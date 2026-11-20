El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, antes de empezar el 'cara a cara'. Eduardo Parra / Europa Press

Inexactitudes, medias verdades y mentiras del 'cara a cara' entre Sánchez y Feijóo: de la corrupción a la vivienda

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez afirmó que se construyeron un millón de viviendas bajo su mandato, pero los datos oficiales del Ministerio de Vivienda reducen la cifra a 693.676. El líder del PSOE justificó la bajada del alquiler en Barcelona con un 4,4%, aunque los informes indican una fuerte caída de la oferta y precios por metro cuadrado en máximos. Sánchez destacó que España es de las economías que más crecen en la UE, pero las previsiones de la Comisión Europea sitúan a ocho países por delante. Feijóo criticó la caída en la inversión ferroviaria y cuestionó las causas judiciales abiertas en el entorno socialista, mientras Sánchez defendió la gestión en pensiones e infraestructuras.

El intercambio de cifras fue uno de los ejes centrales del 'cara a cara' celebrado este jueves entre el candidato a la reelección a la presidencia del Gobierno por el PSOE, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Durante los distintos bloques temáticos, ambos candidatos recurrieron a estadísticas oficiales e informes sectoriales para respaldar sus propuestas y cuestionar la gestión del adversario.

Tras el cierre de la emisión, EL ESPAÑOL examina los datos sobre los distintos bloques que se trataron en el debate: economía, vivienda, inmigración, corrupción y política territorial.

Vivienda y alquileres

La vivienda fue uno de los temas donde los datos cobraron una especial relevancia, por lo que los sistemas de verificación se centran en gran medida en este bloque. El foco, sobre todo, se encuentra puesto en el impacto de la Ley de Vivienda y la construcción pública.

Uno de los datos más sonados fue el millón de viviendas que Sánchez asegura que se han construido en España durante su gobierno. "El 13% protegidas", matizaba. Y es que se trata de una cifra que ya ha señalado en distintas entrevistas desde que se anunciara la convocatoria de elecciones el pasado mes de octubre.

Sin embargo, según los datos del Observatorio de Vivienda y Suelo, dependiente del Ministerio de Vivienda, entre el segundo trimestre de 2018 y el primero de 2026 se terminaron 693.676 viviendas, unas 306.000 menos de las afirmadas por el candidato.

De las mismas, solo 90.000 han sido protegidas. Se trata de unos datos que ya se desmintieron en EL ESPAÑOL tras la entrevista del presidente en el programa La Revuelta.

Otra de las afirmaciones tiene que ver con los topes al alquiler en la capital catalana. "Allí donde se aplica la Ley de Vivienda ha bajado el precio del alquiler, como en Barcelona", aseguró Sánchez durante su discurso.

La afirmación de Sánchez de que los precios han bajado un 4,4% tiene matices que la explican. Y es que el dato esconde una fuerte contracción del mercado.

Las mensualidades medias bajan porque se alquilan viviendas cada vez más pequeñas, mientras que el precio por metro cuadrado marca máximos históricos y la oferta disponible se desploma.

Un informe de Fedea de este año que apunta a una caída del 22,2% en la oferta de pisos en la provincia y a una subida del 5,7% en los precios anunciados, lo que eleva la presión hasta los 418 interesados por cada vivienda disponible, según el Observatorio del Alquiler.

Feijóo también argumentó que "la oferta" de viviendas en alquiler "ha caído un 69% en Barcelona". Sin embargo, esta cifra de caída procede de anuncios de Idealista, mientras que la Cámara de la Propiedad Urbana la sitúa en el 40% y el Ayuntamiento en el 17%.

Pensiones y economía

Un tema candente, no solo del debate, sino de toda la campaña y precampaña que ha tenido lugar los últimos meses, es el de las pensiones.

"Desde 2018 hemos subido la pensión 6.000 euros", afirmaba Sánchez. La subida responde a la revalorización acumulada por el IPC. Al no deflactar el IRPF, Hacienda absorbe parte de ese incremento.

"La hucha de las pensiones ha subido de 5.000 a 20.000 millones", añadía el presidente del Gobierno. Los medios señalan que el Fondo de Reserva (15.000 millones, frente a los 20.000 mencionados) se nutre mediante transferencias del Estado y endeudamiento de la Seguridad Social (136.000 millones de deuda acumulada).

Con respecto a la política económica del país, Sánchez aseguró que "España es de las economías que más crece de toda la Unión Europea".

