Pérez defiende su derecho a presentarse como cualquier ciudadana y justifica su participación alegando que quería "adquirir experiencia" y ver cómo era una oposición.

La exalcaldesa y diputada provincial realizó el examen el 18 de noviembre, en plena campaña electoral para las elecciones generales.

El tribunal examinador fue nombrado por el propio Gobierno municipal del que la propia Pérez forma parte como edil de Seguridad, Ciudadanía y Turismo.

María del Carmen Pérez, número dos al Senado por PSOE-IU en Granada, se ha presentado a una oposición a plaza fija en el Ayuntamiento de Chauchina, donde es concejala.

La número dos de la candidatura de Senado de Progreso por Granada, María del Carmen Pérez, participa en plena campaña electoral en un proceso de selección para conseguir una plaza de funcionaria en el Ayuntamiento de Chauchina.

Lo sorprendente es que ella fue alcaldesa de ese municipio de cerca de 6.000 habitantes entre 2007 y 2011, y que actualmente es la concejala de Seguridad, Ciudadanía y Turismo.

Pérez combina esa labor con su puesto de diputada provincial.

El Consistorio, gobernado por una coalición de PSOE e IU, ha convocado una plaza de Técnico de Administración General del subgrupo A1, mediante un procedimiento de oposición libre.

Pérez no sólo fue admitida en el proceso, sino que se examinó el pasado miércoles 18 de noviembre ante un tribunal cuya composición fue aprobada por la concejala delegada de Personal, integrante del mismo Gobierno municipal del que ella forma parte.

El resultado del examen determinará si la dirigente de IU consigue hacerse con una plaza fija en la Administración local.

La presencia de la exalcaldesa entre los aspirantes sorprendió al resto de candidatos de este municipio de la Vega de Granada. Pérez no es una aspirante más: además de su responsabilidad en el Ayuntamiento, es coordinadora provincial de IU y diputada en la Diputación de Granada.

Este diario se ha puesto en contacto con María del Carmen Pérez, que asegura que "desconocía" quiénes integraban el tribunal y atribuye su designación al alcalde socialista.

Sin embargo, la resolución que recoge los nombres de sus integrantes, está firmada por otra concejala de la Corporación e incluye cinco miembros titulares y sus respectivos suplentes.

Entre los integrantes del tribunal figura, además, Clara Molina Almagro, secretaria general del Ayuntamiento de Chauchina.

La candidata al Senado justifica ante EL ESPAÑOL su participación en el proceso por su interés en "adquirir experiencia" y porque "quería ver cómo era una oposición".

Según explica, nunca había participado en un procedimiento selectivo de estas características y era la primera vez que optaba a una plaza pública.

"Derecho a presentarse"

Pérez defiende su "derecho a presentarse" como "cualquier ciudadana" y augura que, finalmente, suspenderá el examen ya que no le salió bien.

Su participación en la oposición coincide, además, con su salto a la primera línea de la candidatura al Senado.

El decreto que recoge la composición del tribunal está fechado el 13 de noviembre, el mismo día en que arrancó la campaña electoral. El examen se celebró cinco días después, el miércoles 18.

Para entonces, ya se había anunciado el acuerdo entre el PSOE y las formaciones integradas en el Frente Amplio para concurrir conjuntamente a las elecciones bajo la denominación de Senado de Progreso. Los nombres de los candidatos por Granada se conocieron el pasado día 28 de octubre.

La responsabilidad de Pérez al frente de IU en la provincia le ha permitido ocupar el segundo puesto de la candidatura de coalición, por detrás del secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, y por delante de José Antonio Montilla, también socialista, que cierra la lista.

Durante la presentación de la candidatura, Pérez reivindicó "la política útil" que "mejora la vida de la gente y no deja a nadie atrás".

"Defender Granada significa trabajar para que nuestros pueblos tengan futuro, para que los servicios públicos estén garantizados y para que vivir en un municipio pequeño no suponga tener menos derechos ni menos oportunidades", aseguró.