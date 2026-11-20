Pedro Sánchez intentó convertir el cara a cara en un monólogo y Alberto Núñez Feijóo, en un interrogatorio.
El presidente del Gobierno pidió hasta 21 veces que le dejaran terminar. El candidato del PP le hizo 18 preguntas directas que se quedaron sin respuesta.
Es el balance que arroja el análisis de EL ESPAÑOL sobre la transcripción íntegra del debate que ambos protagonizaron este jueves en RTVE, a diez días de las elecciones generales del 29 de noviembre.
El cronómetro repartió el tiempo al segundo: 39 minutos y 41 segundos para Feijóo y 39 minutos y 54 segundos para Sánchez, con 114 y 110 turnos de palabra, respectivamente.
La diferencia está en cómo usaron ese tiempo.
Feijóo interrumpió 60 veces a Sánchez, y el presidente a él 22, mientras pedía en 21 ocasiones que le dejaran terminar.
7
Preguntas
00:39:54
Tiempo total
25
Preguntas
00:39:41
Tiempo total
Pregunta de Feijóo
00:07:33
«¿Y otra cosa, por qué renunció usted a 3 mil millones de fondos Next Generation para hacer vivienda?»
Pregunta de Sánchez
00:09:45
«Lo que no entiendo muy bien, señor Feijóo, es por qué ustedes votan en contra de cosas que me parece que son de sentido común. ¿Por qué votan en contra de de incentivos fiscales, de bonificaciones fiscales a los inquilinos, a los pequeños propietarios […]?»
Pregunta de Feijóo
00:10:20
«¿Para qué hace usted el Ministerio de Vivienda? ¿Para qué tiene usted tanto dinero de fondos europeos que ni siquiera ejecuta si no ejecuta ni el presupuesto del Ministerio de Vivienda?»
Pregunta de Feijóo
00:11:48
«Usted está en contra de una ley. ¿Por qué la bloqueó durante dos años en el Congreso de los Diputados […]?»
Pregunta de Feijóo
00:13:24
«¿De verdad no se han creado más hogares que un número de viviendas nuevas? ¿De verdad?»
Pregunta de Feijóo
00:17:32
«Por qué habla usted de los fondos buitre Y resulta que usted vende los edificios de la administración pública, Los fondos buitre. ¿Esto cómo es posible?»
Pregunta de Feijóo
00:22:03
«Le voy a hacer tres preguntas. ¿Tenemos los precios más altos que la media de la eurozona? ¿Sí o no?»
Pregunta de Feijóo
00:23:07
«Una pensión media 1.577 €. Paga 661 más al año en IRPF. ¿Usted le parece normal?» / 00:33:31 «¿Usted le ha cobrado el impuesto de la renta a los pensionistas y le ha bajado su poder adquisitivo?»
Pregunta de Feijóo
00:25:44
«¿Señor Sánchez, por qué no ha aclarado por qué ha bajado el salario medio neto?»
Pregunta de Feijóo
00:27:20
«¿Por qué no le exime usted a los autónomos que facturen menos de 85.000 € el IVA, que es una directiva europea que usted no ha traspuesto?» […] «¿Por qué? ¿Por qué castiga a los autónomos incrementando también las cuotas?»
Pregunta de Sánchez
00:29:17
«¿Usted se compromete también a ello, a subir el salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio o va a doblegarse a la patronal?»
Pregunta de Sánchez
00:38:42
«tendrá que explicar, señor Feijóo, de dónde va a sacar esos recursos económicos […] ¿Habrá que hacer recortes en las políticas sociales o habría también que subir los impuestos a la clase?» / 00:48:28 «¿Cómo va a hacer frente a esos 80 cero millones de euros vía impuestos a la clase media trabajadora vía recortes al Estado del bienestar o ambas cosas, señor Feijóo?»
Pregunta de Feijóo
00:41:12
«Mire, contésteme a esto. […] ¿Por qué seguía el sistema de seguridad en el corredor de Andalucía con el que había hace 30 años?»
Pregunta de Feijóo
00:41:33
«¿Hicieron algo después? ¿El accidente? Adamuz»
Pregunta de Feijóo
00:41:33
«Tercera pregunta. ¿Por qué no reaccionaron ustedes a los 170 fallos de seguridad en el corredor Madrid-Sevilla?»
Pregunta de Feijóo
00:41:33
«¿4.ª pregunta Por qué no le hicieron caso ustedes a los avisos de los maquinistas?»
Pregunta de Feijóo
00:41:33
«¿Y última pregunta Es verdad que Moncloa filtró los audios del maquinista muerto antes de que sus restos se le entregasen a las familias?»
Pregunta de Sánchez
00:43:35
«¿Van ustedes a privatizar el sistema público de pensiones? ¿Van ustedes a enfrentar a los mayores con las nuevas generaciones?»
Pregunta de Sánchez
00:46:56
«¿Por qué dice que está a punto de petar el sistema público de pensiones?»
Pregunta de Feijóo
00:48:50
«¿Mire, el presupuesto en defensa lo ha firmado usted?»
Pregunta de Feijóo
00:48:56
«¿Es verdad que se está investigando la Fiscalía Anticorrupción? 6 mil millones de euros de adjudicaciones de defensa a Indra. ¿Por qué? […] ¿Hay algo que ocultar?»
Pregunta de Feijóo
00:49:40
«¿Si usted quería cerrar el 21% de la energía de nuestro país, quería cerrar usted todas las nucleares o no lo recuerda […]?»
Pregunta de Feijóo
00:49:59
«¿Cuántas veces ha cogido usted el AVE en estos años?»
Pregunta de Feijóo
00:54:13
«Quizás algún día usted tenga que responder delante de los tribunales. ¿Cómo se financia su partido?»
Pregunta de Feijóo
00:55:55
«¿Mire, señor Sánchez, yo llevo cuatro años y medio como presidente del Partido Popular, me puede decir un caso que me afecte?»
Pregunta de Feijóo
00:56:54
«Dice usted que no conoce el chófer de las primarias y resulta que se reunía con él en el año 23. ¿Ha tenido usted una reunión con él?»
Pregunta de Sánchez
00:58:56
«Yo no entiendo por qué ustedes o votaron en contra de la Ley de grupos de Interés, señor Feijóo.»
Pregunta de Feijóo
00:59:20
«¿Amañó usted votos en las primarias de su partido? ¿Sí o no?»
Pregunta de Feijóo
00:59:20
«¿Dónde salió el dinero de la campaña? Usted recibió alguna donación proveniente de la prostitución…» / «¿Pero le pagó las primarias, señor Sánchez?» / «¿Quién le pagó las primarias?»
Pregunta de Sánchez
01:06:54
«Entonces usted está diciendo que va a derogar la ley de eutanasia» / «¿Va a revisar la derecha?» / «usted lo que quiere es revisar el derecho al aborto de las mujeres de 16 años»
Pregunta de Feijóo
01:11:13
«¿Usted qué le agradece a Marruecos?» / 01:12:42 «¿Qué le debo [debe] a Marruecos, señor Sánchez?»
Pregunta de Feijóo
01:12:42
«¿Dónde está el plan de seguridad que anunció esto que anunció usted en el año 2021? ¿Dónde está?»
Pregunta de Feijóo
00:07:33
«¿Y otra cosa, por qué renunció usted a 3 mil millones de fondos Next Generation para hacer vivienda?»
Pregunta de Sánchez
00:09:45
«Lo que no entiendo muy bien, señor Feijóo, es por qué ustedes votan en contra de cosas que me parece que son de sentido común. ¿Por qué votan en contra de de incentivos fiscales, de bonificaciones fiscales a los inquilinos, a los pequeños propietarios […]?»
Pregunta de Feijóo
00:10:20
«¿Para qué hace usted el Ministerio de Vivienda? ¿Para qué tiene usted tanto dinero de fondos europeos que ni siquiera ejecuta si no ejecuta ni el presupuesto del Ministerio de Vivienda?»
Pregunta de Feijóo
00:11:48
«Usted está en contra de una ley. ¿Por qué la bloqueó durante dos años en el Congreso de los Diputados […]?»
Pregunta de Feijóo
00:13:24
«¿De verdad no se han creado más hogares que un número de viviendas nuevas? ¿De verdad?»
