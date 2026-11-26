La mayor discrepancia entre los promedios es el tratamiento dado a los datos del CIS, que sitúan al PSOE en cabeza; varios portales optan por descartarlo o restarle peso significativamente.

Las series históricas muestran una clara tendencia de cara al final de la campaña: el PSOE recorta distancia gradualmente mientras que Vox experimenta un leve retroceso.

Todos los análisis sitúan al Partido Popular por encima de los 125 escaños y pronostican una mayoría holgada para la suma de la derecha junto a Vox, superando los 189 diputados.

Cinco promedios de encuestas (Demoscopio, Electomanía, Prestomedia, Polling Forecast y Electocracia) coinciden en que Alberto Núñez Feijóo ganaría las elecciones el 29-N.

Cinco promedios de encuestas, elaborados con los últimos sondeos publicados antes de la veda electoral, coinciden: Alberto Núñez Feijóo ganaría el 29-N y PP y Vox sumarían mayoría absoluta.

Ninguno baja a los populares de 125 escaños ni a la suma de la derecha de 189 diputados.

Hay que tener en cuenta que un promedio no es una encuesta.

Recoge los sondeos que publican las distintas empresas, les da más o menos peso según su fiabilidad, su tamaño o su fecha y reparte los escaños por provincias con la ley D'Hondt.

Por eso amortigua los bandazos de cada encuestadora.

Los cinco promedios son Demoscopio, un proyecto del experto en datos Luis Sancho; Electomanía, portal especializado en encuestas; el grupo de comunicación Prestomedia; la web de previsiones Polling Forecast, y la consultora Electocracia.

Cuatro de ellos trabajan con datos al 23 de noviembre, el último día en que la ley permitía publicar sondeos, y Electocracia cerró su tabla el 21.

Las series coinciden en la tendencia: el PSOE recorta distancia y Vox retrocede.

La gran diferencia entre ellos es qué hacen con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el sondeo más favorable a Pedro Sánchez: situaba al PSOE 9,7 puntos por delante del PP (34,4% frente a 24,7%).

Electomanía y Electocracia lo sacan de su cálculo. Demoscopio lo incluye, pero le da muy poco peso por su historial de errores. Polling Forecast lo cuenta como una encuesta más y Prestomedia no aclara si lo usa.

Demoscopio

Demoscopio es un proyecto divulgativo de Luis Sancho que promedia los 417 sondeos publicados desde agosto de 2023 por 27 encuestadoras. Cada sondeo pesa según su antigüedad, su muestra y la nota de la empresa, que se calcula por lo que acertó en elecciones anteriores.

Con el último sondeo recogido el 23 de noviembre, da al PP 129 escaños y el 31,6% del voto; al PSOE, 120 y el 29,5%, y a Vox, 61 y el 17,7%.

La derecha sumaría 190 diputados y alcanza la mayoría absoluta en el 87,9% de sus simulaciones.

Es el único que publica una horquilla: en el 95% de sus escenarios, el PP se mueve entre 107 y 151 escaños. La probabilidad de que los populares sean primera fuerza es del 71,9%.

Mantiene al CIS, pero con la peor nota de su tabla, un 14,1 sobre 100, y le descuenta su sesgo.

Su autor ha calculado que el CIS dio al bloque de izquierdas más voto del que obtuvo en 38 de las últimas 41 elecciones generales y autonómicas.

Conviene no confundir Demoscopio con SW Demoscopia, la encuestadora de La Séptima, el canal que dirige Javier Ruiz, y que daba ganador al PSOE.

Demoscopio deja fuera sus sondeos porque se hacen con llamadas automáticas, un método que no admite en el promedio.

Electomanía

Electomanía, portal digital especializado en encuestas, cerró el 23 de noviembre su ElectoPromedio con el PP en el 31,3% y 129 escaños; el PSOE, en el 28,7% y 117, y Vox, en el 18,1% y 60.

PP y Vox sumarían 189, su dato más bajo de la serie, pero 13 por encima de la mayoría.

Su media se pondera con PollCheck, una nota propia que mide el acierto histórico de cada encuestadora. Las que no llegan a un 5 quedan fuera del cálculo: entre ellas, el CIS (4,2), Invymark (4,1) y AtlasIntel (0,5).

SW Demoscopia tampoco entra, porque Electomanía aún no le ha asignado nota. Ocurre lo mismo con Ateneo del Dato, la encuestadora de elDiario.es, y con Convergent Opinion.

De los sondeos publicados el lunes, la mejor nota es la de SocioMétrica, la encuestadora de EL ESPAÑOL, con un 8,1. El promedio incluye también el ElectoPanel, el sondeo que elabora la propia Electomanía (7,9).

Prestomedia

El grupo de comunicación Prestomedia elabora un estudio electoral por entregas.

La quinta, con datos al 23 de noviembre, parte de una media nacional de encuestas que da al PP el 31,31%, al PSOE el 28,55% y a Vox el 18,17%, y la traslada provincia a provincia sobre los resultados de 2023.

El resultado: el PP lograría 130 escaños, dos de ellos de la lista conjunta de UPN y PP en Navarra; el PSOE, 110, y Vox, 64. PP y Vox sumarían 194 diputados, 192 sin los dos navarros.

Es el promedio que menos escaños concede al PSOE.

Su valor está en el detalle: revisa una a una las 52 circunscripciones y señala 14 escaños que se decidirían por menos de 3.000 votos. El más ajustado del PP es el segundo de Segovia, que arrebataría a Vox por 102 votos.

El estudio no detalla qué encuestas forman su media nacional, por lo que no es posible saber si incluye o no al CIS.

Polling Forecast

Polling Forecast es una web de previsiones electorales que sigue los comicios de diez países. Su media española toma la última encuesta de cada empresa publicada en los últimos 30 días y la cuenta una sola vez, con datos al 23 de noviembre.

Da al PP el 30,9% y 131 escaños, la cifra más alta de los cinco; al PSOE, el 28,9% y 119, y a Vox, el 18,2% y 63. PP y Vox sumarían 194 y alcanzan la mayoría absoluta en el 96% de sus simulaciones.

Es el más permisivo: incluye al CIS como una encuesta más, sin apartarlo, y también a SW Demoscopia. Aun así, es el que más escaños da al PP.

Electocracia

Electocracia Análisis y Mercados, consultora madrileña cuyo socio fundador es el sociólogo José Miguel Silva, elabora un promedio semanal solo con encuestadoras privadas. Agrupa los sondeos según la semana en que terminó su trabajo de campo.

Su última tabla, actualizada el 21 de noviembre, es la más antigua de las cinco: recoge siete sondeos publicados hasta el 20 de noviembre. Da al PP el 30,5% y 125 escaños, la cifra más baja de los cinco; al PSOE, el 28,6% y 115, y a Vox, el 18,6% y 66.

PP y Vox sumarían 191 diputados. Su serie retrata bien la campaña: a principios de septiembre, la derecha sumaba 204 escaños y el bloque de PSOE, Frente Amplio y Podemos, 117. Ahora, 191 y 126.

Deja fuera al CIS de forma expresa. "No lo hemos incluido por razones obvias, lo mismo que deberían hacer el resto de medios", justifica la consultora en sus redes sociales.