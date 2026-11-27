La jornada estuvo marcada por la polémica tras la frase de Feijóo a Colau ("y usted calladita"), que Sánchez y el PSOE calificaron de machista para afear al líder de la oposición.

Santiago Abascal y Ada Colau intervinieron en la discusión, criticando la gestión del Gobierno en materia de inmigración e infraestructuras, mientras Colau también exigió la dimisión de Ayuso y de Óscar Puente.

Sánchez desvió el debate hacia las pensiones y el Estado del Bienestar, pidiendo en su lugar a Feijóo la dimisión de Isabel Díaz Ayuso por el caso de su vivienda.

Alberto Núñez Feijóo volvió a exigir explicaciones a Pedro Sánchez sobre las tragedias ferroviarias de Adamuz y Urda y los fallos de seguridad, pero el presidente volvió a esquivar las preguntas.

No hay dos sin tres. Pedro Sánchez volvió a esquivar las preguntas sobre las tragedias ferroviarias de Adamuz y Urda.

Alberto Núñez Feijóo insistió en exigirle explicaciones, rescatando las cuestiones que el presidente había dejado sin responder en el cara a cara, pero el jefe del Ejecutivo optó por desviar el debate hacia las pensiones. Un diálogo de sordos en el que el bloque progresista quería relegar los trenes a un segundo plano.

El líder del PP quiso saber, de nuevo, por qué se mantenía en el corredor de Andalucía un sistema de seguridad de hacía 30 años, qué había hecho el Gobierno después del accidente de Adamuz, por qué no reaccionó ante los 170 fallos de seguridad detectados en el corredor Madrid-Sevilla y por qué desoyó los avisos de los maquinistas.

Tampoco esta vez obtuvo respuesta. Mutis por el foro. Sánchez apenas atinaba a replicar con "muchos bulos, pocas soluciones".

Santiago Abascal elevó después el tono al reprochar al Gobierno que se gastase el dinero público "en fulanas". Fue entonces cuando Sánchez rescató la tragedia ferroviaria para reprochar al líder de Vox que no respetase el luto oficial: "fue lamentable".

Pero ni una palabra sobre las dos tragedias ferroviarias pese a que hasta Ada Colau admitió que se necesita más inversión, presumió de haber pedido la dimisión de Óscar Puente y hasta un pacto de Estado en materia de Alta Velocidad.

Y ya. Asunto zanjado. Sin embargo, y paradójicamente, la única dimisión que se reclamó durante este bloque fue la de Isabel Díaz Ayuso.

Ada Colau se la exigió por "la privatización de la sanidad madrileña" y por llamar "garrapateros a los profesores en huelga". Unas exigencias que contrastaron con el silencio que mantuvo Sumar durante buena parte de la Legislatura ante los escándalos de corrupción que salpicaron al PSOE.

Sánchez recogió el guante y también reclamó a Feijóo que exigiera la dimisión de Ayuso por el ático que compró la Comunidad de Madrid. "¿Por qué no le exige la dimisión a la señora Ayuso? ¿Es que tiene miedo a pasar, como pasó Casado, a la historia del PP?", remataba.

El líder popular le devolvió el golpe apelando a la actualidad de este jueves, cuando varios profesores accedieron al Palau de la Generalitat. "Huelga también hay en Cataluña", sentenció. A continuación, defendió la gestión sanitaria de Madrid recordando que Cataluña también registra largas listas de espera.

Reclamando medidas

En lugar de profundizar en estas cuestiones, Sánchez prefirió sacar pecho de haber "reforzado el Estado del Bienestar" y de "dedicar el doble de recursos". También recuperó unas declaraciones de Ester Muñoz, que hace semanas auguró que el actual sistema de pensiones "iba a petar".

El presidente rescató aquella polémica para lanzar "un mensaje de tranquilidad a los pensionistas" y asegurar que Vox defiende un sistema de capitalización mixta.

Abascal, por su parte, volvió a centrar su intervención en la inmigración, como había hecho durante buena parte del debate. "No pueden ser defensores de lo público, si se cargan lo público", afirmó, antes de acusar al Gobierno de "meter seis millones de inmigrantes en cinco años". "Han regalado lo que es de los españoles a todo el mundo", terciaba el líder de Vox.

Colau reprochó entonces a Sánchez que ahora presuma de las medidas sociales impulsadas por Sumar durante la legislatura y se apropie de iniciativas como la prestación universal por crianza, después de haber mantenido bloqueada durante meses la propuesta de Pablo Bustinduy.

La líder del Frente Amplio remató su intervención con una frase dirigida al presidente: "Necesitamos que de las campañas se pase al BOE".

Pero el momento más polémico del debate, y el que más repercusión ha tenido en las redes sociales, llegó después. Ada Colau reprochó a Sánchez que mantuviera al expresidente valenciano Carlos Mazón como aforado.

Calladita

Fue entonces cuando Feijóo lanzó una de las frases más controvertidas de la jornada: "buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir corriendo de Paiporta: y usted calladita".

Sánchez aprovechó inmediatamente la expresión para acusar al líder del PP de "machista". Las cuentas oficiales del PSOE no tardaron en amplificar el episodio y viralizar los tres últimos segundos de la intervención de Feijóo, aislando el "y usted calladita" del resto de su respuesta.

La polémica terminó eclipsando las acusaciones que el presidente había lanzado previamente contra el PP, al que había calificado como "éste es el Gobierno más machista de la democracia". Feijóo había llegado incluso a recordar la frase de José Luis Ábalos sobre una mujer: "La Carlota se enrolla que te cagas", además de sacar a colación las "pulseras antimaltrato que no funcionan".

A ninguna de esas acusaciones respondió Sánchez.