En este sentido, las previsiones de otoño de la Comisión Europea (2,6% para España en 2026) señalan que ocho países crecen más (Dinamarca, Malta, Eslovenia, Polonia, Chipre, Suecia, Bulgaria y Lituania). Aunque España sí lidera entre las cinco grandes economías que tienen el euro como moneda.

A su vez, una afirmación lanzada en este caso por el líder del PP especifica que los "Next Generation deben devolverse". La afirmación de Feijóo sobre la devolución de estos fondos en 30 años hay que puntualizarla: solo se devuelven los préstamos, aunque España pagará indirectamente las transferencias a fondo perdido mediante mayores contribuciones al presupuesto de la UE.

Además, también expresó que España tiene "los precios más altos de la eurozona", pero hay que aclarar que lo que es superior es la tasa de inflación, no el nivel absoluto de precios.

Por su parte, Sánchez se colgó la medalla de haber "bajado la deuda pública" en sus ocho años de gobierno. La ratio sobre el PIB (99,7%) se debe al crecimiento nominal e inflación, pero la deuda en términos absolutos marca máximo histórico (1,767 billones de euros en septiembre de 2026, más de medio billón de incremento desde 2018).

Por último, dentro de este bloque -y tras el accidente de tren de Urda de hace unas semanas, precedido por el de Adamuz hace menos de un año- Sánchez señala el "aumento" en "la inversión en mantenimiento y seguridad del sistema ferroviario". Una aseveración que choca con el dato que contrapone Feijóo: la bajada del 13% de la inversión de mantenimiento de infraestructura ferroviaria.

De hecho, se confirma como verdadera esta cifra al calcular el esfuerzo de mantenimiento por cada millón de euros de patrimonio ferroviario en servicio (que creció un 16% hasta los 69.300 millones de euros entre 2018 y 2025).

Inmigración y corrupción

En materia de inmigración, y en relación con la regularización extraordinaria, Sánchez afirmó que la nacionalidad que más solicitudes presentó en dicho procedimiento llevado a cabo este año fue la colombiana.

Se trata de un dato que se confirma como verdadero, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con un 25,9% (seguida de la marroquí con un 13,3% y la venezolana con un 11,8%).

Asimismo, se califica de imprecisa la cifra de Feijóo sobre Ceuta: "15.000 personas" asaltaron la frontera de Ceuta en 2021 y en 2026 se produjo una "invasión" de 100.000 personas.

Según documentación oficial del Gobierno de Ceuta, en mayo de 2021 entraron entre 9.000 y 11.000 personas. Otro informe de julio de este año atribuido a dicho Ejecutivo estima al menos 96.058 entradas, aunque no ha sido confirmado oficialmente por Interior.

Y en cuanto a las causas judiciales abiertas y relacionadas con excargos del PSOE y personas afines a este, el diario vasco valida varias afirmaciones de Feijóo: la investigación del Tribunal de Cuentas sobre los sueldos de David Sánchez en Badajoz, la imputación de la gerente federal del PSOE en el caso Leire Díez o la imputación de los tres últimos presidentes de la SEPI.

Pero declara falso que el PSOE esté imputado como persona jurídica en dos causas, pues este hizo referencia a dos investigaciones de la Audiencia Nacional relacionadas con las cuentas y los pagos del PSOE.

Sanidad y el programa del PP

Por último, se desmienten varias acusaciones de Sánchez contra Feijóo y su programa en materia de Sanidad y Defensa.

En concreto, el presidente señalaba que su Gobierno dio "300.000 millones más a las comunidades autónomas, pero no invierten en sanidad" para también decir que Feijóo "recortó la sanidad pública en Galicia" cuando era jefe de la Xunta gallega.

El líder del PP dejó la comunidad autónoma con un presupuesto global de sanidad de 4.589 millones de euros (alrededor de 1.000 millones más que los 3.655 que tenía cuando la gestionaba el PSOE).

Además, en cuanto a las transferencias realizadas por el Gobierno a las regiones, estas ya están fijadas por el sistema de financiación autonómica, que cede a las comunidades el 50% del IRPF y del IVA y el 58% de los impuestos especiales. Es decir, crecen solas cuando sube la recaudación.

Un aumento (del 30%) menor al registrado en el mismo periodo en el gasto sanitario de las comunidades del PP: 64,2% de Andalucía, 46,2% de Galicia o 39,6% de Madrid.

Al igual que tampoco se cita en dicho programa presentado el 10 de noviembre de 2026 la palabra "eutanasia", frente a la acusación del candidato del PSOE de la intención de derogar por parte del PP la ley de muerte digna.