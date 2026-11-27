Ada Colau se situó como la segunda opción preferida por los encuestados en las temáticas de vivienda, políticas sociales y regeneración democrática.

Pedro Sánchez obtuvo sus peores resultados en los bloques de Corrupción y Vivienda, registrando en ambos únicamente un 12% de apoyo.

Santiago Abascal lideró el bloque de Inmigración con un 38% de respaldo tras mantener un tenso enfrentamiento con el presidente del Gobierno.

Un 40% de los españoles considera que Alberto Núñez Feijóo ganó el debate a cuatro, imponiéndose en casi todos los bloques temáticos y en todos los atributos analizados.

El 40% de los españoles considera que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ganó con claridad el debate a cuatro organizado este jueves por la Academia de la Televisión.

Otro 32% da la victoria a Ada Colau (Frente Amplio), el 15% a Santiago Abascal (Vox) y sólo el 10% al presidente Pedro Sánchez (PSOE).

Según el nuevo sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, Feijóo destacó en los cuatro atributos consultados: apoyó mejor sus argumentos con datos (43%), concretó mejor cómo llevaría a la práctica sus propuestas (43%), se explicó con más claridad (40%) y respondió de forma más directa a las objeciones de sus interlocutores (35%).

Además, según los encuestados, Feijóo se impuso a sus rivales en todos los bloques del debate salvo el de inmigración, donde se mostró más contundente Santiago Abascal (38 %).

En este último apartado, Abascal tuvo su enfrentamiento más tenso con el presidente del Gobierno.

Afirmó que Sánchez es "el candidato de Marruecos en las elecciones del domingo".

Y le increpó así: "Desde que usted llegó, las agresiones sexuales han aumentado un 247%. Usted no defiende a las mujeres, usted las ha puesto en riesgo. Es usted un sinvergüenza".

Sánchez no aludió ni una sola vez a la situación de Ceuta, en los 20 minutos que duró el apartado sobre inmigración.

Según el sondeo, Abascal fue el más convincente en este bloque (38%), seguido de Feijóo (22%), Pedro Sánchez (21%) y Ada Colau (17%).

Pedro Sánchez obtuvo su peor puntuación en los bloques relativos a la corrupción (12%) y la vivienda (12%): las dos asignaturas pendientes de sus ocho años de Gobierno, según los encuestados.

El debate se abrió con el bloque de vivienda, en el que Feijóo denunció que, desde que Sánchez llegó a la Moncloa, el precio de los alquileres se ha disparado un 45% y hay 90 desahucios diarios.

E ironizó al afirmar que, en lugar de hablar del decreto Maricarmen, Sánchez debería haberlo bautizado con los nombres de Jésica y Andrea, las amigas del exministro Ábalos a las que "les pagaban la hipoteca y les pusieron un piso".

Según la encuesta de SocioMétrica, Feijóo se impuso en este bloque (45%), seguido de Ada Colau (27%), Abascal (15%) y Pedro Sánchez (12%).

El líder del PP obtiene su mayor puntuación en el apartado de economía y fiscalidad (49%), seguido por Sánchez (32%), Abascal (10%) y Ada Colau (7%).

En este bloque, Sánchez presumió del crecimiento del PIB y Feijóo sobre las dificultades de los españoles para llenar la nevera.

El líder del PP dio un susto a Sánchez al preguntarle si recuerda las pizzas "cojonudas" que comía en la pizzería Luna Rossa. El establecimiento se encuentra a pocos metros de una de las saunas que regentaba el suegro del presidente, Sabiniano Gómez.

Feijóo no fue más allá y denunció que el precio de las pizzas se ha disparado un 45% con Sánchez en la Moncloa, al igual que otros alimentos básicos.

El jefe de la oposición se impuso (38%), de nuevo, en el bloque de políticas sociales y servicios públicos. Tras él, Ada Colau (26%), Pedro Sánchez (18%) y Abascal (16%).

Después de que la exalcaldesa de Barcelona preguntara insistentemente por Mazón, Feijóo replicó que "buena gestión es ponerse al frente de una emergencia, en vez de salir huyendo de Paiporta. Y usted, calladita", agregó dirigiéndose a la candidata del Frente Amplio.

La izquierda ha intentado utilizar esta expresión para sostener que Feijóo ordenó callar a Colau, de un modo "machista".

En realidad, le reprochaba que todos los socios de Sánchez hayan estado callados ante la mala gestión de la dana, al igual que con la corrupción.

El debate continuó muy tenso en el apartado sobre la corrupción, en el que despuntó Feijóo (39%), seguido por Ada Colau (29%), Abascal (19%) y Sánchez (12%).

Feijóo preguntó aquí a Sánchez si va a exigir a Zapatero que devuelva la comisión que cobró por el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra.

Abascal bautizó al expresidente como "José Luis Rodríguez Joyero".

Según los encuestados, Feijóo ganó de nuevo (46%) en el bloque sobre regeneración democrática, por delante de Ada Colau (19%), Sánchez (18%) y Abascal (14%).

En política exterior, Sánchez acusó a los candidatos del PP y Vox de "aplaudir todas las amenazas e insultos" de Trump, Milei y Netanyahu contra el Gobierno español.

Y remató: "No hay bandera lo suficientemente grande para tapar las traiciones del señor Feijóo y del señor Abascal".

Pero también en este bloque el presidente del Gobierno (31%) queda relegado por detrás de Feijóo (38%). En tercera y cuarta posición, Abascal (20%) y Colau (17%).

La exalcaldesa de Barcelona ha logrado colocarse así en segunda posición (por delante de Sánchez) en tres bloques: vivienda (27%), políticas sociales (26%) y corrupción (29%).

El Frente Amplio necesitaba este dato para relanzar su candidatura, que según las encuestas llega maltrecha al cierre de campaña.

Por segmentos de edad, el 50% de jóvenes de entre 18 y 35 años dan por vencedor a Feijóo. Luego colocan a Abascal (33%), Ada Colau (11%) y Pedro Sánchez (6%).

La exalcaldesa de Barcelona es la mejor valorada (41%) entre los adultos de 36 y 59 años. Le siguen Feijóo (31%), Abascal (14%) y Sánchez (12)%.

Por último, entre las personas de 60 años o más se impone de nuevo Feijóo (43%) sobre Colau (34%). En tercer lugar se coloca Sánchez (11%), seguido de Abascal (6%).

El líder del PP aparece como vencedor en los cuatro atributos analizados.

¿Quién expuso sus propuestas con mayor claridad? Según los encuestados, Feijóo (40%), seguido de Colau (25%), Sánchez y Abascal (ambos con el 17%).

En segundo lugar, ¿cuál fue el candidato que mejor concretó cómo piensa llevar a la práctica sus propuestas?

De nuevo se impone Feijóo (43%), seguido de Sánchez (25%) y, a la cola, los candidatos de Vox y Frente Amplio con el 15%.

Los encuestados consideran que Feijóo (35%) también fue el que respondió más directamente a las objeciones de los rivales.

Tras él, Colau (23%), Abascal (22%), y Sánchez (15%) en cuarta posición.

Por último, el líder del PP despunta como el candidato que mejor apoyó sus argumentos con datos.

Después se sitúan Sánchez (22%), Ada Colau (20%), y Abascal (13%).

Ficha técnica:

Se han realizado 1.209 entrevistas con sistema CAWI-Panel entre las 00:10 y las 12:00 horas del 27 de noviembre de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.