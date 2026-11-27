Feijóo criticó el 'cinismo' del Ejecutivo en materia de defensa y pacifismo, mientras que Ada Colau acusó a PP y Vox de criminalizar y deshumanizar a las personas migrantes.

Abascal calificó a Sánchez de 'el candidato marroquí' y afirmó que Marruecos promovió la llegada masiva a Ceuta como parte de una guerra híbrida.

Pedro Sánchez no mencionó la situación de Ceuta en el bloque de inmigración y exigió a la oposición que condene el conflicto en Gaza, vinculándolos con Trump, Netanyahu y Milei.

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal reprocharon a Pedro Sánchez el abandono de Ceuta y la llegada de miles de migrantes, acusando a su política migratoria de generar un 'efecto llamada'.

Feijóo y Abascal denunciaron el abandono que sufre la población de Ceuta, cuatro meses después de la invasión de la ciudad por más de 100.000 personas, que atribuyeron al "efecto llamada" de la "disparatada" política migratoria del Gobierno.

En cambio, el presidente Pedro Sánchez no dedicó ni una sola palabra a Ceuta en los 20 minutos que duró el bloque sobre inmigración y política exterior. En su lugar, exigió una y otra vez a Feijóo y Abascal que condenen el "genocidio" de Gaza. "No es que no tengan posición, es que no tienen humanidad", les espetó.

Al abrir este bloque, Feijóo denunció que el presidente del Gobierno se fue de vacaciones a La Mareta pocas horas después de la invasión de Ceuta. El CNI lanzó varias alertas antes de la invasión, pero "el Gobierno progresista miró para otro lado", añadió.

"Usted que le ha echado la culpa de la invasión de Ceuta al presidente de la ciudad autónoma", dijo Feijóo dirigiéndose al presidente, "usted mantiene 15.000 invasores en Ceuta, mientras las mujeres y los niños tienen dificultades para salir a la calle por la noche".

Y en las últimas semanas, agregó, han llegado a la isla de El Hierro 16.000 inmigrantes irregulares. "Esto no es humanidad, es abandono", señaló el líder del PP. De cada tres inmigrantes que vienen en cayuco, uno muere en el mar, desgranó.

Ceuta sigue sufriendo y ahora llegan 16.000 personas a El Hierro. Una vez más, Sánchez mira hacia otro lado. #FeijóoGana #SánchezMiente #SánchezNoResponde #ElDebate26 https://t.co/3oHLmOBNH5 — Partido Popular (@ppopular) November 26, 2026

Feijóo recalcó que España tiene que acoger la final del Mundial de 2023, como país anfitrión y "primera potencia mundial de fútbol".

"Siendo del Atlético, me gustaría que fuera en el Wanda, pero será en el Bernabéu", bromeó Sánchez. El presidente reprochó entonces a los candidatos del PP y Vox que hayan "aplaudido todas las amenazas e insultos" de Trump, Milei y Netanyahu contra el Gobierno español.

"Han boicoteado en Bruselas las políticas que han salvado miles de millones de euros como la excepción ibérica", desgranó, "han boicoteado los fondos europeos que nos han permitido transformar la economía, crecer y crear empleo, han boicoteado el reconocimiento de lenguas constitucionales en la UE".

Y remató: "No hay bandera lo suficientemente grande para tapar las traiciones del señor Feijóo y del señor Abascal".

"El que dice que es usted un amoral es el señor Puigdemont, que le conoce muy bien", replicó el presidente del PP.

El líder de Vox, Santiago Abascal, fue aún más duro en el apartado relativo a la inmigración, tras coincidir en que España no puede coorganizar el Mundial de Fútbol con Marruecos estando Ceuta "invadida".

"Las personas están muriendo en el mar como consecuencia del efecto llamada de las políticas de este Gobierno", señaló, "la gente en Ceuta no puede salir a la calle. Hay viviendas ocupadas, comercios que no abren o que están padeciendo robos permanentes, niños que ya no van al parque, ancianos que tienen miedo, mujeres que son víctimas de agresiones sexuales en Ceuta. Allí hay miedo, hay vidas paradas, congeladas".

Abascal consideró que Ceuta es "la bola de cristal en la que podemos ver el futuro de España si ustedes siguen gobernando". Y aseguró que no tiene dudas de que "Marruecos promovió la invasión como parte de una guerra híbrida" contra España.

El presidente de Vox protagonizó uno de los momentos más tensos del debate al increpar así al presidente: "Usted no defiende a las mujeres, usted las ha puesto en riesgo. Es usted un sinvergüenza".

Antes, Abascal había sostenido que Pedro Sánchez es "el candidato marroquí a las elecciones de este domingo".

A lo largo de todo el debate, la inmigración había sido el hilo conductor de Abascal, quien atribuyó los bajos salarios, la falta de vivienda y el colapso de los servicios públicos como la sanidad y la educación a que en los últimos años han entrado 6 millones de inmigrantes en España. "Hemos llegado a un punto de colapso. Aquí ya no cabe nadie más", dijo al respecto.

Por su parte, Feijóo pidió a Sánchez y Colau que aclaren si están dispuestos a que sigan entrando en España personas que creen que su "creencia religiosa les da derecho a perseguir a la gente LGTBI o las mujeres".

"No nos van a instrumentalizar al colectivo LGTBI para sus políticas racistas", replicó Ada Colau.

La candidata del Frente Amplio pidió disculpas a "las personas migrantes y racializadas" porque "van a tener que aguantar otra vez esa criminalización, esa deshumanización y la cantidad de bulos que van a repartirse el señor Feijóo y el señor Abascal".

"Ese es de los suyos", le corrigió Feijóo ante el lápsus de la alcaldesa de Barcelona.

El líder del PP cargó finalmente con lo que consideró una muestra de cinismo de Pedro Sánchez. "Han gastado 30.000 millones de euros en defensa en el año 2026. Supongo que es una broma que hablen como los líderes mundiales del pacifismo".

Sánchez acababa de presumir de que se negó a cumplir el compromiso, que había firmado ante el resto de socios de la OTAN, de elevar el gasto militar al 5% del PIB.