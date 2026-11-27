El plan se impulsa ante el aumento de la incautación de cocaína, que pasó de 37.768 kilos en 2019 a 124.040 en 2024, y la expansión de las mafias por el litoral andaluz, levantino y portugués.

Las medidas judiciales plantean centralizar en la Audiencia Nacional los casos de crimen organizado, endurecer el Código Penal y crear una Agencia de Inteligencia Financiera para perseguir el patrimonio de los narcos.

La estrategia prevé desplegar buques y drones de la Armada en el Estrecho, reforzar bases logísticas en Andalucía y declarar profesión de riesgo a las Fuerzas de Seguridad y funcionarios de prisiones.

El PP presenta un plan de choque contra el narcotráfico que incluye la renovación total de la flota policial marítima en un plazo máximo de 24 meses y la restitución de una unidad equivalente a OCON-Sur.

El Partido Popular pondrá en marcha un plan de choque integral para derrotar al narcotráfico y el crimen organizado si llega a la Moncloa tras las elecciones generales de este domingo 29.

Así consta en el documento elaborado por la Vicesecretaría de Regeneración Institucional que dirige Cuca Gamarra al que ha tenido acceso en primicia EL ESPAÑOL, y que completa los anuncios del pasado mes de mayo, tras una reunión del Comité de Dirección de Alberto Núñez Feijóo.

La hoja de ruta contempla renovar por completo la flota marítima policial, de Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y Policía Nacional, en un plazo máximo de 24 meses.

También prevé recuperar una estructura permanente equivalente al desaparecido OCON-Sur y desplegar medios de la Armada para patrullar las aguas del Estrecho.

"Es mucho más que una propuesta, es un compromiso de cómo declarar la guerra al narcotráfico para que deje de campar a sus anchas", advierte Gamarra.

La dirigente popular aseguró que con Feijóo "se acabará la desidia, el abandono y la incapacidad" para que los agentes "nunca más se sientan solos y abandonados".

El plan busca corregir la inferioridad técnica con la que operan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde el desmantelamiento de OCON-Sur en 2022.

El PP sustituirá todo el material obsoleto de la Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera por patrulleras de altura, semirrígidas rápidas y embarcaciones interceptoras con mantenimiento ininterrumpido 24 horas al día y siete días a la semana.

Despliegue de la Armada

El despliegue reforzará las bases logísticas de Algeciras, Barbate, Ayamonte, Almería y Motril. Además, crea una Unidad Operativa Central de Narcotráfico en el Campo de Gibraltar con una financiación plurianual blindada.

El documento incorpora como novedad más llamativa, de forma expresa, el despliegue de los buques y los vehículos autónomos no tripulados de la Armada para vigilar el Estrecho y el Atlántico andaluz.

"Hablamos de hacer frente al narcotráfico por tierra, mar y aire", resume Gamarra. La estrategia amplía también la flota de helicópteros nocturnos y drones térmicos y declara Zona de Especial Singularidad el Campo de Gibraltar, el litoral andaluz y el entorno del Guadalquivir.

Profesión de riesgo

El paquete de 55 medidas, articulado en torno a cinco ejes, prioriza la seguridad física y jurídica de los funcionarios.

Según el plan, el PP aprobará de inmediato la ley que reconoce a policías nacionales, a los agentes de la Guardia Civil, funcionarios de prisiones y personal de Vigilancia Aduanera como profesión de riesgo.

La formación popular culminará también el Acuerdo de Equiparación Salarial firmado con el entonces ministro del Interior del PP, Juan Ignacio Zoido, pendiente desde aquel 2018. Y actualizará las dietas por desplazamiento. "Proteger a los que nos protegen significa buenas condiciones", defiende Gamarra.

El texto revisará además las normas de enfrentamiento (ROES) para dar cobertura legal a los agentes ante embestidas de narcolanchas o ataques con vehículos armados.

La reforma autorizará el uso de sistemas de bloqueo de propulsión, cañones de agua, dispositivos electromagnéticos y drones de intercepción.

También impulsará en Bruselas que las agresiones graves a policías sean tipificadas como eurodelito. Es decir, infracciones de especial gravedad y con dimensión transfronteriza, recogidas en el artículo 83.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, para las cuales la UE puede fijar normas mínimas comunes.

Refuerzo judicial

En el ámbito judicial, Gamarra propone eliminar el criterio de "interprovincialidad" para centralizar en la Audiencia Nacional todos los grandes casos de narcotráfico, crimen organizado y blanqueo de capitales.

Este tribunal asumirá también de forma automática las causas en las que esté implicado algún policía, agente aduanero o funcionario público.

"Hace falta un Código Penal más duro, más firme y una Justicia más fuerte", recalca la vicesecretaria popular, anunciando una nueva ley de testigos protegidos para agilizar las sentencias.

El documento convierte la reincidencia en agravante cualificada y equipara los plazos de detención incomunicada y prórroga policial (hasta 120 horas) a los del terrorismo.

El programa crea asimismo un tipo penal autónomo contra el uso instrumental de menores —especialmente menores extranjeros inimputables— en ajustes de cuentas y asesinatos por encargo.

Bajo la premisa de que "al crimen organizado no le duele la cárcel, le duele el bolsillo, el patrimonio", el PP creará una Agencia de Inteligencia Financiera independiente para congelar bienes de los capos y presionar a jurisdicciones opacas.

Congreso no, Eurocámara sí

La ofensiva de Génova culmina dos años de pulso con Pedro Sánchez en el Congreso tras los asesinatos de agentes en Barbate, embestidos por una narcolancha, y los fallecidos en Huelva este año, en un choque mientras perseguían otra embarcación.

El Senado aprobó en junio de 2024 una ley del PP para declarar profesión de riesgo a policías y guardias civiles, pero PSOE y Sumar la han mantenido bloqueada en la Mesa del Congreso con más de 70 prórrogas, junto a la reforma que endurecía las penas contra el narco.

En paralelo, el PP ha llevado esta reivindicación a Bruselas frente a las reticencias continuadas de los socialistas españoles y sus socios.

Este mismo jueves, la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo daba luz verde a tramitar un Informe de Iniciativa Legislativa (INL), impulsado por los populares, con una propuesta de Directiva para reconocer como trabajadores de alto riesgo a policías, militares, funcionarios de prisiones y aduaneros.

Fuentes del PP Europeo destacan a este diario que la norma "fijará una definición común europea" de profesión de riesgo, garantizará la jubilación anticipada sin penalización y reforzará la atención psicológica y jurídica.

Los populares recuerdan que sólo en España se registraron 16.878 agresiones a policías en 2023, último año con datos consolidados, un 30% más que en 2018.

Cocaína y armas de guerra

El documento parte de los datos del último Informe Anual de Seguridad Nacional, que describe el crimen organizado como "una amenaza central para el Estado".

Según los datos oficiales, las incautaciones de cocaína en España se han multiplicado por más de tres en cinco años, pasando de 37.768 kilos en 2019 a 124.040 kilos en 2024, lo que consolida al país como "principal vía de entrada" de esta droga en Europa y primer productor continental de marihuana.

El documento advierte de que las mafias se han expandido desde Cádiz hacia Huelva, el Guadiana, el Algarve portugués y el arco entre Murcia, Almería y Alicante, donde el PP creará un Área de Especial Presión Criminal.

El plan incluye también escáneres en el 100 % de los contenedores de origen hispanoamericano en los principales puertos, equipos de georradar contra narcotúneles en Ceuta, Melilla y La Línea, y un plan de empleo y de transformación territorial a diez años para el Campo de Gibraltar.