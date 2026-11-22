El PP plantea soluciones en materia de vivienda basadas en aumentar la oferta y la seguridad jurídica, rechazando tanto las regularizaciones masivas de migrantes como las deportaciones sin control.

Muñoz atribuye los problemas actuales en vivienda e infraestructuras a políticas intervencionistas e incapaces, responsabilizando al Gobierno de los fallos de gestión y del deterioro institucional.

La portavoz del PP defiende que Feijóo se impuso claramente a Sánchez en el debate televisivo y critica los intentos del PSOE por recomponerse tras su sensación de derrota.

Ester Muñoz señala a Pedro Sánchez como el responsable directo de la negligencia y presunta corrupción en el Gobierno, afirmando que es el común denominador entre sus cargos imputados.

En el despacho de Ester Muñoz (León, 1985), las paredes parecen sacadas de una película de investigadores secretos. Están tapizadas con dos paneles enormes llenos de esquemas, flechas y conexiones que desmenuzan las tramas de presunta corrupción del Gobierno.

Sobre su mesa de trabajo, junto a un ejemplar encuadernado de la Constitución y el Reglamento del Congreso, se apilan las lecturas que alimentan su conocida pasión por la Historia y el estudio de la política.

Desde En defensa del pluralismo liberal, de Lorenzo Bernaldo de Quirós, hasta La batalla de las palabras para una nueva derecha, de Edurne Uriarte, pasando por El rearme occidental, de Alessia Putin e incluso Cómo matan a mordiscos nuestra democracia, de Elisa Beni.

La portavoz parlamentaria y de campaña del PP se deja entrevistar haciendo un alto entre su frenética actividad, que incluye la preparación del debate televisivo que mantendrá este lunes con el resto de portavoces del Congreso.

En las distancias cortas, Muñoz despliega un sentido del humor afilado que contrasta con el perfil de política dura y vehemente que proyecta en la tribuna. Por ejemplo, bromeando con la americana del periodista.

"Sánchez o elige muy mal sus compañías o sabía lo que hacían"

Para los suyos es la encarnación de la asertividad sin complejos; para sus rivales, un ariete de la crispación y la polarización.

Ella misma se encarga de confirmar esa doble cara en cuanto se enciende la grabadora, alternando la ironía del "cuando el adversario se equivoca, puente de plata", con una contundencia implacable que cierra la puerta a cualquier "café" de buen rollo con nadie de "este PSOE".

Con la vista puesta en las urnas del 29 de noviembre, Ester Muñoz desgrana la hoja de ruta de Alberto Núñez Feijóo sin esquivar los charcos más profundos de la legislatura.

Sostiene que la situación ferroviaria y de la vivienda actual es el resultado de "medidas comunistas e intervencionistas" y responsabiliza al Gobierno "de cada persona que se lanza al mar y muere" impulsado por "cantos de sirena de papeles para todos".

Pedro Sánchez acude a 'Lecturas' en busca del voto femenino. Usted es mujer y yo no. ¿Existe una cosa que se llama 'voto femenino'?

Votan los hombres y las mujeres, ¿no? Lo que yo creo es que las mujeres estarán atónitas con el audio de la ministra de Igualdad en el que admite que las pulseras antimaltrato no funcionaban, y que las mantuvieron a sabiendas.

Si una mujer escucha ese audio, el PSOE va a tener muy difícil conseguir ese voto, por mucha revista Lecturas... que, por cierto, seguro que también leen muchos hombres.

Ahí quería llegar, ¿ese 'voto femenino' se encuentra en las revistas del corazón, en los besos en un mitin?

Me parece bastante machista pensar que el voto de la mujer se encuentra en las revistas del corazón. Primero, como si los hombres no las leyeran. Y segundo, como si las mujeres sólo leyéramos revistas del corazón.

Hay dos modelos: el de un Gobierno que ha sacado a violadores a la calle y el del PP, que propone prisión permanente revisable para agresores sexuales. Eso es lo que tienen que decidir las mujeres.

¿Así lo ve usted?

Este Gobierno ha tenido mujeres prostituidas contratadas para ministros; a ministros abusando de ellas con dinero público...

Que ahora Sánchez, con un clic machista, se crea que el voto de las mujeres está en revistas del corazón, a mí sinceramente me parece un error. Pero oiga, cuando el adversario se equivoca, no lo interrumpas, ¿no?

"El resumen del debate es que Feijóo ganó 5-0... además del minuto de oro. Sánchez trata de recomponerse por la sensación de derrota que caló entre los suyos"

¿Dónde vio usted el debate entre Sánchez y Feijóo?

En la sede central, con mis compañeros del Comité de Dirección.

¿Esperaban un Sánchez tan bajo de tono?

