Pedro Sánchez intentó convertir el cara a cara en un monólogo y Alberto Núñez Feijóo, en un interrogatorio.

El presidente del Gobierno pidió hasta 21 veces que le dejaran terminar. El candidato del PP le hizo 18 preguntas directas que se quedaron sin respuesta.

Es el balance que arroja el análisis de EL ESPAÑOL sobre la transcripción íntegra del debate que ambos protagonizaron este jueves en RTVE, a diez días de las elecciones generales del 29 de noviembre.

El cronómetro repartió el tiempo al segundo: 39 minutos y 41 segundos para Feijóo y 39 minutos y 54 segundos para Sánchez, con 114 y 110 turnos de palabra, respectivamente.

La diferencia está en cómo usaron ese tiempo.

Feijóo interrumpió 60 veces a Sánchez, y el presidente a él 22, mientras pedía en 21 ocasiones que le dejaran terminar.

7 Preguntas 00:39:54 Tiempo total 25 Preguntas 00:39:41 Tiempo total

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Paga 661 más al año en IRPF. ¿Usted le parece normal?» / 00:33:31 «¿Usted le ha cobrado el impuesto de la renta a los pensionistas y le ha bajado su poder adquisitivo?» Pregunta de Feijóo 00:25:44 «¿Señor Sánchez, por qué no ha aclarado por qué ha bajado el salario medio neto?» Pregunta de Feijóo 00:27:20 «¿Por qué no le exime usted a los autónomos que facturen menos de 85.000 € el IVA, que es una directiva europea que usted no ha traspuesto?» […] «¿Por qué? ¿Por qué castiga a los autónomos incrementando también las cuotas?» Pregunta de Sánchez 00:29:17 «¿Usted se compromete también a ello, a subir el salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio o va a doblegarse a la patronal?» Pregunta de Sánchez 00:38:42 «tendrá que explicar, señor Feijóo, de dónde va a sacar esos recursos económicos […] ¿Habrá que hacer recortes en las políticas sociales o habría también que subir los impuestos a la clase?» / 00:48:28 «¿Cómo va a hacer frente a esos 80 cero millones de euros vía impuestos a la clase media trabajadora vía recortes al Estado del bienestar o ambas cosas, señor Feijóo?» Pregunta de Feijóo 00:41:12 «Mire, contésteme a esto. […] ¿Por qué seguía el sistema de seguridad en el corredor de Andalucía con el que había hace 30 años?» Pregunta de Feijóo 00:41:33 «¿Hicieron algo después? ¿El accidente? Adamuz» Pregunta de Feijóo 00:41:33 «Tercera pregunta. ¿Por qué no reaccionaron ustedes a los 170 fallos de seguridad en el corredor Madrid-Sevilla?» Pregunta de Feijóo 00:41:33 «¿4.ª pregunta Por qué no le hicieron caso ustedes a los avisos de los maquinistas?» Pregunta de Feijóo 00:41:33 «¿Y última pregunta Es verdad que Moncloa filtró los audios del maquinista muerto antes de que sus restos se le entregasen a las familias?» Pregunta de Sánchez 00:43:35 «¿Van ustedes a privatizar el sistema público de pensiones? ¿Van ustedes a enfrentar a los mayores con las nuevas generaciones?» Pregunta de Sánchez 00:46:56 «¿Por qué dice que está a punto de petar el sistema público de pensiones?» Pregunta de Feijóo 00:48:50 «¿Mire, el presupuesto en defensa lo ha firmado usted?» Pregunta de Feijóo 00:48:56 «¿Es verdad que se está investigando la Fiscalía Anticorrupción? 6 mil millones de euros de adjudicaciones de defensa a Indra. ¿Por qué? […] ¿Hay algo que ocultar?» Pregunta de Feijóo 00:49:40 «¿Si usted quería cerrar el 21% de la energía de nuestro país, quería cerrar usted todas las nucleares o no lo recuerda […]?» Pregunta de Feijóo 00:49:59 «¿Cuántas veces ha cogido usted el AVE en estos años?» Pregunta de Feijóo 00:54:13 «Quizás algún día usted tenga que responder delante de los tribunales. ¿Cómo se financia su partido?» Pregunta de Feijóo 00:55:55 «¿Mire, señor Sánchez, yo llevo cuatro años y medio como presidente del Partido Popular, me puede decir un caso que me afecte?» Pregunta de Feijóo 00:56:54 «Dice usted que no conoce el chófer de las primarias y resulta que se reunía con él en el año 23. ¿Ha tenido usted una reunión con él?» Pregunta de Sánchez 00:58:56 «Yo no entiendo por qué ustedes o votaron en contra de la Ley de grupos de Interés, señor Feijóo.» Pregunta de Feijóo 00:59:20 «¿Amañó usted votos en las primarias de su partido? ¿Sí o no?» Pregunta de Feijóo 00:59:20 «¿Dónde salió el dinero de la campaña? Usted recibió alguna donación proveniente de la prostitución…» / «¿Pero le pagó las primarias, señor Sánchez?» / «¿Quién le pagó las primarias?» Pregunta de Sánchez 01:06:54 «Entonces usted está diciendo que va a derogar la ley de eutanasia» / «¿Va a revisar la derecha?» / «usted lo que quiere es revisar el derecho al aborto de las mujeres de 16 años» Pregunta de Feijóo 01:11:13 «¿Usted qué le agradece a Marruecos?» / 01:12:42 «¿Qué le debo [debe] a Marruecos, señor Sánchez?» Pregunta de Feijóo 01:12:42 «¿Dónde está el plan de seguridad que anunció esto que anunció usted en el año 2021? ¿Dónde está?» 00:00:00 00:02:56 00:19:36 00:37:57 00:52:31 01:07:50 01:23:45 00:10:00 00:30:00 00:40:00 00:50:00 01:00:00 01:10:00 01:20:00 Inicio Final BLOQUE 1 Vivienda BLOQUE 2 Economía y fiscalidad BLOQUE 3 Política social y servicios públicos BLOQUE 4 Corrupción y regeneración democrática BLOQUE 5 Migración y política exterior BLOQUE 6 Minuto de oro Pregunta de Feijóo 00:07:33 «¿Y otra cosa, por qué renunció usted a 3 mil millones de fondos Next Generation para hacer vivienda?» Pregunta