La estrategia socialista ha generado tensiones con sus socios de coalición (Sumar/Frente Amplio), que acusan a Sánchez de atribuirse iniciativas sociales trabajadas por su formación.

Para la convalidación de las normas se recurre a la Diputación Permanente del Congreso, donde se evita la necesidad del voto favorable de socios de investidura como Junts.

El Ejecutivo ha intensificado la acción de gobierno celebrando hasta dos Consejos de Ministros por semana en plena campaña electoral para aprobar diversas medidas sociales.

Pedro Sánchez ha aprobado 14 decretos ley en los 54 días transcurridos desde la disolución de las Cortes, lo que supone un récord en la democracia española.

Una ley inexorable de la democracia indica que los candidatos que son presidentes del Gobierno tienen un plus que les da el control de la publicación más influyente e importante: el Boletín Oficial del Estado.

Esa norma no escrita se convierte en mucho más ejecutiva si ese presidente está dispuesto a exprimir al máximo y hasta el último momento sus funciones constitucionales para aprobar a cuatro días de las elecciones generales medidas sociales que afectan a casi toda la población, que refuerzan el mensaje del candidato y que marcan la agenda de la campaña.

Y, encima, se hace sin complejos ni pudor, como ha hecho Pedro Sánchez activando todas las opciones de propaganda.

El presidente ha ido desdoblando los Consejos de Ministros a dos a la semana de forma extraordinaria y ha usado su cuenta en redes para difundir vídeos con los que ir comunicando de forma escalonada las medidas que se van a aprobar. Después ha utilizado sus actos electorales como candidato para amplificarlas o anunciarlas.

Todo eso ha hecho Sánchez desde que hace 54 días convocó elecciones para este domingo 29 de noviembre, en una estrategia que ha culminado este martes en la traca final de la mascletá de los "Consejos de Ministros sociales". En él se ha aprobado el permiso por nacimiento de 20 semanas, entre otras medidas.

Así, ha aprobado medidas atascadas en los índices de las reuniones del Gobierno o en el trámite del Congreso, en los pactos del Ejecutivo de coalición o en propuestas que nunca terminó de considerar en toda la legislatura. También decisiones obligadas que se anticipan, como las del Salario Mínimo o las ayudas al transporte que caducan el 1 de enero.

De esta manera, el número de medidas y decretos aprobados entre la convocatoria electoral y las elecciones es de 14, récord absoluto de cualquier gobierno desde 1978.

Como son normas que requieren en su mayoría ratificación en el Congreso, Sánchez aprovecha que por la convocatoria electoral en el Congreso ya no hay Pleno, sino Diputación Permanente con una mayoría diferente. De hecho, ahí no es necesario el voto de Junts, el partido cuya oposición a un decreto de vivienda provocó el adelanto electoral

Además se aplica una especie de "chantaje emocional": ¿quién puede asumir el coste político de oponerse a medidas sociales a pocos días de que los ciudadanos vayan a votar?

Este jueves se reúne la Diputación Permanente para convalidar decretos de anteriores semanas y los aprobados este martes quedarán para más adelante.

Aprobar decretos-ley en campaña electoral es legal y hay precedentes (28 en Democracia) de decretos-ley aprobados en el periodo que va desde la convocatoria de unas elecciones generales y el día de la votación, cuando el Gobierno pasa formalmente a estar en funciones.

Sin embargo, nunca se había utilizado con tanta intensidad, centrados en asuntos que suponen incremento sustancial de gasto social y, además, desdoblados en Consejos de Ministros, dos por semana, para lograr mayor alcance propagandístico.

Fagocitando al Frente Amplio

Otra ley inexorable de la democracia es que cuando hay gobiernos de coalición, el partido más pequeño que lo forma es fagocitado por el grande. Lo que aporta a los Consejos de Ministros se lo apunta siempre el poderoso.

Eso ocurre con Sumar, ahora Frente Amplio, frente a un PSOE voraz.

"Ni honesto ni feminista aprovecharse del trabajo de una compañera", clamó este martes el cabeza de lista por Madrid de Frente Amplio, en relación a las medidas aprobadas este martes en Consejo de Ministros.

Porque algunas como el aumento del permiso por nacimiento estaban en el acuerdo de coalición de 2023 frenadas por el PSOE, y otras como el permiso por duelo fueron pactadas hace meses con los sindicatos, y los socialistas tampoco lo querían aprobar.

En los últimos días, la parte socialista se dirigió a la de Sumar para decirle que podrían aprobarse en el fin de la campaña electoral. El lunes se encontraron un mensaje en redes sociales de Sánchez con un vídeo anunciando la aprobación del permiso por duelo.

La estrategia electoral de Sánchez es implacable y está enfocada primero en quedar por encima del PP en votos y escaños.

Pero el objetivo más ambicioso es llegar a un porcentaje del 34% de los votos que haga imposible que PP y Vox sumen 176 escaños para gobernar. Es decir, lo que ya pasó en 2023, con la diferencia de que ahora las formaciones a la izquierda del PSOE -Frente Amplio y Podemos- quedan reducidas al mínimo.

A partir del 29 de noviembre, el Gobierno en funciones sólo podrá aprobar decretos sobre asuntos urgentes e imprescindibles, y así tendría que justificarse. Pero esta semana, Sánchez tiene libertad legal absoluta, más allá del pudor democrático de hacer campaña con el BOE.

Su Gobierno ya ha aprobado más de 40 decretos este año, batiendo todos los récords.

No ha querido aprobar el indulto del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha preferido dejarlo para después del 29 de noviembre.