El resultado final de participación se ajustará previsiblemente a la baja una vez se contabilice el voto de los residentes en el extranjero (CERA).

Con más del 90 % escrutado, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal alcanzan los 185 escaños, lo que les permitirá negociar la formación de un nuevo Gobierno.

El dato provisional de afluencia a las urnas queda a menos de medio punto del récord histórico registrado en las elecciones de 1982 (79,97 %).

La participación en las elecciones generales del 29N alcanza el 79,59 %, lo que supone la segunda cifra más alta de la Democracia y supera en 13 puntos los datos de 2023.

Las elecciones generales de 2026 ya son históricas, y no solo por el cambio político. Este 29 de noviembre, los españoles han registrado la segunda mayor participación en las urnas de la Democracia, con un 79,59 %.

El dato al cierre de las urnas ha superado en 13 puntos el registro de 2023 (66,59 %), cuando los españoles votaron en plenas vacaciones estivales. Respecto a abril de 2019, cuando anotó un 71,76 %, la participación ha aumentado cerca de ocho puntos porcentuales.

Así, quedan menos de medio punto por debajo de las de 1982, las elecciones de mayor participación hasta la fecha. En aquella ocasión, con un 79,97% de participación, Felipe González llegó al poder con una histórica mayoría absoluta de 202 escaños.

Las terceras con mayor participación, del 77,38%, son las de marzo de 1996. José María Aznar consiguió llegar al Gobierno, pero sus 156 escaños le obligaron a apoyarse en la Convergència de Pujol (a través del Pacto del Majestic), el PNV y CC.

Las cuartas con mayor participación, el 76,44%, eran las de junio de 1993, en las que Felipe González consiguió revalidar su Gobierno frente a Aznar. El PSOE sacó 159 diputados, por lo que tuvo que apoyarse en CiU y PNV para gobernar.

Por debajo, este 29N ha registrado unos 13,5 puntos porcentuales más que las elecciones de noviembre de 2019, las de menor participación de la Democracia. Entonces, apenas superó el 66,23 %.

Aventajan también holgadamente a los resultados definitivos de otros comicios como los de junio de 2016 (66,48%) y noviembre de 2011 (68,94).

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Sin embargo, el dato de participación de este 2026 no es definitivo: aún no incluye el voto de los electores residentes en el extranjero (CERA), que, como ocurre tradicionalmente, modificará previsiblemente el resultado final a la baja.

Con el cierre de las urnas a las 20.00 horas de este, y a la espera de Canarias, que lo hizo una hora después, ha terminado una jornada electoral histórica en España, con colas en colegios electorales de distintas partes del país para votar.

El 29N ha estado marcado, además, por el llamamiento de los candidatos a una movilización masiva en las urnas. El líder socialista, Pedro Sánchez, fijó el objetivo en el 75 % para que el bloque progresista tuviera opciones este domingo.

Ni con el 75 ni con el 79,5. Los españoles han votado por el cambio este 29 de noviembre, y Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, en 185 escaños con más del 90 % escrutado, podrán iniciar negociaciones para conformar un nuevo Gobierno.