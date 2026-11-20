El PSOE afirma haber reunido a 10.000 asistentes en el Multiusos Fontes do Sar, superando los 8.000 convocados por Feijóo días atrás.

El acto contó con la presencia de Ramona Maneiro, con quien Sánchez se comprometió a defender la ley de eutanasia si se mantiene en el Gobierno.

El líder del PSOE achaca su mala valoración en el debate cara a cara con Feijóo a los "insultos y bulos" del candidato del Partido Popular.

Pedro Sánchez prescinde de la bandera de España en el mitin del PSOE en Santiago de Compostela, donde los socialistas compiten electoralmente con el BNG.

Tras ondear la bandera de España en Alcorcón y Albacete, Pedro Sánchez ha optado por dejarla en casa en el mitin del PSOE en Santiago de Compostela.

En Galicia, tierra natal de Alberto Núñez Feijóo, el PSOE compite a su izquierda con el BNG.

Los nacionalistas de Ana Pontón aspiran a entrar por Pontevedra tras el hundimiento de Sumar y ya tienen asegurado el escaño de Néstor Rego por La Coruña. Aunque aspiran a conseguir mejores resultados a costa de arañar votos de los socialistas.

No era el mitin más fácil de Pedro Sánchez tras el cara a cara con Feijóo del jueves, después de que las encuestas como la de SocioMétrica y la opinión general, con críticas como la de Gabriel Rufián, coincidieran en dar por ganador del debate al candidato del PP.

Sánchez achaca ahora el resultado a los "insultos y bulos" de su oponente.

Así que los socialistas han dado carpetazo al debate televisivo y han recibido a Sánchez con la canción de Superestrella de Aitana en bucle. No ha sido el único tema que han bailado los socialistas.

El presidente del Gobierno ha vuelto a mover las caderas acompañado de otros movimientos más espasmódicos como el del alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Como si nada hubiese pasado, como si este jueves el gran triunfador hubiese sido Sánchez.

Según su versión, el líder popular ha quedado "retratado", por lo que ha pedido que el 29-N sea "un referéndum" entre "la buena política y la mala educación".

El candidato socialista ha rematado asegurando que "lo único que ha traído" Feijóo a la "política" son bulos e insultos.

En el acto, Sánchez ha tenido como invitada a Ramona Maneiro, la mujer que ayudó al tetrapléjico Ramón Sampedro a morir en 1998.

Su fallecimiento, tras ingerir una sustancia letal, abrió el debate sobre la eutanasia en España y dio origen a una historia que más tarde quedó inmortalizada en la película Mar Adentro, de Alejandro Amenábar.

Sánchez la ha invitado a subir al escenario y ha exhibido el regalo que le había llevado: Querido Ramón, unas memorias en las que Maneiro homenajea a su amigo. "No es un regalo sino un encargo", ha asegurado el presidente, que se ha comprometido a seguir protegiendo la muerte digna si revalida el Gobierno.

"No vamos a impedir que se derogue la ley de eutanasia", ha rematado antes de fundirse en un emotivo abrazo con Ramona.

No ha sido la única cuestión que se ha tratado.

Solo unas horas después de que el Tribunal Supremo exigiera a la Junta Electoral Central que impidiera votar a más de 160.000 nacionalizados por la ley de nietos, aunque residan en España, Sánchez ha cargado contra PP y Vox por recurrir la directiva de Sofía Puente que amplía los supuestos incluidos en la Ley de Memoria Democrática.

El líder del PSOE ha pedido "votar en nombre de los nietos del exilio republicano". "Vamos a ganar en memoria de sus nietos, de sus hijos republicanos a los que han negado el voto en estas elecciones", ha afirmado.

Aun así, el PSdeG ha demostrado su capacidad de movilización con más de medio centenar de autocares para llenar el Multiusos Fontes do Sar, que hace solo seis días había llenado Feijóo.

Si los populares reunieron a 8.000 personas, los socialistas han subido la apuesta —a la que el PP le había retado en la cuenta de X— y aseguran haber congregado a 10.000 asistentes. El resultado ha sido un pabellón a rebosar en el mitin más multitudinario de la campaña socialista hasta el momento.