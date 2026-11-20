Sánchez pide "perdón" a las víctimas de los trenes después de que Feijóo le reproche que se fue a bailar "a las 48 horas"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez pide perdón a las víctimas de los accidentes de tren en Urda y Adamuz durante el debate, admitiendo que es un dolor que siempre llevará consigo. Alberto Núñez Feijóo reprocha al presidente su presencia en mítines tras la tragedia de Toledo y denuncia fallos de seguridad y falta de gestión en los transportes. El líder del PP promete una auditoría del sistema ferroviario y la revalorización de las pensiones, criticando el estado de los servicios públicos. Sánchez propone un pacto de Estado para blindar las pensiones en la Constitución y ataca la gestión sanitaria de Feijóo en Galicia.

Pedro Sánchez ha pedido “perdón” a las víctimas de Urda y Adamuz. Durante el bloque dedicado a política social y transportes, el presidente del Gobierno ha admitido que “es un dolor que llevaré siempre conmigo” y del que “se hace cargo”.

Una frase que ha pronunciado después de que Feijóo le reprochase que no hubiese dedicado “ni una palabra” a los trenes durante su primer turno. Algo que llamaba la atención al centrar sólo en política social, ya que estaba claro que el popular iba a contratacar con esto.

El candidato popular le ha afeado que se pusiese “a bailar” en los mítines a las "48 horas" posteriores a la tragedia de Toledo, que dejó 69 muertos.

“Los servicios públicos no se proclaman, se gestionan”, ha asegurado el popular, que ha resumido la gestión de Transportes con una frase: “corrupción, prostitutas en el ministerio”.

El líder popular también le ha preguntado por qué no reaccionaron ante los 170 caídas del sistema de seguridad, por qué no hicieron caso a los maquinistas y si era verdad que Moncloa “filtró del audio del maquinista” cuando todavía no se había entregado “su cuerpo”.

Unas cuestiones a las que Sánchez no ha querido responder pero donde el presidente del Gobierno ha estado, de nuevo, a la defensiva sin marcar la línea, acosado por las preguntas de Feijóo quien, a diferencia de otros bloques, aquí no se ha mostrado tan propositivo.

El presidente se ha limitado a defender su gestión de los servicios públicos y ha tratado de arrinconar a Feijóo planteando la posibilidad de que el PP aplique recortes para aumentar la inversión en Defensa.

A ello, el líder de la oposición ha respondido: “no voy a poner en solfa los servicios públicos por la Defensa”.

Pensiones y gestión

Feijóo ha prometido "una auditoría" del estado de los ferrocarriles y ha sentenciado: "falta gestión". A continuación, le ha reprochado "el estado de los baches" en las autopistas, las huelgas de los médicos y las pulseras antimaltrato que no funcionan.

Sánchez ha tratado de sacar la cabeza al recordar la frase de la portavoz del PP, Ester Muñoz, que dijo que las pensiones "iban a petar".

A lo que Feijóo ha tratado de sacudirse la acusación prometiendo la revalorización de las pensiones para tranquilizar a los pensionistas.

A la par, ha rebuscado en la hemeroteca para encontrar una entrevista en Onda Cero al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, donde el vicepresidente admitía que el modelo quizás necesite reformas.

No se habló de las reformas que quizás el modelo necesite. Ambos se replegaron al parche de lo inmediato y pasarse la patata caliente.

Frente a ello, el popular ha optado por reivindicar su trayectoria al frente de las administraciones públicas: “He gestionado servicios públicos toda mi vida”, ha afirmado.

En ese momento, Sánchez se ha guardado una carta sorpresa y ha reformulado su propuesta de incluir en la Constitución “el blindaje de las pensiones”.

El líder socialista le ha planteado un pacto de Estado con un tono conciliador: “pactemos”.

Una oferta que Feijóo ha desdeñado al asegurar que el presidente del Gobierno no tiene credibilidad.

Sánchez ha aprovechado entonces para atacar su gestión en Galicia, un flanco que los asesores del presidente siempre han considerado uno de los puntos débiles de Feijóo y que, a su juicio, consigue sacarle de quicio.

Eso ha enardecido al candidato popular, especialmente cuando Sánchez le ha acusado de “privatizar” el Hospital de Vigo. El presidente también ha cuestionado las políticas del PP en Madrid y Andalucía.

Feijóo ha sacado entonces su lado más populista al asegurar que durante el último año ha cogido 130 AVE. “Doy las gracias por hacer este cara a cara con usted”, ha afirmado el popular. Algo que acaba de descolocar a Sánchez.