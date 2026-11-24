PNV y Junts se desmarcaron de la polarizacin para reivindicar sus pactos e iniciativas propias, mientras surgieron fricciones internas entre PSOE y Frente Amplio, y entre Junts y ERC.

Pepa Milln (Vox) y Ester Muoz fueron las nicas portavoces femeninas de la jornada, situadas frente a un bloque de la izquierda integrado exclusivamente por hombres.

El debate visibiliz una clara divisin en dos bloques: la derecha, marcada por un pacto de no agresin entre PP y Vox, y la izquierda, liderada en la confrontacin por Gabriel Rufin (ERC).

Ester Muoz (PP) se erige en la figura central del bloque de la derecha durante el confuso debate a ocho emitido en RTVE de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Cuatro hombres de izquierdas y cuatro mujeres de derechas se han enfrentado en el confuso debate a ocho celebrado en RTVE para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (Bildu) y Maribel Vaquero (PNV) confrontaron con reproches cruzados y entrelazados durante hora y media.

Sumar y Bildu han tenido mujeres como portavoces en el Congreso en esta legislatura, Verónica Martínez y Mertxe Aizpurúa. La primera es ahora número cuatro de Frente Amplio por Madrid pero, aunque era un debate de portavoces, fue sustituida por Emilio Delgado cabeza de lista en Madrid. Aizpurúa se ha jubilado y se ha retirado de la política y, por eso, acudió Matute en su lugar.

"Estos señores de la izquierda", les llamó reiteradamente Muñoz, portavoz del PP, para poner de manifiesto la ausencia de mujeres en el otro bloque.

"Vengan de uno en uno, que tengo para todos", les dijo desafiante en un momento en el que sus cuatro oponentes confrontaban con ella.

Además, el debate visualizó claramente la existencia de dos bloques enfrentados y sólidos: el del PP y Vox y, por otro, el de la izquierda que forman PSOE, Frente Amplio, Bildu y ERC. En el de la derecha no hubo cruce alguno, mientras que en el de la izquierda sí hubo algunos intercambios, más allá del objetivo común de reeditar un Gobierno progresista y combatir a la ultraderecha.

En medio de los bloques, pero escuchando reproches por haber sido socios de Pedro Sánchez, estaban PNV y Junts, sacando pecho de decisiones adoptadas por el Gobierno en esta legislatura que, según explicaron, fueron consecuencia de la presión al Gobierno con sus votos. Especialmente Vaquero, que reivindicó el papel pactista y útil de su partido recordando que forzaron a Mariano Rajoy a subir las pensiones en 2018.

Las dos portavoces soberanistas hablaron, sobre todo, de asuntos propios de sus comunidades: Nogueras del concierto catalán y Vaquero de los traspasos pendientes a Euskadi. Y ni PP, ni Vox confrontaron con ellas.

La izquierda, con alguna fisura entre su miembros, alertó del peligro de un Gobierno de la derecha y la ultraderecha como idea fuerza, y PP y Vox, aliados en su pacto de no agresión y sin dirigirse ninguna frase entre sí, pidieron un cambio con duras críticas a la gestión de Sánchez, apoyado por sus socios presentes. Y así fue casi todo el debate.

En la práctica, Muñoz y Rufián terminaron siendo por decantación natural quienes lideraron los dos bloques.

La portavoz del PP con la repetición de la expresión "cómplices del Gobierno" dirigida cada poco a sus oponentes de la izquierda, pero no al PNV y a Junts, con los que evitó confrontar. O reprochando que "se tragaran" la corrupción de Sánchez y que miraran para otro lado.

Lo hizo armada de un montaje fotográfico con las caras de Sánchez, José Luis Ábalos, Koldo García, Álvaro García Ortiz, Santos Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero.

"Cállate y no me interrumpas que eres un Braveheart de Temu", le dijo Muñoz a Rufián, constituyéndose en la cabeza clara del bloque de la derecha.

Y el portavoz de ERC, mucho más rodado y suelto, se empleó con mayor grado de acidez que el resto de la izquierda a la hora de enfrentarse a las representantes del PP y de Vox. "No tengo ni puñeteras ganas de que usted sea ministra", le repetía Rufián a Muñoz, además de atribuir a ambas "falsedad, hipocresía patriotismo de pacotilla".

En realidad, el debate a ocho se desarrolló con tensiones cruzadas entre los oponentes. Especialmente el citado de la derecha y la izquierda, muy visible en asuntos como el de la vivienda, en el que PP habló de okupación y construcción, Vox de inmigración, y la izquierda de intervención o regulación, con Patxi López haciendo esfuerzos para defender lo que ha hecho el Gobierno, obstaculizado según él por el PP en el Congreso y en las comunidades.

O en el apartado de los impuestos, en el que el PP habló de bajar el IRPF y la izquierda de gravar las rentas más altas y, especialmente, a los ultrarricos.

Milei, Trump y el franquismo

En esa confrontación de bloques, ERC y Frente Amplio colaboraron en defender a Bildu y en advertir reiteradamente del miedo a la ultraderecha de Vox, con referencia a Javier Milei y Donald Trump. López echó leña a ese fuego identificando a Vox con el franquismo y subrayando que es el socio del PP y puede serlo en un Gobierno de coalición.

En ese punto, al hablar de la crispación, subió el tono del debate: la izquierda hizo referencia a los insultos de "hijo de puta" al presidente del Gobierno, y la derecha a las palabras de la ministra Diana Morant sobre las "bofetadas" a Rajoy . A un lado PP y Vox, y al otro PSOE, Bildu, ERC

Hasta salió el reproche a Bildu y las referencias a ETA por parte de PP y Vox. "Justicia y reparación a las víctimas para que nunca más vuelva a pasar nada por el estilo", aseguró Matute, que invitó al PP a ir al País Vasco a hacer campaña.

La portavoz del PNV remató asegurando con énfasis que nunca pactarán con Vox.

Vaquero sacó sus propios temas durante el debate, en muchos casos sin ser contestada. Habló de las infraestructuras del País Vasco o las selecciones deportivas de Euskadi. Ahí dejó sus temas al margen del ruido que la rodeaba.

En esa batalla, hubo lucha específica entre el PSOE y el PP, a cuenta de la corrupción, recurrente en sus intervenciones, o de asuntos concretos de gestión como los accidentes ferroviarios o Ceuta.

Nogueras contra Rufián

Hubo cierta tensión entre PSOE y Frente Amplio, porque Delgado buscó cómo diferenciarse del PSOE con propuestas más a la izquierda y hasta el reproche irónico a la supuesta copia de los socialistas a sus medidas. "Puede que antes de acabar el debate puedan ser las propuestas del PSOE", le dijo al socialista Patxi López con sarcasmo.

De hecho, tanto Delgado como Rufián pidieron expresamente el voto para poder condicionar al PSOE en el Gobierno.

La tensión fue mayor entre Nogueras y Rufián, en coherencia con los enfrentamientos de ambos en el Congreso durante la legislatura. Los dos partidos han formado parte del bloque de investidura de Sánchez, pero pugnan por el independentismo catalán y, por eso, cruzaron reproches, por ejemplo, por el voto de los de Junts en contra de los decretos de vivienda y otras medidas sociales.

Algo de disputa hubo también entre Frente Amplio y ERC, como continuación de la pugna en la izquierda entre los distintos partidos que no fueron capaces de unir sus candidaturas.

Lo que no hubo fue discusión alguna entre PP y Vox. De hecho, ni se dirigieron la palabra las portavoces durante el debate.