La verdad es que el resumen del debate es que Feijóo ganó 5-0, además del minuto de oro. Sánchez sabe que perdió y, por eso, ha tenido que poner en marcha una campaña de redes y dar entrevistas para intentar rebajar la sensación de derrota que caló entre los suyos.

Y mientras el PSOE trata de recomponerse, en el PP seguimos en marcha porque aún queda campaña y mucho trabajo por delante.

En la Diputación Permanente, cuando compareció el todavía ministro Óscar Puente, usted le dijo que llegaba "116 muertos tarde" y que era "muy bueno para explicar los accidentes pero no para evitarlos". Aparte de su dimisión, ¿qué más responsabilidades políticas pide usted?

Hay un responsable del modelo. Transportes ha estado en manos de Ábalos y de Puente, y la persona que les ha puesto a los dos ha sido el presidente. Por tanto, el responsable de las negligencias y de la corrupción sólo tiene un nombre y apellido, Pedro Sánchez.

Feijóo lo ha dicho muy claro: "Hay que hacer una auditoría total". El PP lleva años pidiéndola. Es más, incluimos una auditoría de los sistemas de seguridad en la Ley de Movilidad Sostenible y Óscar Puente ha incumplido esa ley durante un año.

¿Ya se lo olían ustedes?

Mire, hay una cosa que los españoles no saben: en 2018, en el último Presupuesto del PP, se dejó consignado dinero para migrar el sistema de seguridad LZB de la línea Sevilla-Madrid, que tantos fallos tiene como admite el Gobierno, al ERTMS.

En 2019, ejecutaron cero euros. En 2020, cero euros. A finales de 2021 llegó la adjudicación. Estamos en 2026 y no se ha migrado el sistema.

Negligencia, incapacidad y corrupción. Porque en ese ministerio sí había dinero para amaños, o para que cuando la gente moría confinada por el covid, Ábalos montara fiestas con prostitutas en Paradores, gastando el dinero de mascarillas en mordidas. Son dos modelos completamente diferentes.

Hablaba usted de Paradores. Todos nos olvidamos siempre: entre Ábalos y Puente hubo otra ministra, Raquel Sánchez.

La que compraba trenes que no entraban por los túneles.

Y que hoy preside Paradores.

Efectivamente, para cerrar el círculo. Porque quien presidía Paradores entonces era Óscar López, que hoy es ministro, y que guardaba los secretos de lo que hacía el ministro Ábalos en esos Paradores... como Pilar Alegría.

Ustedes vinculan la corrupción con la mala gestión. ¿La corrupción mata?

No haber tenido Presupuestos ha hecho que no se pudiera invertir más en mantenimiento; lo reconoció el propio Puente en aquella comparecencia de su dimisión.

La corrupción, la negligencia y la incapacidad han dado a España tres accidentes mortales en nueve meses, dos en la misma vía: 116 fallecidos.

¡El 73 % de los fallecidos en alta velocidad de todo el mundo se han producido en nueve meses en tres accidentes en España!

La leonesa Ester Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario del PP, en el ascensor que lleva a su despacho en el Congreso. Sara Fernández

A ustedes los sacaron de Moncloa por corrupción...

Lo que es evidente es que ningún partido está exento de que pueda tener un corrupto. Cuando gobiernas tantos ayuntamientos, tantas diputaciones, comunidades autónomas...

¿Nos tenemos que conformar?

No, la clave es cómo te comportas. Aquí, los ministros que robaban eran vitoreados por el PSOE. Y cuando pillaban a compañeros con la mano en la caja, insultaban a los periodistas que lo publicaban, atacaban a los jueces y fiscales que investigaban, e insultaban a la oposición por pedir explicaciones.

Los que dedicamos muchas horas al servicio público en el PP queremos que, si un compañero mete la mano en la caja, sea condenado, porque va en contra de todos nosotros.

La corrupción no se trata de una ideología, sino de cosas individuales. Pero cuando el fiscal fue condenado por corrupción en su cargo, al revelar secretos, el presidente dijo "es inocente". Cuando condenaron a su hermano, por corrupción, también: "es inocente".

Ustedes han sugerido que, claro, Sánchez ya llegó amañando las primarias de su partido...

Yo lo que sé es la gente de la que se ha rodeado Pedro Sánchez. Y cada uno elige de quién se rodea. Cuando todos acaban en prisión o enjuiciados, a lo mejor tienes un problema al elegir tus colaboradores, o a lo mejor tú eres igual que esas personas que te acompañan.

Cuando de los cinco que iban en el coche de tus primarias, cuatro están siendo juzgados y dos han sido condenados, es evidente que tú eliges muy mal tus compañías... o sabías lo que hacían tus compañías.

Entonces, la responsabilidad...

