagonizado en los últimos años diferentes enfrentamientos por diferentes posturas geopolíticas.

Entre otras, por la negativa del español a cumplir con el aumento del gasto en defensa hasta el 5 % del PIB de los miembros de la OTAN. Trump llegó a amenazar con echar a España de la organización.

Madrid también negó a Washington el uso de las bases conjuntas para ataques directos contra Irán y ha cargado contra la ofensiva israelí en Gaza.