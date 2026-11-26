Canarias acumula más de 29.000 llegadas en el año tras registrar récords de desembarcos, lo que lleva a Clavijo a exigir una reunión urgente con la Unión Europea.

El Gobierno insular activa el nivel 2 del Plan de Emergencias para pedir auxilio al Estado, pero rechaza pasar al nivel 3 para no delegar el mando de las operaciones en Moncloa.

El presidente canario critica la gestión de Pedro Sánchez tras desembarcar en El Hierro más de 15.000 personas en 25 días, superando la cifra total de habitantes empadronados.

Fernando Clavijo declara la emergencia sanitaria, social y de seguridad en Canarias por la llegada masiva de migrantes a El Hierro y pide la asistencia de la UME.

Fernando Clavijo eligió este miércoles el choque frontal con el Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente de Canarias declaró la "emergencia sanitaria, social y de seguridad" en El Hierro y reclamó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La isla ha recibido, sólo en los primeros 25 días de noviembre, más de 15.000 inmigrantes irregulares, desembarcados en sus dos puertos, el de La Restinga y el de La Estaca: es decir, más de 3.000 personas más que los apenas 12.040 empadronados oficialmente.

El Ejecutivo canario activó a las 15:00 horas el nivel 2 del Plan Territorial de Emergencias (Plateca). Lo justificó por una "situación excepcional" derivada de la oelada masiva de migrantes por mar.

"Ésta es la realidad de la inmigración, y no lo que dice Sánchez", lamentaba Clavijo al otro lado del teléfono, en declaraciones a EL ESPAÑOL. El nivel 2 mantiene al Gobierno canario al mando de la crisis, pero le permite reclamar asistencia de la Administración General del Estado, como la UME.

Clavijo no irá más allá, se niega a dejar a Moncloa al mando. Según ha podido confirmar este periódico, el presidente no prevé declarar "en ningún caso" el nivel 3, con el que el Gobierno de España asumiría el liderazgo y la coordinación de las operaciones.

Las fuentes consultadas insisten en que no se lo plante "bajo ningún concepto".

El presidente autonómico recuerda que Sánchez "dijo que la inmigración estaba bajo control". Y pedía, indignado, "poner en evidencia" esas palabras "frente a la realidad" que, afirma, "vivimos el resto de los ciudadanos".

El jefe del Ejecutivo canario habla de dos realidades: la de los canarios y "la que se le imaginó Sánchez en su cabeza". Para Clavijo, ese desajuste con la verdad fáctica que muestran las imágenes que ilustran este artículo, proveídas poor su propio equipo, explica la falta de respuesta.

Y hace un balance político demoledor: "Después de tres interministeriales y de los supuestos esfuerzos que se han hecho con la Unión Europea" desde Exteriores e Interior, lo que ocurre es que "no hay resultados".

La conclusión ante esta avalancha incesante, "y creciente", para el presidente insular es una sola: "O el Gobierno no se lo está tomando en serio, o tenemos un grave problema de relaciones exteriores".

El presidente dijo haberse "viso en la necesidad de activar" formalmente la asistencia de la UME "desde el punto de vista migratorio y desde el punto de vista sanitario".

Y advirtió: "Tenemos muchas dificultades para garantizar una seguridad sanitaria en la isla, dada la situación de desborde de todos los recursos y medios". Para Clavijo, la crisis es "a todas luces insostenible" y está "del todo menos bajo control".

"Falta de previsión"

La presión se mide en cifras. En Canarias han sido desembarcadas más de 29.000 personas en lo que va de año, casi el doble que el año pasado. El martes 24 se batió el récord diario, con 1.971 llegadas.

Protección Civil ya prepara el despliegue. El contingente de la UME destacado en Canarias prevé viajar este jueves 26 en el barco de las 17:00 desde Los Cristianos (Tenerife) a El Hierro.

Otro contingente se concentra en Madrid. Su traslado depende de que haya medios aéreos del Ejército del Aire. Son previsiones de Protección Civil, que anticipa las gestiones para agilizar el despliegue cuando se autorice la intervención.

Fuentes del Gobierno canario matizan que, de momento bastan los efectivos de la UME que ya trabajan en las islas. "Si hay un contingente que se reúne en Madrid", explican, "desconocemos cuántos efectivos lo componen".

Clavijo lamentó "una vez más" la "falta de previsión". También pidió una reunión urgente a Ursula von der Leyen para reclamar una respuesta "extraordinaria" de la UE. Su pregunta será qué ha dado la política exterior del Gobierno y de Bruselas en África occidental, de donde parten los cayucos que llegan a El Hierro.

El buque de Salvamento Marítimo Salvamar Acrux auxilió este miércoles a un cayuco con 65 personas a bordo que había llegado por sus propios medios hasta las inmediaciones del puerto de La Restinga. Gelmert Finol / Efe.

