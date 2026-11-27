Vista aérea de la Plaza de Toros de Valencia durante el mitin de Vox. Jorge Gil / EP

Abascal llena la Plaza de Toros de Valencia e insiste en llamar "buitre" a Sánchez: "Muy poco es llamarle sinvergüenza"

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LO ESENCIAL Las claves Santiago Abascal reúne a 14.000 personas en la Plaza de Toros de Valencia en el mitin de cierre de campaña de Vox. El líder de Vox intensifica sus descalificativos contra Pedro Sánchez, calificándolo de "buitre", "sinvergüenza" y "criminal". Abascal responsabiliza al Gobierno central de la gestión de la DANA y critica los pactos del PSOE con formaciones como Bildu y el separatismo. El acto contó con las intervenciones de Ignacio Gil Lázaro y Vicente Barrera, así como con mensajes de apoyo de líderes internacionales como Milei, Orbán o Le Pen.

Santiago Abascal se ha dirigido como "buitre" y "sinvergüenza" a Pedro Sánchez durante el mitin de cierre de campaña en la Plaza de Toros de Valencia. Calificativos que ya usó en el debate a cuatro del jueves.

"Es muy poco llamarle sinvergüenza. Y todavía les escandaliza. Estas no son unas elecciones normales. Y enfrente tenemos a una mafia criminal dirigida por un capo sin escrúpulos, mentiroso hasta el límite y corrupto que ha recorrido España con amigotes que están en prisión", ha afirmado.

"Por no hablar", ha dicho, "de lo que tiene en casa": "una mujer en el banquillo y un hermano condenado".

El líder de Vox ha tildado al presidente del Gobierno de "criminal, canalla", que ha "provocado la muerte en la dana, en Adamuz y en Urda". Mientras, los asistentes coreaban "Pedro Sánchez, hijo de puta".

El líder de Vox ha pronunciado un discurso en el mitin de cierre de campaña del partido en la Plaza de Toros de Valencia, donde ha reunido a 14.000 personas según la organización en un lleno hasta la bandera que excede el aforo permitido del recinto y con el que los de Abascal superan la cifra de 12.000 que dio el PP hace seis días en el mismo enclave.

"Lo han destruido todo. Sánchez es quien merece la cárcel y no solo los que le rodean", ha apuntado.

También ha hecho mención a la dana.

"Mientras los valencianos estaban sepultados en el barro, Sánchez estaba asaltando Televisión Española. Y todavía se permiten consejos de protección civil. Lo que tendría que haber hecho es desplegar al ejército y sin que nadie tuviera que pedir ayuda", ha añadido.

"Yo tengo más mili"

Abascal ha hecho referencia al momento del debate en el que el presidente del Gobierno dijo que era el único que había hecho la mili.

"No le contesté porque no fui a defenderme a mí mismo. Pero yo tengo más mili que él porque ya sabéis de dónde vengo", en referencia al País Vasco y a ETA.

"Nosotros nos jugábamos la vida mientras él estaba jugando a baloncesto y liquidando los ahorros de los españoles en Caja Madrid", ha remarcado.

Además, ha considerado que Sánchez "ha cometido perjurio" porque "ha vendido nuestra patria a los enemigos interiores y exteriores: a Bildu, al golpismo separatista y a Marruecos".

"Yo soy el candidato de muchos españoles, pero Sánchez es el candidato de Marruecos, de Bildu y del separatismo catalán", ha apuntado.

Cierre en Valencia

El hecho de que Abascal haya elegido Valencia para su cierre de campaña da cuenta de la importancia que otorga a la Comunitat en los comicios.

Las encuestas dibujan un importante crecimiento: todas apuntan a un aumento en el número de diputados que obtendrían en el Congreso.

Santiago Abascal, durante el mitin. Jorge Gil / EP

El partido difundía este mismo viernes un vídeo en el que remarcaba la importancia de votar en la provincia de Valencia, donde Vox se juega —según los sondeos— si tener tres o cuatro escaños.

Ese último representante, dicen en su publicación, está dando vueltas entre ellos y Compromís. Una disputa que se da "por un puñado de votos", señalan.

En la Plaza de Toros ha destacado sobremanera la presencia de simpatizantes jóvenes entre los asistentes.

El grueso portaba la bandera de España que brinda la organización, la predominante con discretas alternativas como la de la Comunitat Valenciana, la de Ceuta o la de la Cruz de Borgoña.

Mientras se llenaba el coso, se reproducían en vídeo mensajes de líderes extranjeros de la extrema derecha como Javier Milei, Viktor Orbán, Flávio Bolsonaro, Marine Le Pen, Matteo Salvini o Alice Weidel.

Los gritos de 'Pedro Sánchez, hijo de puta' se han escuchado en varias ocasiones.

Homenaje a víctimas

Abascal ha llegado a la Plaza de Toros poco después de las 20:00 horas. Como es tradicional, ha dado la vuelta al ruedo entre aplausos y gente que lo animaba incluso entre lágrimas.

El paseíllo ha estado amenizado por varias canciones de esta campaña, una de ellas dedicada a la llamada prioridad nacional.

Al inicio del mitin, ha sonado La muerte no es el final en conmemoración a las víctimas de la dana, Urda y Adamuz.

En primer lugar ha hablado Vicente Barrera, extorero y presidente de Vox en la provincia de Valencia —y que también suena como candidato a la alcaldía de la capital—.

"En esta plaza he hecho muchos paseíllos, pero este es el más importante por la necesidad de cambio que tiene España", ha afirmado.

Le ha seguido el número uno de Vox por Valencia para el Congreso, Ignacio Gil Lázaro, quien ha abogado por "acabar para siempre con el Gobierno inútil, mentiroso, traidor y corrupto" de Pedro Sánchez.