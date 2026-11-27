Santiago Abascal reprocha los casos de corrupción que rodean al entorno del Gobierno y menciona las joyas halladas en el despacho de Zapatero, mientras Sánchez acusa al PP y Vox de censura cultural.

Pedro Sánchez defiende que su Gobierno mantiene "tolerancia cero" con la corrupción, mientras que Ada Colau replica que existe la corrupción cero y acusa a los populares por la financiación irregular de su sede.

El líder del PP anuncia una auditoría sobre el presupuesto estatal e insiste a Sánchez sobre la financiación de sus primarias de 2017 y las presuntas comisiones a Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra.

Alberto Núñez Feijóo reta a Pedro Sánchez a dimitir, dejar el acta y perder el aforamiento si no gana las elecciones, asegurando que él sí lo hará si no logra ser presidente.

En el bloque dedicado a la lucha contra la corrupción del debate entre los cuatro principales candidatos a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo planteó a Pedro Sánchez la siguiente pregunta: "¿Usted se compromete a dimitir después de las elecciones si no gana y dejar el acta y el aforamiento?"

"Yo sí", retó el presidente del Partido Popular.

Sucedió durante los últimos minutos de este bloque, dedicado, en su mayoría, a abordar la lucha contra la corrupción y que se convirtió en un fuego cruzado de reproches.

Durante los primeros minutos de esta subsección del debate, Feijóo (PP) anunció que, si llega al Gobierno, emprenderá una "auditoría del saqueo al presupuesto de los españoles" que atribuye a Sánchez.

Asimismo, el líder del Partido Popular ironizó al agradecer que el secretario general del PSOE no le "mande a Los Rocho", en alusión al clan pacense cuya matriarca fue contactada por la denominada cloaca de Ferraz para "eliminar" a la juez Beatriz Biedma, quien fue la instructora del procedimiento penal contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Asimismo, Feijóo preguntó a Pedro Sánchez si considera que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero —del PSOE— debe "devolver la comisión del 1% de Plus Ultra".

El líder del PP aludía así a uno de los extremos que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga en el llamado caso Plus Ultra: si Zapatero cobró un 1% del rescate, de 53 millones de euros, que el Gobierno de Sánchez concedió en 2021 a la aerolínea de ese mismo nombre.

En reacción a esa pregunta, Sánchez enmudeció. Cuando Feijóo también se la planteó a Ada Colau, la exalcaldesa de Barcelona y candidata del Frente Amplio, ella no respondió.

"Tenga cuidado el señor Zapatero... Y tenga cuidado usted... Usted le defiende, le pide consejo, le ha asesorado en los debates... Y usted no ha dicho nada de Plus Ultra, del 1% que cobró el señor Zapatero", le reprochó Feijóo a Sánchez.

"¿Por qué se rescató Plus Ultra y no a los autónomos? ¿Y no el AVE Madrid-Sevilla? ¿Le va a pedir usted a Zapatero que devuelva la comisión de Plus Ultra? ¿Sí o no?", insistió Feijóo.

"Los corruptos van a devolver lo robado", planteó Feijóo, como una de las promesas que asume si llega a presidente del Gobierno. Y, de nuevo, como ya hiciera en el cara a cara del pasado jueves, preguntó a Sánchez "quién financió sus primarias" en 2017, las primarias que le permitieron retornar a la secretaría general del PSOE.

"No se ponga usted a bailar o a escribir una carta de amor: explique la financiación de sus primarias y la corrupción", insistió el líder del PP.

Núñez Feijóo ya hizo, hace una semana, esta misma pregunta al hoy presidente del Gobierno, quien, tras un incómodo silencio de cuatro segundos, no respondió.

Por su parte —de nuevo, ecos del cara a cara de hace siete días—, Sánchez insistió en que "la corrupción cero no existe, pero sí la tolerancia cero".

En ese momento, Colau aprovechó una grieta en el bloque izquierdista para marcar perfil propio: "La corrupción cero sí existe". Y barrió para casa: "En mi partido tenemos corrupción cero", indicó la candidata de Frente Amplio, antes de recordar las "20 querellas puestas por los lobbies económicos" contra ella cuando era alcaldesa de la Ciudad Condal.

Entre otras propuestas, la única mujer de este debate a cuatro propuso "ir a por los corruptores, que grandes empresas que pagan comisiones tengan prohibido contratar con la Administración".

Por su parte, Santiago Abascal, líder de Vox, mencionó el hallazgo, por parte de la Policía, de joyas, valoradas en más de un millón de euros, en la caja fuerte del despacho de Zapatero.

Y reprochó que los "grandes amigotes de Sánchez estén en la cárcel o el banquillo". "La corrupción de Sánchez ha matado españoles: el apagón, el tren, la dana [de Valencia]...", enumeró.

Colau, por su parte, reprochó a Feijóo que la reforma de la sede del PP, ubicada en la madrileña calle de Génova, fuese "pagada con dinero negro", según concluyó en una sentencia de 2021 la Audiencia Nacional.

"Si no se cambian el nombre, siguen siendo el partido más corrupto de Europa", defendió Colau, ya que Feijóo no era aún líder del PP cuando se firmó dicha sentencia y, menos aún, cuando se produjeron los hechos delictivos.

Cuando la exregidora barcelonesa le reprochó a Feijóo las muertes provocadas de la dana en Valencia, el candidato popular respondió: "Buena gestión es ponerse al frente en una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta... y usted, calladita"; en alusión a la falta de críticas mutuas dentro del bloque de la izquierda.

"Imán para la corrupción"

"Nos tenemos que creer que usted es un ingenuo", interpeló Feijóo a Sánchez. "¿Tiene un imán para la corrupción", replicó el líder del PP, en referencia a las causas judiciales que asolan a sus excolaboradores y personas de su entorno personal y profesional.

Colau, sin embargo, argumentó que la investigación judicial contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, responde "al lawfare y al machismo" y se solidarizó con ella. Gómez se sentará próximamente ante un jurado popular por dos supuestos delitos.

Durante su turno de palabra, como ya hiciera en el debate cara a cara, Sánchez se desvió para criticar "la censura a la cultura" de los Gobiernos bipartitos conformados entre PP y Vox. Y, de forma directa, preguntó a Feijóo: "¿Va a reconocer el resultado electoral?".