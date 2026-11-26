Alberto Núñez Feijóo en la "carta a la ciudadanía" que ha publicado en sus redes sociales este jueves. E.E.

Feijóo, a los ciudadanos: "Puede que Sánchez sea más guapo y Abascal, sin duda, más fuerte; pero yo no te voy a fallar"

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo publica un vídeo en sus redes a modo de "carta para la ciudadanía" en el penúltimo día de campaña electoral. El líder del PP apela a su perfil más personal y de orígenes humildes, reconociendo entre bromas que Sánchez es "más guapo" y Abascal "más fuerte". Feijóo contrasta sus costumbres y aficiones con los guiños habituales de Pedro Sánchez en redes, podcasts y mítines. El candidato popular defiende sus 30 años de trayectoria pública calificándose como "un político honrado" y promete que "no va a fallar".

El líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se ha abierto de forma un poco más personal. Ha hecho una "carta para la ciudadanía" mostrando algunos aspectos más privados de su vida, asegurando que es "un político honrado" para pedir una "oportunidad".

Así, en un tono más distendido al que suele acostumbrar, ha publicado este jueves un vídeo en su cuenta de X en el penúltimo día de campaña para las elecciones de este domingo 29 de noviembre.

"Cuando vas a pedir a un país que te entregue su confianza para dirigir la nación, lo primero que tiene que hacer esa persona es decir para qué la quiere", ha comenzado Feijóo su discurso hablando desde su despacho.

Y ha proseguido esa explicación con frases que recuerdan a guiños hacia declaraciones o situaciones que ha venido haciendo en los últimos meses el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en diferentes entrevistas, publicaciones de redes sociales, podcast o mítines del PSOE.

Como, por ejemplo, las recomendaciones de Sánchez de sus novelas y música este verano o las menciones a su mujer, Begoña Gómez, durante las últimas semanas de campaña y precampaña.

"Soy de orígenes humildes, de la España rural y vaciada. Y a mucha honra. De pequeño estudié en una aldea rural. Y no, no hablo inglés. No sé montar a caballo, no juego bien al baloncesto, no voy a festivales y seguro que mi lista de Spotify no coincide con la de la mayoría de los jóvenes de nuestro país", relata en un vídeo con imágenes intercaladas de su infancia en una pequeña localidad de Ourense.

"A guapo, dicen que me gana Sánchez. Y a fuerte, eso sí, me gana (Santiago) Abascal" -líder de Vox-, asegura después, recordando que tiene 65 años y que por eso hay "mucha gente" que le quiere "jubilar".

A guapo, dicen, me gana Sánchez. A fuerte, sin duda, Abascal. Pero soy un político honrado y si me das una oportunidad no te voy a fallar. MI CARTA A LA CIUDADANÍA 👇 https://t.co/xs1CB7FWew — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 26, 2026

Luego, continúa diciendo que no sabe "mucho de toros", aunque tiene "amigos toreros". Y señala una de sus aficiones: el fútbol. "Soy del Dépor por mi padre y del (Real) Madrid por mi hijo. No me gusta que pierda el Celta nunca y no me gusta que pierdan los equipos españoles cuando juegan en Europa".

También menciona a su familia, a la que "echa mucho de menos" cuando está fuera de casa. A su mujer, la empresaria gallega Eva María de Cárdenas Botas, y a su hijo de nueve años, también llamado Alberto, del que cree ser a veces "mal ejemplo" cuando utiliza su móvil "más de la cuenta". "Leo muchos informes y papeles y, por desgracia, pocas novelas", matiza posteriormente.

Y añade: "No canto en los mítines, no bailo en los mítines, no beso a mi pareja en los mítines".

Una clara alusión a Sánchez, para luego autoproclamarse "un político honesto": "No miento, no robo. No lo he hecho en 30 años de trayectoria pública. No lo han hecho mis colaboradores. No necesito proteger mi carrera política. No necesito pensar en mi próximo destino laboral. No me ha movido nunca el dinero, por eso no cambié un sueldo de representante público por uno más alto en la empresa privada".

Para concluir, pide una oportunidad y afirma con contundencia por qué cree que deben dársela: "No voy a fallar".