Pregunta de Feijóo
00:17:32
«Por qué habla usted de los fondos buitre Y resulta que usted vende los edificios de la administración pública, Los fondos buitre. ¿Esto cómo es posible?»
Pregunta de Feijóo
00:22:03
«Le voy a hacer tres preguntas. ¿Tenemos los precios más altos que la media de la eurozona? ¿Sí o no?»
Pregunta de Feijóo
00:23:07
«Una pensión media 1.577 €. Paga 661 más al año en IRPF. ¿Usted le parece normal?» / 00:33:31 «¿Usted le ha cobrado el impuesto de la renta a los pensionistas y le ha bajado su poder adquisitivo?»
Pregunta de Feijóo
00:25:44
«¿Señor Sánchez, por qué no ha aclarado por qué ha bajado el salario medio neto?»
Pregunta de Feijóo
00:27:20
«¿Por qué no le exime usted a los autónomos que facturen menos de 85.000 € el IVA, que es una directiva europea que usted no ha traspuesto?» […] «¿Por qué? ¿Por qué castiga a los autónomos incrementando también las cuotas?»
Pregunta de Sánchez
00:29:17
«¿Usted se compromete también a ello, a subir el salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio o va a doblegarse a la patronal?»
Pregunta de Sánchez
00:38:42
«tendrá que explicar, señor Feijóo, de dónde va a sacar esos recursos económicos […] ¿Habrá que hacer recortes en las políticas sociales o habría también que subir los impuestos a la clase?» / 00:48:28 «¿Cómo va a hacer frente a esos 80 cero millones de euros vía impuestos a la clase media trabajadora vía recortes al Estado del bienestar o ambas cosas, señor Feijóo?»
Pregunta de Feijóo
00:41:12
«Mire, contésteme a esto. […] ¿Por qué seguía el sistema de seguridad en el corredor de Andalucía con el que había hace 30 años?»
Pregunta de Feijóo
00:41:33
«¿Hicieron algo después? ¿El accidente? Adamuz»
Pregunta de Feijóo
00:41:33
«Tercera pregunta. ¿Por qué no reaccionaron ustedes a los 170 fallos de seguridad en el corredor Madrid-Sevilla?»
Pregunta de Feijóo
00:41:33
«¿4.ª pregunta Por qué no le hicieron caso ustedes a los avisos de los maquinistas?»
Pregunta de Feijóo
00:41:33
«¿Y última pregunta Es verdad que Moncloa filtró los audios del maquinista muerto antes de que sus restos se le entregasen a las familias?»
Pregunta de Sánchez
00:43:35
«¿Van ustedes a privatizar el sistema público de pensiones? ¿Van ustedes a enfrentar a los mayores con las nuevas generaciones?»
Pregunta de Sánchez
00:46:56
«¿Por qué dice que está a punto de petar el sistema público de pensiones?»
Pregunta de Feijóo
00:48:50
«¿Mire, el presupuesto en defensa lo ha firmado usted?»
Pregunta de Feijóo
00:48:56
«¿Es verdad que se está investigando la Fiscalía Anticorrupción? 6 mil millones de euros de adjudicaciones de defensa a Indra. ¿Por qué? […] ¿Hay algo que ocultar?»
Pregunta de Feijóo
00:49:40
«¿Si usted quería cerrar el 21% de la energía de nuestro país, quería cerrar usted todas las nucleares o no lo recuerda […]?»
Pregunta de Feijóo
00:49:59
«¿Cuántas veces ha cogido usted el AVE en estos años?»
Pregunta de Feijóo
00:54:13
«Quizás algún día usted tenga que responder delante de los tribunales. ¿Cómo se financia su partido?»
Pregunta de Feijóo
00:55:55
«¿Mire, señor Sánchez, yo llevo cuatro años y medio como presidente del Partido Popular, me puede decir un caso que me afecte?»
Pregunta de Feijóo
00:56:54
«Dice usted que no conoce el chófer de las primarias y resulta que se reunía con él en el año 23. ¿Ha tenido usted una reunión con él?»
Pregunta de Sánchez
00:58:56
«Yo no entiendo por qué ustedes o votaron en contra de la Ley de grupos de Interés, señor Feijóo.»
Pregunta de Feijóo
00:59:20
«¿Amañó usted votos en las primarias de su partido? ¿Sí o no?»
Pregunta de Feijóo
00:59:20
«¿Dónde salió el dinero de la campaña? Usted recibió alguna donación proveniente de la prostitución…» / «¿Pero le pagó las primarias, señor Sánchez?» / «¿Quién le pagó las primarias?»
Pregunta de Sánchez
01:06:54
«Entonces usted está diciendo que va a derogar la ley de eutanasia» / «¿Va a revisar la derecha?» / «usted lo que quiere es revisar el derecho al aborto de las mujeres de 16 años»
Pregunta de Feijóo
01:11:13
«¿Usted qué le agradece a Marruecos?» / 01:12:42 «¿Qué le debo [debe] a Marruecos, señor Sánchez?»
Pregunta de Feijóo
01:12:42
«¿Dónde está el plan de seguridad que anunció esto que anunció usted en el año 2021? ¿Dónde está?»
Pregunta de Feijóo
00:07:33
«¿Y otra cosa, por qué renunció usted a 3 mil millones de fondos Next Generation para hacer vivienda?»
Pregunta de Sánchez
00:09:45
«Lo que no entiendo muy bien, señor Feijóo, es por qué ustedes votan en contra de cosas que me parece que son de sentido común. ¿Por qué votan en contra de de incentivos fiscales, de bonificaciones fiscales a los inquilinos, a los pequeños propietarios […]?»
Pregunta de Feijóo
00:10:20
«¿Para qué hace usted el Ministerio de Vivienda? ¿Para qué tiene usted tanto dinero de fondos europeos que ni siquiera ejecuta si no ejecuta ni el presupuesto del Ministerio de Vivienda?»
Pregunta de Feijóo
00:11:48
«Usted está en contra de una ley. ¿Por qué la bloqueó durante dos años en el Congreso de los Diputados […]?»
Pregunta de Feijóo
00:13:24
«¿De verdad no se han creado más hogares que un número de viviendas nuevas? ¿De verdad?»
Pregunta de Feijóo
00:17:32
«Por qué habla usted de los fondos buitre Y resulta que usted vende los edificios de la administración pública, Los fondos buitre. ¿Esto cómo es posible?»
Pregunta de Feijóo
00:22:03
«Le voy a hacer tres preguntas. ¿Tenemos los precios más altos que la media de la eurozona? ¿Sí o no?»
Pregunta de Feijóo
00:23:07
«Una pensión media 1.577 €. Paga 661 más al año en IRPF. ¿Usted le parece normal?» / 00:33:31 «¿Usted le ha cobrado el impuesto de la renta a los pensionistas y le ha bajado su poder adquisitivo?»
Pregunta de Feijóo
00:25:44
«¿Señor Sánchez, por qué no ha aclarado por qué ha bajado el salario medio neto?»
Pregunta de Feijóo
00:27:20
«¿Por qué no le exime usted a los autónomos que facturen menos de 85.000 € el IVA, que es una directiva europea que usted no ha traspuesto?» […] «¿Por qué? ¿Por qué castiga a los autónomos incrementando también las cuotas?»
Pregunta de Sánchez
00:29:17
«¿Usted se compromete también a ello, a subir el salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio o va a doblegarse a la patronal?»
Pregunta de Sánchez
00:38:42
«tendrá que explicar, señor Feijóo, de dónde va a sacar esos recursos económicos […] ¿Habrá que hacer recortes en las políticas sociales o habría también que subir los impuestos a la clase?» / 00:48:28 «¿Cómo va a hacer frente a esos 80 cero millones de euros vía impuestos a la clase media trabajadora vía recortes al Estado del bienestar o ambas cosas, señor Feijóo?»
Pregunta de Feijóo
00:41:12
«Mire, contésteme a esto. […] ¿Por qué seguía el sistema de seguridad en el corredor de Andalucía con el que había hace 30 años?»
Pregunta de Feijóo
00:41:33
«¿Hicieron algo después? ¿El accidente? Adamuz»
Pregunta de Feijóo
00:41:33
«Tercera pregunta. ¿Por qué no reaccionaron ustedes a los 170 fallos de seguridad en el corredor Madrid-Sevilla?»
Pregunta de Feijóo
00:41:33
«¿4.ª pregunta Por qué no le hicieron caso ustedes a los avisos de los maquinistas?»
Pregunta de Feijóo
00:41:33
«¿Y última pregunta Es verdad que Moncloa filtró los audios del maquinista muerto antes de que sus restos se le entregasen a las familias?»
Pregunta de Sánchez
00:43:35
«¿Van ustedes a privatizar el sistema público de pensiones? ¿Van ustedes a enfrentar a los mayores con las nuevas generaciones?»
Pregunta de Sánchez
00:46:56
«¿Por qué dice que está a punto de petar el sistema público de pensiones?»
Pregunta de Feijóo
00:48:50
«¿Mire, el presupuesto en defensa lo ha firmado usted?»
Pregunta de Feijóo
00:48:56
«¿Es verdad que se está investigando la Fiscalía Anticorrupción? 6 mil millones de euros de adjudicaciones de defensa a Indra. ¿Por qué? […] ¿Hay algo que ocultar?»
Pregunta de Feijóo
00:49:40
«¿Si usted quería cerrar el 21% de la energía de nuestro país, quería cerrar usted todas las nucleares o no lo recuerda […]?»
Pregunta de Feijóo
00:49:59
«¿Cuántas veces ha cogido usted el AVE en estos años?»
Pregunta de Feijóo
00:54:13
«Quizás algún día usted tenga que responder delante de los tribunales. ¿Cómo se financia su partido?»
Pregunta de Feijóo
00:55:55
«¿Mire, señor Sánchez, yo llevo cuatro años y medio como presidente del Partido Popular, me puede decir un caso que me afecte?»
Pregunta de Feijóo
00:56:54
«Dice usted que no conoce el chófer de las primarias y resulta que se reunía con él en el año 23. ¿Ha tenido usted una reunión con él?»
Pregunta de Sánchez
00:58:56
«Yo no entiendo por qué ustedes o votaron en contra de la Ley de grupos de Interés, señor Feijóo.»
Pregunta de Feijóo
00:59:20
«¿Amañó usted votos en las primarias de su partido? ¿Sí o no?»
Pregunta de Feijóo
00:59:20
«¿Dónde salió el dinero de la campaña? Usted recibió alguna donación proveniente de la prostitución…» / «¿Pero le pagó las primarias, señor Sánchez?» / «¿Quién le pagó las primarias?»
Pregunta de Sánchez
01:06:54
«Entonces usted está diciendo que va a derogar la ley de eutanasia» / «¿Va a revisar la derecha?» / «usted lo que quiere es revisar el derecho al aborto de las mujeres de 16 años»
Pregunta de Feijóo
01:11:13
«¿Usted qué le agradece a Marruecos?» / 01:12:42 «¿Qué le debo [debe] a Marruecos, señor Sánchez?»
Pregunta de Feijóo
01:12:42
«¿Dónde está el plan de seguridad que anunció esto que anunció usted en el año 2021? ¿Dónde está?»
Pregunta de Feijóo
00:07:33
«¿Y otra cosa, por qué renunció usted a 3 mil millones de fondos Next Generation para hacer vivienda?»
Pregunta de Sánchez
00:09:45
«Lo que no entiendo muy bien, señor Feijóo, es por qué ustedes votan en contra de cosas que me parece que son de sentido común. ¿Por qué votan en contra de de incentivos fiscales, de bonificaciones fiscales a los inquilinos, a los pequeños propietarios […]?»
Pregunta de Feijóo
00:10:20
«¿Para qué hace usted el Ministerio de Vivienda? ¿Para qué tiene usted tanto dinero de fondos europeos que ni siquiera ejecuta si no ejecuta ni el presupuesto del Ministerio de Vivienda?»
Pregunta de Feijóo
00:11:48
«Usted está en contra de una ley. ¿Por qué la bloqueó durante dos años en el Congreso de los Diputados […]?»
Pregunta de Feijóo
00:13:24
«¿De verdad no se han creado más hogares que un número de viviendas nuevas? ¿De verdad?»
Pregunta de Feijóo
00:17:32
«Por qué habla usted de los fondos buitre Y resulta que usted vende los edificios de la administración pública, Los fondos buitre. ¿Esto cómo es posible?»
Pregunta de Feijóo
00:22:03
«Le voy a hacer tres preguntas. ¿Tenemos los precios más altos que la media de la eurozona? ¿Sí o no?»
Pregunta de Feijóo
00:23:07
«Una pensión media 1.577 €. Paga 661 más al año en IRPF. ¿Usted le parece normal?» / 00:33:31 «¿Usted le ha cobrado el impuesto de la renta a los pensionistas y le ha bajado su poder adquisitivo?»
Pregunta de Feijóo
00:25:44
«¿Señor Sánchez, por qué no ha aclarado por qué ha bajado el salario medio neto?»
Pregunta de Feijóo
00:27:20
«¿Por qué no le exime usted a los autónomos que facturen menos de 85.000 € el IVA, que es una directiva europea que usted no ha traspuesto?» […] «¿Por qué? ¿Por qué castiga a los autónomos incrementando también las cuotas?»
Pregunta de Sánchez
00:29:17
«¿Usted se compromete también a ello, a subir el salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio o va a doblegarse a la patronal?»
Pregunta de Sánchez
00:38:42
«tendrá que explicar, señor Feijóo, de dónde va a sacar esos recursos económicos […] ¿Habrá que hacer recortes en las políticas sociales o habría también que subir los impuestos a la clase?» / 00:48:28 «¿Cómo va a hacer frente a esos 80 cero millones de euros vía impuestos a la clase media trabajadora vía recortes al Estado del bienestar o ambas cosas, señor Feijóo?»
Pregunta de Feijóo
00:41:12
«Mire, contésteme a esto. […] ¿Por qué seguía el sistema de seguridad en el corredor de Andalucía con el que había hace 30 años?»
Pregunta de Feijóo
00:41:33
«¿Hicieron algo después? ¿El accidente? Adamuz»
Pregunta de Feijóo
00:41:33
«Tercera pregunta. ¿Por qué no reaccionaron ustedes a los 170 fallos de seguridad en el corredor Madrid-Sevilla?»
Pregunta de Feijóo
00:41:33
«¿4.ª pregunta Por qué no le hicieron caso ustedes a los avisos de los maquinistas?»
Pregunta de Feijóo
00:41:33
«¿Y última pregunta Es verdad que Moncloa filtró los audios del maquinista muerto antes de que sus restos se le entregasen a las familias?»
Pregunta de Sánchez
00:43:35
«¿Van ustedes a privatizar el sistema público de pensiones? ¿Van ustedes a enfrentar a los mayores con las nuevas generaciones?»
Pregunta de Sánchez
00:46:56
«¿Por qué dice que está a punto de petar el sistema público de pensiones?»
Pregunta de Feijóo
00:48:50
«¿Mire, el presupuesto en defensa lo ha firmado usted?»
Pregunta de Feijóo
00:48:56
«¿Es verdad que se está investigando la Fiscalía Anticorrupción? 6 mil millones de euros de adjudicaciones de defensa a Indra. ¿Por qué? […] ¿Hay algo que ocultar?»
Pregunta de Feijóo
00:49:40
«¿Si usted quería cerrar el 21% de la energía de nuestro país, quería cerrar usted todas las nucleares o no lo recuerda […]?»
Pregunta de Feijóo
00:49:59
«¿Cuántas veces ha cogido usted el AVE en estos años?»
Pregunta de Feijóo
00:54:13
«Quizás algún día usted tenga que responder delante de los tribunales. ¿Cómo se financia su partido?»
Pregunta de Feijóo
00:55:55
«¿Mire, señor Sánchez, yo llevo cuatro años y medio como presidente del Partido Popular, me puede decir un caso que me afecte?»
Pregunta de Feijóo
00:56:54
«Dice usted que no conoce el chófer de las primarias y resulta que se reunía con él en el año 23. ¿Ha tenido usted una reunión con él?»
Pregunta de Sánchez
00:58:56
«Yo no entiendo por qué ustedes o votaron en contra de la Ley de grupos de Interés, señor Feijóo.»
Pregunta de Feijóo
00:59:20
«¿Amañó usted votos en las primarias de su partido? ¿Sí o no?»
Pregunta de Feijóo
00:59:20
«¿Dónde salió el dinero de la campaña? Usted recibió alguna donación proveniente de la prostitución…» / «¿Pero le pagó las primarias, señor Sánchez?» / «¿Quién le pagó las primarias?»
Pregunta de Sánchez
01:06:54
«Entonces usted está diciendo que va a derogar la ley de eutanasia» / «¿Va a revisar la derecha?» / «usted lo que quiere es revisar el derecho al aborto de las mujeres de 16 años»
Pregunta de Feijóo
01:11:13
«¿Usted qué le agradece a Marruecos?» / 01:12:42 «¿Qué le debo [debe] a Marruecos, señor Sánchez?»
Pregunta de Feijóo
01:12:42
«¿Dónde está el plan de seguridad que anunció esto que anunció usted en el año 2021? ¿Dónde está?»
De las 25 preguntas directas del popular, 18 se quedaron sin respuesta, cinco a medias y solo dos fueron contestadas; siete de las que no tuvieron respuesta, en el bloque de servicios públicos. Sánchez le hizo siete a Feijóo, que dejó una sin responder y dos a medias.
La tensión fue en aumento a lo largo de la noche. El bloque de corrupción fue el más bronco, con 12 interrupciones de Feijóo y 11 de Sánchez.
En economía, el presidente no interrumpió ni una sola vez a su rival, y en vivienda, solo una.
Las peticiones de Sánchez para que le dejaran terminar se concentraron sobre todo en los dos primeros bloques: seis en el de vivienda y cinco en el de economía.
Con casi los mismos minutos, Sánchez pronunció algo más de palabras: 7.143 frente a 6.977 de Feijóo. El presidente habló en turnos largos; el popular troceó los suyos en preguntas.
La vivienda estuvo entre las palabras más repetidas por ambos: 36 veces Feijóo y 27 Sánchez, aunque las que más dijo cada uno fueron “España” (45) y “público” (31), respectivamente. A partir de ahí, los vocabularios se separan y retratan dos campañas distintas.
Feijóo habló de impuestos (26 veces) y presupuestos (15), y repitió el verbo gestionar (12).
Sánchez insistió en las pensiones (14), en el Partido Popular (13) y en la “ultraderecha”, a la que nombró cinco veces.
Santiago Abascal no pisó el plató, pero fue el gran protagonista de los turnos de Sánchez.
El presidente lo nombró 13 veces, más que a nadie, siempre con el mismo fin: presentar a Feijóo como su socio.
Detrás aparecen Donald Trump y Mariano Rajoy, con cinco menciones cada uno. Sánchez buscó a sus adversarios en la Casa Blanca y en el PP de hace una década.
Feijóo los buscó en los sumarios. José Luis Rodríguez Zapatero fue su nombre más repetido (6), por delante de José Luis Ábalos (5). Santos Cerdán, Óscar Puente y el hermano y la mujer de Sánchez salieron tres veces cada uno.
El debate, organizado por la Academia de Televisión, tuvo cinco bloques —vivienda; economía; servicios públicos; corrupción, e inmigración y política exterior— y un minuto de oro final. Feijóo marcó el tono desde su primera intervención.
Abrió con el retrato que Carles Puigdemont hizo este jueves de Sánchez en una entrevista en El Mundo (“amoral”, “cínica”) y lo remató con una frase del propio presidente vuelta contra él: “España merece un presidente decente y él no lo es”.
Sánchez eligió el camino contrario: no responder y hacer un monólogo. Admitió “errores”, reconoció que confió “en gente que no debía” y, acto seguido, presentó el 29-N como una elección frente a Feijóo y Abascal: “Que España avance, no que avance el pasado”.
Bloque 1
Vivienda
Vivienda fue el bloque de Feijóo. Le interrumpió 12 veces, Sánchez solo una, y le dejó cuatro preguntas sin respuesta, todas sobre gestión: los 3.000 millones de fondos europeos a los que renunció, el presupuesto sin ejecutar, el bloqueo de la ley antiokupación y la venta de edificios públicos a fondos buitre.
Sánchez defendió que hay que regular el mercado del alquiler —la palabra regular la repitió siete veces— y reprochó al PP que votara en contra de sus medidas.
Feijóo le respondió con datos: de las 184.000 viviendas prometidas por el Gobierno, solo se han entregado 540, un 0,29%.
SánchezFeijóo
Qué le preguntó cada uno al otro
1
Preguntas
5
Preguntas
Pregunta de Feijóo
00:07:33
«¿Y otra cosa, por qué renunció usted a 3 mil millones de fondos Next Generation para hacer vivienda?»
Pregunta de Sánchez
00:09:45
«Lo que no entiendo muy bien, señor Feijóo, es por qué ustedes votan en contra de cosas que me parece que son de sentido común. ¿Por qué votan en contra de de incentivos fiscales, de bonificaciones fiscales a los inquilinos, a los pequeños propietarios […]?»
Pregunta de Feijóo
00:10:20
«¿Para qué hace usted el Ministerio de Vivienda? ¿Para qué tiene usted tanto dinero de fondos europeos que ni siquiera ejecuta si no ejecuta ni el presupuesto del Ministerio de Vivienda?»
Pregunta de Feijóo
00:11:48
«Usted está en contra de una ley. ¿Por qué la bloqueó durante dos años en el Congreso de los Diputados […]?»
Pregunta de Feijóo
00:13:24
«¿De verdad no se han creado más hogares que un número de viviendas nuevas? ¿De verdad?»
Pregunta de Feijóo
00:17:32
«Por qué habla usted de los fondos buitre Y resulta que usted vende los edificios de la administración pública, Los fondos buitre. ¿Esto cómo es posible?»
Pregunta de Feijóo
00:07:33
«¿Y otra cosa, por qué renunció usted a 3 mil millones de fondos Next Generation para hacer vivienda?»
Pregunta de Sánchez
00:09:45
«Lo que no entiendo muy bien, señor Feijóo, es por qué ustedes votan en contra de cosas que me parece que son de sentido común. ¿Por qué votan en contra de de incentivos fiscales, de bonificaciones fiscales a los inquilinos, a los pequeños propietarios […]?»
Pregunta de Feijóo
00:10:20
«¿Para qué hace usted el Ministerio de Vivienda? ¿Para qué tiene usted tanto dinero de fondos europeos que ni siquiera ejecuta si no ejecuta ni el presupuesto del Ministerio de Vivienda?»
Pregunta de Feijóo
00:11:48
«Usted está en contra de una ley. ¿Por qué la bloqueó durante dos años en el Congreso de los Diputados […]?»
Pregunta de Feijóo
00:13:24
«¿De verdad no se han creado más hogares que un número de viviendas nuevas? ¿De verdad?»
Pregunta de Feijóo
00:17:32
«Por qué habla usted de los fondos buitre Y resulta que usted vende los edificios de la administración pública, Los fondos buitre. ¿Esto cómo es posible?»
Pregunta de Feijóo
00:07:33
«¿Y otra cosa, por qué renunció usted a 3 mil millones de fondos Next Generation para hacer vivienda?»
Pregunta de Sánchez
00:09:45
«Lo que no entiendo muy bien, señor Feijóo, es por qué ustedes votan en contra de cosas que me parece que son de sentido común. ¿Por qué votan en contra de de incentivos fiscales, de bonificaciones fiscales a los inquilinos, a los pequeños propietarios […]?»
Pregunta de Feijóo
00:10:20
«¿Para qué hace usted el Ministerio de Vivienda? ¿Para qué tiene usted tanto dinero de fondos europeos que ni siquiera ejecuta si no ejecuta ni el presupuesto del Ministerio de Vivienda?»
Pregunta de Feijóo
00:11:48
«Usted está en contra de una ley. ¿Por qué la bloqueó durante dos años en el Congreso de los Diputados […]?»
Pregunta de Feijóo
00:13:24
«¿De verdad no se han creado más hogares que un número de viviendas nuevas? ¿De verdad?»
Pregunta de Feijóo
00:17:32
«Por qué habla usted de los fondos buitre Y resulta que usted vende los edificios de la administración pública, Los fondos buitre. ¿Esto cómo es posible?»
Pregunta de Feijóo
00:07:33
«¿Y otra cosa, por qué renunció usted a 3 mil millones de fondos Next Generation para hacer vivienda?»
Pregunta de Sánchez
00:09:45
«Lo que no entiendo muy bien, señor Feijóo, es por qué ustedes votan en contra de cosas que me parece que son de sentido común. ¿Por qué votan en contra de de incentivos fiscales, de bonificaciones fiscales a los inquilinos, a los pequeños propietarios […]?»
Pregunta de Feijóo
00:10:20
«¿Para qué hace usted el Ministerio de Vivienda? ¿Para qué tiene usted tanto dinero de fondos europeos que ni siquiera ejecuta si no ejecuta ni el presupuesto del Ministerio de Vivienda?»
Pregunta de Feijóo
00:11:48
«Usted está en contra de una ley. ¿Por qué la bloqueó durante dos años en el Congreso de los Diputados […]?»
Pregunta de Feijóo
00:13:24
«¿De verdad no se han creado más hogares que un número de viviendas nuevas? ¿De verdad?»
Pregunta de Feijóo
00:17:32
«Por qué habla usted de los fondos buitre Y resulta que usted vende los edificios de la administración pública, Los fondos buitre. ¿Esto cómo es posible?»
su término más repetido (22 veces)el más repetido (22 veces)
1.387
palabras
Vivienda
su término más repetido (31 veces)el más repetido (31 veces)
Vivienda
22
31
Ley
13
7
Alquiler
13
6
Fondo
6
9
Construir
9
4
Comunidad
6
5
Estatal
8
2
Precio
4
5
Votar
9
0
Gobierno
2
6
Cuánto duró cada turno de los candidatos
00:00:23
duración media del turno
00:01:59
su turno más largo
00:00:22
duración media del turno
00:02:38
su turno más largo
media
Sánchez
Turno de 01:59
Por encima de la media
01:59
Sánchez
Turno de 01:40
Por encima de la media
01:40
Sánchez
Turno de 00:44
Por encima de la media
00:44
Sánchez
Turno de 00:43
Por encima de la media
00:43
Sánchez
Turno de 00:42
Por encima de la media
00:42
Sánchez
Turno de 00:24
Por encima de la media
Sánchez
Turno de 00:18
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:14
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:12
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:12
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:07
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:05
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:04
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:04
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:03
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:03
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:02
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:01
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:01
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:01
Por debajo de la media
00:0001:0002:00
media
Feijóo
Turno de 02:38
Por encima de la media
02:38
Feijóo
Turno de 02:24
Por encima de la media
02:24
Feijóo
Turno de 01:01
Por encima de la media
01:01
Feijóo
Turno de 00:18
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:18
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:15
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:10
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:10
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:04
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:03
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:03
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:03
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:03
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:02
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:02
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:01
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:01
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:01
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:01
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:01
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:00
Por debajo de la media
00:0001:0002:00
También fue el bloque en el que el presidente más veces pidió turno, seis, y el único en el que Feijóo dejó una pregunta sin contestar: por qué el PP votó contra las bonificaciones fiscales a inquilinos y pequeños propietarios.
“
¿Por qué renunció usted a 3.000 millones de fondos Next Generation para hacer vivienda?
”
“
Yo coincido, señor Feijóo, en que, en efecto, hay mucha gente que no puede llegar a fin de mes por el precio del alquiler. Y no coincido con usted en que el Gobierno de España no haya hecho nada. Como usted bien sabe, porque ha sido presidente de la Xunta de Galicia, las competencias exclusivas en materia de vivienda están en las comunidades autónomas.
”
“
Una ley antiokupas: fuera en 48 horas. ¿Usted está en contra de una ley [antiokupación]? ¿Por qué la bloqueó durante dos años en el Congreso de los Diputados?
”
“
Yo estoy medio medio de acuerdo con usted que hay que construir más viviendas.
”
Bloque 2
Economía y fiscalidad
En economía, cada uno eligió su termómetro. Sánchez habló de crecimiento y empleo con las previsiones de Bruselas; Feijóo, de la cesta de la compra y de impuestos, la palabra que más repitió en el bloque: 20 veces.
Feijóo dejó dos preguntas sin respuesta —si los precios superan a los de la eurozona y por qué no exime del IVA a los autónomos que facturan menos de 85.000 euros— y otras dos a medias, sobre el salario neto y el IRPF de los pensionistas.
El patrón se repitió: nueve interrupciones de Feijóo, ninguna de Sánchez, que pidió cinco veces terminar.
SánchezFeijóo
Qué le preguntó cada uno al otro
1
Preguntas
4
Preguntas
Pregunta de Feijóo
00:22:03
«Le voy a hacer tres preguntas. ¿Tenemos los precios más altos que la media de la eurozona? ¿Sí o no?»
Pregunta de Feijóo
00:23:07
«Una pensión media 1.577 €. Paga 661 más al año en IRPF. ¿Usted le parece normal?» / 00:33:31 «¿Usted le ha cobrado el impuesto de la renta a los pensionistas y le ha bajado su poder adquisitivo?»
Pregunta de Feijóo
00:25:44
«¿Señor Sánchez, por qué no ha aclarado por qué ha bajado el salario medio neto?»
Pregunta de Feijóo
00:27:20
«¿Por qué no le exime usted a los autónomos que facturen menos de 85.000 € el IVA, que es una directiva europea que usted no ha traspuesto?» […] «¿Por qué? ¿Por qué castiga a los autónomos incrementando también las cuotas?»
Pregunta de Sánchez
00:29:17
«¿Usted se compromete también a ello, a subir el salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio o va a doblegarse a la patronal?»
Pregunta de Feijóo
00:22:03
«Le voy a hacer tres preguntas. ¿Tenemos los precios más altos que la media de la eurozona? ¿Sí o no?»
Pregunta de Feijóo
00:23:07
«Una pensión media 1.577 €. Paga 661 más al año en IRPF. ¿Usted le parece normal?» / 00:33:31 «¿Usted le ha cobrado el impuesto de la renta a los pensionistas y le ha bajado su poder adquisitivo?»
Pregunta de Feijóo
00:25:44
«¿Señor Sánchez, por qué no ha aclarado por qué ha bajado el salario medio neto?»
Pregunta de Feijóo
00:27:20
«¿Por qué no le exime usted a los autónomos que facturen menos de 85.000 € el IVA, que es una directiva europea que usted no ha traspuesto?» […] «¿Por qué? ¿Por qué castiga a los autónomos incrementando también las cuotas?»
Pregunta de Sánchez
00:29:17
«¿Usted se compromete también a ello, a subir el salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio o va a doblegarse a la patronal?»
Pregunta de Feijóo
00:22:03
«Le voy a hacer tres preguntas. ¿Tenemos los precios más altos que la media de la eurozona? ¿Sí o no?»
Pregunta de Feijóo
00:23:07
«Una pensión media 1.577 €. Paga 661 más al año en IRPF. ¿Usted le parece normal?» / 00:33:31 «¿Usted le ha cobrado el impuesto de la renta a los pensionistas y le ha bajado su poder adquisitivo?»
Pregunta de Feijóo
00:25:44
«¿Señor Sánchez, por qué no ha aclarado por qué ha bajado el salario medio neto?»
Pregunta de Feijóo
00:27:20
«¿Por qué no le exime usted a los autónomos que facturen menos de 85.000 € el IVA, que es una directiva europea que usted no ha traspuesto?» […] «¿Por qué? ¿Por qué castiga a los autónomos incrementando también las cuotas?»
Pregunta de Sánchez
00:29:17
«¿Usted se compromete también a ello, a subir el salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio o va a doblegarse a la patronal?»
Pregunta de Feijóo
00:22:03
«Le voy a hacer tres preguntas. ¿Tenemos los precios más altos que la media de la eurozona? ¿Sí o no?»
Pregunta de Feijóo
00:23:07
«Una pensión media 1.577 €. Paga 661 más al año en IRPF. ¿Usted le parece normal?» / 00:33:31 «¿Usted le ha cobrado el impuesto de la renta a los pensionistas y le ha bajado su poder adquisitivo?»
Pregunta de Feijóo
00:25:44
«¿Señor Sánchez, por qué no ha aclarado por qué ha bajado el salario medio neto?»
Pregunta de Feijóo
00:27:20
«¿Por qué no le exime usted a los autónomos que facturen menos de 85.000 € el IVA, que es una directiva europea que usted no ha traspuesto?» […] «¿Por qué? ¿Por qué castiga a los autónomos incrementando también las cuotas?»
Pregunta de Sánchez
00:29:17
«¿Usted se compromete también a ello, a subir el salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio o va a doblegarse a la patronal?»
Quién habló en cada momento
11
Interrupciones
15
Turnos de palabraturnos
12
Interrupciones
16
Turnos de palabraturnos
Réplica de Sánchez
00:23:57
Réplica de Feijóo
00:25:44
Réplica de Sánchez
00:28:00
Réplica de Feijóo
00:28:11
Réplica de Sánchez
00:28:13
Réplica de Feijóo
00:28:13
Réplica de Sánchez
00:28:15
Réplica de Feijóo
00:28:20
Réplica de Sánchez
00:28:24
Réplica de Feijóo
00:29:41
Réplica de Sánchez
00:31:46
Réplica de Feijóo
00:32:42
Réplica de Sánchez
00:32:45
Réplica de Feijóo
00:33:31
Réplica de Feijóo
00:35:07
Réplica de Sánchez
00:35:12
Réplica de Feijóo
00:35:34
Réplica de Sánchez
00:35:36
Réplica de Feijóo
00:35:37
Réplica de Feijóo
00:36:37
Réplica de Sánchez
00:36:39
Réplica de Feijóo
00:36:59
Réplica de Sánchez
00:37:01
Réplica de Sánchez
00:23:57
Réplica de Feijóo
00:25:44
Réplica de Sánchez
00:28:00
Réplica de Feijóo
00:28:11
Réplica de Sánchez
00:28:13
Réplica de Feijóo
00:28:13
Réplica de Sánchez
00:28:15
Réplica de Feijóo
00:28:20
Réplica de Sánchez
00:28:24
Réplica de Feijóo
00:29:41
Réplica de Sánchez
00:31:46
Réplica de Feijóo
00:32:42
Réplica de Sánchez
00:32:45
Réplica de Feijóo
00:33:31
Réplica de Feijóo
00:35:07
Réplica de Sánchez
00:35:12
Réplica de Feijóo
00:35:34
Réplica de Sánchez
00:35:36
Réplica de Feijóo
00:35:37
Réplica de Feijóo
00:36:37
Réplica de Sánchez
00:36:39
Réplica de Feijóo
00:36:59
Réplica de Sánchez
00:37:01
Réplica de Sánchez
00:23:57
Réplica de Feijóo
00:25:44
Réplica de Sánchez
4 réplicas seguidas
00:28:00 · 00:28:13 · 00:28:15 · 00:28:24
Réplica de Feijóo
3 réplicas seguidas
00:28:11 · 00:28:13 · 00:28:20
Réplica de Feijóo
00:29:41
Réplica de Sánchez
00:31:46
Réplica de Feijóo
00:32:42
Réplica de Sánchez
00:32:45
Réplica de Feijóo
00:33:31
Réplica de Feijóo
3 réplicas seguidas
00:35:07 · 00:35:34 · 00:35:37
Réplica de Sánchez
2 réplicas seguidas
00:35:12 · 00:35:36
Réplica de Feijóo
2 réplicas seguidas
00:36:37 · 00:36:59
Réplica de Sánchez
2 réplicas seguidas
00:36:39 · 00:37:01
Réplica de Sánchez
00:23:57
Réplica de Feijóo
00:25:44
Réplica de Sánchez
4 réplicas seguidas
00:28:00 · 00:28:13 · 00:28:15 · 00:28:24
Réplica de Feijóo
3 réplicas seguidas
00:28:11 · 00:28:13 · 00:28:20
Réplica de Feijóo
00:29:41
Réplica de Sánchez
00:31:46
Réplica de Feijóo
00:32:42
Réplica de Sánchez
00:32:45
Réplica de Feijóo
00:33:31
Réplica de Feijóo
3 réplicas seguidas
00:35:07 · 00:35:34 · 00:35:37
Réplica de Sánchez
2 réplicas seguidas
00:35:12 · 00:35:36
Réplica de Feijóo
2 réplicas seguidas
00:36:37 · 00:36:59
Réplica de Sánchez
2 réplicas seguidas
00:36:39 · 00:37:01
Los términos más repetidos
1.378
palabras
Europa
su término más repetido (11 veces)el más repetido (11 veces)
1.421
palabras
Impuesto
su término más repetido (20 veces)el más repetido (20 veces)
Impuesto
8
20
España
8
13
Salario
8
9
Europa
11
5
Bajar
6
10
País
9
5
Propuesta
4
9
Subir
5
7
Gente
1
10
Mínimo
5
5
Cuánto duró cada turno de los candidatos
00:00:30
duración media del turno
00:01:17
su turno más largo
00:00:29
duración media del turno
00:02:16
su turno más largo
media
Sánchez
Turno de 01:17
Por encima de la media
01:17
Sánchez
Turno de 00:56
Por encima de la media
00:56
Sánchez
Turno de 00:55
Por encima de la media
00:55
Sánchez
Turno de 00:53
Por encima de la media
00:53
Sánchez
Turno de 00:49
Por encima de la media
00:49
Sánchez
Turno de 00:46
Por encima de la media
00:46
Sánchez
Turno de 00:46
Por encima de la media
00:46
Sánchez
Turno de 00:22
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:20
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:15
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:11
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:05
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:01
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:01
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:00
Por debajo de la media
00:0001:0002:00
media
Feijóo
Turno de 02:16
Por encima de la media
02:16
Feijóo
Turno de 02:05
Por encima de la media
02:05
Feijóo
Turno de 01:18
Por encima de la media
01:18
Feijóo
Turno de 01:14
Por encima de la media
01:14
Feijóo
Turno de 00:25
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:04
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:04
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:03
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:02
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:02
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:02
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:02
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:02
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:02
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:01
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:01
Por debajo de la media
00:0001:0002:00
El presidente, a su vez, le preguntó si se comprometía a fijar el salario mínimo en el 60% del salario medio. Feijóo defendió subirlo, pero esquivó la cifra.
“
¿Por qué no le exime usted a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros el IVA, que es una directiva europea que usted no ha traspuesto? ¿Por qué? ¿Por qué castiga a los autónomos incrementando también las cuotas?
”
“
Bueno, yo creo que la Comisión Europea ha dicho que España va a ser la gran economía europea que más crezca en el año 2026.
”
“
No ha aclarado por qué ha bajado el salario medio neto, el poder adquisitivo. No ha aclarado por qué usted no le ha bajado el impuesto de la renta a los pensionistas. ¿Dónde está el dinero de los españoles?
”
“
Señor Sánchez, no me ha contestado. Usted le ha bajado el salario neto de los españoles más de un 3%. No me ha contestado. ¿Usted le ha cobrado el impuesto de la renta a los pensionistas y le ha bajado su poder adquisitivo? Tampoco me ha contestado.
”
“
Nosotros sí bajamos los impuestos a la clase media trabajadora de nuestro país. Yo sí voy a hacer una defensa de pagar impuestos.
”
Bloque 3
Política social y servicios públicos
Fue el bloque con más preguntas sin respuesta: siete de las 18. Cuatro, sobre los accidentes ferroviarios, del sistema de seguridad del corredor andaluz a la filtración de los audios del maquinista.
Las otras tres, sobre Indra, las nucleares y cuántas veces ha cogido Sánchez el AVE.
Sánchez planteó el bloque en clave de pensiones (12 menciones) y recortes (el verbo recortar, 7). Feijóo lo llevó a la gestión de los trenes.
El presidente respondió a los accidentes con una petición de perdón a las familias, no con explicaciones.
SánchezFeijóo
Qué le preguntó cada uno al otro
3
Preguntas
9
Preguntas
Pregunta de Sánchez
00:38:42
«tendrá que explicar, señor Feijóo, de dónde va a sacar esos recursos económicos […] ¿Habrá que hacer recortes en las políticas sociales o habría también que subir los impuestos a la clase?» / 00:48:28 «¿Cómo va a hacer frente a esos 80 cero millones de euros vía impuestos a la clase media trabajadora vía recortes al Estado del bienestar o ambas cosas, señor Feijóo?»
Pregunta de Feijóo
00:41:12
«Mire, contésteme a esto. […] ¿Por qué seguía el sistema de seguridad en el corredor de Andalucía con el que había hace 30 años?»
Pregunta de Feijóo
00:41:33
«¿Hicieron algo después? ¿El accidente? Adamuz»
Pregunta de Feijóo
00:41:33
«Tercera pregunta. ¿Por qué no reaccionaron ustedes a los 170 fallos de seguridad en el corredor Madrid-Sevilla?»
Pregunta de Feijóo
00:41:33
«¿4.ª pregunta Por qué no le hicieron caso ustedes a los avisos de los maquinistas?»
Pregunta de Feijóo
00:41:33
«¿Y última pregunta Es verdad que Moncloa filtró los audios del maquinista muerto antes de que sus restos se le entregasen a las familias?»
Pregunta de Sánchez
00:43:35
«¿Van ustedes a privatizar el sistema público de pensiones? ¿Van ustedes a enfrentar a los mayores con las nuevas generaciones?»
Pregunta de Sánchez
00:46:56
«¿Por qué dice que está a punto de petar el sistema público de pensiones?»
Pregunta de Feijóo
00:48:50
«¿Mire, el presupuesto en defensa lo ha firmado usted?»
Pregunta de Feijóo
00:48:56
«¿Es verdad que se está investigando la Fiscalía Anticorrupción? 6 mil millones de euros de adjudicaciones de defensa a Indra. ¿Por qué? […] ¿Hay algo que ocultar?»
Pregunta de Feijóo
00:49:40
«¿Si usted quería cerrar el 21% de la energía de nuestro país, quería cerrar usted todas las nucleares o no lo recuerda […]?»
Pregunta de Feijóo
00:49:59
«¿Cuántas veces ha cogido usted el AVE en estos años?»
Pregunta de Sánchez
00:38:42
«tendrá que explicar, señor Feijóo, de dónde va a sacar esos recursos económicos […] ¿Habrá que hacer recortes en las políticas sociales o habría también que subir los impuestos a la clase?» / 00:48:28 «¿Cómo va a hacer frente a esos 80 cero millones de euros vía impuestos a la clase media trabajadora vía recortes al Estado del bienestar o ambas cosas, señor Feijóo?»
Pregunta de Feijóo
00:41:12
«Mire, contésteme a esto. […] ¿Por qué seguía el sistema de seguridad en el corredor de Andalucía con el que había hace 30 años?»
Pregunta de Feijóo
00:41:33
«¿Hicieron algo después? ¿El accidente? Adamuz»
Pregunta de Feijóo
00:41:33
«Tercera pregunta. ¿Por qué no reaccionaron ustedes a los 170 fallos de seguridad en el corredor Madrid-Sevilla?»
Pregunta de Feijóo
00:41:33
«¿4.ª pregunta Por qué no le hicieron caso ustedes a los avisos de los maquinistas?»
Pregunta de Feijóo
00:41:33
«¿Y última pregunta Es verdad que Moncloa filtró los audios del maquinista muerto antes de que sus restos se le entregasen a las familias?»
Pregunta de Sánchez
00:43:35
«¿Van ustedes a privatizar el sistema público de pensiones? ¿Van ustedes a enfrentar a los mayores con las nuevas generaciones?»
Pregunta de Sánchez
00:46:56
«¿Por qué dice que está a punto de petar el sistema público de pensiones?»
Pregunta de Feijóo
00:48:50
«¿Mire, el presupuesto en defensa lo ha firmado usted?»
Pregunta de Feijóo
00:48:56
«¿Es verdad que se está investigando la Fiscalía Anticorrupción? 6 mil millones de euros de adjudicaciones de defensa a Indra. ¿Por qué? […] ¿Hay algo que ocultar?»
Pregunta de Feijóo
00:49:40
«¿Si usted quería cerrar el 21% de la energía de nuestro país, quería cerrar usted todas las nucleares o no lo recuerda […]?»
Pregunta de Feijóo
00:49:59
«¿Cuántas veces ha cogido usted el AVE en estos años?»
Pregunta de Sánchez
00:38:42
«tendrá que explicar, señor Feijóo, de dónde va a sacar esos recursos económicos […] ¿Habrá que hacer recortes en las políticas sociales o habría también que subir los impuestos a la clase?» / 00:48:28 «¿Cómo va a hacer frente a esos 80 cero millones de euros vía impuestos a la clase media trabajadora vía recortes al Estado del bienestar o ambas cosas, señor Feijóo?»
Pregunta de Feijóo
00:41:12
«Mire, contésteme a esto. […] ¿Por qué seguía el sistema de seguridad en el corredor de Andalucía con el que había hace 30 años?»
Pregunta de Feijóo
00:41:33
«¿Hicieron algo después? ¿El accidente? Adamuz»
Pregunta de Feijóo
00:41:33
«Tercera pregunta. ¿Por qué no reaccionaron ustedes a los 170 fallos de seguridad en el corredor Madrid-Sevilla?»
Pregunta de Feijóo
00:41:33
«¿4.ª pregunta Por qué no le hicieron caso ustedes a los avisos de los maquinistas?»
Pregunta de Feijóo
00:41:33
«¿Y última pregunta Es verdad que Moncloa filtró los audios del maquinista muerto antes de que sus restos se le entregasen a las familias?»
Pregunta de Sánchez
00:43:35
«¿Van ustedes a privatizar el sistema público de pensiones? ¿Van ustedes a enfrentar a los mayores con las nuevas generaciones?»
Pregunta de Sánchez
00:46:56
«¿Por qué dice que está a punto de petar el sistema público de pensiones?»
Pregunta de Feijóo
00:48:50
«¿Mire, el presupuesto en defensa lo ha firmado usted?»
Pregunta de Feijóo
00:48:56
«¿Es verdad que se está investigando la Fiscalía Anticorrupción? 6 mil millones de euros de adjudicaciones de defensa a Indra. ¿Por qué? […] ¿Hay algo que ocultar?»
Pregunta de Feijóo
00:49:40
«¿Si usted quería cerrar el 21% de la energía de nuestro país, quería cerrar usted todas las nucleares o no lo recuerda […]?»
Pregunta de Feijóo
00:49:59
«¿Cuántas veces ha cogido usted el AVE en estos años?»
Pregunta de Sánchez
00:38:42
«tendrá que explicar, señor Feijóo, de dónde va a sacar esos recursos económicos […] ¿Habrá que hacer recortes en las políticas sociales o habría también que subir los impuestos a la clase?» / 00:48:28 «¿Cómo va a hacer frente a esos 80 cero millones de euros vía impuestos a la clase media trabajadora vía recortes al Estado del bienestar o ambas cosas, señor Feijóo?»
Pregunta de Feijóo
00:41:12
«Mire, contésteme a esto. […] ¿Por qué seguía el sistema de seguridad en el corredor de Andalucía con el que había hace 30 años?»
Pregunta de Feijóo
00:41:33
«¿Hicieron algo después? ¿El accidente? Adamuz»
Pregunta de Feijóo
00:41:33
«Tercera pregunta. ¿Por qué no reaccionaron ustedes a los 170 fallos de seguridad en el corredor Madrid-Sevilla?»
Pregunta de Feijóo
00:41:33
«¿4.ª pregunta Por qué no le hicieron caso ustedes a los avisos de los maquinistas?»
Pregunta de Feijóo
00:41:33
«¿Y última pregunta Es verdad que Moncloa filtró los audios del maquinista muerto antes de que sus restos se le entregasen a las familias?»
Pregunta de Sánchez
00:43:35
«¿Van ustedes a privatizar el sistema público de pensiones? ¿Van ustedes a enfrentar a los mayores con las nuevas generaciones?»
Pregunta de Sánchez
00:46:56
«¿Por qué dice que está a punto de petar el sistema público de pensiones?»
Pregunta de Feijóo
00:48:50
«¿Mire, el presupuesto en defensa lo ha firmado usted?»
Pregunta de Feijóo
00:48:56
«¿Es verdad que se está investigando la Fiscalía Anticorrupción? 6 mil millones de euros de adjudicaciones de defensa a Indra. ¿Por qué? […] ¿Hay algo que ocultar?»
Pregunta de Feijóo
00:49:40
«¿Si usted quería cerrar el 21% de la energía de nuestro país, quería cerrar usted todas las nucleares o no lo recuerda […]?»
Pregunta de Feijóo
00:49:59
«¿Cuántas veces ha cogido usted el AVE en estos años?»
su término más repetido (21 veces)el más repetido (21 veces)
1.322
palabras
Partido
su término más repetido (11 veces)el más repetido (11 veces)
Partido
21
11
Corrupción
13
8
Ley
10
4
Gobierno
6
6
Popular
9
3
España
6
4
Público
6
3
Consejo
4
3
Corrupto
3
4
Socialista
2
5
Cuánto duró cada turno de los candidatos
00:00:15
duración media del turno
00:01:23
su turno más largo
00:00:16
duración media del turno
00:01:58
su turno más largo
media
Sánchez
Turno de 01:23
Por encima de la media
01:23
Sánchez
Turno de 01:12
Por encima de la media
01:12
Sánchez
Turno de 01:03
Por encima de la media
01:03
Sánchez
Turno de 00:28
Por encima de la media
Sánchez
Turno de 00:21
Por encima de la media
Sánchez
Turno de 00:19
Por encima de la media
Sánchez
Turno de 00:19
Por encima de la media
Sánchez
Turno de 00:16
Por encima de la media
Sánchez
Turno de 00:15
Por encima de la media
Sánchez
Turno de 00:12
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:12
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:11
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:10
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:10
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:08
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:07
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:05
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:05
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:02
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:02
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:01
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:01
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:01
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:01
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:01
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:01
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:01
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:00
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:00
Por debajo de la media
00:0001:00
media
Feijóo
Turno de 01:58
Por encima de la media
01:58
Feijóo
Turno de 01:00
Por encima de la media
01:00
Feijóo
Turno de 00:44
Por encima de la media
00:44
Feijóo
Turno de 00:36
Por encima de la media
00:36
Feijóo
Turno de 00:35
Por encima de la media
00:35
Feijóo
Turno de 00:33
Por encima de la media
00:33
Feijóo
Turno de 00:21
Por encima de la media
Feijóo
Turno de 00:18
Por encima de la media
Feijóo
Turno de 00:17
Por encima de la media
Feijóo
Turno de 00:16
Por encima de la media
Feijóo
Turno de 00:16
Por encima de la media
Feijóo
Turno de 00:06
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:04
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:03
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:03
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:03
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:02
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:02
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:02
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:02
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:02
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:02
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:01
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:01
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:01
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:01
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:01
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:01
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:00
Por debajo de la media
00:0001:00
Sánchez hizo dos preguntas directas en el bloque y las dos tuvieron respuesta: por qué el PP votó contra la Ley de Grupos de Interés (“Por insuficiente”) y si derogará la ley de eutanasia. El choque más personal llegó con el hermano del presidente.
“
¿Quién le pagó las primarias?
”
“
Bueno… No me contesta.
”
“
Dígalo hoy aquí. ¿Sabe por qué convocó usted las elecciones? Porque tiene dos sumarios de financiación irregular del Partido Socialista.
”
“
No me ha dicho usted por qué adelantó las elecciones.
”
“
Bueno, yo quiero empezar este bloque nuevamente pidiendo perdón por los casos de corrupción que haya podido sufrir tanto mi organización como mi gobierno como yo mismo.
”
“
Mire, señor Feijóo, la corrupción cero no existe. Pero la tolerancia cero sí existe.
”
Bloque 5
Migración y política exterior
Inmigración fue el bloque con menos preguntas sin respuesta, solo una, y en el que Sánchez cambió de tema desde el arranque: preguntado por la llegada de migrantes, habló de Trump, Milei, Gaza y la “internacional ultraderechista”.
Feijóo lo devolvió a Ceuta y al plan de seguridad de 2021, que el presidente no mencionó. “Migración” fue la palabra más repetida por Sánchez (13); Feijóo repitió “Ceuta” y “Marruecos” 14 veces entre ambas.
SánchezFeijóo
Qué le preguntó cada uno al otro
0
Preguntas
2
Preguntas
Pregunta de Feijóo
01:11:13
«¿Usted qué le agradece a Marruecos?» / 01:12:42 «¿Qué le debo [debe] a Marruecos, señor Sánchez?»
Pregunta de Feijóo
01:12:42
«¿Dónde está el plan de seguridad que anunció esto que anunció usted en el año 2021? ¿Dónde está?»
Pregunta de Feijóo
01:11:13
«¿Usted qué le agradece a Marruecos?» / 01:12:42 «¿Qué le debo [debe] a Marruecos, señor Sánchez?»
Pregunta de Feijóo
01:12:42
«¿Dónde está el plan de seguridad que anunció esto que anunció usted en el año 2021? ¿Dónde está?»
Pregunta de Feijóo
01:11:13
«¿Usted qué le agradece a Marruecos?» / 01:12:42 «¿Qué le debo [debe] a Marruecos, señor Sánchez?»
Pregunta de Feijóo
01:12:42
«¿Dónde está el plan de seguridad que anunció esto que anunció usted en el año 2021? ¿Dónde está?»
Pregunta de Feijóo
01:11:13
«¿Usted qué le agradece a Marruecos?» / 01:12:42 «¿Qué le debo [debe] a Marruecos, señor Sánchez?»
Pregunta de Feijóo
01:12:42
«¿Dónde está el plan de seguridad que anunció esto que anunció usted en el año 2021? ¿Dónde está?»
su término más repetido (13 veces)el más repetido (13 veces)
1.247
palabras
España
su término más repetido (12 veces)el más repetido (12 veces)
España
7
12
Migración
13
2
Europa
5
9
Gobierno
8
3
Política
7
4
Marruecos
4
6
País
5
5
Persona
2
8
Ceuta
0
8
Inmigración
0
7
Cuánto duró cada turno de los candidatos
00:00:22
duración media del turno
00:01:41
su turno más largo
00:00:20
duración media del turno
00:03:07
su turno más largo
media
Sánchez
Turno de 01:41
Por encima de la media
01:41
Sánchez
Turno de 01:38
Por encima de la media
01:38
Sánchez
Turno de 00:50
Por encima de la media
00:50
Sánchez
Turno de 00:40
Por encima de la media
00:40
Sánchez
Turno de 00:33
Por encima de la media
00:33
Sánchez
Turno de 00:29
Por encima de la media
Sánchez
Turno de 00:24
Por encima de la media
Sánchez
Turno de 00:20
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:13
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:13
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:11
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:08
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:07
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:06
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:03
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:03
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:03
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:01
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:01
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:00
Por debajo de la media
Sánchez
Turno de 00:00
Por debajo de la media
00:0001:0002:0003:00
media
Feijóo
Turno de 03:07
Por encima de la media
03:07
Feijóo
Turno de 01:14
Por encima de la media
01:14
Feijóo
Turno de 01:10
Por encima de la media
01:10
Feijóo
Turno de 00:31
Por encima de la media
00:31
Feijóo
Turno de 00:19
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:09
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:08
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:05
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:05
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:04
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:04
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:04
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:04
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:03
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:03
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:03
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:03
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:02
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:01
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:01
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:01
Por debajo de la media
Feijóo
Turno de 00:01
Por debajo de la media
00:0001:0002:0003:00
Las interrupciones de Feijóo volvieron a subir: 14, nueve de ellas en un solo turno de Sánchez sobre el CNI y Marruecos, frente a tres del presidente, que pidió cuatro veces terminar. Fue también el bloque en el que Sánchez dispuso de más tiempo: 7 minutos y 44 segundos.
“
¿Dónde está el plan de seguridad que anunció usted en el año 2021? ¿Dónde está?
”
“
Mire, señor Feijóo, yo como presidente del Gobierno me tengo que basar sobre datos ciertos, no suposiciones.
”
“
¿Qué le debe usted a Marruecos, señor Sánchez?
”
“
Esta misma semana el Centro Nacional de Inteligencia, que me merece todos los respetos, ha notificado a la jueza Tardón, de la Audiencia Nacional, que no hay pruebas fehacientes de que el régimen de Marruecos esté detrás de los asaltos del 30 y el 31.
”
Feijóo usó su último minuto para resumir su campaña en una palabra: gestión. Presupuestos, infraestructuras, hospitales y crisis, todo en primera persona. Cerró con un “Yo sí cumplo”.
Sánchez dedicó su minuto de oro a movilizar. No habló de gestión, sino de adversarios (“el dinero”, los medios, el “hombre más poderoso del mundo”) y de la abstención: “Quieren que el próximo 29 de noviembre no vayas a votar”.