Mire, no es literatura, sino investigaciones judiciales: al día siguiente de la moción de censura, Santos Cerdán y el señor Ábalos ya estaban viendo cómo colocar a gente en Transportes para poder amañar contratos como hacían en Navarra... ¡las manos derechas de Sánchez! Con quienes ha compartido todo y se iba de cumpleaños. Él los escogió, de entre su partido, para llevar el Gobierno y el PSOE.

Es evidente que Pedro Sánchez tiene una responsabilidad, como mínimo in eligendo e in vigilando.

Responsabilidad, ¿sólo política?

La penal la dirimen los jueces. Pero si hay una cloaca que utiliza dinero del partido —ya veremos si legal o ilegal— para contratar a sicarios que eliminen a una jueza y para entorpecer las investigaciones de la Guardia Civil, y si quien hacía todo eso era tu secretario de Organización, es muy difícil no ver una responsabilidad en el secretario general.

La Fiscalía, el CIS, RTVE... en su opinión, cooptar todo el poder...

Es para protegerse. Pedro Sánchez ha colonizado las instituciones para protegerse. Para utilizar a la Abogacía del Estado, a la Fiscalía General, al Tribunal Constitucional.

Es un modelo de entender la política, un modelo populista.

Si un día gobiernan, ¿tiene decidido el PP qué criterio aplicará para apartar al sospechoso? Imputación, procesamiento, sentencia...

Yo creo que hay que conjugar la responsabilidad política con la judicial, no tienen por qué ir en los mismos plazos. Y también con el derecho a no ser condenado antes de tiempo.

Desde un punto de vista ético, pero también jurídico, el procedimiento oral puede ser una buena base. Si después de la fase de instrucción, sigue habiendo indicios y el juez entiende que son suficientes para procesarte, ése puede ser el punto.

"Sánchez ha colonizado las instituciones para protegerse, su modelo de política es el populismo"

Entonces, Cerdán...

A ver, no todos los casos son iguales. En algunos, en la propia fase de instrucción ya hay pruebas contundentes. O sea, si hay un audio en el que se te ve que estás amañando un contrato, pues no hace falta llegar al procedimiento oral.

¿Cómo se traducirán los compromisos del PP de regeneración en la Fiscalía o el Poder Judicial?

No son compromisos... ¡ya lo hemos hecho! Hemos registrado proposiciones de ley en el Congreso que, si Francina Armengol nos hubiera dejado votar, ya habrían hecho que los jueces eligieran a los jueces en el Consejo General del Poder Judicial. Ya tendríamos ese órgano independiente.

Eso del 'congelador de Armengol', ¿es gobernar de espaldas al Parlamento, como dijo Pedro Sánchez?

¡Es que tiene miedo! Han tenido que pisotear los derechos de los diputados, que representamos a la soberanía nacional, porque tenían miedo de perder la mayoría de votaciones.

Toda esta legislatura se basó en una mentira: no había una mayoría progresista de izquierdas, sino una mayoría involucionista y unos cómplices. Ni siquiera han traído Presupuestos porque no tenían cómo sacarlos.

Ustedes tienen recurrida ante el Constitucional esa no presentación de Presupuestos.

Mire, el problema es que los padres constituyentes jamás pensaron que el PSOE daría un personaje como Pedro Sánchez. Y se hizo una Constitución basada en la ética, en que todos queríamos formar parte de esta nación y en que todos queríamos contribuir a un clima político en el que pudiéramos discrepar, pero llegar también a pactos de Estado.

Quien ha roto el tablero ha sido Pedro Sánchez. Y por tanto, cuando lleguemos al Gobierno de España hay que reconstruir tanto...

Pasemos a políticas concretas: vivienda y jóvenes, emancipación. El millón de casas que ha prometido Feijóo tardarán en hacerse, no se puede esperar tanto.

Primero, hemos presentado tres leyes, ya registradas, y que vamos a traer cuando lleguemos al Gobierno. Hay un problema de oferta que sólo se solventa con más construcción.

Segundo, reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que se puedan dividir pisos de 200 metros cuadrados, que sirva para tener más viviendas en oferta.

Tercero, seguridad jurídica. El resultado de los decretos de Maricarmen, como dice el Gobierno, ha sido que miles de propietarios han sacado sus pisos de la oferta de alquiler. La gente es propietaria de sus pisos; los pisos no son propiedad de los okupas.

Y con eso...

Mire, es que hay dos modelos: el que garantiza la okupación y el que garantiza la seguridad jurídica para que haya pisos de alquiler.

¿Sabe quiénes son las personas que más difícil tienen alquilar vivienda después de estos decretos? Las más vulnerables. Las que tienen sueldos precarios, las que tienen hijos o dependientes a su cargo, las mayores de 65 años.