de Sánchez 00:09:45 «Lo que no entiendo muy bien, señor Feijóo, es por qué ustedes votan en contra de cosas que me parece que son de sentido común. ¿Por qué votan en contra de de incentivos fiscales, de bonificaciones fiscales a los inquilinos, a los pequeños propietarios […]?» Pregunta de Feijóo 00:10:20 «¿Para qué hace usted el Ministerio de Vivienda? ¿Para qué tiene usted tanto dinero de fondos europeos que ni siquiera ejecuta si no ejecuta ni el presupuesto del Ministerio de Vivienda?» Pregunta de Feijóo 00:11:48 «Usted está en contra de una ley. ¿Por qué la bloqueó durante dos años en el Congreso de los Diputados […]?» Pregunta de Feijóo 00:13:24 «¿De verdad no se han creado más hogares que un número de viviendas nuevas? ¿De verdad?» Pregunta de Feijóo 00:17:32 «Por qué habla usted de los fondos buitre Y resulta que usted vende los edificios de la administración pública, Los fondos buitre. ¿Esto cómo es posible?» Pregunta de Feijóo 00:22:03 «Le voy a hacer tres preguntas. ¿Tenemos los precios más altos que la media de la eurozona? ¿Sí o no?» Pregunta de Feijóo 00:23:07 «Una pensión media 1.577 €. Paga 661 más al año en IRPF. ¿Usted le parece normal?» / 00:33:31 «¿Usted le ha cobrado el impuesto de la renta a los pensionistas y le ha bajado su poder adquisitivo?» Pregunta de Feijóo 00:25:44 «¿Señor Sánchez, por qué no ha aclarado por qué ha bajado el salario medio neto?» Pregunta de Feijóo 00:27:20 «¿Por qué no le exime usted a los autónomos que facturen menos de 85.000 € el IVA, que es una directiva europea que usted no ha traspuesto?» […] «¿Por qué? ¿Por qué castiga a los autónomos incrementando también las cuotas?» Pregunta de Sánchez 00:29:17 «¿Usted se compromete también a ello, a subir el salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio o va a doblegarse a la patronal?» Pregunta de Sánchez 00:38:42 «tendrá que explicar, señor Feijóo, de dónde va a sacar esos recursos económicos […] ¿Habrá que hacer recortes en las políticas sociales o habría también que subir los impuestos a la clase?» / 00:48:28 «¿Cómo va a hacer frente a esos 80 cero millones de euros vía impuestos a la clase media trabajadora vía recortes al Estado del bienestar o ambas cosas, señor Feijóo?» Pregunta de Feijóo 00:41:12 «Mire, contésteme a esto. […] ¿Por qué seguía el sistema de seguridad en el corredor de Andalucía con el que había hace 30 años?» Pregunta de Feijóo 00:41:33 «¿Hicieron algo después? ¿El accidente? Adamuz» Pregunta de Feijóo 00:41:33 «Tercera pregunta. ¿Por qué no reaccionaron ustedes a los 170 fallos de seguridad en el corredor Madrid-Sevilla?» Pregunta de Feijóo 00:41:33 «¿4.ª pregunta Por qué no le hicieron caso ustedes a los avisos de los maquinistas?» Pregunta de Feijóo 00:41:33 «¿Y última pregunta Es verdad que Moncloa filtró los audios del maquinista muerto antes de que sus restos se le entregasen a las familias?» Pregunta de Sánchez 00:43:35 «¿Van ustedes a privatizar el sistema público de pensiones? ¿Van ustedes a enfrentar a los mayores con las nuevas generaciones?» Pregunta de Sánchez 00:46:56 «¿Por qué dice que está a punto de petar el sistema público de pensiones?» Pregunta de Feijóo 00:48:50 «¿Mire, el presupuesto en defensa lo ha firmado usted?» Pregunta de Feijóo 00:48:56 «¿Es verdad que se está investigando la Fiscalía Anticorrupción? 6 mil millones de euros de adjudicaciones de defensa a Indra. ¿Por qué? […] ¿Hay algo que ocultar?» Pregunta de Feijóo 00:49:40 «¿Si usted quería cerrar el 21% de la energía de nuestro país, quería cerrar usted todas las nucleares o no lo recuerda […]?» Pregunta de Feijóo 00:49:59 «¿Cuántas veces ha cogido usted el AVE en estos años?» Pregunta de Feijóo 00:54:13 «Quizás algún día usted tenga que responder delante de los tribunales. ¿Cómo se financia su partido?» Pregunta de Feijóo 00:55:55 «¿Mire, señor Sánchez, yo llevo cuatro años y medio como presidente del Partido Popular, me puede decir un caso que me afecte?» Pregunta de Feijóo 00:56:54 «Dice usted que no conoce el chófer de las primarias y resulta que se reunía con él en el año 23. ¿Ha tenido usted una reunión con él?» Pregunta de Sánchez 00:58:56 «Yo no entiendo por qué ustedes o votaron en contra de la Ley de grupos de Interés, señor Feijóo.» Pregunta de Feijóo 00:59:20 «¿Amañó usted votos en las primarias de su partido? ¿Sí o no?» Pregunta de Feijóo 00:59:20 «¿Dónde salió el dinero de la campaña? Usted recibió alguna donación proveniente de la prostitución…» / «¿Pero le pagó las primarias, señor Sánchez?» / «¿Quién le pagó las primarias?» Pregunta de Sánchez 01:06:54 «Entonces usted está diciendo que va a derogar la ley de eutanasia» / «¿Va a revisar la derecha?» / «usted lo que quiere es revisar el derecho al aborto de las mujeres de 16 años» Pregunta de Feijóo 01:11:13 «¿Usted qué le agradece a Marruecos?» / 01:12:42 «¿Qué le debo [debe] a Marruecos, señor Sánchez?» Pregunta de Feijóo 01:12:42 «¿Dónde está el plan de seguridad que anunció esto que anunció usted en el año 2021? ¿Dónde está?» 00:02:56 00:19:36 00:37:57 00:52:31 01:07:50 01:23:45 00:10:00 00:30:00 01:00:00 Inicio Final BLOQUE 1 Vivienda BLOQUE 2 Economía y fiscalidad BLOQUE 3 Política social y servicios públicos BLOQUE 4 Corrupción y regeneración democrática BLOQUE 5 Migración y política exterior BLOQUE 6 Minuto