Al menos 14 provincias disputan el último escaño por estrechos márgenes de votos, con el recuento exterior siendo clave a partir del 4 de diciembre.

El voto CERA alcanza registros récord impulsado por la 'ley de nietos', con una importante participación presencial en los consulados de América Latina y Europa.

La suma del PP y Vox mantiene una proyección holgada por encima de la mayoría absoluta en la mayoría de los análisis demoscópicos.

Los últimos sondeos y trackings sitúan al Partido Popular en alza tras los debates, con Vox a la baja y el PSOE en posición estable.

Alberto Núñez Feijóo encara el día de reflexión con el viento a favor. En las últimas horas han circulado sondeos de las principales empresas de encuestas que la ley electoral impide divulgar.

Sólo se ha hecho público el de GESOP, en el Adelaide Review de Australia, que confirma el pronóstico: el PP está al alza, Vox sigue cayendo como en los últimos 10 días, y el PSOE se mantiene estable.

Los trackings de los últimos días dibujan el escenario que Génova anticipaba y el líder popular, que salió del cara a cara vencedor, y se confirmó en el debate a cuatro, según la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, ve ahora cómo los números respaldan su relato de que la alternancia está al alcance.

El movimiento más relevante está en la derecha. La apuesta por el "voto útil" al que apelaba Feijóo confirma su estrategia de centrar los ataques en Pedro Sánchez y evitar la confrontación con Santiago Abascal.

Aun así, la suma de ambos partidos sigue claramente por encima de la mayoría absoluta en todas las proyecciones, como pronosticó el pasado lunes la última encuesta de este diario, lo que permite a los populares presentar el cambio como un hecho casi consumado.

En el otro lado, el PSOE se sostiene algo estancado y aleja la última baza de Sánchez: a pesar de que se anuncia una participación muy alta, alrededor del 75% que él mismo pide, la movilización de los indecisos de izquierda no parece ocurrir, ni los de la derecha se quedarían en casa.

La campaña terminó así, este viernes, con el PP pidiendo "dar todo hasta el último minuto" para no relajarse y con Sánchez apostando por la movilización con "todo al rojo".

Eso sí, el voto por correo y el alza del voto CERA anticipan la idea de unas elecciones con mucha participación.

El voto por correo ha subido un 8,86% respecto al de 2019, hasta 1.012.033 papeletas, y el voto exterior casi se duplica en algunos consulados, como el de Bruselas. Con esos indicadores, la participación apunta al horizonte del 75% deseado por Sánchez... pero no los resultados de los trackings.

Conviene aclarar, en todo caso, que 2023 fue una excepción en el voto postal, por las fechas veraniegas de los comicios. El 23-J, las papeletas enviadas por correo fueron un 59% más que ahora, hasta los 2.471.932 electores.

Último sondeo de EL ESPAÑOL

El pasado lunes, último día en que se podían publicar encuestas, SocioMétrica cerró su trabajo ese mismo 23 de noviembre a las 15:44, apurando el plazo para poder publicar antes de la medianoche.

El sondeo daba al PP la victoria con el 32% de los votos y 133 escaños, a los que se suman dos de UPN. Con los 61 escaños de Vox (18,1%), el bloque de derechas llegaba a 196, 20 por encima de la mayoría absoluta.

Ya subía entonces el PSOE, al 29% y 115 escaños, uno más que en el sondeo de un día antes, aunque seis menos que los 121 de 2023.

Así, se consolidaba el repunte del bipartidismo: entre populares y socialistas sumaban el 61% del voto y 248 escaños, frente al 59,4% y 240 del 15 de noviembre. Vox caía desde los 67 de ocho jornadas atrás. Pero aun así casi duplicaría los 33 de 2023.

Frente Amplio, con el 4,6%, obtendría 5 asientos (tres en Madrid y dos en Barcelona), 26 menos que los 31 de Sumar en 2023. Y Podemos, con el 1%, y la agrupación SALF de Alvise Pérez, con el 2,1%, se quedarían sin representación.

ERC mantendría 9 escaños y Junts bajaría a 5. Bildu sería primera fuerza en el País Vasco con 7 escaños, seis en Euskadi y uno en Navarra, y doblaría al PNV, que cae a 3. Adelante Andalucía y Compromís tendrían 3 cada uno, el BNG 2 y Coalición Canaria 1.

