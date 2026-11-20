El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, posan antes del único 'cara a cara' entre el candidato del PSOE y el candidato a las elecciones generales por el PP este jueves. Eduardo Parra / Europa Press

El 'cara a cara' entre Sánchez y Feijóo arrasa en la parrilla con una audiencia media de 10.152.000 espectadores

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LO ESENCIAL Las claves El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo sumó más de 10,1 millones de espectadores de media y un 70,8% de cuota de pantalla. Un total de 15,9 millones de espectadores únicos siguieron el debate a través de las 20 cadenas que lo emitieron de forma simultánea. Antena 3 lideró la audiencia de la emisión con 2,4 millones de espectadores de media y un 17,1% de cuota de pantalla. El minuto de oro se registró a las 22:13 horas, alcanzando una punta de 11,2 millones de espectadores y un 72,4% de cuota.

El 'cara a cara' que tuvo lugar este jueves entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sumó una audiencia media de más de 10 millones de espectadores (10.152.000). El 70,8% de la cuota de pantalla y 15.980.000 espectadores únicos.

Según el informe Barlovento Comunicación, el debate enmarcado dentro de la campaña electoral con motivo de las elecciones generales del 29-N, organizado por la Academia de Televisión y moderado por María Casado, fue emitido simultáneamente por un total de 20 cadenas, codificadas por Fifty5Blue.

Antena 3 fue la que sumó más audiencia con 2.456.000 espectadores de media, 17,1% de cuota de pantalla y 4.183.000 espectadores únicos.

Le siguen La 1 con 2.168.000 de audiencia media, 15,1% de cuota y 3.938.000 espectadores únicos; Cuatro con 1.277.000 espectadores de media, 8,9% de cuota y 2.486.000 espectadores únicos; La 2 con 1.217.000 de audiencia media, 8,5% de cuota y 2.016.000 espectadores únicos y Telecinco, que sumó 898.000 espectadores de promedio, 6,3% de cuota de pantalla y 1.909.000 espectadores únicos.

Minuto de oro: 11,2 millones

El debate, que se emitió entre las 22.00 horas y las 23.38, tuvo su minuto de oro a las 22:13 con un total de 11,2 millones de espectadores, el 72,4% de la cuota de pantalla.

El consumo total de televisión en la franja del debate fue de 11,4 millones de espectadores y el 70,8 % de cuota de pantalla, lo que supone un crecimiento de 14,1% en comparación con el jueves de la semana anterior.

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Por perfil de audiencia, la principal fortaleza es en hombres, jóvenes de 13 a 24 años y adultos de 25 a 44 años, y la Comunidad de Madrid es la que cuenta con una cuota de pantalla más alta, 82,8%; seguida de Comunidad Valenciana (78,1%), Castilla-La Mancha (77,1%) y Murcia (77%).