de oro Pregunta de Feijóo 00:07:33 «¿Y otra cosa, por qué renunció usted a 3 mil millones de fondos Next Generation para hacer vivienda?» Pregunta de Sánchez 00:09:45 «Lo que no entiendo muy bien, señor Feijóo, es por qué ustedes votan en contra de cosas que me parece que son de sentido común. ¿Por qué votan en contra de de incentivos fiscales, de bonificaciones fiscales a los inquilinos, a los pequeños propietarios […]?» Pregunta de Feijóo 00:10:20 «¿Para qué hace usted el Ministerio de Vivienda? ¿Para qué tiene usted tanto dinero de fondos europeos que ni siquiera ejecuta si no ejecuta ni el presupuesto del Ministerio de Vivienda?» Pregunta de Feijóo 00:11:48 «Usted está en contra de una ley. ¿Por qué la bloqueó durante dos años en el Congreso de los Diputados […]?» Pregunta de Feijóo 00:13:24 «¿De verdad no se han creado más hogares que un número de viviendas nuevas? ¿De verdad?» Pregunta de Feijóo 00:17:32 «Por qué habla usted de los fondos buitre Y resulta que usted vende los edificios de la administración pública, Los fondos buitre. ¿Esto cómo es posible?» Pregunta de Feijóo 00:22:03 «Le voy a hacer tres preguntas. ¿Tenemos los precios más altos que la media de la eurozona? ¿Sí o no?» Pregunta de Feijóo 00:23:07 «Una pensión media 1.577 €. Paga 661 más al año en IRPF. ¿Usted le parece normal?» / 00:33:31 «¿Usted le ha cobrado el impuesto de la renta a los pensionistas y le ha bajado su poder adquisitivo?» Pregunta de Feijóo 00:25:44 «¿Señor Sánchez, por qué no ha aclarado por qué ha bajado el salario medio neto?» Pregunta de Feijóo 00:27:20 «¿Por qué no le exime usted a los autónomos que facturen menos de 85.000 € el IVA, que es una directiva europea que usted no ha traspuesto?» […] «¿Por qué? ¿Por qué castiga a los autónomos incrementando también las cuotas?» Pregunta de Sánchez 00:29:17 «¿Usted se compromete también a ello, a subir el salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio o va a doblegarse a la patronal?» Pregunta de Sánchez 00:38:42 «tendrá que explicar, señor Feijóo, de dónde va a sacar esos recursos económicos […] ¿Habrá que hacer recortes en las políticas sociales o habría también que subir los impuestos a la clase?» / 00:48:28 «¿Cómo va a hacer frente a esos 80 cero millones de euros vía impuestos a la clase media trabajadora vía recortes al Estado del bienestar o ambas cosas, señor Feijóo?» Pregunta de Feijóo 00:41:12 «Mire, contésteme a esto. […] ¿Por qué seguía el sistema de seguridad en el corredor de Andalucía con el que había hace 30 años?» Pregunta de Feijóo 00:41:33 «¿Hicieron algo después? ¿El accidente? Adamuz» Pregunta de Feijóo 00:41:33 «Tercera pregunta. ¿Por qué no reaccionaron ustedes a los 170 fallos de seguridad en el corredor Madrid-Sevilla?» Pregunta de Feijóo 00:41:33 «¿4.ª pregunta Por qué no le hicieron caso ustedes a los avisos de los maquinistas?» Pregunta de Feijóo 00:41:33 «¿Y última pregunta Es verdad que Moncloa filtró los audios del maquinista muerto antes de que sus restos se le entregasen a las familias?» Pregunta de Sánchez 00:43:35 «¿Van ustedes a privatizar el sistema público de pensiones? ¿Van ustedes a enfrentar a los mayores con las nuevas generaciones?» Pregunta de Sánchez 00:46:56 «¿Por qué dice que está a punto de petar el sistema público de pensiones?» Pregunta de Feijóo 00:48:50 «¿Mire, el presupuesto en defensa lo ha firmado usted?» Pregunta de Feijóo 00:48:56 «¿Es verdad que se está investigando la Fiscalía Anticorrupción? 6 mil millones de euros de adjudicaciones de defensa a Indra. ¿Por qué? […] ¿Hay algo que ocultar?» Pregunta de Feijóo 00:49:40 «¿Si usted quería cerrar el 21% de la energía de nuestro país, quería cerrar usted todas las nucleares o no lo recuerda […]?» Pregunta de Feijóo 00:49:59 «¿Cuántas veces ha cogido usted el AVE en estos años?» Pregunta de Feijóo 00:54:13 «Quizás algún día usted tenga que responder delante de los tribunales. ¿Cómo se financia su partido?» Pregunta de Feijóo 00:55:55 «¿Mire, señor Sánchez, yo llevo cuatro años y medio como presidente del Partido Popular, me puede decir un caso que me afecte?» Pregunta de Feijóo 00:56:54 «Dice usted que no conoce el chófer de las primarias y resulta que se reunía con él en el año 23. ¿Ha tenido usted una reunión con él?» Pregunta de Sánchez 00:58:56 «Yo no entiendo por qué ustedes o votaron en contra de la Ley de grupos de Interés, señor Feijóo.» Pregunta de Feijóo 00:59:20 «¿Amañó usted votos en las primarias de su partido? ¿Sí o no?» Pregunta de Feijóo 00:59:20 «¿Dónde salió el dinero de la campaña? Usted recibió alguna donación proveniente de la prostitución…» / «¿Pero le pagó las primarias, señor Sánchez?» / «¿Quién le pagó las primarias?» Pregunta de Sánchez 01:06:54 «Entonces usted está diciendo que va a derogar la ley de eutanasia» / «¿Va a revisar la derecha?» / «usted lo que quiere es revisar el derecho al aborto de las mujeres de 16 años» Pregunta de Feijóo 01:11:13 «¿Usted qué le agradece a Marruecos?» / 01:12:42 «¿Qué le debo [debe] a Marruecos, señor Sánchez?» Pregunta de Feijóo 01:12:42 «¿Dónde está el plan de seguridad que anunció esto que anunció usted en el año 2021? ¿Dónde está?» 00:02:56 00:19:36 00:37:57 00:52:31 01:07:50 01:23:45 00:10:00 00:30:00 01:00:00 Inicio Final BLOQUE 1 Vivienda BLOQUE 2 Economía y fiscalidad