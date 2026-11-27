Ada Colau actuó mayoritariamente en sintonía con el bloque progresista para confrontar con Abascal y Feijóo, aunque marcó distancia exigiendo expropiaciones en vivienda.

Santiago Abascal centró de forma monográfica sus intervenciones en atribuir la crisis de vivienda, sanidad e inseguridad a la inmigración e instó a la 'prioridad nacional'.

Pedro Sánchez mostró una actitud mucho más agresiva que en la cita previa, buscando polarizar el choque contra la derecha y equiparar al PP con Vox.

Alberto Núñez Feijóo contuvo el empuje de Pedro Sánchez, retándole a renunciar a su acta y aforamiento si no logra gobernar tras las elecciones.

Alberto Núñez Feijóo sabe ahora que erró al no acudir al debate a cuatro de julio de 2023, después de ganar el cara a cara inicial. Al menos, ahora está seguro, porque le bastaba con hacer como este jueves: seguir golpeando a Pedro Sánchez.

Y es que, aunque de esta contienda no pueda salir diciendo que acorralara al presidente en todos los frentes, el hecho de que Sánchez saliera mucho más agresivo que hace una semana tampoco le sirvió para ganar.

Sobre todo, porque cuando el líder socialista quiso dejarle sin respuesta, el popular le devolvió el envite elevándolo a órdago.

Sánchez le había preguntado si iba a aceptar los resultados del domingo si perdía, y Feijóo confirmó implícitamente que sí lo hará lanzándole un desafío de vuelta: "Si yo no gobierno, me voy, dejo el acta y renuncio al aforamiento. ¿Hará usted lo mismo?".

Aprovechando que el bloque se llamaba "Corrupción y regeneración democrática", el presidente trataba de huir de los escándalos de "corrupción" recurriendo al apellido de "regeneración democrática". Es decir, quería poder culpar al aspirante de poner en duda el sistema democrático.

Pero el líder de la oposición le dio la vuelta a sus cartas para poner sobre el tapete que quien confió en José Luis Ábalos o Santos Cerdán, o "utiliza como consejero a José Luis Rodríguez Zapatero" sólo podía contestar con el silencio, porque necesita ser aforado.

Debate a 4: "¿Dos contra uno?", la "luna rossa" y los órdagos de Feijóo y Sánchez

No ser diputado dejaría a Sánchez a la intemperie ante los juzgados que investigan las tramas que cercan al PSOE, a su Gobierno e incluso a su familia.

En sus primeros 90 segundos de la noche, Feijóo había repetido la pregunta de hace una semana: "¿Quién le financió las primarias?", dejando claro que esta vez también iba a por la victoria.

Sánchez esta vez si respondió, aunque con dos medias verdades: "Los militantes, y está auditado por el Tribunal de Cuentas".

No es así: este organismo le exigió la lista de donantes de su asociación Bancal de rosas, pero el partido nunca llegó a entregar el listado.

Pero Sánchez también salió de la cita con la conciencia del error cometido siete días atrás.

Cambio de estrategia

Esta vez, no llevaba un traje color inverosímil, sino uno de color azul eléctrico, con camisa blanca y corbata roja, unas tonalidades mucho más acordes a su percha y al papel que recuperó este jueves, el de superhéroe de las izquierdas globales.

Y con ese vestuario regresó el presidente al ataque: sus interrupciones constantes y las pullas.

Unas fueron irónicas, como cuando dijo que con Santiago Abascal "los verificadores echarán humo esta noche", o cuando le dijo a Colau: "Ada, lo de Feijóo con las matemáticas es como su nivel de inglés".

Otras fueron directas al mentón, como cuando le dijo al líder de Vox "usted es una vergüenza".

Si lo del jueves pasado había sido "una estrategia de refutación en altura", como deslizó Moncloa al día siguiente, es evidente ahora que no salió bien, a la vista la autoenmienda a la totalidad.

