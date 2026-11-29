Este domingo, 38'6 millones de españoles, la cifra más alta de la Historia, están convocados a la votación más decisiva de la democracia. Los ciudadanos podrán votar a lo largo de 11 horas, en concreto las urnas permanecerán abiertas desde las 9:00 hasta las 20:00 horas.
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El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, vota junto a su esposa, Eva Cárdenas.
J.J. Guillén
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Personal de correos entregando el voto por correo en un colegio electoral de la localidad vizcaína de Portugalete.
EFE.
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El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ejerce su derecho al voto en el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo.
Ballesteros
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Un votante utiliza el DNI digital para ejercer su derecho al voto en un colegio electoral de Mérida.
EFE.
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El líder de Vox, Santiago Abascal, vota en Madrid este domingo.
Javier Lizón
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Una votante ejerce su derecho al voto en las elecciones generales en un colegio electoral de Sevilla.
EFE.
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La cabeza de lista de Frente Amplio, Ada Colau, ejerce su derecho a voto en Barcelona.
David Zorrakino
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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, vota en el colegio La Inmaculada Marillac.
EFE.
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El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, vota en el CEIP Ramiro de Maetzu de Madrid.
EFE.
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La candidata de Podemos Irene Montero ejerce su derecho al voto.
Mariscal
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El president de la Generalitat y del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ejerce su derecho al voto en las elecciones generales.
EFE.
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Varias religiosas votan en un colegio electoral en Santiago de Compostela.
EFE.
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El candidato de Frente Amplio, Emilio Delegado, vota en Móstoles.
Rodrigo Jiménez
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Una votante ejerce su derecho al voto junto a su perro en las elecciones de este domingo en Madrid.
Rodrigo Jiménez
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La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, vota en un colegio electoral de Sevilla.
Julio Muñoz
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El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, vota en la Escuela Pilar Mestres de la Roca del Vallès.
EFE.