De este modo, el llamado bloque de investidura de Sánchez ya sólo sumaría 151 escaños (43,5%), 25 menos de los necesarios para volver a investir al socialista.

Promedios de encuestas

Mientras circulaban nuevos trackings por las redacciones, las sedes de los partidos y los institutos demoscópicos, el miércoles cinco promedios de encuestas, publicados por EL ESPAÑOL, confirmaban la tendencia, con el PP bailando entre los 125 y los 131 escaños.

Con Vox, la derecha sumaba en ese agregador entre 189 y 194 diputados, por encima de la mayoría absoluta de 176. Todos los datos estaban recogidos de encuestas previas a la veda legal: y cuatro habían cerrado sus trabajos el mismo lunes 23.

Entre ellos, Demoscopio daba un 71,9% de probabilidad al PP de ser primera fuerza y un 87,9% de que la derecha pueda gobernar, alcanzando la mayoría absoluta.

Polling Forecast daba la mayoría a las derechas en un 96% de sus simulaciones. Y Electomanía situaba a PP y Vox 13 escaños por encima de la mayoría.

El voto CERA

Este jueves cerraron, finalmente, las urnas de los consulados. Y el balance era de récord. Exteriores no ha dado todavía una cifra global de voto de los españoles en el extranjero, pero los recuentos de las sedes consulares superan con claridad los de 2023 en la mayoría de las grandes plazas.

"Una barbaridad, lo nunca visto, récord", resumen a Efe personas implicadas en el dispositivo del Consulado General de España en París.

El caso más llamativo es Montevideo. El consulado en la capital uruguaya ha recibido 3.415 votos en urna. En las generales de 2023 fueron 1.099. Es decir, el triple. Y aún falta el correo, que hace tres años superó por poco los 4.000 sobres.

En Ciudad de México, el consulado general calculaba cerrar con unos 12.000 votos en urna y más de un millar por correo. Es el doble que en 2023.

En París, uno de los mayores consulados de Europa, con unos 100.000 inscritos, la participación provisional supera ya el 20%. En 2023 rondó el 15%. El correo también se ha desbordado: solo este jueves llegaron 5.000 sobres. En 2023, una jornada así apenas pasaba de los 300.

Venezuela rompe su techo. Los centros de Caracas y Valencia han recogido 13.692 votos, el 11,2% del censo.. En 2023 votaron 8.831 personas, el 7,49%: ahora son un 55% más.

En Washington, la marca de 2023 cayó antes de tiempo: el martes por la mañana ya habían votado en persona más de 800 españoles, frente a 562 hace tres años, según fuentes diplomáticas citadas por Efe.

Buenos Aires, el mayor consulado del mundo, también sube en la urna: 8.950 votos presenciales frente a 5.694 en 2023, un 57% más. Y eso, pese al puente del lunes 23, festivo en Argentina. Falta aún por sumar el correo, cuyo último envío llega este viernes.

La excepción es Chile, donde las fuentes consulares consultadas por Efe prevén una participación baja, como en anteriores comicios.

Por qué se dispara

Detrás de la movilización está, ante todo, el censo. Este año pueden votar desde el exterior 2.776.645 españoles, un récord. Son el 7,17% de todo el electorado; en 1996 eran el 1,6%.

Desde 2023, el CERA ha sumado 448.384 electores, un 19,3% más. Y ese salto tiene nombre: unas 353.000 personas han entrado gracias a la ley de nietos, tal y como publicó este periódico.

Más censo significa más votos aunque la participación no cambie: el 10% que votó en 2023, 233.688 españoles, equivaldría hoy a unos 277.700.

La polémica ha hecho el resto: la batalla judicial por la ley de nietos ha movilizado a la diáspora. Esa batalla deja, además, la imagen más insólita del cierre: votos que, por ahora, no se contarán.

El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente en septiembre el voto de los nacionalizados por la ley de nietos que no acreditaron el exilio de sus abuelos: 113.326, según la Oficina del Censo Electoral.

Pudieron ir al consulado, pero no a la urna. Sus votos acabaron en cajas de cartón en Buenos Aires, en sobres amarillos en Ciudad de México o en una urna con el cartel "LMD" en Venezuela.

Han acudido pocos: 918 en Buenos Aires, algo más de 200 en Montevideo y un número "muy marginal" en Venezuela. La Junta Electoral Central ha ordenado anotarlos como "votos no escrutables".

