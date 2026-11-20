El debate concluyó con Feijóo llevando la iniciativa en el bloque y defendiendo una inmigración legal con contrato de trabajo, el visado por puntos y el fin de las regularizaciones masivas.

El líder del PP contrapuso las cifras de inmigración irregular de su partido con las del Gobierno actual y vinculó el aumento de la migración no regulada con el incremento de los delitos.

Pedro Sánchez contrapuso su gestión a la "internacional ultraderechista" de líderes como Donald Trump, Benjamin Netanyahu o Javier Milei, defendiendo que España ha sido un faro en este periodo.

Alberto Núñez Feijóo atacó a Pedro Sánchez en el bloque de inmigración y política exterior reprochándole el cambio de postura sobre el Sáhara y preguntándole qué le debe a Marruecos.

Los dos candidatos, el presidente Pedro Sánchez y el aspirante Alberto Núñez Feijóo, pactaron los bloques y eligieron dejar para terminar el que quizá más polariza por las entrañas: la inmigración y la política exterior: Ceuta, Canarias, regularización masiva, deportaciones fuera de Europa...

El último tramo del debate mantuvo la dinámica del conjunto: Feijóo salió al ataque y no paró. Sánchez terminó a la defensiva, sin conseguir imponer los temas que más le convenían.

"¿Qué le debe usted a Marruecos, señor Sánchez?". El candidato del PP convirtió esa pregunta en el eje de su ofensiva.

Se remontó a marzo de 2022 para reprocharle el cambio de posición sobre el Sáhara, convirtiéndolo en el origen del caos y el desastre culminado con lo que describió como "la invasión" de Ceuta.

El presidente respondió, con poca convicción, que "no hay pruebas fehacientes de la responsabilidad de Rabat" y defendió las relaciones de "buena vecindad" con el régimen de Mohamed VI.

La "internacional ultra"

Sánchez había comenzado repitiendo "internacional ultraderechista" dos veces en su primera intervención, contraponiéndola al "faro" que, según defendió, ha sido España en estos años.

Hablaba del "genocidio" de Benjamin Netanyahu en Gaza, de Javier Milei y su "motosierra" en Argentina, de los ataques a la democracia de Donald Trump en Estados Unidos, o del golpismo de Jair Bolsonaro en Brasil.

"¿Ha traído algo bueno Trump al mundo?", preguntó antes de extender el reproche a los otros dirigentes. "Lo que no queremos para el mundo no lo queramos para nuestro país".

Feijóo respondió que, por desgracia, el presidente no había hablado de España. "El señor Sánchez ha dado la vuelta al mundo en minutos", ironizó. "Esto es lo que ocurre cuando las cosas van mal en casa".

Y remató: "Menos Trump y más hablar de trenes, señor Sánchez".

Pero del viaje por Washington y Buenos Aires, Feijóo pasó a Rabat. Si Sánchez presumía de autonomía frente a Estados Unidos, Feijóo echaba de menos otra declaración: "Le ha faltado decirnos que usted no depende de Rabat".

El líder popular, remontándose a lo del Sáhara, "en contra de todo el Parlamento", reprochó al presidente que todo acabara en dos asaltos a Ceuta, el de 2021 y el de 2026: "¿Qué consiguió a cambio? Pues que en julio nos invadiesen 100.000 personas", afirmó.

Feijóo encadenó acusaciones sobre los avisos previos de las agencias de inteligencia, la falta de guardias civiles, "había cinco en la frontera, cinco"... y la tardanza en reaccionar, hasta volver a su pregunta: "¿Qué le debe usted a Marruecos?".

Se quedó sin contestar.

Sánchez se fue a que el CNI acaba de comunicar a la jueza de la Audiencia Nacional que no hay "pruebas fehacientes" de que el régimen marroquí estuviera detrás de los asaltos. "Como presidente, yo me tengo que basar sobre datos ciertos, no suposiciones", sostuvo.

De Canarias a los delitos

Sánchez intentó recuperar sus asuntos: Gaza y el apoyo que atribuyó a Feijóo y a su número dos, Miguel Tellado, a la intervención de EEUU en Irán. Le preguntó si se arrepentía, sacando a colación la guerra de Irak... de 2003.

Feijóo le sacó entonces la de Libia: "El único diputado en Cortes actualmente que votó a favor de una guerra fue usted". Después manifestó su oposición al conflicto en Irán, pero ni siquiera en eso Sánchez hizo mella.

El candidato popular cambiaba los argumentos hacia donde más le convenía, sin que Sánchez lograra colocar los temas que más le pudieran convenir. Aunque Feijóo dejó una pregunta sin contestar en el bloque de pensiones, la sensación del conjunto, especialmente de este último tramo, fue la de Sánchez a la defensiva.

Por eso, Feijóo se permitió llevar todo el rato la iniciativa. Y entonces, llevó el choque a la isla de El Hierro, donde recordó que habían entrado 9.000 personas en apenas dos semanas (aunque, en realidad, son más de 11.000), y acusó al Gobierno de "fomentar la inmigración irregular".

Invocó incluso a "los 22 primeros ministros europeos", empezando por la presidenta socialdemócrata danesa, Mette Frederiksen, para cuestionar el "aislamiento" de Sánchez en la UE.

El presidente respondió con un dato: la "reducción de la inmigración irregular del 21% respecto a 2018".

Pero el del PP le contrapuso otra comparación: las 95.000 entradas ilegales en los siete años de Mariano Rajoy frente a las 500.000 que Feijóo le atribuyó a los años de Sánchez. Cifras con periodos y bases distintas que le volvieron a dar el triunfo al aspirante.

Sánchez defendió "el aporte económico de los migrantes" y rechazó los centros de deportación fuera de Europa... pero perdió esa ocasión, el acuerdo liderado por Frederiksen en la UE para abrir centros en Ruanda, que el PP ha apoyado en su programa electoral, era una oportunidad para Sánchez. Y la perdió.

Feijóo propuso inmigración "legal, ordenada, con contrato de trabajo", y Sánchez quiso interrumpir con un "estamos de acuerdo"... pero Feijóo siguió con cosas que él nunca aceptará: el visado por puntos, las expulsiones por delitos graves y "el fin de las regularizaciones masivas".

El líder del PP tenía, además, la ocasión de cerrar el bloque.

Y lo hizo sacando un argumento que Sánchez ya no pudo rebatir: vinculando la migración con el aumento de los delitos, como si el bloque fuese de inmigración y seguridad, no de inmigración y política exterior... de la que, en realidad, él casi no había hablado más que para criticar la de Sánchez con Marruecos.