BLOQUE 3 Política social y servicios públicos BLOQUE 4 Corrupción y regeneración democrática BLOQUE 5 Migración y política exterior BLOQUE 6 Minuto de oro Pregunta de Feijóo 00:07:33 «¿Y otra cosa, por qué renunció usted a 3 mil millones de fondos Next Generation para hacer vivienda?» Pregunta de Sánchez 00:09:45 «Lo que no entiendo muy bien, señor Feijóo, es por qué ustedes votan en contra de cosas que me parece que son de sentido común. ¿Por qué votan en contra de de incentivos fiscales, de bonificaciones fiscales a los inquilinos, a los pequeños propietarios […]?» Pregunta de Feijóo 00:10:20 «¿Para qué hace usted el Ministerio de Vivienda? ¿Para qué tiene usted tanto dinero de fondos europeos que ni siquiera ejecuta si no ejecuta ni el presupuesto del Ministerio de Vivienda?» Pregunta de Feijóo 00:11:48 «Usted está en contra de una ley. ¿Por qué la bloqueó durante dos años en el Congreso de los Diputados […]?» Pregunta de Feijóo 00:13:24 «¿De verdad no se han creado más hogares que un número de viviendas nuevas? ¿De verdad?» Pregunta de Feijóo 00:17:32 «Por qué habla usted de los fondos buitre Y resulta que usted vende los edificios de la administración pública, Los fondos buitre. ¿Esto cómo es posible?» Pregunta de Feijóo 00:22:03 «Le voy a hacer tres preguntas. ¿Tenemos los precios más altos que la media de la eurozona? ¿Sí o no?» Pregunta de Feijóo 00:23:07 «Una pensión media 1.577 €. Paga 661 más al año en IRPF. ¿Usted le parece normal?» / 00:33:31 «¿Usted le ha cobrado el impuesto de la renta a los pensionistas y le ha bajado su poder adquisitivo?» Pregunta de Feijóo 00:25:44 «¿Señor Sánchez, por qué no ha aclarado por qué ha bajado el salario medio neto?» Pregunta de Feijóo 00:27:20 «¿Por qué no le exime usted a los autónomos que facturen menos de 85.000 € el IVA, que es una directiva europea que usted no ha traspuesto?» […] «¿Por qué? ¿Por qué castiga a los autónomos incrementando también las cuotas?» Pregunta de Sánchez 00:29:17 «¿Usted se compromete también a ello, a subir el salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio o va a doblegarse a la patronal?» Pregunta de Sánchez 00:38:42 «tendrá que explicar, señor Feijóo, de dónde va a sacar esos recursos económicos […] ¿Habrá que hacer recortes en las políticas sociales o habría también que subir los impuestos a la clase?» / 00:48:28 «¿Cómo va a hacer frente a esos 80 cero millones de euros vía impuestos a la clase media trabajadora vía recortes al Estado del bienestar o ambas cosas, señor Feijóo?» Pregunta de Feijóo 00:41:12 «Mire, contésteme a esto. […] ¿Por qué seguía el sistema de seguridad en el corredor de Andalucía con el que había hace 30 años?» Pregunta de Feijóo 00:41:33 «¿Hicieron algo después? ¿El accidente? Adamuz» Pregunta de Feijóo 00:41:33 «Tercera pregunta. ¿Por qué no reaccionaron ustedes a los 170 fallos de seguridad en el corredor Madrid-Sevilla?» Pregunta de Feijóo 00:41:33 «¿4.ª pregunta Por qué no le hicieron caso ustedes a los avisos de los maquinistas?» Pregunta de Feijóo 00:41:33 «¿Y última pregunta Es verdad que Moncloa filtró los audios del maquinista muerto antes de que sus restos se le entregasen a las familias?» Pregunta de Sánchez 00:43:35 «¿Van ustedes a privatizar el sistema público de pensiones? ¿Van ustedes a enfrentar a los mayores con las nuevas generaciones?» Pregunta de Sánchez 00:46:56 «¿Por qué dice que está a punto de petar el sistema público de pensiones?» Pregunta de Feijóo 00:48:50 «¿Mire, el presupuesto en defensa lo ha firmado usted?» Pregunta de Feijóo 00:48:56 «¿Es verdad que se está investigando la Fiscalía Anticorrupción? 6 mil millones de euros de adjudicaciones de defensa a Indra. ¿Por qué? […] ¿Hay algo que ocultar?» Pregunta de Feijóo 00:49:40 «¿Si usted quería cerrar el 21% de la energía de nuestro país, quería cerrar usted todas las nucleares o no lo recuerda […]?» Pregunta de Feijóo 00:49:59 «¿Cuántas veces ha cogido usted el AVE en estos años?» Pregunta de Feijóo 00:54:13 «Quizás algún día usted tenga que responder delante de los tribunales. ¿Cómo se financia su partido?» Pregunta de Feijóo 00:55:55 «¿Mire, señor Sánchez, yo llevo cuatro años y medio como presidente del Partido Popular, me puede decir un caso que me afecte?» Pregunta de Feijóo 00:56:54 «Dice usted que no conoce el chófer de las primarias y resulta que se reunía con él en el año 23. ¿Ha tenido usted una reunión con él?» Pregunta de Sánchez 00:58:56 «Yo no entiendo por qué ustedes o votaron en contra de la Ley de grupos de Interés, señor Feijóo.» Pregunta de Feijóo 00:59:20 «¿Amañó usted votos en las primarias de su partido? ¿Sí o no?» Pregunta de Feijóo 00:59:20 «¿Dónde salió el dinero de la campaña? Usted recibió alguna donación proveniente de la prostitución…» / «¿Pero le pagó las primarias, señor Sánchez?» / «¿Quién le pagó las primarias?» Pregunta de Sánchez 01:06:54 «Entonces usted está diciendo que va a derogar la ley de eutanasia» / «¿Va a revisar la derecha?» / «usted lo que quiere es revisar el derecho al aborto de las mujeres de 16 años» Pregunta de Feijóo 01:11:13 «¿Usted qué le agradece a Marruecos?» / 01:12:42 «¿Qué le debo [debe] a Marruecos, señor Sánchez?» Pregunta de Feijóo 01:12:42 «¿Dónde está el plan de seguridad que anunció esto que anunció usted en el año 2021? ¿Dónde está?»