Lo que han hecho es hacer más vulnerable todavía a quien ya era de por sí vulnerable. Y fíjese, donde el PSOE gobierna el ayuntamiento de la capital, la autonomía y Moncloa, han aplicado las leyes de vivienda como ellos querían...

Habla de Cataluña, ¿no?

Sí, la autonomía con más desahucios y donde es más difícil encontrar un piso en alquiler. Han topado los precios y sí, es verdad que ha bajado los precios para la gente que ya estaba alquilada, pero han impedido que nuevas personas entren al mercado. ¿Por qué? Porque han hecho que haya menos oferta. Ésos son los resultados de las políticas sectarias del PSOE.

Nosotros lo que decimos es "oiga, pongámonos de acuerdo Gobierno de España, Comunidades Autónomas, ayuntamientos". No puede ser que a las personas vulnerables las tengan que proteger los propietarios privados. Para eso pagamos impuestos, para que lo haga el Estado.

'Caso PSOE', uno de los paneles guía que tapizan las paredes den despacho de Ester Muñoz en el Congreso. Sara Fernández

Ustedes ya gobiernan en casi todas las Comunidades Autónomas y en muchos ayuntamientos; podrían haberse hecho cargo de eso.

Y se están haciendo cargo. Y están construyendo vivienda pública. Andalucía, Castilla y León, muchísima. Hay que insistir, pero todos juntos, no con leyes del Gobierno central que restringen todavía mucho más la oferta y aumentan el problema.

Es evidente que sus políticas han destruido el mercado de la vivienda.

Entonces, Sánchez se ha equivocado montando estas elecciones en función de unos decretos de vivienda.

Repito, cuando un gobierno se equivoca, puente de plata. Ha habido 270.000 desahucios y solo les preocupó el de Maricarmen, a la que instrumentalizaron. Porque ella misma dijo que la responsabilidad de su desahucio era de Pedro Sánchez.

¿Cuántas promesas ha hecho en estos años? Cada día una cifra. Pero ha estado en manos de comunistas que le decían que había que ir contra los constructores, contra la oferta, porque no quieren que la gente sea propietaria de su vivienda. ¿Por qué no quieren?

Ésa es una buena pregunta. Yo recuerdo cuando Ada Colau saltó a la fama, llevaba una camiseta que ponía PAH, Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Hoy los afectados lo son por el alquiler.

Con Sánchez, la gente no es que no pueda comprarse una casa, es que ya no puede ni alquilarla.

Para construir ese millón de viviendas que promete Feijóo, le añade que eso "creará como mínimo 500.000 puestos de trabajo".

Hay mucha gente en paro.

Los constructores dicen: "No tengo quien me ponga ladrillos".

Mejoraremos los módulos de la FP para que haya más gente formada, precisamente, para esos sectores.

Además, en el PP somos conscientes de que tiene que venir gente que quiera trabajar. Lo que no puede ser es la inmigración descontrolada, que es por donde yo creo que usted...

Efectivamente.

Yo creo en el orden, la ley y en que todo sea razonable: ni deportaciones masivas ni regularizaciones masivas.

Quien venga a mi país, con un contrato de trabajo; y si no lo traes, no vienes a España.

Si vienes a mi país y delinques, te vuelves. Y si vienes a mi país y no respetas nuestros derechos y valores, España no es tu país. Esto lo entiende todo el mundo.

A esas 500.000 personas también hay que alojarlas, y no hay casas.

Efectivamente. Por eso hay que poner más oferta de alquiler y por eso hay que dar seguridad jurídica para que los propietarios no tengan miedo.

¿Y los servicios públicos? Porque ustedes dicen que ya están saturados.

Efectivamente. Este país necesita una gran reconstrucción nacional. En ocho años han destruido absolutamente todo.

Sanidad: faltan médicos. Se lo hemos dicho muchas veces al Ministerio: no es posible que el MIR siga siendo un corte...

"La corrupción y la negligencia han dado a España 3 accidentes mortales en 9 meses, es el modelo de Sánchez"

Perdone que le interrumpa. ¿Por qué no hay más plazas MIR?

El problema es que el Gobierno ha visto que la mayoría de Comunidades Autónomas son del PP y que era una guerra fácil para que la gente le eche la culpa a los gobiernos autonómicos.

Mucha gente sigue pensando que todas las competencias están transferidas, pero el Estatuto Marco y el MIR son competencia del Ministerio de Sanidad.

¿Le atribuye usted tantísima maldad al Gobierno de España?

¿No se la atribuye usted?

Soy el periodista, pregunto yo.

¿Alguien puede pensar que Pedro Sánchez no hace las cosas con cálculo político a estas alturas?

¿Incluso jugándose la salud de los españoles?

Sabían que había problemas en la vía de Adamuz y no hicieron ni una auditoría. Han jugado con la vida de los españoles en más ocasiones.

