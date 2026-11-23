La JEC expedienta a Silvia Intxaurrondo por vulnerar la neutralidad al cuestionar que se dé voz a Vox en RTVE

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LO ESENCIAL Las claves La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto un expediente sancionador a la presentadora de RTVE Silvia Intxaurrondo tras una denuncia presentada por Vox. El expediente se debe a unas manifestaciones en 'La Hora de La 1' en las que Intxaurrondo cuestionó públicamente si la extrema derecha debe tener cabida en la televisión pública. La JEC señala que la periodista pudo vulnerar los principios de neutralidad informativa y pluralismo político exigidos durante el periodo electoral. El órgano arbitral insta a RTVE y a la periodista a mantener la máxima neutralidad y recuerda que cuestionar la presencia de un partido legalmente constituido vulnera la ley.

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado este lunes incoar expediente sancionador a la presentadora de RTVE Silvia Intxaurrondo por considerar que las manifestaciones que realizó en el programa La Hora de La 1 el 10 de noviembre pudieron vulnerar los principios de neutralidad informativa y pluralismo político exigidos durante el periodo electoral.

La resolución responde a una denuncia presentada por Vox contra RTVE y la periodista a raíz de los comentarios que ésta formuló en dicho espacio matinal tras la participación del líder y candidato del partido, Santiago Abascal, el día anterior en el programa La Revuelta de David Broncano.

"La pregunta de fondo a la que debemos responder es si la extrema derecha debe tener cabida en una televisión pública", cuestionó la periodista en su espacio matinal.

"Hablamos de la extrema derecha y decimos, ‘sí, tiene que tener cabida’, pero da la sensación que tiene que tener una cabida acotada porque supone un riesgo", añadió. "¿Hasta qué punto debe tener cabida en una tele pública en general?", insitistió.

Posteriormente, la presentadora planteó tres reflexiones más. "Primera reflexión: ¿debe tener cabida la extrema derecha en la televisión pública?", preguntó.

"Segunda reflexión: ¿puede Radiotelevisión Española ser neutral si tiene el deber de defender los derechos fundamentales y la igualdad? Y reflexión número tres: ¿dónde acaba el pluralismo y empieza la normalización de los discursos discriminatorios?", concluyó.

Unas polémicas declaraciones por la que Vox presentó una denuncia ante la JEC.

"Ya se lo temía ella: la profecía cumplida: denuncia de Vox ante la Junta Electoral Central", anunció la Coordinadora Nacional jurídica Vox, Marta Castro, en un mensaje en X el pasado 11 de noviembre. Castro afirmó que RTVE debe "mantener la neutralidad e impulsar el pluralismo político" e instó a TVE a "no insultar a los españoles que votan" a su partido.

En su acuerdo, el árbitro electoral estima la reclamación de la formación de Abascal y requiere además a la Corporación RTVE que extreme el cumplimiento de los principios de pluralismo político, igualdad y neutralidad informativa durante la campaña. Asimismo, insta expresamente a Intxaurrondo a que, en el ejercicio de sus funciones como presentadora, observe con el máximo rigor dichas exigencias.

Aunque la JEC reconoce en su escrito que las palabras se pronunciaron en un espacio de análisis y debate -y no en un bloque estrictamente informativo- en el que se permitió a los colaboradores expresar opiniones discrepantes, subraya que fueron realizadas por la propia presentadora y no por un tertuliano.

Para la Junta, la naturaleza de un programa de opinión no exime a quien lo dirige de su especial obligación de ecuanimidad y neutralidad. En este sentido, advierte de que resulta "difícilmente conciliable" con la ley electoral que la conductora de un espacio público ponga en cuestión la presencia en dicho medio de una formación legalmente constituida-y tercera fuerza en el Congreso- por razón de sus ideas.

El organismo concluye que plantear reiteradamente la posibilidad de limitar la presencia de determinadas opciones políticas proyecta una "apariencia de toma de posición contraria a una determinada candidatura", lo que justifica la apertura del procedimiento sancionador por una posible infracción del artículo 66.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

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