La cooperación

El 26 de marzo de este año, Pedro Sánchez recibió en el Palacio de la Moncloa a Bassirou Diomaye Faye, presidente de Senegal, para elevar las relaciones entre ambos países a la categoría de Asociación Estratégica, un grado de interlocución política que España nunca había concedido a un Estado del África subsahariana.

Tres días antes, los respectivos ministros de Asuntos Exteriores habían formalizado un nuevo marco de cooperación para el desarrollo, con una previsión económica de 180 millones de euros hasta 2030. Había motivos, entonces, para que el Gobierno español celebrase los resultados de su diplomacia en África occidental: las llegadas de inmigrantes desde las costas senegalesas se habían reducido un 91% durante el año anterior, según el balance presentado en diciembre por el Ministerio del Interior.

Ocho meses después de aquel encuentro en Madrid, Fernando Grande-Marlaska ha tenido que regresar a Dakar para solicitar a las autoridades senegalesas que intensifiquen la vigilancia de sus costas y Pedro Sánchez ha retomado las conversaciones con los presidentes de Senegal y Gambia, los dos principales países de salida de los cayucos que están arribando a El Hierro.

Fernando Grande-Marlaska, junto su homólogo senegalés, Mouhamadou Makhtar Cissé, en una reunión celebrada el pasado 6 de noviembre. Ministerio del Interior.

Este martes, la isla vivió la jornada más intensa de rescates desde que existen registros en España. Entre las personas desembarcadas en el puerto de La Restinga había, según los datos recabados por este periódico de los servicios de emergencia, una niña de apenas cuatro días que había nacido durante la travesía.

La magnitud del repunte migratorio se aprecia mejor si se atiende a la evolución de las llegadas durante los primeros nueve meses del año. Hasta el 30 de septiembre habían arribado a Canarias 7.133 personas, un 44,5% menos que en el mismo periodo de 2025.

En octubre llegaron otras 6.194 y en la primera quincena de noviembre, 11.037, prácticamente la mitad de todas las contabilizadas durante 2026 hasta ese momento. En apenas mes y medio, las islas han pasado de registrar uno de los ejercicios de menor presión migratoria desde la pandemia a afrontar una crisis que ha obligado al Gobierno a intensificar sus gestiones diplomáticas en África occidental.

La documentación oficial examinada por EL ESPAÑOL revela que, pese a los esfuerzos del Ejecutivo por consolidar sus relaciones con Senegal y Gambia, existen deficiencias en la ejecución de algunos de los compromisos de cooperación policial, dificultades históricas para garantizar los retornos y problemas para evaluar la eficacia de los recursos destinados a prevenir la inmigración irregular.

Todo ello en una región a la que el Gobierno de Sánchez ha concedido una importancia creciente en el diseño de su política exterior y donde España mantiene intereses económicos que exceden ampliamente la cuestión migratoria.

Compromisos pendientes

En abril de este año, el Ministerio del Interior publicó un informe sobre el grado de cumplimiento de su Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026. Entre las actuaciones contempladas por el departamento de Grande-Marlaska figuraba la adquisición, durante 2025, de 10 vehículos para Senegal y otros seis para Gambia, destinados a reforzar la capacidad de actuación de las autoridades locales en materia de seguridad.

En la casilla correspondiente al número de vehículos adquiridos aparece un cero.

La Dirección General de Relaciones Internacionales, Inmigración y Extranjería reconoce en el documento que "no se ha podido proceder a la tramitación de esta ayuda" debido a las dificultades encontradas para adquirir el material en los países de destino. En abril de 2026, cuando se elaboró el informe, Interior todavía estudiaba la viabilidad de la operación y proponía incorporarla a la planificación de este año, por un importe estimado de 557.102 euros.

El propio Ministerio consideraba que no era necesario adoptar medidas correctoras respecto a los objetivos generales del programa, argumentando que la evolución de los movimientos migratorios y la actuación de las organizaciones criminales dependen de circunstancias económicas, políticas y sociales que impiden establecer una relación proporcional entre los medios entregados y los resultados obtenidos.

En mi visita a Senegal, Mauritania y Gambia he podido comprobar el esfuerzo de estos países para frenar el drama de miles de personas que arriesgan su vida buscando un futuro mejor. La migración no es un cuento de hadas, los españoles lo sabemos bien porque hasta hace muy poco fuimos un país de migrantes, pero es necesaria y conveniente. África Occidental puede contar con España. Por el progreso y bienestar de nuestras sociedades. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 29, 2024

El contraste con Mauritania resulta especialmente significativo. Dentro de la misma línea de subvenciones, Interior había previsto adquirir 27 vehículos para aquel país durante 2025 y acabó adquiriendo 45. La cooperación con Nuakchot, que dispone desde 2003 de un acuerdo de readmisión con España, se ha convertido en una de las principales apuestas del Ejecutivo para contener las salidas desde África occidental.

