Si la movilización baja al 70%, el PSOE caería a entre 102 y 109 escaños, mientras que el PP subiría hasta los 138 diputados.

Una participación histórica del 80% permitiría al PSOE alcanzar unos 146 escaños y evitar la mayoría de la derecha para intentar reeditar gobierno.

A pesar de superar a Feijóo en ese escenario, el PP y Vox mantendrían la mayoría absoluta si la participación no roza el 80%.

Pedro Sánchez necesita un 75% de participación, captar a todos los indecisos de la izquierda y que la derecha se abstenga para superar al PP el 29-N.

Pedro Sánchez solo puede superar a Alberto Núñez Feijóo el 29-N si se cumplen tres condiciones a la vez.

La participación tiene que llegar al 75%, todos los indecisos de la izquierda tienen que votar al PSOE y los de la derecha tienen que quedarse en casa.

Y ni siquiera eso le bastaría para seguir en la Moncloa. Porque incluso con esas tres condiciones, PP y Vox mantendrían la mayoría absoluta.

Para que la perdieran y Sánchez pudiera reeditar su mayoría, la participación tendría que acercarse al 80%, por encima del récord de 1982, cuando fue del 79,97%.

Los datos proceden del último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, publicado este lunes, último día en que la ley electoral permitía difundir encuestas antes del 29-N.

Los escenarios que siguen extrapolan esa estimación a distintos niveles de participación.

En esa estimación, con una participación en torno al 73% del censo, el PP ganaría con 133 escaños, 18 más que el PSOE (115). Vox lograría 61 y Frente Amplio, 5.

Sánchez repite en sus mítines la misma petición: "Yo os pido dos cosas: 75 y 176".

Es decir, una participación del 75% que, según él, le daría una "mayoría progresista".

A partir de esos datos se puede medir qué pasaría con cada punto de participación de más y qué haría falta para que Sánchez diera la vuelta al resultado.

1. Participación del 75%

La participación es la gran apuesta de Sánchez, pero por sí sola no le alcanza.

Si los indecisos de todos los partidos se movilizan por igual y cada uno vuelve al partido que votó en 2023, el PSOE sigue por detrás.

Con un 76%, los socialistas tendrían 123 escaños frente a 130 del PP. Con un 78%, la distancia se reduciría a cuatro, 124 frente a 128.

El PSOE solo adelantaría al PP con un 80% de participación: 128 escaños frente a 126, prácticamente un empate.

Y PP y Vox sumarían 182 escaños, seis por encima de la mayoría absoluta.

2. Indecisos de la izquierda

La segunda condición es que todos los indecisos que votaron a PSOE o Sumar en 2023 acaben votando al PSOE.

Ninguno podría quedarse en casa ni elegir otra papeleta.

Tampoco la de Frente Amplio, que en ese escenario bajaría de cinco a cuatro escaños.

3. La derecha, en casa

La tercera condición es que la derecha no movilice a ninguno de sus indecisos, que tendrían que abstenerse en lugar de volver al PP o a Vox.

Con los indecisos de la izquierda votando al PSOE y los de la derecha en casa, cada punto de participación juega a favor de Sánchez.

Con un 74%, el PSOE subiría a 122 escaños y el PP bajaría a 129.

Las dos líneas se cruzarían en torno al 75%, la misma cifra que repite Sánchez. Con un 76%, el PSOE ya aventajaría al PP en diez escaños: 132 frente a 122.

80% para seguir en Moncloa

Superar a Feijóo no le garantizaría el Gobierno a Sánchez. Con un 76% de participación, PP y Vox sumarían por sí solos 179 escaños, tres por encima de la mayoría absoluta.

La derecha solo perdería la mayoría absoluta con una participación todavía mayor.

Con un 80%, PP y Vox se quedarían en 167 escaños, y el PSOE, con 146, podría aspirar a reeditar la mayoría con sus socios.

Sería la participación más alta de la historia democrática.

Si la movilización es baja, el escenario empeora para Sánchez.

Con un 70%, el PSOE caería a entre 102 y 109 escaños, según el escenario, y el PP subiría a entre 135 y 138.

No todos leen una alta movilización como el PSOE.

Narciso Michavila, presidente de GAD3, aseguró este martes en una entrevista en ABC que "habrá participación histórica como en todas las elecciones en las que va a haber un cambio".

Es decir, Michavila da por hecha una participación alta, pero no como impulso para Sánchez, sino como señal de que va a perder el Gobierno.