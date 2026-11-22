Por primera vez, más del 50% cree que Feijóo será el próximo presidente frente al 29% que cree que lo será Sánchez

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LO ESENCIAL Las claves El 50,1% de los españoles cree que Alberto Núñez Feijóo será el próximo presidente del Gobierno, frente al 29,1% que confía en la continuidad de Pedro Sánchez, según el sondeo de SocioMétrica. Feijóo se consolida como el líder político mejor valorado con una nota de 3,7 sobre 10, superando a Santiago Abascal (3,4) y a Pedro Sánchez (3,1). Irene Montero (2) y Ada Colau (2,7) obtienen las peores valoraciones; la exministra de Igualdad registra un 73,5% de rechazo a su gestión. En un enfrentamiento directo entre ambos líderes, Feijóo se impone al captar el apoyo del 45,3% de los encuestados frente al 36,8% de Pedro Sánchez.

Por primera vez desde los comicios de 2023, más del 50% de los españoles da por hecho que Alberto Núñez Feijóo será el próximo presidente del Gobierno.

Su intervención en el cara a cara del jueves frente a Pedro Sánchez consolida el liderazgo de Feijóo y apuntala la mayoría absoluta de 199 escaños para la derecha, a una semana del 29N.

Hoy el 50,1% de los españoles se muestra convencido de que Feijóo será el próximo presidente del Gobierno, y sólo el 29,1% cree que Sánchez seguirá en la Moncloa, según el sondeo de SocioMétrica.

Tras el funeral de Estado por los 29 fallecidos en Urda, el PSOE retomó su campaña electoral (con bailes, entrevistas en programas de entretenimiento y una declaración de amor en la portada del Lecturas) diseñada para esquivar la realidad.

Pero todo se torció esta semana. Sánchez se mostró tenso, e incluso desencajado, ante algunas preguntas de Carlos Franganillo en Telecinco.

Al día siguiente se mostró más contenido ante Susana Griso en Antena 3 y moduló su voz hasta el susurro al hablar de temas delicados como la tragedia ferroviaria. Pero por momentos transmitió falta de empatía y de sentimientos.

Y en el cara a cara del jueves, optó por el perfil plano. Ni siquiera intentó esquivar los golpes de Feijóo.

Era una estrategia para captar el voto moderado, dijeron desde Moncloa, tras devorar el caladero de votos de Sumar y gobernar con el apoyo de los independentistas.

Pero la imagen de Pedro Sánchez no reflota con estos vaivenes.

Según el sondeo de SocioMétrica, Feijóo es hoy el líder político más valorado, con una nota de 3,7 en la escala del cero al diez.

Sánchez sigue sumergido en la tercera posición (3,1), por detrás de Santiago Abascal (3,4).

A mayor profundidad, la candidata del Frente Amplio, Ada Colau (2,7) y la cabeza de lista de Podemos, Irene Montero (2). Todos, por debajo del suspenso.

La exministra de Igualdad sigue pagando los platos rotos de la ley del solo sí es sí, que rebajó la pena a 1.233 agresores sexuales e hizo saltar por los aires el discurso feminista del Gobierno.

Hoy, Irene Montero no tiene garantizado sacar su escaño por Madrid (aunque se aferra al del Parlamento europeo): el 73,5% de los españoles suspende su gestión y sólo el 16,8% la aprueba. Es con diferencia la peor valorada.

Después de que la ministra Mónica García tirara la toalla, Ada Colau aceptó encabezar el Frente Amplio, ante la expectativa de que el derecho a la vivienda sería el eje de las elecciones.

La exalcaldesa de Barcelona ha quedado descolocada tras los últimos giros de guión de la campaña. El 64,4% de los encuestados suspende su gestión, que disparó la ocupación y la inseguridad ciudadana en la Ciudad Condal.

Sólo ligeramente por encima de Colau, se sitúa Pedro Sánchez: el 66,7% de los españoles suspende su gestión, frente a un 28,9% que la apoya.

Encabezando la lista, Feijóo es el líder con el mayor índice de aprobación (33,4%) y el menor rechazo (58,7%).

De nuevo, los votantes de Vox son los más incondicionales y los que más valoran al líder de su propio partido: dan un sobresaliente a Abascal (9).

A continuación se sitúa Feijóo: los votantes del PP le ponen un notable alto (8,1).

Ya ha pasado la prueba de fuego del cara a cara frente a Sánchez, pero el próximo jueves le espera la revancha en el debate a cuatro.

Y la aún más resbaladiza entrevista con Silvia Intxaurrondo en TVE. Antes, el martes, se publicará la conversación del líder del PP con el youtuber Plex (que tiene casi 15 millones de seguidores) .

Los votantes del Frente Amplio dan un 7,3 a Ada Colau.

Pero no le sonríe la encuesta: hoy su formación sólo sacaría 4 escaños. Una auténtica debacle.

En quinta posición se coloca Pedro Sánchez: quienes votaron al PSOE le dan un aprobado raspado (6,3), que evidencia la fractura que ha provocado en su propio partido.

Los votantes de Podemos salvan por los pelos a Irene Montero (5,5).

De los líderes de los cinco principales partidos, Alberto Núñez Feijóo es el favorito del 25,4% de los españoles para ser el nuevo presidente del Gobierno.

Le sigue, con una cifra muy ajustada, Pedro Sánchez (25,2%).

Y tras él, Santiago Abascal (14,5%), Ada Colau (4,1%) e Irene Montero (2,5%).

El abismo se abre al reducir la elección a los líderes de los dos grandes partidos.

Feijóo recibe entonces el apoyo del 45,3% de los españoles frente a Pedro Sánchez (36,8%).

Ficha técnica

Tracking electoral para EL ESPAÑOL: acumulado de 6.842 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.