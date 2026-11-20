El líder del PP reprocha a Sánchez haber entregado solo el 0,29% de las viviendas prometidas y le echa en cara la corrupción vinculada a Ábalos.

Sánchez defiende intervenir el mercado del alquiler mediante la ley de vivienda, ampliar el parque público y proteger a los vulnerables ante los desahucios.

Feijóo propone construir un millón de viviendas en una legislatura, rebajar impuestos a jóvenes, dar avales y aprobar leyes de suelo y antiocupación.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo protagonizan un tenso cara a cara centrado en el problema de la vivienda y la gestión del Gobierno.

El presidente y candidato del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, abrumó con los datos de la vivienda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el primer bloque de debate a dos realizado este jueves.

Feijóo prometió rebajar la fiscalidad a la compra de vivienda de los jóvenes y ha confirmado la construcción de un millón de viviendas en una legislatura.

Por su parte, el presidente del Gobierno y representante del PSOE, Pedro Sánchez, insistió en que la regulación del mercado es la mejor solución para construir y poner más vivienda de alquiler y ha defendido las leyes que ha aprobado bajo su gestión.

En este cara a cara -el único que sostendrán antes del 29-N- Feijóo afeó a Sánchez el protagonismo de los casos de corrupción vinculados al exministro José Luis Ábalos frente a "nula" preocupación por la vivienda del Gobierno.

"Usted conoce más a Jésica y a Andrea que a Maricarmen", le dijo. Precisamente, Sánchez justificó la convocatoria de las elecciones del 29-N por el rechazo del Congreso a los decretos de vivienda.

Y puso como ejemplo de esta crisis a la desahuciada Maricarmen Abascal. Es así como, en su primera intervención del debate, el presidente del Gobierno utilizó el nombre de la mujer como la inspiración de sus políticas más recientes en esta materia.

Las propuestas sobre vivienda abrieron el primer debate entre los dos principales candidatos a la presidencia antes de las elecciones. Un comienzo a ratos bronco en el que Feijóo salió al ataque y rebatió con datos la gestión de Sánchez y sus promesas.

El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (i), y el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo (d), posan antes del único cara a cara entre los dos a las elecciones generales. Eduardo Parra / Europa Press Europa Press

Sánchez comenzó su turno inicial reconociendo que "no hemos logrado resolver todavía el problema de la vivienda", pero indicó que en estos años "se ha hecho mucho".

Recordó que la ley de vivienda es un buen ejemplo de que se puede intervenir el mercado. "En el caso de Barcelona donde se ha aplicado, los precios de alquiler han bajado un 4,4%", dijo

También advirtió que con el decreto aprobado tras la convocatoria de elecciones se han prohibido los desahucios "como el de Maricarmen".

"La desregulación no va a ayudar, va a agravar el problema de la vivienda. Hay que construir, rehabilitar y regular un mercado que no funciona", señaló como ejes de su política de vivienda.

Pero el líder popular interpeló a Sánchez culpándole de no hacer nada en sus ocho años en La Moncloa. "Al escucharle parece que usted no es responsable de nada", dijo.

Y siguió al ataque preguntándole si la Maricarmen a la que se refería era la persona que le envió una carta y "a la que no respondió". Le recordó además que en su mandato se han producido 276.000 desahucios, 90 al día.

"Dijo usted que iba a ser la legislatura de la vivienda, pero hay más pisos en los sumarios de corrupción de los que usted ha edificado. Prometió 180.000 pisos y ha entregado solo 540, el 0,29%".

Recordó además que el presupuesto del Ministerio de Vivienda apenas se ha ejecutado en esta legislatura (menos de un 30% en 2025) y que renunció a 3.000 millones de fondos Next Generation.

"Cuando usted llegó a La Moncloa el problema de la vivienda era marginal, ahora es la principal preocupación de los españoles", advirtió.

También se refirió a las críticas de Sánchez a los fondos y le recordó "sus reuniones con los fondos buitres" y que el Ministerio de Hacienda vendió edificios a estas empresas.

El presidente del Gobierno defendió su gestión insistiendo en que la solución es la aplicación de la ley de vivienda de 2023 por parte de las autonomías.

"Cualquier vecino de Madrid o de Valencia se ahorraría hasta 500 euros al mes si se aplicara esta ley. Porque no solo hay que construir también hay que regular".

Y recordó que el decreto ley "de Maricarmen" no solo defiende los desahucios, sino que también habilita los préstamos de 50.000 euros a tipo cero y "regula la tenencia de los fondos buitre".

"No le eche la culpa a las comunidades autónomas", respondió Feijóo argumentando que la vivienda "es un derecho, no un negocio". Recordó el caso de la pareja de la exportavoz del PSOE, Montse Mínguez, como "gran tenedor".

Feijóo recordó su promesa de construir un millón de viviendas en una legislatura y propuso una nueva ley del suelo, una nueva ley de propiedad horizontal y una ley antiocupación.

"Para los jóvenes proponemos no cobrarle el impuesto a la renta el primer año, para que ese dinero lo ahorren para tener una vivienda. Vamos a dar avales de hasta el 100% y el IVA lo vamos a rebajar. Ustedes ingresaron 52.000 millones en impuestos a vivienda y han destinado solo 7.000".

Déficit de viviendas

En este punto del debate Feijóo comenzó a rebatir con una batería de datos los argumentos de Sánchez. "Yo estoy de acuerdo con que hay que construir", dijo Sánchez, ante lo que el líder del PP le preguntó "¿Y por qué no lo ha hecho?".

"Hemos construido un millón de viviendas, el 13% son protegidas", dijo el presidente del Gobierno, a lo que Feijóo le contradijo indicando que "tenemos un déficit de 700.000 viviendas".

"Hemos rehabilitado medio millón en ocho años", dijo uno. "¿Usted o las comunidades autónomas?", le respondió el popular.

Finalmente, un Sánchez acorralado criticó las votaciones de Feijóo en el Congreso en relación a la vivienda. "Ustedes han votado en contra de los apartamentos turísticos, de obligar a pagar el IVA, de sacar 110.000 pisos turísticos ilegales del mercado y de eliminar la golden visa".

"Construir regulando"

El líder del PSOE aseguró que han salido 480.000 pisos al alquiler desde la ley de vivienda, aunque Feijóo le espetó que la oferta ha caído en 400.000.

"Al haber una prolongación en los contratos de alquiler hay menos oferta, pero más gente conserva sus pisos", explicó Sánchez en un argumento sin mucha explicación técnica.

Para finalizar Feijóo recordó la frase del vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, antes de entrar en el Gobierno criticando la regulación en vivienda. "Los costes de los controles de alquileres superan los beneficios".

Pese a ello Sánchez cerró el bloque recordando su máxima. "Hay que construir regulando, porque construir sin regulación es una burbuja inmobiliaria".

Propuestas de los partidos

Feijóo concluyó recordando su promesa de construir un millón de viviendas y de bajar impuestos a los jóvenes para comprar vivienda.

El programa del PSOE propone ampliar el parque público, facilitar el acceso a la compra de la primera vivienda y regular el mercado del alquiler y la fiscalidad de los grandes propietarios.

En cambio, los populares plantean un modelo basado en el aumento de la oferta, las rebajas fiscales y la derogación de la ley de vivienda aprobada esta legislatura por el Gobierno de Pedro Sánchez.