A las 14:00 horas ya se había reportado un primer avance histórico del 45,7%, la cifra más alta registrada a esa hora en la historia de la democracia.

Valencia y Madrid lideran la afluencia a las urnas superando el 72%, mientras que las cifras más bajas se registran en Melilla, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

El dato registrado a las 18 horas supera la participación final total de comicios anteriores como los de 2023, noviembre de 2019 o junio de 2016.

La participación electoral alcanza el 68,15% a las 18:00 horas, lo que representa un incremento de más de 15 puntos respecto a las elecciones de 2023.

La jornada electoral del 29N sigue marcando cifras de récord.

La participación se ha situado este domingo en el 68,15% a las 18 horas, según el segundo avance facilitado por el Ministerio del Interior.

Esto supone un incremento de más de 15 puntos respecto a las elecciones de 2023 (cuando el dato fue del 53,13% a la misma hora) y de 11 puntos respecto a las de noviembre de 2019 (cuando fue del 56,85%).

De hecho, la participación a esta hora ya supera la cifra final de otros comicios como los de 2023 (fue del 66,57%), noviembre de 2019 (66,23%) o junio de 2016 (66,48%).

Las cifras de participación más elevadas se registran a esta hora en Valencia (72,27%), Madrid (72%), Guadalajara (71,54%) y Castellón (71,47%).

También se sitúan por encima del 70% las provincias de Toledo (70,87%), Cantabria (70,7%), Valladolid (70,52%), Albacete (70,44%), Cuenca (70,37%), Segovia (70,32%) y Vizcaya (70,11%).

En cambio, se sitúan por debajo de la media (68,16%) Castilla y León (67,98%), Asturias (67,99%), Andalucía (66,85%), Cataluña (66,54%), Extremadura (65,94%), Islas Baleares (61,46%) y Canarias (57,56%).

Por circunscripciones, la participación más baja se registra en Melilla (56,32%), Las Palmas (57,40%), Santa Cruz de Tenerife (57,73%), Ceuta (60,80%) y Baleares (61,46%).

No obstante, el dato de Ceuta supone una subida de 21,5 puntos respecto a 2023. En Melilla la subida es de 24,3 puntos.

Una de las batallas decisivas de estos comicios se disputa en Cataluña, donde Feijóo ha apostado por el alcalde Xavier García Albiol como cabeza de lista por Barcelona

En la región, encabeza la participación Barcelona (67,43%), seguida de Gerona (64,17%), Lérida (61,78%) y Tarragona (64,90%).

Ya en el primer avance de las 14 horas, se ha registrado una participación récord del 45,7%, la más elevada de la democracia.

Con cifras especialmente elevadas en Valencia (51,56%), Castellón (51,38%), La Rioja (50,8%) y Zaragoza (50%).

Hasta ahora, las elecciones con la mayor participación en el segundo avance, el 63,45%, han sido las de 1996, en las que Aznar derrotó a Felipe González y llegó por primera vez a la Moncloa.

En cambio, la menor participación del segundo avance, el 51,21%, se registró en los comicios de junio de 2016.

Tras la irrupción de Podemos (71 escaños) y Ciudadanos (32), Rajoy continuó al frente del Gobierno con una frágil mayoría, hasta la moción de censura de junio de 2018 que llevó a Sánchez a la Moncloa.

Hasta ahora, las elecciones con mayor índice de participación final, el 79,97%, fueron las de 1982, en las que Felipe González llegó al poder con una histórica mayoría absoluta de 202 escaños.

Las segundas con mayor participación, el 77,38%, fueron las de marzo de 1996. José María Aznar consiguió llegar al Gobierno, pero sus 156 escaños le obligaron a apoyarse en la Convergència de Pujol (a través del Pacto del Majestic), el PNV y CC.

Las terceras con mayor participación, el 76,44%, fueron las de junio de 1993, en las que Felipe González consiguió revalidar su Gobierno frente a Aznar. El PSOE sacó 159 diputados, por lo que tuvo que apoyarse en CiU y PNV para gobernar.