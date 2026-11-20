- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) a su llegada al plató donde tuvo lugar el cara a cara. Efe

Desconcierto y enfado en el PSOE con Moncloa por el debate: consideran que Sánchez transmitió idea de fin de ciclo

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La actuación de Pedro Sánchez en el debate cara a cara con Feijóo ha generado desconcierto, abatimiento y enfado dentro del PSOE. Desde Moncloa justifican el cambio de actitud de Sánchez como una estrategia planificada de refutación con altura inspirada en campañas como la de Obama en 2008. En el partido temen que la imagen pasiva del presidente en el debate transmita una idea de fin de ciclo y afecte a la movilización de la izquierda. El resultado del encuentro ha evidenciado un distanciamiento entre la estrategia diseñada por el núcleo duro de Moncloa y la visión del PSOE.

La sorprendente actuación de Pedro Sánchez en el debate cara a cara con Alberto Núñez Feijóo ha provocado desconcierto, incomprensión y bastante abatimiento entre las filas del PSOE. La mirada la dirigen hacia el núcleo duro del presidente en Moncloa.

Sobre todo porque Moncloa y el PSOE se han esforzado en explicar que el problema no fue una mala ejecución del plan o un fallo de su candidato y presidente del Gobierno, sino que subrayan que fue una estrategia planificada y basada en referencias a Estados Unidos.

Referencias que, por cierto, se vinculan a casos y circunstancias muy distintas, como la de la primera campaña presidencial de Barack Obama en 2008, cuando buscaba no asustar a los electores y disputar el voto conservador.

La conclusión es que en el PSOE y en gran parte del Gobierno no se entendió lo que hacía Sánchez ante Feijóo.

Moncloa explica que su estrategia era la de la "high-road rebuttal" o "refutación con altura", explicación que provoca apertura extrema de ojos como muestra de sorpresa en las filas socialistas, junto con la referencia a Obama, tras agitar el ejemplo de Lula en Brasil, ajena a ese modelo de 2008, en circunstancias y con medios muy diferentes.

Es cierto que Moncloa explica que buscaban el voto moderado que el PSOE no tiene todavía, pero también lo es que, según destacados socialistas, lo hizo a costa de desconcertar a los suyos.

Y una campaña electoral tiene mucho de emociones y de estado de ánimo, sobre todo, si se plantea volcada en lograr la movilización de la izquierda, como es el caso de la arriesgada campaña que encabeza Sánchez en esta ocasión.

El líder socialista había conseguido el primer paso para una hipotética remontada: dar impresión de que es posible ganar al PP.

Con ese logro, Moncloa y el PSOE habían conseguido levantar el ánimo y acercarla a una cierta euforia contagiosa apoyada en bailes, lemas de taza y amor. El debate ha quebrado ese ánimo, fundamental en una campaña.

De hiperactividad a pasividad

De nuevo, Sánchez no ha sido él, como no lo fue respecto a la crisis de Ceuta. En horas, ha pasado de hiperactivo y batallador a pasivo en un debate, como a finales de julio pasó de gestionar activamente las crisis a retirarse tras proclamar la "violación de la integridad territorial de España".

Y lo que menos interesa en este momento es dar imagen de fin de ciclo, de derrota segura y de brazos caídos, como la que dio Sánchez cuando, por ejemplo, pidió a Feijóo que no derogue la Ley de Eutanasia, como si el PP ya estuviera en el Gobierno. Por eso no se entiende el volantazo de Sánchez de la sobreexposición y el riesgo a la pasividad.

La justificación principal desde las filas socialistas es que Feijóo mintió reiteradamente, pero la cara b de esa posición es que el presidente del Gobierno renunció a ponerlo de manifiesto durante el debate y eso permitió al líder del PP rematar a puerta vacía.

En los grandes debates en el Congreso, el presidente cuenta con tiempo ilimitado para responder a su oponente y suele hacerlo con detalle de forma casi apabullante, sin embargo, las dos veces que se han enfrentado en igualdad de condiciones de tiempo, es decir, los dos debates cara a cara en campaña, Feijóo le ha ganado, según todas las encuestas.

Fuentes socialistas destacan una cierta distancia entre Moncloa y el partido, que se ha materializado también en el planteamiento de la estrategia de Sánchez para el debate.

Y, según un destacado socialista, eso empieza a ser preocupante por la repetición, porque ya ocurrió con acontecimientos como el accidente del AVE y la dimisión de Óscar Puente, que quería evitar Sánchez en contra de la opinión mayoritaria en el Gobierno y el partido.