A principios de noviembre, Marlaska agradeció personalmente al presidente mauritano los resultados del trabajo conjunto: las autoridades habían interceptado durante el año 37 embarcaciones con más de 4.300 personas.

En Senegal, donde España mantiene desplegados a 40 efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, cuatro embarcaciones y un helicóptero, la actividad policial tampoco se ha interrumpido. Según las cifras facilitadas por Interior durante la visita del ministro a Dakar del pasado 6 de noviembre, las autoridades senegalesas habían interceptado en lo que iba de año 64 embarcaciones en las que viajaban más de 4.000 personas.

Marlaska anunció entonces una nueva aportación de 500.000 euros del Ministerio de Asuntos Exteriores a la Marina senegalesa para la adquisición de material de navegación y vigilancia. El incremento de los controles en determinados países puede, además, provocar un desplazamiento de los puntos de embarque hacia otros territorios, una circunstancia que dificulta la evaluación de los acuerdos bilaterales de manera aislada.

RTVE, a partir de datos de la Organización Internacional para las Migraciones, ha recogido los resultados de las entrevistas realizadas a 4.772 personas interceptadas o rescatadas en Mauritania entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026: el 48% había salido de Gambia y el 46%, de Senegal.

La apuesta africana

La implicación personal de Pedro Sánchez en las relaciones con estos países se remonta a su primer viaje a Senegal, en abril de 2021, aunque adquirió una mayor dimensión política durante el verano de 2024, cuando el presidente del Gobierno emprendió una gira de tres días por Mauritania, Gambia y Senegal acompañado de varios miembros de su Ejecutivo.

El 28 de agosto se convirtió en el primer presidente del Gobierno español que realizaba una visita oficial a Gambia. Allí, junto a Adama Barrow, formalizó un acuerdo de cooperación en materia de seguridad y un memorando de migración circular, un modelo de contratación de trabajadores en origen que permite su desplazamiento temporal a España para participar en determinadas campañas agrícolas, con el compromiso de regresar posteriormente a sus países.

En Dakar, donde se reunió al día siguiente con Faye, Sánchez defendió igualmente la necesidad de los retornos de quienes llegasen a España de manera irregular, que consideraba "imprescindibles" para trasladar un mensaje de disuasión a las organizaciones dedicadas al tráfico de personas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al mandatario de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, en agosto del 2024 en Dakar. E. E. Moncloa

La estrategia española contemplaba simultáneamente la creación de oportunidades laborales en origen, el establecimiento de vías legales de acceso al mercado de trabajo español y el refuerzo de las capacidades policiales de ambos Estados.

El Ministerio de Economía presentó en Senegal la Alianza África Avanza, con la que pretendía fomentar la inversión empresarial española en la región, y puso en marcha Tierra Firme, un programa de formación profesional cuya meta inicial era alcanzar a 500 jóvenes senegaleses.

En marzo de este año, cuando Faye visitó Madrid, el Gobierno español informó de que 275 jóvenes habían completado su formación en las dos primeras ediciones del programa y otros 60 participaban en una tercera. Para entonces, según la Agencia Nacional de Estadística y Demografía de Senegal, el país seguía afrontando importantes dificultades para incorporar a su población juvenil al mercado laboral.

En el segundo trimestre de 2026, el desempleo entre los jóvenes de 15 a 34 años alcanzó el 23,5% si se utiliza la definición ampliada de paro que emplea el organismo senegalés.

Los programas de contratación temporal en España, por su parte, han arrojado resultados que resulta difícil conciliar a partir de la información publicada por los dos gobiernos. Mientras que La Moncloa contabilizaba en marzo a 560 trabajadores senegaleses del sector agrícola beneficiados durante 2025 por el programa de migración circular, un comunicado de las autoridades de Senegal, difundido el 8 de abril por la agencia nacional de noticias APS, situaba en 297 las salidas hacia España durante ese mismo ejercicio, de las cuales se habían registrado 262 retornos.

Se desconoce si ambos países están utilizando criterios de contabilización diferentes. En cualquier caso, el programa continúa desarrollándose: el pasado mes de abril, las autoridades senegalesas iniciaron un nuevo proceso de selección de candidatos.

Más complicada ha sido la experiencia en Gambia, donde el diario local The Standard publicó en septiembre de 2025 una advertencia de la Embajada de España por las dificultades para garantizar el regreso de algunos de los trabajadores que habían participado en el primer programa piloto, cuando todavía quedaban varias semanas para que expirase el plazo de retorno.