De las 25 preguntas directas del popular, 18 se quedaron sin respuesta, cinco a medias y solo dos fueron contestadas; siete de las que no tuvieron respuesta, en el bloque de servicios públicos. Sánchez le hizo siete a Feijóo, que dejó una sin responder y dos a medias.

La tensión fue en aumento a lo largo de la noche. El bloque de corrupción fue el más bronco, con 12 interrupciones de Feijóo y 11 de Sánchez.

En economía, el presidente no interrumpió ni una sola vez a su rival, y en vivienda, solo una.

Las peticiones de Sánchez para que le dejaran terminar se concentraron sobre todo en los dos primeros bloques: seis en el de vivienda y cinco en el de economía.

Con casi los mismos minutos, Sánchez pronunció algo más de palabras: 7.143 frente a 6.977 de Feijóo. El presidente habló en turnos largos; el popular troceó los suyos en preguntas.

La vivienda estuvo entre las palabras más repetidas por ambos: 36 veces Feijóo y 27 Sánchez, aunque las que más dijo cada uno fueron “España” (45) y “público” (31), respectivamente. A partir de ahí, los vocabularios se separan y retratan dos campañas distintas.

Feijóo habló de impuestos (26 veces) y presupuestos (15), y repitió el verbo gestionar (12).

Sánchez insistió en las pensiones (14), en el Partido Popular (13) y en la “ultraderecha”, a la que nombró cinco veces.

Santiago Abascal no pisó el plató, pero fue el gran protagonista de los turnos de Sánchez.

El presidente lo nombró 13 veces, más que a nadie, siempre con el mismo fin: presentar a Feijóo como su socio.

Detrás aparecen Donald Trump y Mariano Rajoy, con cinco menciones cada uno. Sánchez buscó a sus adversarios en la Casa Blanca y en el PP de hace una década.

Feijóo los buscó en los sumarios. José Luis Rodríguez Zapatero fue su nombre más repetido (6), por delante de José Luis Ábalos (5). Santos Cerdán, Óscar Puente y el hermano y la mujer de Sánchez salieron tres veces cada uno.

El debate, organizado por la Academia de Televisión, tuvo cinco bloques —vivienda; economía; servicios públicos; corrupción, e inmigración y política exterior— y un minuto de oro final. Feijóo marcó el tono desde su primera intervención.

Abrió con el retrato que Carles Puigdemont hizo este jueves de Sánchez en una entrevista en El Mundo (“amoral”, “cínica”) y lo remató con una frase del propio presidente vuelta contra él: “España merece un presidente decente y él no lo es”.

Sánchez eligió el camino contrario: no responder y hacer un monólogo. Admitió “errores”, reconoció que confió “en gente que no debía” y, acto seguido, presentó el 29-N como una elección frente a Feijóo y Abascal: “Que España avance, no que avance el pasado”.

Bloque 1 Vivienda

Vivienda fue el bloque de Feijóo. Le interrumpió 12 veces, Sánchez solo una, y le dejó cuatro preguntas sin respuesta, todas sobre gestión: los 3.000 millones de fondos europeos a los que renunció, el presupuesto sin ejecutar, el bloqueo de la ley antiokupación y la venta de edificios públicos a fondos buitre.

Sánchez defendió que hay que regular el mercado del alquiler —la palabra regular la repitió siete veces— y reprochó al PP que votara en contra de sus medidas.

Feijóo le respondió con datos: de las 184.000 viviendas prometidas por el Gobierno, solo se han entregado 540, un 0,29%.