Educación, el peor informe PISA de la historia. ¿Es sólo culpa de la LOMLOE o las Comunidades Autónomas, que tienen las competencias, son corresponsables?

Hay una falsa creencia popular: que cada vez que llega un Gobierno cambia la ley de educación. Pero la realidad es que las únicas leyes implantadas en los últimos 40 años han sido socialistas. Algo tendrá que ver el PSOE en el nivel de educación de España.

Es verdad que las autonomías tienen competencias transferidas. Gracias a eso, Castilla y León, mi comunidad, ha sido la mejor en las últimas décadas.

No vale, lo bueno para ustedes; lo malo para Sánchez.

Las competencias transferidas son las de gestión, pero la ley que rige la educación es del Gobierno de España.

Por ejemplo, mi región ha decidido que en los municipios donde haya al menos tres alumnos se abre un colegio; eso es gestión. No se decide el currículum de qué se estudia.

Vamos, que eso también lo van ustedes a 'reconstruir'.

En los últimos años hemos ido viendo menos contenidos, menos capacidades, más burocracia para los profesores, "matemáticas afectivas"... en lugar de dedicarse a hacer leyes para educar, han hecho leyes para adoctrinar. Resultado: peores conocimientos en matemáticas, y peor comprensión lectora.

¿Qué hacen las Comunidades Autónomas del PP que, con esas leyes socialistas, aún tienen mejores resultados? Primero: más fondos de formación para profesores, no dejarles solos, acompañarles. Segundo: clases particulares. En Castilla y León, como la ley quita horario lectivo en lengua y matemáticas, se ha reforzado.

Sabemos lo que hay que hacer: exportar el modelo de esas regiones, como Galicia, Castilla y León o Madrid al resto de España.

Oiga, en Madrid llevamos mes y medio de huelga de profesores. No estarán tan contentos.

Pero eso es una cuestión que tiene que ver con cuestiones laborales, no con el sistema educativo. La realidad es que Madrid tiene muy buenos resultados en PISA.

Usted dijo que el sistema de pensiones "va a petar". ¿Mantiene el diagnóstico?

Mire, el vicepresidente de Economía reconoció en Onda Cero que el sistema tiene que reformarse para ser sostenible. La AIReF lo dijo en 2025.

El PP ha garantizado, siempre que ha gobernado, la revalorización de las pensiones.

La dirigente popular Ester Muñoz, durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Sara Fernández

Oiga...

El PP ha garantizado que, por ley, se van a revalorizar con el IPC. Ahora bien, el sistema de pensiones es deficitario, y no se completa con cotizaciones, sino con miles de millones de impuestos.

Si la generación a la que yo pertenezco quiere una pensión pública, es evidente que tenemos que garantizar la sostenibilidad del sistema.

¿Y cómo lo van a hacer?

Fortaleciendo la economía. No vale que haya mucha gente trabajando, hacen falta buenos salarios, que coticen.

¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? Mucha gente trabajando con trabajos precarios. ¿Y qué le está ocurriendo a muchos españoles? Que para llegar a final de mes tienen que tener dos y tres trabajos.

Ustedes proponen bajar impuestos y 300.000 millones de inversión en infraestructuras en 15 años. ¿Cómo se hace eso, dónde van a recortar?

En el gasto superfluo de Pedro Sánchez, por supuesto que va a haber recortes. No hacen falta 22 ministerios.

"España no volverá a subarrendar sus fronteras a Marruecos. Serán defendidas y pondremos todos los medios"

Me quita usted ocho de los 22 ministerios... y me salen cien millones. Con eso no hacemos nada.

Tampoco hacen falta tantos asesores. Se puede ser mucho más eficiente.

Mire, las autonomías del PP han demostrado reiteradamente que bajando impuestos se recauda más, porque la gente tiene más dinero para consumir, se crean más puestos de trabajo, hay más cotizaciones y hay más dinero en la caja. Se puede.

¡Pues pongamos los impuestos en cero!

A ver, lo que hay que ser es eficiente. Le voy a poner un ejemplo: llevan días hablando de los miles de millones de euros que han invertido en infraestructuras. ¿Y dónde están?

No saben gestionar ni cuando tienen dinero. Cualquier autónomo, cualquier familia, sabe perfectamente cómo ser eficiente. En eso es experto el PP.

Por tanto, no habrá recortes en servicios públicos; lo que hay que hacer es fortalecerlos. Cuando peor han quedado los servicios públicos es tras años de gobiernos del PSOE.

En su última visita a Canarias usted señaló la inmigración irregular como uno de los problemas pendientes. Han llegado a El Hierro en 15 días casi tantos migrantes como habitantes tiene la isla, 11.000... y a Ceuta llegaron casi 100.000...

