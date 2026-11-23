Incluso un 20,6% de los votantes que prefieren a Pedro Sánchez asume que el candidato del Partido Popular será finalmente el inquilino de La Moncloa.

En la preferencia directa entre los dos principales candidatos, Feijóo aventaja en 8,3 puntos a Sánchez (45,6% frente a 37,3%).

Feijóo es el líder político que más aprobados cosecha con un 34,1% y lidera la nota de simpatía con un 3,7, superando a Santiago Abascal (3,4) y Pedro Sánchez (3,1).

El 50,5% de los encuestados por SocioMétrica cree que Alberto Núñez Feijóo será el próximo presidente del Gobierno, sacándole 21,3 puntos de ventaja a Pedro Sánchez.

A seis días de las elecciones, Alberto Núñez Feijóo mantiene su ventaja como el presidente más probable para la mayoría de los encuestados y también como el líder más valorado.

Según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL antes de las generales, el 50,5% cree que Feijóo será el próximo presidente, frente al 29,2% que espera que lo sea PEdro Sánchez.

La diferencia es de 21,3 puntos, dos décimas más que este domingo, cuando la distancia era de 21,1.

Aunque el candidato socialista llegó a admitir en Salvados que, pese a las críticas, se veía como ganador.

Este domingo, EL ESPAÑOL ya publicó que, por primera vez en el tracking de SocioMétrica, más de la mitad de los encuestados creía que Feijóo sería el próximo presidente.

Si se mira el histórico, la ventaja en esta expectativa es clara: todas las semanas desde junio ha habido más gente que cree que el próximo presidente será Feijóo que Sánchez.

Incluso uno de cada cinco de quienes prefieren a Sánchez (el 20,6%, en el conjunto del periodo analizado) da por hecho que el presidente será Feijóo. Un dato que contrasta con la remontada que trata de transmitir Ferraz.

Feijóo es también el que cosecha más aprobados. Pese a que todos los candidatos suspenden, el del PP obtiene un 34,1% de aprobados, frente al 58,4% que le suspende.

En cambio, Sánchez sólo aprueba para tres de cada diez encuestados. Obtiene un 29,5% de aprobados frente a un 66% que le suspende, el segundo peor registro tras el de Irene Montero, a la que suspende el 73,1%.

A Ada Colau la suspende el 63,6%, y a Santiago Abascal, el 61,8%.

En cuanto a la simpatía, Feijóo es el más valorado, con un 3,7. Le sigue Abascal, con un 3,4, mientras que Sánchez se queda en un 3,1. Colau sólo obtiene un 2,8.

Otra cuestión es a quién prefieren los encuestados como presidente.

Cuando se ofrecen seis nombres, Feijóo es el preferido para ser el próximo inquilino de la Moncloa para el 25,8%, mientras que Sánchez es el elegido por el 25,5%. Es decir, los dos prácticamente empatan.

Un 24,7% no elige a ninguno o no contesta, casi tanto como cualquiera de los dos candidatos.

Le sigue Abascal, preferido por el 14,4%. Colau es la elegida por un 4,4%. Montero y Alvise Pérez tienen también su porción: la de Podemos, un 2,6%, y el líder de SALF, un 2,7%.

El empate cambia si la pregunta se plantea en términos bipartidistas, entre Feijóo y Sánchez. Ahí la diferencia se agranda: el candidato popular es el elegido por el 45,6%, mientras que Sánchez se queda en el 37,3%.

Son 8,3 puntos de ventaja, prácticamente los mismos que el domingo (8,4). El 17,1% no sabe o no contesta.

Ficha técnica

Tracking electoral para EL ESPAÑOL: acumulado de 7.781 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3%). Datos cerrados el 23 de noviembre a las 15.44. El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.