Pero el líder del PP le sostuvo el pulso y dejó otra de las frases de la noche: "¿Por qué se rescató Plus Ultra y no el AVE Madrid-Sevilla? ¿Le va a pedir usted a Zapatero que devuelva la comisión de Plus Ultra? ¿Sí o no?".

Pinzas y alianzas

El debate de cuatro candidatos fue, en realidad, un debate a dos. A dos bloques.

La líder de Frente Amplio, Ada Colau, asumió su papel de comparsa del socialista. Lo hizo de manera explícita al inicio de la noche, al decirle a la cámara en su minuto de apertura que "la clave es un Gobierno de coalición con Vox o uno de coalición con Frente Amplio".

Colau planteaba la disyuntiva para ejercer de única mujer en la sala: "Las mujeres seremos decisivas este domingo, porque nadie que niegue la violencia machista puede gobernar España". Exigió la líder de izquierdas que todos condenaran la violencia machista en su primer turno, para retratar a Abascal, y lo logró.

Pero la realidad es que Colau se plegó tanto a la estrategia del líder del PSOE que por momentos pareció que había ataques de dos contra uno calculadamente preparados.

La candidata del Frente Amplio y el del PSOE trataron de acorralar al de Vox usando esa pinza hasta cuatro veces, alguna de ellas por no rechazar los "feminicidios". Y al del PP, en otras seis ocasiones.

Una muy llamativa fue cuando Sánchez se inventó un ataque "machista" del político gallego a la catalana.

Era la respuesta de Feijóo a Colau, cuando ella le atacó por la gestión de la dana de Valencia: "Usted preside el PP y aún mantiene a Mazón aforado con cargo público, con más de 230 víctimas mortales. ¿Eso es buena gestión?".

Feijóo respondió como un resorte: "Buena gestión es no salir huyendo de Paiporta, y usted calladita".

Así que el candidato socialista estuvo hábil: al retorcer la expresión logró desviar el ataque doble del popular.

Sánchez estuvo más despierto que Colau, que tardó todavía media hora, y un corte publicitario durante el que los asesores se acercaron a sus líderes, en aprovechar el asunto.

"Usted me ha llamado antes calladita, demostrando su feminismo", dijo con sorna para iniciar su intervención en un bloque que ya nada tenía que ver, el de inmigración y política exterior. "Dijo que creció entre mujeres, pero no le enseñaron mucho, porque interrumpe mucho y encima me manda callar".

"Cuatro atriles, dos caminos"

También Sánchez dejó explicitado como Colau que esto era una especie de cara a cara doble.

"Hay cuatro atriles, pero el domingo sólo hay dos caminos", sentenció. "El de una España con voz propia y que avanza, y el de la internacional ultraderechista, que nos llevará a la involución de la mano de sus amigos Trump y Milei".

Del lado de la derecha, esa estrategia resultaba también evidente, porque Feijóo nunca atacó a Abascal. Y el líder de Vox sólo le lanzó un par de puntaditas de esgrima, y con florete romo, a cuenta del Pacto Verde europeo y de la renovación del CGPJ, ambos "pactados con el PSOE".

De hecho, el líder popular no contradijo a Abascal ni siquiera en asuntos que definió hace poco como líneas rojas, como las políticas de igualdad, ésas de las huía para no mojarse.

Pero el candidato de derecha extrema sí que llegó a verbalizar que en la sede de la Academia de televisión se enfrentaban dos modelos.

Y proclamó, en uno de esos ataques coordinados de Sánchez y Colau, que junto al PP él sí que forma "un bloque de regeneración democrática", dado que Sánchez "lleva ocho años degenerando la democracia y todo lo que toca".

Cada uno, a su público

El reparto de los ataques individuales mostró dos patrones: por un lado, que los jefes de cada bando (PP y PSOE) cuidaron a sus aliados (Vox y Frente Amplio), porque tampoco Sánchez lanzó un solo ataque a Colau.