La UE está dando mecanismos para que los retornos sean mucho más ágiles. Lo que pasa es que en España no se están cumpliendo. Lo que no puede ser es que no haya funcionarios para agilizar los retornos de todos los inmigrantes irregulares, pero sí haya funcionarios para la ley de nietos.

Muchos ya están aquí. Y hay que aliviar a Canarias, a Ceuta...

España tiene la capacidad de agilizar los retornos y que no tengan que ser repartidos... por cierto, un término que no me gusta nada. Cada vez que oigo a la izquierda hablar de "repartir inmigrantes" pienso en un paquete de una empresa de mensajería...

No se pueden producir más imágenes como las de Canarias. No puede ser que la gente se lance al mar porque en España hay cantos de sirena de que hay papeles para todos. Se tiene que acabar con los efectos llamada. Si usted coge los gráficos de cuándo está el PP en el Gobierno y cuándo está el PSOE, eso se produce con ellos.

La portavoz popular Ester Muñoz, en la Carrera de San Jerónimo, de Madrid. Sara Fernández

Además están los que no llegan...

¡Es que no puede ser! Porque es malo para España, malo para los ciudadanos de las poblaciones donde se producen todas esas llegadas, y malo para los inmigrantes.

Yo responsabilizo al PSOE, al Gobierno de España y a sus cómplices, de cada persona que fallece que se lanza al mar para llegar a España por culpa de sus efectos llamada.

Las estadísticas indican que muere uno de cada tres en la travesía.

Es terrible y, sobre todo, que el Gobierno no se responsabilice de eso.

Ustedes proponen acuerdos con los países de origen y tránsito. El Gobierno socialista de Mette Frederiksen, en Dinamarca, lidera un pacto de un grupo de países para crear un centro de deportación masiva de inmigrantes irregulares en Ruanda. ¿El Partido Popular apoya esta medida?

Hay que tomar medidas. Hay muchos países que no aceptan los retornos. O vienen apátridas, sin decirte de qué país son, y no sabes dónde tienen que retornar.

Un país tiene el derecho y la obligación de controlar sus fronteras, y de decidir quién entra y cómo lo hace.

Sí, sí, y entiendo que me lo explica como medida de disuasión, para que no haya 'efecto llamada'. Pero dígaselo a quien sea deportado a Ruanda.

No es una solución fácil. No es fácil. Pero desde luego, es peor permitir que la gente se lance al mar y muera.

¿Qué significa para el PP la 'prioridad nacional'?

España. Significa España.

Vaya...

Durante muchos años, la prioridad del presidente del Gobierno ha sido él mismo, y protegerse de sus problemas. Ahora tenemos que volver a poner en el Gobierno la prioridad de todos los españoles.

En los últimos ocho años se ha destruido la vida de la gente: llegan peor a final de mes, no se compran una casa, muchos no pueden alquilarla, sueldos precarios, la gente tiene que decidir si poner la calefacción o comprar pescado, si le paga a sus hijos unas clases particulares... eso es lo que hay que cambiar.

"¿Por qué miente sobre Ceuta? ¿Por qué Sánchez atacó al Rey de España para defender al de Marruecos?"

Feijóo ha dicho que su primer viaje como presidente será a Marruecos. ¿Será para darle un abrazo al rey o será para advertirle 'Ceuta no se toca'?

Lo lógico es que, si con un país ha habido tensiones, intentes arreglarlas. Yo creo que Feijóo ha sido muy claro: si es presidente el 29 de noviembre, Ceuta no va a volver a ser invadida.

España no va a volver a subarrendar la seguridad de sus fronteras a Marruecos. Las defenderemos, pondremos capacidades humanas y materiales para que no vuelva a ocurrir. La mejor forma de tener una buena relación es que Marruecos sepa que España defiende su soberanía.

En Ceuta, ¿cuál es hoy la 'prioridad nacional'?

Ceuta tiene que recuperar el orden. Porque no lo hay.

Yo estuve la semana pasada, me acerqué a la frontera, y sólo vi a un guardia civil. ¡En una frontera que ha sido violentada hace tres meses con una invasión de más de 100.000 personas!

¿Cuánto nos ha mentido el Gobierno desde entonces? Había periodistas diciendo que habían entrado más de 50.000 y el Gobierno despidió a una trabajadora del Ministerio por confirmarlo, por decir la verdad. Ahora, ya confirma los 100.000 y todavía quedan al menos 15.000 por las calles de Ceuta sin control.

Sí, pero ¿qué harían ustedes? O sea, ¿cómo se les devuelve rápido?

Lo que hay que hacer para acelerar los retornos es poner funcionarios. ¡Es que no han puesto medidas! Al principio, la Guardia Civil estaba con seis ordenadores.

La pregunta es por qué. ¿Por incapacidad o por alguna otra cuestión que no quiere explicar Pedro Sánchez?

Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, entrevistada por Alberto D. Prieto, subdirector de Política en EL ESPAÑOL. Sara Fernández

¿A qué se refiere?

¿Por qué Pedro Sánchez dice que Marruecos está colaborando cuando no lo hace? ¿Por qué dice que Marruecos no ha tenido nada que ver con la invasión y estamos descubriendo que había agentes de la policía marroquí instando a la gente a entrar en España?

¿Por qué están mintiendo? ¿Por qué protegen a Marruecos? ¿Por qué Pedro Sánchez atacó al Rey de España para defender al rey de Marruecos?

Dígamelo usted.

Eso es lo que queremos saber todos los españoles: qué miedo tiene o qué le debe a Marruecos para estar haciendo lo que está haciendo.

Oiga, el PP llevó una propuesta a la UE para que se exigiera a Marruecos no invadir España y el PSOE votó en contra. Había europarlamentarios preguntando a los nuestros cómo era posible que el Gobierno de España lo rechazara...

Si ustedes llegan al Gobierno, tendrán acceso a todos los informes de los servicios secretos. ¿Nos lo van a desvelar?

Bueno, el presidente Feijóo ya ha dicho que los españoles sabrán absolutamente todo.

Es verdad que son cuestiones que pueden afectar a la seguridad de España y, por tanto, habrá que ver qué se puede contar y qué no. Pero sí se podrán tomar decisiones a partir de la información que tengamos.

¿Cuál es la prioridad nacional en Navarra y País Vasco? ¿Esa 'ley de nietos' que ustedes han propuesto?

La prioridad para País Vasco y para Navarra es la misma que para el resto de España, reconstruir la vida de los españoles.

El otro día el presidente Feijóo anunció que haríamos una ley de nietos. Oiga, en este país ha habido muchas familias que tuvieron que abandonar sus casas, su pueblo, sus familias, porque les podían asesinar, porque les amenazaban. Y los herederos de quienes amenazaban son hoy socios y cómplices de Sánchez.

Estamos volviendo a ver ese tipo de actitudes en esas tierras. Lo hemos visto con mi compañero Jon Echeverría y lo hemos visto también con Feijóo, el otro día, cuando nos pintaron el autobús. Eso es lo que hay que desterrar. Nunca se fueron y hoy son los cómplices y socios de Pedro Sánchez.

"En España hay tanto que reconstruir que me gustaría que PP y Vox nos centráramos en lo que nos une"

Violencia de género. ¿Qué compromisos considera usted irrenunciables?

Derogar la ley del solo sí es sí. No puede ser que haya violadores que estén saliendo antes de prisión por culpa de una ley mal hecha, de la que fueron advertidos. El PP va a aumentar los casos de prisión permanente revisable para agresores sexuales.

Y como vamos a llevar la gestión a los ministerios, no habrá pulseras antimaltrato que no funcionen y dejen desprotegidas a las mujeres. Y desde luego, no habrá ministros que se gasten dinero público en contratar a mujeres prostituidas.

Desde que llegó Pedro Sánchez se instauró la obligatoriedad de que cada proyecto de ley tuviera un informe de impacto de género. ¿Eso se va a mantener?

¿Hacen falta informes de género sobre la viabilidad de los trenes? Pues efectivamente no. Pero sobre todo, ¿han resuelto algún problema? Para mí, la pregunta es: ¿han servido para algo? ¿Hay menos mujeres fallecidas? ¿Han mejorado los datos de violencia de género? No.

Por tanto, es evidente que tenemos que hacer algo más si queremos que dejen de matar a las mujeres por ser mujeres.

¿Qué políticas concretas propone el PP para repartir los costes de la conciliación?

El partido que ha apostado por la conciliación es el PP: guardería gratis de cero a tres años en todas nuestras Comunidades Autónomas. Cuánto lo criticó el PSOE y parece que ahora lo llevan en su programa... ahora que ya está implantada en la mayoría de las regiones.

Oiga, yo lo que quiero es que no decida el Gobierno por nosotras, que decidamos las mujeres si queremos conciliar, seguir en el trabajo, cuidar... y también los hombres.

¿Por qué cuando se habla de conciliación sólo se habla de mujeres? Es una visión tan machista la de la izquierda que no son conscientes de que conciliar es cuestión de ambos.

Abascal es un radical de derechas e Iglesias era un radical de izquierdas. ¿Les engañarán ustedes como hizo Sánchez, poniendo a Podemos cinco ministerios huecos, o están dispuestos a que tengan poder de verdad?

Antes de eso, tenemos que llegar a un acuerdo con los españoles, que son los que deciden la correlación de fuerzas: si vamos a tener que pactar con Vox o no va a hacer falta.

