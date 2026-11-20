El debate terminó 2-1: el 64% cree que ganó Feijóo y sólo un 32% que lo hizo Sánchez

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LO ESENCIAL Las claves El 64% de los españoles considera que Alberto Núñez Feijóo ganó el debate cara a cara frente a Pedro Sánchez, a quien solo un 32% señala como vencedor, según el sondeo de SocioMétrica. El líder del PP se impuso en todos los bloques temáticos, destacando en corrupción y regeneración democrática con un 62% frente al 23% de Sánchez, y en el de vivienda con un 60% de los apoyos. Un 33% de los votantes del PSOE dio como ganador a Feijóo, quien además venció entre las mujeres (71%) y en todos los tramos de edad, logrando su mayor respaldo en los jóvenes de 18 a 35 años (78%). Pedro Sánchez pidió perdón en tres ocasiones durante el debate por la corrupción, la vivienda y el accidente de tren, mientras Feijóo le acorraló con temas como Marruecos y la financiación de sus primarias.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ganó con claridad el cara a cara celebrado anoche frente al socialista Pedro Sánchez, según el sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

El 64% de los españoles dice que Feijóo ganó el debate, mientras que sólo el 32% señala a Sánchez como el vencedor.

Incluso el 33% de los antiguos votantes del PSOE dan por ganador al líder del PP.

Ganador de cada bloque ¿Quién ganó cada parte del debate? Sánchez Feijóo Empate Vivienda 27% 60% 10% Economía y fiscalidad 32% 58% 7% Políticas sociales y servicios públicos 38% 56% 4% Corrupción y regeneración democrática 23% 62% 13% Migración y política exterior 31% 60% 7% Minuto final de cada uno 37% 53% 7% Fuente: SocioMétrica

El líder del PP se impuso en todos los bloques del debate. En el de vivienda que abrió la confrontación, el 60% le da como ganador (y sólo el 27% señala a Sánchez).

Feijóo también habría ganado el bloque sobre economía y fiscalidad según el 58% (frente al 32% que ve ganador a Sánchez).

En este apartado, el presidente del Gobierno presumió del crecimiento del PIB, mientras que el líder de la oposición habló de la subida del precio de la leche y los huevos, y reprochó que los españoles han perdido poder adquisitivo.

Según el sondeo, Feijóo se impuso con la mayor ventaja en el bloque sobre corrupción y regeneración democrática.

Así lo indica el 62% de los encuestados, frente a un 23% que vio triunfante a Sánchez.

Aunque otro 13% cree que ambos empataron en este apartado, al echarse en cara los escándalos de corrupción de sus respectivos partidos.

La invasión de Ceuta centró el bloque final sobre inmigración y política exterior. El 60% cree que ganó Feijóo, el doble de los que vieron mejor a Sánchez (31%).

Ambos candidatos se despidieron con el minuto de oro, en el que se dirigieron directamente al espectador para pedirle el voto.

También en este caso, el 53% afirma que lo hizo mejor Feijóo, frente a un 37% que se dejó seducir por Sánchez en los minutos finales.

Por recuerdo de voto, el 94% de los votantes del PP ven a Alberto Núñez Feijóo como el claro ganador.

Hay mucha más división de opiniones entre los antiguos votantes del PSOE: el 62% aplaude a Pedro Sánchez, pero otro 33% considera que triunfó Feijóo.

El presidente del Gobierno hizo gala de su discurso feminista. Pero Feijóo le reprochó que miembros de su partido organizaran "orgías" en plena pandemia y contrataran a prostitutas con el dinero público y de las comisiones, dijo en alusión a la trama de Ábalos.

¿Quién fue más persuasivo al respecto?

El líder del PP convenció más a las mujeres (el 71% le da por vencedor y sólo al 29% a Sánchez).

Pero también se impuso entre los hombres (58% le señala como triunfador, frente a un 35% que vio mejor a Sánchez).

Feijóo salió del debate como ganador en todos los tramos de edad.

En mayor medida entre los jóvenes de 18 a 35 años (78%), pero también entre los adultos de 36 a 59 (69%) y los mayores de 60 años (51%).

En el debate, Pedro Sánchez optó por un tono poco combativo. Pidió perdón tres veces: por los escándalos de corrupción, por no haber logrado resolver el problema de la vivienda (cuyo precio se ha disparado durante sus ocho años en la Moncloa) y por los 69 fallecidos en el accidente de tren de Urda (Toledo).

Pero Feijóo no soltó su presa: le reprochó que se fuera "a bailar" a un mitin, tan sólo 48 horas después del funeral de Estado. "Si hubiera fallecido un familiar suyo, ¿también se hubiera ido a bailar?", le interrogó.

El líder del PP también acorraló al presidente del Gobierno al preguntarle si financió su campaña en las primarias del PSOE con el negocio de la prostitución de su suegro, Sabiniano Gómez. Sánchez lo negó rotundamente, en un primer momento, pero luego guardó un larguísimo silencio cuando Feijóo le insistió en que explicara quién financió su campaña de las primarias.

En el apartado final de inmigración y política exterior, Feijóo aludió así a la invasión de Ceuta del pasado verano: "Siempre repite que no dependemos de Washington, pero echo de menos que diga que no depende de Rabat".

Y remató con la temida pregunta: "¿Qué le debe usted a Marruecos?".

Ficha técnica

Se han realizado 1.600 encuestas a españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre las 8,30 y las 13,30 horas del 20 de noviembre de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.

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