Ella sí dio pellizcos al socialista, de quien se quiso separar en algunas políticas, como la de vivienda... pero fueron tan simbólicos como los de Abascal a Feijóo.

Y por otro lado, que Sánchez sí traía la instrucción de equiparar a Feijóo con Abascal, porque le dio a éste el mismo protagonismo que al líder del PP, al repartir sus arremetidas por igual.

Los cuatro, en realidad, hablaron para sus propios públicos y se adivina, pues, poco movimiento en las preferencias de los votantes: Sánchez jugó la carta de "las vacaciones" de Feijóo en el barco de Marcial Dorado cuando éste le recordaba que "los corruptos iban todos" con él en el coche de sus primarias.

Y logró dejar como verdad establecida que tanto PP como Vox "han votado en contra de todo" en el bloque de medidas sociales, como la subida de las pensiones en función del IPC, los límites al alquiler y el salario mínimo. "Me conmueve que se disfracen de Robin Hood", dijo con sorna.

Ceuta y los trenes

Feijóo sacó la "invasión de Ceuta" todas las veces que vio la ocasión. Y sorprendentemente Sánchez no mencionó una sola vez la palabra Ceuta en los 20 minutos del bloque de inmigración.

El líder del PP había destrozado a Sánchez en el primer bloque, el de la crisis de vivienda, recordándole por ejemplo que en su programa de 2023 también proponía "una ley contra la okupación".

Ahí Sánchez también calló. Incluso cuando Feijóo pidió que todos respondieran a si apoyaban o condenaban a los okupas.

El candidato del PP, además, estuvo especialmente inspirado al afearle a Sánchez, desde el principio, no haber contestado desde hace una semana a "las cinco preguntas que le hice" sobre la crisis ferroviaria.

No abandonó en ningún momento la referencia a "los 116 muertos" en los trenes este año. Y pidió "respeto para las víctimas" al recordar que el hijo de uno de los fallecidos en Urda le había afeado en la radio, esa misma mañana, que se hubiera puesto "a bailar sólo dos días después" del funeral por su padre.

Cuando Sánchez quiso revolverse contra eso, acusando a las derechas de "hacer política" con el sufrimiento, "porque el dolor no se utiliza, sino que se acompaña", Abascal no soltó esa presa: "Sí, ya le hemos visto a usted, bailando antes y después del accidente".

La "prioridad nacional"

Pero el líder de Vox sólo se salía de su guion para las réplicas. Se pasó toda la noche atribuyendo a la inmigración cada uno de los males de la España que deja Sánchez.

La vinculó con "el colapso de la vivienda", con "el deterioro de la sanidad", con "la bajada de los salarios para los españoles, que han tenido que salir 1,2 millones de España porque no les llegaba para vivir", y por supuesto, con "la inseguridad de las mujeres"... su única referencia a algo parecido a políticas de género.

Como solución a todo, planteó "la prioridad nacional" en todas las ayudas, la "sanidad sólo para los nacionales y trabajadores legales", la "remigración de los ilegales" y la "expulsión de los delincuentes para que vayan a las cárceles de sus países".

Es más, elevó este discurso a "la invasión de Ceuta y la de El Hierro", llamando a Sánchez "el candidato marroquí".

Sólo de un asunto no culpó a los migrantes, de la corrupción, que "arruina y mata", sentenció, volviendo a los siniestros ferroviarios de Adamuz y Urda como argumento.

Colau, finalmente, sólo supo distinguirse de su condición de complemento del PSOE en corrupción y vivienda. Reclamó "bajar los alquileres" por ley y "expropiar los pisos a los fondos buitre". Y defendió que "la corrupción cero sí existe" en su formación.

Al cierre del debate a cuatro quedaron claramente dibujadas dos alternativas, sobre las que tendrán que decidir los españoles el domingo.

Y aunque esta vez no hubo un ganador, los más satisfechos eran Sánchez y Feijóo, que aún tienen 24 horas para pedir el voto que pueda lanzar, a uno o al otro, a liderar el próximo Gobierno de España.