Sánchez Feijóo Preguntas Interrupciones Palabras Duración Qué le preguntó cada uno al otro 1 Preguntas 5 Preguntas 00:02:56 00:05:00 00:10:00 00:15:00 Inicio Final BLOQUE 1 Vivienda Pregunta de Feijóo 00:07:33 «¿Y otra cosa, por qué renunció usted a 3 mil millones de fondos Next Generation para hacer vivienda?» Pregunta de Sánchez 00:09:45 «Lo que no entiendo muy bien, señor Feijóo, es por qué ustedes votan en contra de cosas que me parece que son de sentido común. ¿Por qué votan en contra de de incentivos fiscales, de bonificaciones fiscales a los inquilinos, a los pequeños propietarios […]?» Pregunta de Feijóo 00:10:20 «¿Para qué hace usted el Ministerio de Vivienda? ¿Para qué tiene usted tanto dinero de fondos europeos que ni siquiera ejecuta si no ejecuta ni el presupuesto del Ministerio de Vivienda?» Pregunta de Feijóo 00:11:48 «Usted está en contra de una ley. ¿Por qué la bloqueó durante dos años en el Congreso de los Diputados […]?» Pregunta de Feijóo 00:13:24 «¿De verdad no se han creado más hogares que un número de viviendas nuevas? ¿De verdad?» Pregunta de Feijóo 00:17:32 «Por qué habla usted de los fondos buitre Y resulta que usted vende los edificios de la administración pública, Los fondos buitre. ¿Esto cómo es posible?» 00:02:56 00:05:00 00:10:00 00:15:00 Inicio Final BLOQUE 1 Vivienda Pregunta de Feijóo 00:07:33 «¿Y otra cosa, por qué renunció usted a 3 mil millones de fondos Next Generation para hacer vivienda?» Pregunta de Sánchez 00:09:45 «Lo que no entiendo muy bien, señor Feijóo, es por qué ustedes votan en contra de cosas que me parece que son de sentido común. ¿Por qué votan en contra de de incentivos fiscales, de bonificaciones fiscales a los inquilinos, a los pequeños propietarios […]?» Pregunta de Feijóo 00:10:20 «¿Para qué hace usted el Ministerio de Vivienda? ¿Para qué tiene usted tanto dinero de fondos europeos que ni siquiera ejecuta si no ejecuta ni el presupuesto del Ministerio de Vivienda?» Pregunta de Feijóo 00:11:48 «Usted está en contra de una ley. ¿Por qué la bloqueó durante dos años en el Congreso de los Diputados […]?» Pregunta de Feijóo 00:13:24 «¿De verdad no se han creado más hogares que un número de viviendas nuevas? ¿De verdad?» Pregunta de Feijóo 00:17:32 «Por qué habla usted de los fondos buitre Y resulta que usted vende los edificios de la administración pública, Los fondos buitre. ¿Esto cómo es posible?» 00:02:56 00:05:00 00:10:00 00:15:00 Inicio Final BLOQUE 1 Vivienda Pregunta de Feijóo 00:07:33 «¿Y otra cosa, por qué renunció usted a 3 mil millones de fondos Next Generation para hacer vivienda?» Pregunta de Sánchez 00:09:45 «Lo que no entiendo muy bien, señor Feijóo, es por qué ustedes votan en contra de cosas que me parece que son de sentido común. ¿Por qué votan en contra de de incentivos fiscales, de bonificaciones fiscales a los inquilinos, a los pequeños propietarios […]?» Pregunta de Feijóo 00:10:20 «¿Para qué hace usted el Ministerio de Vivienda? ¿Para qué tiene usted tanto dinero de fondos europeos que ni siquiera ejecuta si no ejecuta ni el presupuesto del Ministerio de Vivienda?» Pregunta de Feijóo 00:11:48 «Usted está en contra de una ley. ¿Por qué la bloqueó durante dos años en el Congreso de los Diputados […]?» Pregunta de Feijóo 00:13:24 «¿De verdad no se han creado más hogares que un número de viviendas nuevas? ¿De verdad?» Pregunta de Feijóo 00:17:32 «Por qué habla usted de los fondos buitre Y resulta que usted vende los edificios de la administración pública, Los fondos buitre. ¿Esto cómo es posible?» 00:02:56 00:05:00 00:10:00 00:15:00 Inicio Final BLOQUE 1 Vivienda Pregunta de Feijóo 00:07:33 «¿Y otra cosa, por qué renunció usted a 3 mil millones de fondos Next Generation para hacer vivienda?» Pregunta de Sánchez 00:09:45 «Lo que no entiendo muy bien, señor Feijóo, es por qué ustedes votan en contra de cosas que me parece que son de sentido común. ¿Por qué votan en contra de de incentivos fiscales, de bonificaciones fiscales a los inquilinos, a los pequeños propietarios […]?» Pregunta de Feijóo 00:10:20 «¿Para qué hace usted el Ministerio de Vivienda? ¿Para qué tiene usted tanto dinero de fondos europeos que ni siquiera ejecuta si no ejecuta ni el presupuesto del Ministerio de Vivienda?» Pregunta de Feijóo 00:11:48 «Usted está en contra de una ley. ¿Por qué la bloqueó durante dos años en el Congreso de los Diputados […]?» Pregunta de Feijóo 00:13:24 «¿De verdad no se han creado más hogares que un número de viviendas nuevas? ¿De verdad?» Pregunta de Feijóo 00:17:32 «Por qué habla usted de los fondos buitre Y resulta que usted vende los edificios de la administración pública, Los fondos buitre. ¿Esto cómo es posible?» Quién habló en cada momento 19 Interrupciones 20 Turnos de palabra turnos 19 Interrupciones 21 Turnos de palabra turnos 00:02:56 00:05:00 00:10:00 00:15:00 Inicio Final BLOQUE 1 Vivienda Réplica de Feijóo 00:05:28 Réplica de Sánchez 00:08:21 Réplica de Feijóo 00:10:20 Réplica de Sánchez 00:12:58 Réplica de Feijóo 00:13:03 Réplica de Sánchez 00:13:05 Réplica de Feijóo 00:13:05 Réplica de Sánchez 00:13:08 Réplica de Feijóo 00:13:10 Réplica de Sánchez 00:13:12 Réplica de Feijóo 00:13:24 Réplica de Sánchez 00:13:34 Réplica de Feijóo 00:13:37 Réplica de Sánchez 00:13:38 Réplica de Feijóo 00:13:39 Réplica de Sánchez 00:13:43 Réplica de Feijóo 00:13:47 Réplica de Sánchez 00:13:47 Réplica de Feijóo 00:13:59 Réplica de Sánchez 00:14:01 Réplica de Feijóo 00:14:08 Réplica de Sánchez 00:14:23 Réplica de Feijóo 00:14:27 Réplica de Sánchez 00:14:31 Réplica de Feijóo 00:14:34 Réplica de Sánchez 00:14:36 Réplica de Feijóo 00:15:00 Réplica de Sánchez 00:15:03 Réplica de Feijóo 00:15:22 Réplica de Sánchez 00:15:23 Réplica de Feijóo 00:15:24 Réplica de Sánchez 00:15:25 Réplica de Feijóo 00:16:08 