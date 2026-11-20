Pedro J. en 'Espejo Público': "A Sánchez le aplastó la realidad, aparecieron sus fantasmas, fue como el final de Macbeth"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro J. Ramírez analiza el 'cara a cara' entre Feijóo y Sánchez asegurando que la realidad de la conducta del presidente del Gobierno le paso por encima. El director de EL ESPAÑOL compara el debate con el final de 'Macbeth', señalando que Sánchez se enfrentó a los fantasmas de la corrupción, ineficiencia y su gestión personal. Destaca los silencios de Sánchez ante preguntas clave de Feijóo, como quién financió sus primarias, dejando al líder socialista "al borde del KO". Critica el "desentendimiento y desdén" de Sánchez frente a problemas reales y sus reproches sobre los medios durante el minuto de oro.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha hecho balance del 'cara a cara' entre Feijóo y Sánchez de anoche: "La ética de la objetividad dice que lo que ocurrió es que la realidad de sus actos, la realidad de su conducta, le pasó ayer por encima a Pedro Sánchez".

Bajo su criterio, el líder de la oposición actuó como "una eficiente correa de transmisión de esa realidad, de ese ejercicio de poner a Sánchez frente al espejo".

"Hasta el extremo de que el boxeador con el que peleaba no era el líder de la oposición, sino su propia sombra", ha explicado en Espejo Público, y ha hecho una referencia a la obra de William Shakespeare al decir que era similar "a la escena final de Macbeth con todos los fantasmas de las tropelías cometidas durante estos tres años y medio apareciendo".

Esos espectros, como los que atormentaban al que acabó siendo rey de Escocia en la tragedia, persiguen al presidente en distintos planos, "el de la corrupción, el de la ineficiencia, la gestión de los accidentes ferroviarios, el apagón, la invasión de Ceuta y la conducta personal".

El presidente ejecutivo de este diario ha narrado cómo se vivió el encuentro en la redacción: "Pensábamos, no es posible, este hombre debe tener un as en la manga y lo va a sacar de un momento a otro y va a dinamitar el debate. Está dejándole, dándole hilo a la cometa a Feijóo. Pero no era así".

En su opinión, el jefe de Gobierno ha operado con "desentendimiento y desdén hacia los problemas reales de la gente", remarcados por su rival "cuando le dijo que se había ido a bailar a un mitin a los dos días del funeral por las víctimas del accidente de trenes" y "cuando le echó en cara sus 25 días de vacaciones mientras se consumaba la invasión del territorio nacional" en Ceuta.

Ha reseñado que es "tremendo que a un presidente del Gobierno le puedan echar en cara" este tipo de cosas, y ha afirmado que "retaría al mejor, al más distinguido alumno de un club de debate a que defendiera la causa de Sánchez" que "no hay por dónde cogerla".

El director de este medio ha defendido que se podría echar a suertes en un debate defender o atacar a personajes como Napoleón, "incluso a Robespierre", ha agregado el periodista, "pero no a Hitler". "Yo no digo que Sánchez sea Hitler, yo digo que los hechos de Sánchez son inapelablemente letales para él", ha puntualizado.

Hacia el final de su intervención ha querido denunciar la "cara dura" del jefe del Ejecutivo que "empezó diciendo en el minuto de oro que todos los medios están a favor de Feijóo".

"Y todo el dinero, cuando se había jactado de estar comprando a 15 millones de votantes con el incremento del gasto público de estos últimos consejos de ministros", ha agregado Pedro J. Ramírez.

Los silencios de Sánchez

El periodista ha destacado cómo el líder socialista se quedó callado ante distintas preguntas de su contrincante en el debate: "Quedó claro que no sabe, no contesta o que cuando contesta es peor que si no lo hiciera".

"En el cuarto asalto estuvo grogui, al borde del KO, en ese momento crucial en que le pregunta a Feijóo, ¿usted ha hecho trampas? ¿Ha adulterado el resultado de las primarias? Respondió no. ¿Ha recibido dinero de la prostitución? Respondió no".

"Y claro, la siguiente pregunta es, ¿y quién le financió las primarias? Era el silencio. Ese segundo o dos segundos de silencio lo retratan para siempre", ha explicado.

Pedro J. ha concluido que "toda España estaba pensando, ¿quién te va a haber financiado? Sabiniano [el padre de su esposa, Begoña Gómez], el de las saunas, tú niegas que eso fuera prostitución, pero vaya que sí lo era".