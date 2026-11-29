Participación récord a las 14 horas: alcanza el 45,7%, la cifra más alta en unas elecciones de la Democracia a esta hora

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LO ESENCIAL Las claves La participación electoral se sitúa en el 45,71% a las 14:00 horas, la cifra más alta registrada a esa hora en la historia de la democracia española. El dato supone un aumento de 5,2 puntos respecto a las elecciones de 2023 y supera el anterior récord histórico en un primer avance, registrado en junio de 1993 con un 41,83%. Las mayores cifras de participación se concentran en la Comunidad Valenciana (Valencia con un 51,56%), La Rioja (50,8%) y Zaragoza (50%). En la Comunidad de Madrid la movilización alcanza el 47,1%, mientras que en la provincia de Barcelona se sitúa en el 45,6%.

La participación de la jornada electoral se ha situado en el 45,71% a las 14 horas, según el primer avance facilitado por el Ministerio del Interior.

Se trata de la cifra más elevada de todas las elecciones celebradas en democracia.

Esto supone un incremento de 5,2 puntos respecto a las elecciones de 2023 (cuando el dato fue del 40,48% a la misma hora) y de 7,8 puntos respecto a 2019 (cuando fue del 37,9%).

Las cifras de participación más elevadas se registran a esta hora en La Rioja (50,8%), Zaragoza (50%) y la Comunidad Valenciana: Valencia (51,56%), Castellón (51,38%) y Alicante (49,82%).

En la Comunidad de Madrid, la participación a esta hora es del 47,1% (6,3 puntos por encima del dato de 2023).

Las cifras son también muy elevadas en Navarra (49%) y el País Vasco: Vizcaya (47,2%), Guipúzcoa (48,3%) y, en menor medida, en Álava (45,5%).

En la provincia de Guipúzcoa se juega su escaño el joven candidato del PP Jon Echeverría, que a lo largo de la campaña ha sufrido varios escraches e intentos de agresión por parte de los radicales afines a Bildu.

Otra de las batallas decisivas de estos comicios se disputa en Cataluña, donde Feijóo ha apostado por el alcalde Xavier García Albiol como cabeza de lista por Barcelona.

En esta provincia la participación es del 45,6% a las 14 horas. Hay cifras ligeramente más bajas en Tarragona (45,2%), Gerona (43,5%) y Lérida (42,2%).

En Murcia, donde los sondeos apuntaban al posible sorpasso de Vox al PSOE, la participación alcanza el 47,67%.

Hay una importante movilización en Castilla-La Mancha, el feudo de Emiliano García-Page: Guadalajara (49%), Cuenca (48,6%), Albacete (48%), Toledo (48%) y Ciudad Real (47,2%).

En Extremadura, la participación es del 45,3% en Cáceres y el 44,7% en Badajoz.

Las cifras no son tan destacadas en Baleares (43%), Ceuta (38,4%) y Melilla (34,1%).

Hasta ahora, la mayor participación en el primer avance de las 14 horas se registró en las elecciones generales de junio de 1993: el 41,83%. Pese al crecimiento del PP de Aznar, que alcanzó los 141 escaños, Felipe González logró revalidar su Gobierno tras el estallido de escándalos como el caso Filesa.

Las elecciones con el menor índice de participación en el primer avance fueron las de octubre de 1989: el 35,78%. Tras la huelga general convocada por UGT y CCOO, Felipe González se quedó a un escaño de la mayoría absoluta pero pudo seguir en la Moncloa. Fueron los primeros comicios con Aznar al frente del PP: se quedó con 107 escaños.

Hasta ahora, las elecciones con mayor índice de participación final, el 79,97%, fueron las de 1982, en las que Felipe González llegó al poder con una histórica mayoría absoluta de 202 escaños.

Las segundas con mayor participación, el 77,38%, fueron las de marzo de 1996. José María Aznar consiguió llegar al Gobierno, pero sus 156 escaños le obligaron a apoyarse en la Convergència de Pujol (a través del Pacto del Majestic), el PNV y CC.

Las terceras con la participación más elevada, el 76,44%, fueron las de junio de 1993, en las que Felipe González consiguió revalidar su Gobierno frente a Aznar. El PSOE sacó 159 diputados, por lo que tuvo que apoyarse en CiU y PNV para gobernar.

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