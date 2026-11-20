La imagen final del debate dejó al presidente desorientado y solo en el plató antes de ser arropado tardíamente por su equipo.

Sánchez optó por guardar silencio o ceder en varios temas críticos, llegando a pedir perdón por su actuación tras el accidente de Urda.

Feijóo mantuvo una estrategia ofensiva e interrumpió al presidente, sacando a relucir casos incomodantes de corrupción y la gestión de tragedias.

Pedro Sánchez mostró una actitud inusualmente a la defensiva y apática durante el debate cara a cara frente a Alberto Núñez Feijóo.

Hubo un "Anotop At", una anatomía del instante en la lengua del padre Feijóo, que encapsuló el debate más que cualquier frase. Fue al final, cuando los micrófonos ya no recogían el sonido, pero las cámaras sí emitían la imagen.

Se habían despedido presidente y opositor con un apretón de manos. Entonces, cuando llegó la hora de partir, irrumpió en el plató la comitiva del PP: parecían sacados del mejor after de Madrid. Eufóricos, con razón. Dispuestos, por obligación, a dar un abrazo a su jefe y a antologarle sus mejores frases.

Sánchez estaba solo. Comenzó a dar vueltas en círculo... solo. No sé qué pasó, por qué tardaron, pero todas las televisiones del país nos mostraban a un presidente solo, desorientado, con ese traje color tabaco y el rostro amarillo debido a una iluminación mal calculada.

No fue más de un minuto, pero Sánchez tuvo que regresar incluso a buscar la conversación de la moderadora. De repente, llegaron los que tenían que llegar –en el debate anterior fueron Ábalos, Cerdán, Salazar, Begoña– y no sabían muy bien qué hacer. ¿Se le puede besar? ¿Se le puede abrazar? ¿Qué se le podía decir?

La primera vez que Felipe González perdió un debate con Aznar trascendió que el entonces presidente socialista estuvo a punto de palmarla en un viaje de avión el día anterior. No estudió. Por eso y porque infravaloró a su oponente. Pero había partido de vuelta y González lo ganó.

Aquí no lo hay. Sólo queda un debate, será a cuatro bandas y forma parte de un juego distinto.

Sánchez no sudaba como Nixon, pero a muchos nos invadía la misma sensación que cuando lo de Broncano con Abascal: "Por favor, da igual lo que haya hecho o cómo haya gobernado, pero por favor, que esto termine cuanto antes".

Es un misterio irresoluble, como siempre que se trata de Sánchez. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha podido pasar? Se encerró, aprovechó la huelga general para estudiar, invirtió todos los recursos que tiene Moncloa y que no tiene la oposición para buscar el mejor tono, el mejor camino... y fue arrollado como la selección de San Marino cuando le toca jugar con una potencia europea.

El inicio nos mostró dos estrategias claras. Preso de su hiperglucemia, del amor y de "la fuerza de la gente", Sánchez tenía que exhibir un tono conciliador, un verbo pausado, sublimar sus susurros y demostrar que la derecha fascista interrumpe y quiere acabar con todo.

Feijóo, preso de su ansiedad, tuvo claro que no iba a hacer prisioneros. Se acabó. Había llegado el momento. Dos horas frente a frente, sin el escapismo que permiten las sesiones de control y las entrevistas en medios amigos. Asumió el riesgo. Sabía que interrumpiendo tanto podía cometer excesos –en algún momento así sucedió–, pero no importaba. Aunque por motivos distintos, Feijóo tenía la urgencia de escribirle a Sánchez el epitafio de Samuel Ros a su amante: "Tengo tantas cosas que contarte".

Pero todo esto da igual. Todo esto no explica nada. En la entrevista con Susanna Griso, en la entrevista con Carlos Franganillo, Sánchez hilvanaba una subordinada tras otra para evitar la asunción de responsabilidades: una actitud que subleva a sus contrarios, pero que moviliza a los suyos porque transmite la imagen del resiliente. Del imbatible.

En estos días previos al debate, circulaba por redes un vídeo de Jorge Javier Vázquez quitándose la camiseta y bailando y gritando que votará a Sánchez. Ese era el candidato que debía aparecer. A la manera de Sánchez, pero vivo. ¡Si hasta ha estado apático hablando de la internacional ultraderechista!

