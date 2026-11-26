La ausencia de los diputados de Vox en la sesión facilitó la convalidación de los decretos presentados.

Partidos como el PP, Podemos y Vox acusan al Ejecutivo de Pedro Sánchez de utilizar el Consejo de Ministros con fines electoralistas.

Entre las medidas aprobadas destacan la subida salarial de los funcionarios, la exención fiscal del SMI y la adaptación a la directiva europea de transparencia salarial.

La Diputación Permanente del Congreso convalida cinco nuevos decretos-ley a solo tres días de las elecciones.

A sólo tres días de las elecciones la Diputación Permanente del Congreso ha convalidado la subida salarial de los funcionarios y la exención fiscal del SMI mientras PP y Podemos acusan a Sánchez de utilizar el Consejo de Ministros con fines electoralistas al aprobar una cascada de Reales Decretos.

Ambas normas han salido adelante con 63 votos a favor y ninguno en contra. También se ha convalidado, sin votos contrarios, el decreto que adapta la legislación española a la directiva europea sobre transparencia salarial.

Unos textos que elevan su coste en 40.000 millones de euros de cara a 2027 mientras la UE pide un ajuste de 15.000 millones y pide al Gobierno no aumentar el gasto público.

Los otros dos textos aprobados afectan a la normativa sobre emisiones contaminantes y a los centros de investigación y desarrollo. El primero ha obtenido 35 votos favorables, 27 en contra y una abstención.

El segundo, defendido por la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha salido adelante con 35 síes, un no y 27 abstenciones, entre ellas las del PNV porque no entiende "la urgencia" para "aprobarlo sin diálogo".

La ausencia de Vox que ha declinado participar en la Diputación ha permitido su convalidación.

Los de Abascal no han acudido al considerar que se trata de textos "electoralistas" que buscan "comprar votos" mientras que denuncian que se autorice este órgano "que no reproduce de manera proporcional la composición de la Cámara" para "sacar adelante lo que no ha sido capaz de aprobar en el Pleno por falta de mayoría".

Unas críticas que se han repetido a izquierda y derecha.

El diputado del PP Jaime de Olano ha denunciado el incremento del ritmo de aprobación de estas normas. "Este desgobierno ha multiplicado casi por seis su ritmo de aprobación de decretos", ha reprochado durante su intervención.

También Ione Belarra, representante de Podemos, ha censurado la estrategia del Ejecutivo. La dirigente ha acusado al Gobierno de "aprovechar la campaña electoral, como los estudiantes que no hacen nada en todo el curso, apurando para sacar un cinco raspadillo".

El ministro Óscar López ha ironizado sobre la ausencia de los diputados de Vox al lamentar que "la motosierra no madrugue".