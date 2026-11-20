Feijóo pasea un perro en las redes del Partido Popular tras el cara a cara con Pedro Sánchez: "Como ayer" en el debate

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Partido Popular ha publicado una imagen de Alberto Núñez Feijóo paseando a su perra Cata tras el cara a cara contra Pedro Sánchez. Los usuarios en redes sociales han interpretado la fotografía como una referencia irónica e implícita al mote 'Perro Sanxe'. El debate entre ambos líderes abordó con especial tensión la corrupción, la economía, las pensiones y los servicios públicos. El encuentro cara a cara logró una gran audiencia, reuniendo a una media de 10,15 millones de espectadores y un 70,8% de cuota de pantalla.

El Partido Popular ha recurrido a la ironía en redes sociales apenas unas horas después del cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez.

La formación ha publicado este viernes una fotografía de su líder paseando a su perra Cata por la calle, acompañada de un escueto mensaje: "Buenos días".

Una imagen que, aunque el partido no menciona expresamente a Pedro Sánchez ni establece ninguna relación directa entre la fotografía y el presidente del Gobierno, la publicación parece contener una referencia implícita al conocido mote de 'Perro Sanxe'.

Buenos días 😉 https://t.co/UsWfWdTYVH — Partido Popular (@ppopular) November 20, 2026

La fotografía ha dado pie a comentarios cargados de ironía. Uno de los internautas ha respondido directamente a la publicación con un mensaje que resume el doble sentido que muchos han encontrado en ella: "Pasean al perro. Como ayer".

Asimismo, otro usuario ha escrito: "Después de la carnicería de ayer, Feijóo amanece paseando a su perro. Se puede leer entre líneas".

Estas reacciones se suman a otros comentarios de usuarios que han interpretado la publicación como un guiño al presidente del Gobierno, pese a que el PP no ha hecho ninguna alusión explícita a Sánchez en el texto que acompaña a la fotografía.

El encuentro estuvo marcado por los enfrentamientos entre ambos candidatos, especialmente en materia de corrupción, vivienda, pensiones y gestión de los servicios públicos.

Respuesta de uno de los internautas. Twitter.

La corrupción fue uno de los capítulos más tensos del cara a cara. Feijóo abrió este bloque acusando al Gobierno de Sánchez de haber hecho "todo tipo de guarradas" y mencionó reiteradamente los casos que afectan al PSOE, con el exministro José Luis Ábalos como uno de los principales protagonistas de sus reproches.

El líder popular terminó su intervención con una promesa: "Conmigo no va a pasar nunca lo que ha pasado con el PSOE".

El debate, que se prolongó durante aproximadamente una hora y media, también abordó las pensiones, la economía, la migración y la política exterior.

La expectación generada por el enfrentamiento se tradujo en una audiencia millonaria: según los datos de Barlovento Comunicación difundidos por EFE, el cara a cara reunió una media de 10,15 millones de espectadores y un 70,8% de cuota de pantalla.