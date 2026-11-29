La jornada electoral registra cifras récord de participación, alcanzando el 68,15% a las 18:00 horas, 15 puntos por encima de los comicios de 2023.

Vox se consolidaría como tercera fuerza política con el 16,9% de los votos y entre 48 y 57 escaños, según el sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

El PSOE de Pedro Sánchez caería a una horquilla de 111-120 escaños y se quedaría sin opciones de gobernar ante la caída del Frente Amplio y el desgaste de sus socios.

El PP ganaría las elecciones con el 33,1% del voto y entre 131 y 141 diputados, logrando la mayoría absoluta junto a Vox y UPN con el 50,5% de los sufragios.

El PP de Alberto Núñez Feijóo habría ganado los comicios de este domingo, con el 33,1% del voto y una horquilla de entre 131 y 141 diputados.

El sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL al cierre de las urnas otorga al PP como escenario más probable un resultado de 137 escaños.

El bloque de la derecha (formado por PP, Vox y UPN) tendría garantizada la posibilidad de gobernar, al sumar el 50,5% del voto.Vox quedaría finalmente lejos de su meta del 20% del voto, que le permitiría optimizar el reparto de escaños en cada provincia.

El sondeo sitúa al partido de Santiago Abascal en el 16,9% del voto y una horquilla de 48 a 57 diputados. Con un promedio de 53 en el escenario central.

Pese a sus llamadas a la "movilización", Pedro Sánchez quedaría finalmente por debajo de su resultado de las elecciones de 2023 (cuando sacó 121 diputados).

El PSOE se colocaría en una horquilla de 111 a 120 diputados. En su escenario más probable, 115.

Y sin opciones de gobernar, ya que el Frente Amplio de Ada Colau se queda en una horquilla de 4-8 (4,7% del voto).

Sánchez tampoco tendría apoyos suficientes entre sus socios independentistas.

En Cataluña, el sondeo confirma que la lista conjunta ERC-Podemos se dispararía a una horquilla de 10-12 diputados (2,5%).

Mientras, Junts se hunde, con sólo el 1,2% del voto, y un resultado de 3 a 5 escaños.

Esta formación, que retiró su apoyo al Gobierno de Sánchez en 2025, paga su falta de liderazgo: tras nueve años huido de la Justicia, Carles Puigdemont ha anunciado que regresará a España el próximo día 12, tras beneficiarse de forma efectiva de la ley de amnistía.

En el País Vasco se produce un fenómeno similar.

Bildu crece hasta una horquilla de 7-8 escaños (1,5%).

Por su parte, el PNV retrocede y se queda con sólo 3-4 (0,8%), según el sondeo.

De este modo, se ven penalizados los dos partidos nacionalistas conservadores (PNV y Junts) que apoyaron a Sánchez.

En cambio, ERC y Bildu logran rentabilizar las concesiones que arrancaron al Gobierno. Entre otras, la progresiva salida de prisión de los presos de ETA, en el caso de Bildu.

Allí donde se presenta en solitario, Podemos se quedaría sin escaño. Suma el 0,8% del voto, por debajo incluso de la agrupación SALF de Alvise Pérez (1,9%).

El partido de Irene Montero sólo tendría opción de arañar algún escaño en Cataluña (a través de sus listas conjuntas con ERC) y en Canarias a través de la coalición UPCan (0,3%).

En la Comunidad Valenciana, el Front liderado por Compromís sacaría 3-4 escaños (1,3%).

Y Adelante Andalucía irrumpe con mucha fuerza: sacaría entre 3 y 5 diputados (2%).

Esta jornada electoral ha registrado las cifras de participación más elevadas en 50 años de Democracia.

A las 18 horas, la participación alcanzaba el 68,15%, 15 puntos más que en las elecciones de 2023 y 11 más que en las de noviembre de 2019.

De hecho, la participación a esa hora ya superaba la cifra final de otros comicios como los de 2023 (fue del 66,57%), noviembre de 2019 (66,23%) o junio de 2016 (66,48%).

A lo largo de toda la campaña, Sánchez ha intentado sostener la narrativa de la "remontada" con un triple objetivo: movilizar a un electorado desmoralizado por la corrupción, apelar al "voto útil" frente a sus socios del Frente Amplio y sembrar el desaliento en la derecha.

Privado de la presencia de Zapatero y Óscar Puente en los mítines, se ha visto obligado a recurrir a otros referentes del pasado, como José Bono, para pedir el voto.

Moncloa diseñó una campaña cargada de optimismo, con bailes de los candidatos y la declaración de amor a Begoña Gómez (también en la portada de la revista Lecturas), para eludir el debate sobre la corrupción, la invasión de Ceuta y los accidentes de Adamuz y Urda, que suman 115 fallecidos.

Por su parte, el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado a su experiencia como gestor (desde la dirección de Correos a sus 13 años al frente de la Xunta) y ha prometido impulsar una regeneración democrática.

En la recta final de la campaña ha apelado, también, al "voto prestado" de los socialistas que quieren poner fin a los escándalos de corrupción.

Feijóo ha consolidado su liderazgo en los dos debates televisados. Pero también se ha subido a un bólido a 247 kilómetros por hora conducido por el youtuber Plex en el circuito del Jarama.

Otras encuestas

La encuesta de Sigma Dos para RTVE y Forta le da al PP un 32,2% y una horquilla de entre 131-136 escaños (incluyendo 2 de la lista UPN-PP en Navarra).

Feijóo superaría al PSOE en 3,4 puntos y podría convertirse en el próximo presidente del Gobierno si pacta con Vox.

La formación de Santiago Abascal conseguiría el 16,2% del voto, con entre 44 y 48 escaños.

En la parte baja de la horquilla, el bloque de la derecha se quedaría en 175 escaños, a uno de la mayoría absoluta.

Los socialistas tendrían el 28,8% y entre 119 y 124 escaños.

El Frente Amplio conseguiría un 5,7% de los votos, con entre 10 y 11 diputados, a los que habría que sumar 3 del Front Valencià (liderado por Compromís) y 1 de la Unión del Pueblo Canario (UPCan), la coalición de izquierda en el archipiélago.

Por su parte, ERC tendría 9-10 escaños. Junts estaría peleando por irse al Grupo Mixto con 4-5 escaños.

EH Bildu obtendría 7-8, PNV caería a una horquilla de 2-3, BNG sacaría 2 y Adelante Andalucía podría estrenarse con Grupo Parlamentario propio, con entre 4 y 5.

La encuesta de GESOP para El Periódico también apunta a que la derecha tendría mayoría para gobernar.

El PP se colocaría en una horquilla de 130-138. Y podría gobernar con Vox, que obtendría 47-57.

Pedro Sánchez podría mejorar ligeramente su resultado de 2023, con una horquilla de 113-125, pero sin opciones de seguir en la Moncloa.

El Frente Amplio y sus distintas candidaturas afines (como Compromís en Comunidad Valenciana, BNG en Galicia y Cha en Aragón) rondaría una horquilla de 16-20.

Este sondeo también apunta al crecimiento de Bildu (9-11) y ERC (9-12).

Con Junts (3-4) y PNV (1-2) bajo mínimos. El sondeo otorga a Adelante Andalucía una horquilla de 3-6.

Ficha técnica:

Tracking electoral para EL ESPAÑOL: acumulado de 10.000 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.