En enero de este año, el mismo periódico informó de que ambos gobiernos estaban negociando la continuidad del programa pese a las incidencias registradas. Para Banjul, la posibilidad de que sus ciudadanos accedan a mercados laborales extranjeros tiene una importancia económica considerable.

En un informe presentado ante el comité de Naciones Unidas encargado de la protección de los trabajadores migrantes, el Gobierno gambiano cifró en unos 872 millones de dólares las remesas recibidas durante 2025, frente a los 775,6 millones del año anterior. Las negociaciones con España se inscriben, por tanto, en una política de movilidad laboral que las autoridades gambianas desarrollan también con otros países, entre ellos Catar.

El precedente de 2006

Buena parte de los instrumentos de los que dispone actualmente el Gobierno español para negociar con Senegal y Gambia procede de la crisis de los cayucos de hace veinte años. En octubre de 2006, Miguel Ángel Moratinos viajó a Banjul y Dakar para formalizar sendos acuerdos de cooperación que servirían de base a las relaciones bilaterales durante las siguientes décadas.

Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro del Interior, se ocupaba de negociar los dispositivos de vigilancia conjunta, mientras José Luis Rodríguez Zapatero incorporaba a la agenda diplomática la financiación de proyectos agrícolas y de empleo juvenil.

Aquel año llegaron a Canarias 31.678 inmigrantes por vía marítima. En 2007 fueron 12.478; en 2009, 2.246, y en 2010, apenas 196. El descenso coincidió con el despliegue de medios españoles en los países de origen, la negociación de las repatriaciones y la incorporación de Frontex a la vigilancia de la ruta atlántica mediante la operación HERA, que permitía coordinar medios de distintos Estados europeos con el consentimiento de los países en cuyas aguas se desarrollaban las labores de patrullaje.

Uno de los elementos de aquel dispositivo desapareció en 2019. En una comunicación fechada el 5 de mayo de 2022, Frontex explicó que los cambios introducidos en la normativa europea habían obligado a negociar con España un nuevo encaje para la operación y que las propuestas formuladas por la agencia no habían sido aceptadas por las autoridades españolas.

La finalización de HERA tampoco supuso la desaparición de las patrullas bilaterales, que han continuado durante estos años bajo otros mecanismos de cooperación. Sin embargo, la posibilidad de ampliar las competencias operativas de Frontex en África occidental ha vuelto a situarse en el centro de las reivindicaciones del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que reclama una mayor implicación de la Unión Europea en el control de las salidas desde Senegal y Gambia.

La colaboración europea con este último país ha atravesado periodos particularmente delicados. En 2021, el Consejo de la Unión Europea impuso restricciones en la expedición de visados a ciudadanos gambianos por considerar insuficiente la cooperación de Banjul en la readmisión de sus nacionales en situación irregular.

Al año siguiente, Bruselas endureció las medidas mediante un incremento de las tasas. En abril de 2024, tras apreciar avances en la colaboración de las autoridades gambianas, el Consejo retiró ese recargo.

El acuerdo marco que España firmó con Gambia en octubre de 2006 contempla mecanismos para identificar y readmitir a sus nacionales, así como la celebración, al menos una vez al año, de un comité bilateral encargado de supervisar su aplicación.

Varios inmigrantes, de los 9.090 rescatados en Canarias en 96 embarcaciones durante la primera quincena de noviembre, permanecen este miércoles en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en San Andrés (El Hierro). Gelmert Finol / Efe.

Los balances públicos disponibles no permiten reconstruir cuántas solicitudes españolas de readmisión han sido atendidas por las autoridades gambianas durante los últimos ejercicios ni conocer el grado de cumplimiento de los procedimientos previstos en aquel tratado.

Entretanto, el Gobierno ha seguido ampliando sus relaciones con Banjul. El pasado 27 de febrero se celebraron en Madrid las primeras consultas políticas bilaterales, un mecanismo que los respectivos ministerios de Asuntos Exteriores habían acordado instaurar en mayo de 2023, casi tres años antes.

Este miércoles, en una entrevista en Televisión Española, Pedro Sánchez ha asegurado que su Gobierno mantiene contactos con las autoridades de Senegal y Gambia, que lleva varias semanas reforzando los controles de seguridad y que confía en que las llegadas de cayucos a El Hierro se reduzcan próximamente.

Cuando el presidente intervenía en televisión, los equipos de emergencia de La Restinga afrontaban ya una nueva jornada de desembarcos. Durante las primeras horas de la mañana habían llegado otras 190 personas, entre ellas 12 mujeres y 11 menores, en dos embarcaciones procedentes de la ruta atlántica, considerada la más mortal del mundo.