Escaños en el aire

Con las urnas cerradas, los sobres salen en valija diplomática ahora hacia el Ministerio de Exteriores, que los reparte entre las juntas electorales provinciales. Solo el envío de Montevideo pesará unos 300 kilos.

Hay que tener en cuenta que el voto exterior no se cuenta la noche electoral. Se escruta a partir del viernes 4 de diciembre y el recuento debe terminar como tarde el lunes 7. Hasta entonces, el reparto de escaños será provisional.

Esta vez hay escaños al filo. El último sondeo de SocioMétrica, que publicó este periódico el lunes, último día en que la ley electoral permitía difundir encuestas, dejaba 20 escaños en disputa, tres de ellos decididos por 0,1 puntos o menos.

El más ajustado es La Coruña: el único diputado de Vox y el tercero del PSOE estaban separados por unos 25 votos. En Zaragoza, el segundo de Vox estaba a unos 180 de la Chunta-Frente Amplio, y en Granada, el tercero del PSOE, a unos 510 de Vox.

En Madrid, el diputado 17 del PP estaba a unos 6.560 votos del PSOE. Y en Lérida, el único escaño de Junts, a unos 340 del PP.

Ninguna de esas pugnas amenaza la mayoría absoluta que el sondeo daba a PP, Vox y UPN. Pero en las más ajustadas bastarían unas decenas o unos cientos de votos del exterior para mover el escaño.

Allí donde el último escaño quede en el aire, la noche electoral no terminará el domingo, sino cuando se abran los sobres del exterior, a partir del 4 de diciembre.

Último escaño en 14 provincias

En todo caso, el voto en España también está reñido en más de una decena de plazas, y de la movilización de los simpatizantes del PP o de sus contendientes en cada circunscripción dependerá, en buena medida, el resultado al que se llegue el domingo por la noche.

A menos ya de 24 horas para votar, el PP concentra su recta final en una batalla provincia a provincia.

Según la lista que maneja el partido, hay 14 circunscripciones abiertas: Alicante, Córdoba, Guipúzcoa, Las Palmas, Lugo, Málaga, Sevilla, Barcelona, Huesca, Teruel, Valencia, Madrid, Lérida y Gerona.

En siete de ellas el rival es el PSOE (en Alicante, junto a Compromís). En Córdoba y Madrid es Frente Amplio. Y formaciones nacionalistas en Guipúzcoa (Bildu), Las Palmas (Coalición Canaria), y en Barcelona , Lérida y Gerona (ERC).

El mensaje de Feijóo es de "movilización total". Este viernes, en el Pabellón de la Navegación de la Isla de la Cartuja (Sevilla), y junto a Juanma Moreno y Juan Bravo, pidió a los suyos: "Hay que darlo todo, hasta el último minuto. Hasta el último voto".

La insistencia tiene una explicación en las cifras de hace tres años. En Gerona el PP se quedó a 285 de arrebatar un escaño a Junts. En Lérida le faltaron unos 3.500 votos. De hecho, el propio Feijóo pidió apoyo en esa provincia el pasado días 16 asegurando que "nos faltan 900 votos".

Por eso, Xavier García Albiol, cabeza de lista por Barcelona, cerraba campaña en L'Hospitalet este viernes pidiendo, como Feijóo, el voto "de izquierdas o de derechas".

El alcalde de Badalona dijo que no trabajará "para cambiar su ideología" y prometió ser "el tío más pesado" defendiendo los intereses catalanes.

Por su parte, Jon Echeverría, candidato por Gipuzkoa, participó en el último mitin del PP vasco en San Sebastián. Entre insultos y gritos de "¡PP, fascista!" de un grupo de radicales separatistas, el joven popular se presentó como "la única alternativa" a Sánchez.

Feijóo ya había marcado la línea tras el cara a cara con Sánchez, en la sede de Génova: "Hemos ganado los tres puntos pero queda el partido de vuelta: el 29 de noviembre".

Y es que aquel 23-J de hace tres años, nueve escaños se decidieron por menos de 2.000 votos, y otro por menos de 2.500.

En Cantabria, al PP le faltaron 404 votos. En Madrid, Salamanca, Teruel y Málaga conservó el último escaño por 1.340, 1.495, 1.946 y 2.429 votos, respectivamente.

Los populares confían en que ahora ese margen de unos pocos cientos o miles de votos juegue a favor de su apuesta por "el cambio necesario".