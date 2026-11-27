El bloque de la izquierda y formaciones como Frente Amplio han convertido el reproche del debate en un lema para el cierre de su campaña.

Óscar Puente sí empleó la expresión en su sentido imperativo contra Feijóo en redes sociales diciéndole: "Calladito estás más guapo".

Feijóo usó la expresión de forma descriptiva para reprochar el silencio de Colau ante la salida de Pedro Sánchez de Paiporta, no como una orden de callar.

La izquierda acusa a Alberto Núñez Feijóo de machismo por utilizar la frase "y usted, calladita" hacia Ada Colau durante el debate a cuatro.

Óscar Puente es uno de los socialistas que más ha explotado el "y usted, calladita" que Alberto Núñez Feijóo dirigió a Ada Colau en el debate a cuatro de anoche.

Pero fue él quien, hace casi un año, sí mandó callar al líder del PP.

La palabra es la misma, pero no significa lo mismo.

Cuando Feijóo dijo "y usted, calladita", describía lo que Colau hizo: quedarse callada cuando Sánchez salió de Paiporta. No le pedía que se callara en el debate. Le reprochaba haberse callado entonces.

La izquierda ha convertido la frase de Feijóo en su último lema de campaña. Le acusa de "machismo" por, supuestamente, mandar callar a una mujer en pleno debate. Pero esa lectura es falsa.

Tuit de Puente publicado el 2 de diciembre de 2025. X

Para sostenerla, el PSOE y sus socios han asociado el "calladita" del líder del PP al viejo refrán "calladita estás más guapa", la fórmula con la que tradicionalmente se ha mandado callar a las mujeres.

Pero Feijóo nunca pronunció la frase con ese sentido.

Quien sí lo hizo fue Puente. En su versión masculina, "calladito estás más guapo", el refrán solo sirve para una cosa: decirle a alguien que deje de hablar porque lo que dice molesta. Y eso fue exactamente lo que el entonces ministro le escribió a Feijóo.

Qué dijo Feijóo

En realidad, Feijóo respondía a Colau sobre la gestión de la dana: "Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional, y no salir huyendo de Paiporta, y usted, calladita".

El reproche era doble. Iba contra Pedro Sánchez, por su salida de Paiporta, y contra Colau, por su silencio entonces.

La frase omite el verbo, algo habitual en la comunicación oral, pero el sentido es inequívoco: "y usted [estuvo] calladita". Es una construcción descriptiva, referida al pasado, y no una orden. Feijóo no mandaba callar a Colau.

Sánchez, sin embargo, vio el resquicio. "¿Por qué habla de calladita? Un poco de respeto", le afeó en pleno debate, antes de acusarle de machismo. Minutos después, Colau recogió el guante y le reprochó que la mandara callar.

Desde ahí, la consigna se extendió y buena parte de los dirigentes del bloque de la izquierda —ministros socialistas y de Sumar incluidos— vieron en el "calladita" un argumento para el cierre de campaña.

Frente Amplio, el partido de Colau, convirtió el episodio directamente en eslogan: "El domingo les callaremos nosotras".

Y ahí es donde reaparece Puente, que también ha explotado la frase: "Calladita rima con patita, que es lo que has asomado hoy en el debate, Alberto".

Lo llamativo es que él sí ha utilizado la expresión en su sentido literal, el de mandar callar, y precisamente contra Feijóo. Fue el 2 de diciembre del año pasado, cuando todavía era ministro de Transportes.

Feijóo había comparado en X la negativa de Sánchez a reconocer que conocía a Ábalos o a Cerdán con que él dijera no saber quién es Tellado. Puente le contestó citando ese mensaje: "Albertoooo. Calladito estás más guapo. ¿No te lo ha dicho nadie?".

El entonces ministro acompañó el texto con una fotografía de Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado.