En convocatorias pasadas como las de 2011 o 2015, el PP logró victorias o mayorías rotundas en las urnas pese a convocar aforos significativamente menores en sus eventos de campaña.

Los antecedentes históricos del PSOE demuestran que la afluencia masiva a los actos no garantiza el éxito electoral, como ocurrió con los 30.000 asistentes de Rubalcaba en 2011 o los 16.000 de Almunia en el año 2000.

El PSOE confía en dar la sorpresa el 29-N al lograr llenar recintos de 10.000 personas en Santiago y Barcelona, apoyados en la movilización de agrupaciones y autobuses fletados.

"Lo estamos petando en los mítines", repiten en el PSOE. Cuando los mítines parecían estar en desuso, los socialistas vuelven a llenar pabellones.

El pasado viernes, en Santiago de Compostela, reunieron a 10.000 personas. Este martes, en Barcelona, otra vez la misma cifra.

Hoy, en el cierre de campaña, esperan volver a reunir a 10.000 seguidores en la Caja Mágica de Madrid, en un acto que prometen que será "más que un mitin", con actuaciones sorpresa que no quieren revelar.

En Ferraz se aferran a estos datos para predecir que los sondeos se están quedando cortos y que hay un movimiento de fondo que no están detectando los trackings: si los aforos se llenan, vamos por delante.

Sin embargo, el "termómetro socialista" indica que mítines multitudinarios no se traducen, necesariamente, en un éxito en las urnas.

El mitin más multitudinario en lo que va de siglo lo protagonizó el PSOE en Dos Hermanas en las generales del 2011.

En ese acto, Alfredo Pérez Rubalcaba consiguió reunir a 30.000 personas al juntar, por primera vez desde 1996, a Felipe González y Alfonso Guerra en un mismo atril. En el PSOE se ufanaban aquel 5 de noviembre porque llegó a ser "trending topic mundial".

El resultado, en cambio, fue el peor histórico del PSOE en unas generales hasta ese momento: 110 diputados y un 28,7% del voto. Luego incluso lo empeoró Sánchez, en 2015 (90 escaños) y 2016 (85 diputados).

En cambio, en aquellas elecciones de 2011, el PP de Mariano Rajoy cosechó 186 escaños y un 44,6% de los votos, pese a que sus mítines habían estado, como máximo, en 20.000 personas en Valencia.

Algo parecido sucedió en el año 2000 cuando Joaquín Almunia reunió a 16.000 simpatizantes en la Plaza de Toros de Valencia. Uno de los más espectaculares de aquella campaña y parecía parejo a los de José María Aznar en aquella campaña.

Sin embargo, unos días más tarde el PSOE sacó 125 escaños, también su peor resultado hasta ese momento, y el PP obtuvo su primera mayoría absoluta: 183.

Aforos y votos

El año 2015 fue un buen termómetro. Pedro Sánchez tuvo un mitin en la capital del Turia en la que reunió a entre 8.000 y 9.000 personas.

No fue el más multitudinario: Albert Rivera reunió a 10.000 personas en el Palacio de Vistalegre y Pablo Iglesias a 11.000 en la Caja Mágica.

Sin embargo, el partido más votado fue el PP de Mariano Rajoy cuyo mitin más multitudinario fue en la plaza de toros de Las Rozas. Un recinto que no logró llenar: apenas 4.000 personas.

Sin embargo, unos días más tarde fue el más votado con el 33,4%, fuera del alcance del 22% del PSOE y del 20,7% de Podemos

Lo que sí demuestra toda esta trayectoria es la capacidad de movilización de un PSOE que sabe activarse, y que empieza a hacerlo con la llamada de los secretarios de Organización provinciales a sus agrupaciones.

En el caso del reciente mitin de Sánchez en Santiago se fletaron 52 autobuses desde todos los puntos de Galicia.

Lo mismo sucedió unos días más tarde en Barcelona, donde los socialistas tuvieron que cambiar el recinto del pabellón de Vall d'Hebron, con capacidad para 3.000 personas, porque solo con los autocares que había fletado el PSC ya contaban con 4.000 asistentes. Al final, lo hizo en la Fira de Barcelona.

En otros casos, durante esta campaña, se han llenado mítines, pero los que venían en los autobuses se quedaban fuera del recinto y seguían el acto por pantallas en la calle. Así sucedió en la presentación del programa electoral en Alcorcón. Sin embargo, se mantuvo el recinto. Una manera de dar otra imagen: gente que se queda fuera y da mayor sensación de desborde.