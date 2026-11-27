Entre sus propuestas fiscales, Feijóo planteó aplicar IVA cero a la cesta de la compra, deflactar el IRPF, reducir impuestos a la luz y establecer cuota cero para autónomos de menor facturación.

El bloque de izquierda defendió su modelo continuista y propuso aumentar los impuestos a los ultrarricos, marcando distancias con las propuestas del PP y Vox.

Alberto Núñez Feijóo reprochó al Gobierno el aumento del coste de la vida, señalando que los alimentos han subido un 43% y que las familias tienen dificultades para llegar a fin de mes.

Pedro Sánchez y Ada Colau acorralaron a Santiago Abascal durante el debate por su propuesta de recortar 112.000 millones de euros de gasto público y le criticaron el uso del bono social eléctrico.

El bloque de izquierdas de Pedro Sánchez y Ada Colau en el debate a cuatro de este jueves ha aprovechado la ocasión para acorralar al líder de Vox y su propuesta de recortar el gasto en España en 112.000 millones de euros, una cantidad exagerada para la que no ha habido explicación alguna.

Pero lo que no ha podido evitar el candidato socialista y todavía presidente del Gobierno son los reproches, incluso de sus socios de Frente Amplio, por lo mal que lo están pasando muchas familias que no llegan a fin de mes por la subida de los precios y la inflación.

"Hay que ser honestos -admitió Colau-, hay dificultades y los bolsillos de las familias no van bien". Algo que Feijóo ha rematado con la tremenda indignación que tiene la gente, porque "cuando abre la nevera no ve a Sánchez ni a Colau, ve que no puede llegar a fin de mes".

El líder del PP le espetó a Sánchez a que buscara los tickets de la compra que tenga en casa, para que compruebe como los alimentos de la cesta de la compra han subido un 43% desde que gobierna.

La conversación llegó a un momento álgido cuando Feijóo le preguntó por la pizza "cojonuda" que dijo que se estaba comiendo en Luna Rossa, una pizzería que "usted conoce muy bien", le dijo. "¿Sabe en qué calle está?", le espetó, sin respuesta alguna pero que recordó a todo el mundo que es un local muy cercano a la sauna que tenía el padre de Begoña Gómez.

El remate lo puso cuando le recordó a Sánchez que esa pizza que se estaba comiendo y con la que puso un tuit, había subido un 45%. "Y eso es porque su dinero se esfuma con la inflación, que lleva 18 meses por encima de la de la eurozona".

En el segundo bloque del debate a cuatro de este jueves se vio con claridad el diferente modelo económico que defienden los dos bloques en liza: PP y Vox abogaron por una rebaja de impuestos y un control férreo del gasto, frente al proyecto expansivo de PSOE y Frente Amplio, continuista con la situación actual y con la propuesta populista de subir impuestos a los ultrarricos.

Pero la gran carga de reproches de la izquierda se lanzó contra Abascal y sus argumentos de que la gente se va de España porque no puede ganar el dinero suficiente para vivir, mientras "se entregan" sectores como el de la automoción a los chinos.

Además de las continuas acusaciones por parte del presidente del Gobierno del uso de bulos, toda la carga de su crítica se centró en la idea de Vox (con el PP de cómplice) de aplicar en España la motosierra de Milei, justo el día que se ha sabido que aquel país ha entrado en recesión técnica.

Incluso le sacaron a la luz al líder de Vox la incongruencia ("hipocresía" en palabras de Colau) que supone criticar el gasto social y acusar de derroche al Gobierno, cuando su familia es una de las beneficiarias del bono social eléctrico.

"Es que el señor Sánchez piensa que mi familia es la única numerosa que no debe cobrar", se defendió Abascal, para rematar con que "usted no debe discriminar a nadie por sus ideas". Una acusación ante la que el líder del PSOE fue tajante y dejó a todos en silencio: "A otro perro con ese hueso".

Sin propuestas claras

El tono elevado y la lucha de reproches que se generó en el bloque económico y siguió en todas las partes del debate, eclipsó las opciones de poner sobre la mesa medidas económicas y fiscales concretas sobre las que discutir.

Sólo el líder del PP, que había reservado parte de su tiempo mientras el resto de candidatos se enzarzaban en continuas descalificaciones, pudo poner sobre la mesa la rebaja de impuestos que desde su partido se plantea.

El IVA cero a la cesta de la compra, bajar los impuestos de la luz, deflactar el IRPF, cuota cero para los autónomos de menor facturación y hasta hacer vitalicias las ayudas a las familias numerosas.

"La gente tiene derecho a perseguir el éxito, pero cuando un español lo intenta, ustedes le machacan a impuestos", explicó Feijóo de forma muy gráfica, para recordar que su plan es incentivar la inversión, bajar impuestos y recaudar más porque habrá más empresas y más actividad económica.

Como ocurrió en el cara a cara de la semana pasada, el candidato del PP no puso sobre la mesa más reformas de impuestos que las coyunturales que se han hecho con el escudo social para frenar la subida de la energía por la crisis de Irán.

Al final del debate y tras el rifirrafe inicial, al candidato de Vox era al que más tiempo le quedaba para cerrar la segunda parte del debate en solitario. Pero sólo lo aprovechó para recordar el reto de la IA y la necesidad de aprovechar los recursos naturales en España. Sin más.