Réplica de Sánchez 00:16:18 Réplica de Feijóo 00:16:32 Réplica de Sánchez 00:16:35 Réplica de Sánchez 00:18:34 Réplica de Feijóo 00:19:18 00:02:56 00:05:00 00:10:00 00:15:00 Inicio Final BLOQUE 1 Vivienda Réplica de Feijóo 00:05:28 Réplica de Sánchez 00:08:21 Réplica de Feijóo 00:10:20 Réplica de Sánchez 00:12:58 Réplica de Feijóo 00:13:03 Réplica de Sánchez 00:13:05 Réplica de Feijóo 00:13:05 Réplica de Sánchez 00:13:08 Réplica de Feijóo 00:13:10 Réplica de Sánchez 00:13:12 Réplica de Feijóo 00:13:24 Réplica de Sánchez 00:13:34 Réplica de Feijóo 00:13:37 Réplica de Sánchez 00:13:38 Réplica de Feijóo 00:13:39 Réplica de Sánchez 00:13:43 Réplica de Feijóo 00:13:47 Réplica de Sánchez 00:13:47 Réplica de Feijóo 00:13:59 Réplica de Sánchez 00:14:01 Réplica de Feijóo 00:14:08 Réplica de Sánchez 00:14:23 Réplica de Feijóo 00:14:27 Réplica de Sánchez 00:14:31 Réplica de Feijóo 00:14:34 Réplica de Sánchez 00:14:36 Réplica de Feijóo 00:15:00 Réplica de Sánchez 00:15:03 Réplica de Feijóo 00:15:22 Réplica de Sánchez 00:15:23 Réplica de Feijóo 00:15:24 Réplica de Sánchez 00:15:25 Réplica de Feijóo 00:16:08 Réplica de Sánchez 00:16:18 Réplica de Feijóo 00:16:32 Réplica de Sánchez 00:16:35 Réplica de Sánchez 00:18:34 Réplica de Feijóo 00:19:18 00:02:56 00:05:00 00:10:00 00:15:00 Inicio Final BLOQUE 1 Vivienda Réplica de Feijóo 00:05:28 Réplica de Sánchez 00:08:21 Réplica de Feijóo 00:10:20 Réplica de Sánchez 9 réplicas seguidas 00:12:58 · 00:13:05 · 00:13:08 · 00:13:12 · 00:13:34 · 00:13:38 · 00:13:43 · 00:13:47 · 00:14:01 Réplica de Feijóo 9 réplicas seguidas 00:13:03 · 00:13:05 · 00:13:10 · 00:13:24 · 00:13:37 · 00:13:39 · 00:13:47 · 00:13:59 · 00:14:08 Réplica de Sánchez 3 réplicas seguidas 00:14:23 · 00:14:31 · 00:14:36 Réplica de Feijóo 2 réplicas seguidas 00:14:27 · 00:14:34 Réplica de Feijóo 3 réplicas seguidas 00:15:00 · 00:15:22 · 00:15:24 Réplica de Sánchez 3 réplicas seguidas 00:15:03 · 00:15:23 · 00:15:25 Réplica de Feijóo 2 réplicas seguidas 00:16:08 · 00:16:32 Réplica de Sánchez 2 réplicas seguidas 00:16:18 · 00:16:35 Réplica de Sánchez 00:18:34 Réplica de Feijóo 00:19:18 00:02:56 00:05:00 00:10:00 00:15:00 Inicio Final BLOQUE 1 Vivienda Réplica de Feijóo 00:05:28 Réplica de Sánchez 00:08:21 Réplica de Feijóo 00:10:20 Réplica de Sánchez 9 réplicas seguidas 00:12:58 · 00:13:05 · 00:13:08 · 00:13:12 · 00:13:34 · 00:13:38 · 00:13:43 · 00:13:47 · 00:14:01 Réplica de Feijóo 9 réplicas seguidas 00:13:03 · 00:13:05 · 00:13:10 · 00:13:24 · 00:13:37 · 00:13:39 · 00:13:47 · 00:13:59 · 00:14:08 Réplica de Sánchez 3 réplicas seguidas 00:14:23 · 00:14:31 · 00:14:36 Réplica de Feijóo 2 réplicas seguidas 00:14:27 · 00:14:34 Réplica de Feijóo 3 réplicas seguidas 00:15:00 · 00:15:22 · 00:15:24 Réplica de Sánchez 3 réplicas seguidas 00:15:03 · 00:15:23 · 00:15:25 Réplica de Feijóo 2 réplicas seguidas 00:16:08 · 00:16:32 Réplica de Sánchez 2 réplicas seguidas 00:16:18 · 00:16:35 Réplica de Sánchez 00:18:34 Réplica de Feijóo 00:19:18 Los términos más repetidos 1.367 palabras Vivienda su término más repetido (22 veces) el más repetido (22 veces) 1.387 palabras Vivienda su término más repetido (31 veces) el más repetido (31 veces) Vivienda 22 31 Ley 13 7 Alquiler 13 6 Fondo 6 9 Construir 9 4 Comunidad 6 5 Estatal 8 2 Precio 4 5 Votar 9 0 Gobierno 2 6 Cuánto duró cada turno de los candidatos 00:00:23 duración media del turno 00:01:59 su turno más largo 00:00:22 duración media del turno 00:02:38 su turno más largo media Sánchez Turno de 01:59 Por encima de la media 01:59 Sánchez Turno de 01:40 Por encima de la media 01:40 Sánchez Turno de 00:44 Por encima de la media 00:44 Sánchez Turno de 00:43 Por encima de la media 00:43 Sánchez Turno de 00:42 Por encima de la media 00:42 Sánchez Turno de 00:24 Por encima de la media Sánchez Turno de 00:18 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:14 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:12 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:12 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:07 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:05 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:04 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:04 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:03 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:03 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:02 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:01 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:01 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:01 Por debajo de la media 00:00 01:00 02:00 media Feijóo Turno de 02:38 Por encima de la media 02:38 Feijóo Turno de 02:24 Por encima de la media 02:24 Feijóo Turno de 01:01 Por encima de la media 01:01 Feijóo Turno de 00:18 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:18 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:15 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:10 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:10 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:04 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:03 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:03 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:03 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:03 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:02 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:02 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:01 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:01 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:01 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:01 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:01 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:00 Por debajo de la media 00:00 01:00 02:00

