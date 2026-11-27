Solicitud del voto en una oficina de Correos. EUROPA PRESS

El voto por correo cae un 59% respecto a las elecciones de julio de 2023 pero se mantiene un 9% por encima de 2019

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LO ESENCIAL Las claves Correos ha tramitado 1.012.033 votos por correo, lo que supone un descenso del 59% respecto a las elecciones del 23J celebradas en pleno verano. A pesar de la bajada en comparación con 2023, la cifra de voto postal se mantiene un 9% por encima de los datos registrados en las elecciones de noviembre de 2019. Madrid encabeza la cifra de votos por correo por provincias con 134.105, mientras que Andalucía lidera el volumen por comunidades autónomas con 187.510. Un dispositivo especial de más de 15.000 profesionales de Correos se encargará de entregar las papeletas en las 61.033 mesas electorales durante la jornada del domingo.

Correos ha tramitado un total de 1.012.033 votos por correo para las elecciones generales del próximo domingo.

Esta cifra que supone una caída del 59% respecto a las elecciones registradas el 23J de 2023. No obstante, aquellos comicios se celebraron en pleno mes de julio, por lo que se disparó la participación mediante esta fórmula.

El dato registrado ahora se mantiene un 9% por encima del de las anteriores elecciones de noviembre de 2019.

En aquellos comicios se contabilizaron 929.674 votos por correo.

Según ha informado el organismo público en un comunicado, los votos admitidos hasta que se cerró el plazo, a las 14 horas de ayer jueves, representan el 92,03% de las solicitudes de voto por correo que se habían registrado, en línea con comicios anteriores.

En las elecciones del 23 de julio de 2023, 2.471.932 españoles optaron por esta vía.

En esta ocasión, la provincia que más votos por correo ha registrado ha sido Madrid, con 134.105, seguida por Barcelona, con 83.654; y Valencia, con 42.868.

Por comunidades autónomas, la primera es Andalucía, con 187.510, según ha informado Europa Press.

Ahora, Correos deberá hacer llegar todos estos votos a las mesas electorales cuando se constituyan este domingo. Para ello, la entidad tiene previsto un despliegue logístico especial, compuesto por más de 15.000 profesionales entre personal de reparto, oficinas y centros de tratamiento, así como más de 7.400 vehículos de su flota.

Cuando se produzca la apertura de los colegios electorales, a las 9.00 horas del domingo, un primer equipo de Correos entregará los votos en custodia en las 61.033 mesas distribuidas por toda España.

Otro grupo hará llegar a las mesas electorales aquellos votos por correo que pudieran recibirse durante el transcurso de la jornada.

Por último, precisa Correos en su nota, otro equipo recogerá el denominado "tercer sobre", con el resultado final del escrutinio, de las mesas electorales de todos y cada uno de los colegios electorales del país.

Desde la convocatoria de los comicios, Correos ha distribuido las 35.953.542 tarjetas censales emitidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a los ciudadanos con derecho a voto, además de los envíos de propaganda electoral y papeletas de los diferentes partidos y coaliciones.

"Correos ha adoptado todas las medidas organizativas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que tiene encomendadas durante los procesos electorales y está poniendo todos sus recursos tecnológicos, logísticos y humanos al servicio del correcto desarrollo del proceso", indica la empresa pública en un comunicado.