Ha habido elecciones en cuatro autonomías y el mensaje de los españoles ha sido muy claro: gobiernos de derechas liderados por el PP. Vamos a ver qué pasa el 29-N.

Ahora bien, ¿cuál es el marco del PP? La ley y la Constitución; ¿y el objetivo prioritario? Los españoles.

Eso es no contestar, portavoz.

Hay tanto que reconstruir que no me gustaría que el PP y Vox —o con quien haya que pactar, si es que hay que pactar— nos centráramos en lo que no estamos de acuerdo, en lugar de centrarnos en lo que sí: los españoles y reconstruir España.

Constitución, ley, los españoles, reconstruir España... para eso les valdría a ustedes también pactar con el PSOE.

No.

En teoría, tienen eso en común también.

En teoría. Porque en la práctica no tenemos nada en común.

Sánchez hilvanó la legislatura con impunidad a cambio de votos: los españoles ya no éramos todos iguales. La 'E' de español del PSOE se cayó hace mucho tiempo... y la 'S' de socialista también.

"Sería deseable poder dialogar, pero no será con este PSOE, que ha destruido la convivencia por cálculo mero político"

Terminamos... ¿hay alguna posición política que usted haya ido cambiando desde que empezó hasta ahora?

Si hay algo que ha marcado mi carrera política, probablemente haya sido la gestión de los incendios en mi provincia cuando era delegada de la Junta.

Explíqueme eso.

Si estás al frente de una gran administración en momentos muy complicados para los ciudadanos, tienes que tomar decisiones. Recuerdo un incendio en mi provincia, en el que teníamos que decidir si se evacuaba o se confinaba al pueblo, porque las llamas seguían bajando. Cualquiera de las dos decisiones tenía riesgos.

Y yo lo que aprendí es que, en medio de una emergencia, las decisiones no son políticas: no vives pensando en el cálculo político, escuchas a los técnicos. Y que todo tiene riesgos, pero tomas las decisiones pensando que es lo mejor en ese momento. Hay veces que sale bien, pero puede no salir bien.

¿En qué asunto usted ha discrepado de Feijóo o ha conseguido que el partido cambie de criterio?

No creo ser tan soberbia como para pensar que la opinión de una única persona puede cambiar el criterio de un partido.

Algo habrá en el PP que empezara siendo planteado de un modo y que acabara de otro, más parecido a una opinión expresada por usted...

Bueno, no sé. Yo quiero pensar que he ayudado y he contribuido con mi forma de pensar a que el PP sea hoy el que está en condiciones de ganar a Pedro Sánchez. En democracia, sólo una vez la oposición ganó a un presidente que se presentaba a la reelección, en el año 96.

En 2023 Feijóo ganó, pero no pudo gobernar. Es un reto enorme enfrentarse a un aparato gubernamental dirigido, además, por una persona sin escrúpulos, capaz de aprobar decretos con las Cortes disueltas para hacer campaña con el dinero de todos, por ejemplo.

¿Se arrepiente de alguna de sus intervenciones? ¿Ha pensado alguna vez 'uy, ahí me pasé, no debí decir eso'?

A posteriori, probablemente todos pensamos alguna vez eso. Y estar en primera línea de batalla todo el día te hace estar en un límite en el que a veces puedes sobrepasarte. Pero es que hemos tenido ministros que nos han llamado "fascistas", "nazis", "sacos de mierda"... es difícil pasarse cuando lo que tienes enfrente es eso.

Yo he tenido enfrente a una vicepresidenta diciéndome a la cara que yo había cometido delitos en un Gobierno con corrupción, y es mentira.

Y después de esas sesiones de control, tan tensas, ¿con alguno de esos ministros ha llegado a tomarse un café tranquilamente?

En mi caso desde luego no. Es difícil tomar un café con alguien que ha destruido la convivencia por mero cálculo político. Han enfrentado a todo el mundo: a mujeres contra hombres, a jóvenes contra mayores, a trabajadores contra empresarios, a inquilinos contra propietarios. A la oposición no nos permite hacerla, porque en cuanto hablamos estamos crispando.

Sería lo deseable... quizás con otro PSOE, en este momento es imposible.

Si volvemos a entrevistar a Ester Muñoz dentro de un año y gobierna el señor Feijóo, dígame tres asuntos por los que a usted le gustará que le pasemos cuentas.

Hemos bajado los impuestos a las clases medias y a las clases bajas: la gente tiene más facilidad para comprar en el supermercado.

Los jóvenes empiezan a encontrar oferta de alquiler y oferta para poder comprar vivienda.

Y hemos regenerado institucionalmente nuestro país: el Consejo General del Poder Judicial es independiente, hemos hecho reformas y hemos sacado a los amigos y a los políticos que metió Sánchez en los Ministerios, y la gente valora que haya gente independiente al frente de la gestión.