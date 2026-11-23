El estudio se elaboró a partir de 8.034 entrevistas realizadas tras los sucesos de Urda y la huelga del 11-N, pero antes del debate cara a cara entre Sánchez y Feijóo.

Los datos del CIS chocan con encuestas como la de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, que sitúa al PP tres puntos por delante del PSOE y prevé una mayoría absoluta del bloque de derechas.

El sondeo refleja una caída del PP de ocho décimas y de Vox en casi tres puntos, mientras que atribuye una subida de más de un punto a los socialistas.

El barómetro de noviembre del CIS otorga al PSOE un 34,4% de estimación de voto, situándolo 9,7 puntos por encima del PP (24,7%) a pocos días del 29-N.

José Félix Tezanos vuelve a ir a contracorriente.

El barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que preside da al PSOE una estimación de voto del 34,4% y lo sitúa 9,7 puntos por encima del PP, que se queda en el 24,7%, a seis días del 29-N.

El sondeo, dado a conocer este lunes, último día en el que la ley permite publicar encuestas antes de los comicios, va en contra de todos los estudios publicados durante la campaña, que sitúan al PP de Alberto Núñez Feijóo en cabeza.

Lo más llamativo es el retroceso que el CIS atribuye a la derecha en apenas una semana. En la macroencuesta electoral publicada al arrancar la campaña, el PP se anotaba un 25,5% y Vox, un 18,4%.

Ahora ambos caen: el primero, ocho décimas; el segundo, casi tres puntos.

El PSOE, en cambio, sube más de un punto respecto a aquel macrosondeo, en el que obtenía un 33,3%.

La distancia entre socialistas y populares se amplía así de 7,8 a 9,7 puntos, aunque es inferior a los 11,8 puntos que el CIS marcaba en el barómetro de octubre.

Vox se mantiene en tercer lugar con el 15,6%, pero registra su primera caída en meses: también baja respecto al barómetro de octubre (17,1%).

Frente Amplio pasa del 6,1% al 5,7% y Podemos se queda en el 0,8%, aunque comparte otras coaliciones que se computan aparte.

El estudio se basa en 8.034 entrevistas telefónicas realizadas entre el 10 y el 17 de noviembre, más que un barómetro ordinario, pero lejos de los 45.000 cuestionarios de la macroencuesta preelectoral.

El trabajo de campo se hizo tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), la posterior dimisión de Óscar Puente y la huelga general del 11-N, pero terminó antes del cara a cara que protagonizaron Pedro Sánchez y Feijóo.ç

Resto de sondeos

Los datos de Tezanos chocan con el último sondeo de SocioMétrica, tal y como publica este lunes EL ESPAÑOL, que da al PP una ventaja de tres puntos y 20 escaños sobre el PSOE: un 31,7% y 132 diputados para Feijóo, frente al 28,7% y 114 escaños de Sánchez.

Según SocioMétrica, Vox obtendría el 18,4% de los votos y 63 diputados, casi tres puntos más de lo que le atribuye el CIS.

El bloque formado por PP, Vox y UPN sumaría 197 escaños, muy por encima de la mayoría absoluta, fijada en 176.

Por el contrario, los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez en 2023 se quedarían en 150 diputados, a 26 de la mayoría absoluta y sin opciones de gobernar.

No es la primera vez que el CIS se desmarca del resto. En las generales de julio de 2023, el organismo de Tezanos también situó al PSOE por delante del PP, pero fueron los populares quienes ganaron las elecciones.