Feijóo eligió bien las preguntas a las que sabía que Sánchez no podría contestar. En algunas de ellas calló, ¡en otras dio la razón al PP! Silencio ante la acusación de Puigdemont: "Me aproveché de su ambición desmedida para derrotar a España". Silencio sobre Zapatero. Silencio sobre los Rocho. Silencio sobre Ábalos y las prostitutas. Silencio sobre Cerdán. Si acaso alguna frase de que su gobierno "no es perfecto", pero silencio sobre los detalles.

El candidato del PP salió en tromba con la lista de la compra y hasta le arrojó a Sánchez el insulto con el que castigó a Rajoy: indecente.

Era un inicio comprometedor porque, ¿cómo se sale de ahí? Si lo niegas, fatal. Si lo reconoces, también fatal. Y reconoció.

En el bloque de Vivienda, Sánchez trató de ser propositivo, pero sus ataques melosos al "dogmatismo neoliberal" se diluían en sus propias promesas incumplidas. Que si los fondos buitre, que si los pisos turísticos; cuando lo segundo es un porcentaje muy pequeño en zonas concentradas y lo primero, sin ser tampoco un gran porcentaje, ha retratado en campaña a muchos líderes socialistas.

Además, a las duras críticas de Feijóo, Sánchez a ratos decía: "Estoy medianamente de acuerdo con usted". El presidente del muro, en este debate, había sido poseído por Adolfo Suárez. Sánchez le propuso a Feijóo un pacto de Estado sobre las pensiones y Feijóo casi se mea encima.

Si la intención era buscar votantes moderados, Sánchez tenía más posibilidades, no sé, de ganar el Nobel de Literatura.

"No me deja terminar las reflexiones", se quejaba el presidente de vez en cuando. "Oiga, estamos dialogando", disimulaba un Feijóo que arriesgaba interrumpiendo porque sabía que lo que perdía por impaciente lo ganaba al final de cada asalto.

Con el accidente de Urda, Feijóo le propinó a Sánchez el peor de los golpes: "No fue al funeral y a los dos días se puso a bailar en un mitin. Si hubiera muerto un familiar suyo, ¿se habría puesto a bailar en 48 horas? Pida perdón a las víctimas".

Y en otra concesión sorpresa: Sánchez pidió perdón. Luego, sin demasiada vehemencia, dijo que lo importante es aumentar la inversión en servicios públicos, pero estaban demasiado cerca de la conversación los 115 cadáveres de la Alta Velocidad.

Feijóo estuvo hábil eligiendo los casos de corrupción más incómodos para el presidente y no insistió apenas con la mujer y el hermano porque esos casos, los que el presidente llama "ficticios", le permiten levantar la teoría de la conspiración.

Cuando Feijóo preguntó quién pagó la campaña de las primarias de Sánchez, si fue el dinero de su suegro con los prostíbulos, calló. Y fueron un par de segundos extraños, como si la tele se hubiera quedado sin volumen. Sánchez ni siquiera mencionó la foto del narco en la retahíla del "y tú más" con la abundante corrupción del PP.

"Todos van al sitio", repite una y otra vez Iván Redondo en sus análisis estos días, como si todas las estrellas se estuvieran alineando, o alienando, para dibujar una campaña en la que el PSOE tendrá una oportunidad. El problema es que, cuando acabó el debate, ninguno de los ayudantes de Sánchez fue al sitio y ahí quedó el presidente: solo, desorientado, amarillo.

No se me ocurre una sola explicación, aunque sí encuentro una constatación: un puñado de palabras que refleja la derrota de Sánchez con minimalismo. Igual hasta el presidente, ahora que se hace fotos con Unamuno y Martín Gaite de fondo, lo ha leído.

Son unos versos de Gamoneda, el poeta favorito de su amigo Zapatero. El libro se titula "Descripción de la mentira" y comienza así: "El óxido se posó en mi lengua como el sabor de una desaparición. El olvido entró en mi lengua y no tuve otra conducta que el olvido, y no acepté otro valor que la imposibilidad (...) Escuché la rendición de mis huesos depositándose en el descanso (...) Escuché hasta que la verdad dejó de existir en el espacio y en mi espíritu, y no pude resistir la perfección del silencio".