También fue el bloque en el que el presidente más veces pidió turno, seis, y el único en el que Feijóo dejó una pregunta sin contestar: por qué el PP votó contra las bonificaciones fiscales a inquilinos y pequeños propietarios.

00:07:33 - 00:07:37 “ ¿Por qué renunció usted a 3.000 millones de fondos Next Generation para hacer vivienda? ”

00:08:21 - 00:08:35 “ Yo coincido, señor Feijóo, en que, en efecto, hay mucha gente que no puede llegar a fin de mes por el precio del alquiler. Y no coincido con usted en que el Gobierno de España no haya hecho nada. Como usted bien sabe, porque ha sido presidente de la Xunta de Galicia, las competencias exclusivas en materia de vivienda están en las comunidades autónomas. ”

00:11:48 - 00:11:55 “ Una ley antiokupas: fuera en 48 horas. ¿Usted está en contra de una ley [antiokupación]? ¿Por qué la bloqueó durante dos años en el Congreso de los Diputados? ”

00:12:56 - 00:12:59 “ Yo estoy medio medio de acuerdo con usted que hay que construir más viviendas. ”

Bloque 2 Economía y

fiscalidad

En economía, cada uno eligió su termómetro. Sánchez habló de crecimiento y empleo con las previsiones de Bruselas; Feijóo, de la cesta de la compra y de impuestos, la palabra que más repitió en el bloque: 20 veces.

Feijóo dejó dos preguntas sin respuesta —si los precios superan a los de la eurozona y por qué no exime del IVA a los autónomos que facturan menos de 85.000 euros— y otras dos a medias, sobre el salario neto y el IRPF de los pensionistas.

El patrón se repitió: nueve interrupciones de Feijóo, ninguna de Sánchez, que pidió cinco veces terminar.

Sánchez Feijóo Preguntas Interrupciones Palabras Duración Qué le preguntó cada uno al otro 1 Preguntas 4 Preguntas 00:19:36 00:25:00 00:30:00 00:35:00 Inicio Final BLOQUE 2 Economía y fiscalidad Pregunta de Feijóo 00:22:03 «Le voy a hacer tres preguntas. ¿Tenemos los precios más altos que la media de la eurozona? ¿Sí o no?» Pregunta de Feijóo 00:23:07 «Una pensión media 1.577 €. Paga 661 más al año en IRPF. ¿Usted le parece normal?» / 00:33:31 «¿Usted le ha cobrado el impuesto de la renta a los pensionistas y le ha bajado su poder adquisitivo?» Pregunta de Feijóo 00:25:44 «¿Señor Sánchez, por qué no ha aclarado por qué ha bajado el salario medio neto?» Pregunta de Feijóo 00:27:20 «¿Por qué no le exime usted a los autónomos que facturen menos de 85.000 € el IVA, que es una directiva europea que usted no ha traspuesto?» […] «¿Por qué? ¿Por qué castiga a los autónomos incrementando también las cuotas?» Pregunta de Sánchez 00:29:17 «¿Usted se compromete también a ello, a subir el salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio o va a doblegarse a la patronal?» 00:19:36 00:25:00 00:30:00 00:35:00 Inicio Final BLOQUE 2 Economía y fiscalidad Pregunta de Feijóo 00:22:03 «Le voy a hacer tres preguntas. ¿Tenemos los precios más altos que la media de la eurozona? ¿Sí o no?» Pregunta de Feijóo 00:23:07 «Una pensión media 1.577 €. Paga 661 más al año en IRPF. ¿Usted le parece normal?» / 00:33:31 «¿Usted le ha cobrado el impuesto de la renta a los pensionistas y le ha bajado su poder adquisitivo?» Pregunta de Feijóo 00:25:44 «¿Señor Sánchez, por qué no ha aclarado por qué ha bajado el salario medio neto?» Pregunta de Feijóo 00:27:20 «¿Por qué no le exime usted a los autónomos que facturen menos de 85.000 € el IVA, que es una directiva europea que usted no ha traspuesto?» […] «¿Por qué? ¿Por qué castiga a los autónomos incrementando también las cuotas?» Pregunta de Sánchez 00:29:17 «¿Usted se compromete también a ello, a subir el salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio o va a doblegarse a la patronal?» 00:19:36 00:25:00 00:30:00 00:35:00 Inicio Final BLOQUE 2 Economía y fiscalidad Pregunta de Feijóo 00:22:03 «Le voy a hacer tres preguntas. ¿Tenemos los precios más altos que la media de la eurozona? ¿Sí o no?» Pregunta de Feijóo 00:23:07 «Una pensión media 1.577 €. Paga 661 más al año en IRPF. ¿Usted le parece normal?» / 00:33:31 «¿Usted le ha cobrado el impuesto de la renta a los pensionistas y le ha bajado su poder adquisitivo?» Pregunta de Feijóo 00:25:44 «¿Señor Sánchez, por qué no ha aclarado por qué ha bajado el salario medio neto?» Pregunta de Feijóo 00:27:20 «¿Por qué no le exime usted a los autónomos que facturen menos de 85.000 € el IVA, que es una directiva europea que usted no ha traspuesto?» […] «¿Por qué? ¿Por qué castiga a los autónomos incrementando también las cuotas?» Pregunta de Sánchez 00:29:17 «¿Usted se compromete también a ello, a subir el salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio o va a doblegarse a la patronal?» 00:19:36 00:25:00 00:30:00 00:35:00 Inicio Final BLOQUE 2 Economía y fiscalidad Pregunta de Feijóo 00:22:03 «Le voy a hacer tres preguntas. ¿Tenemos los precios más altos que la media de la eurozona? ¿Sí o no?» Pregunta de Feijóo 00:23:07 «Una pensión media 1.577 €. Paga 661 más al año en IRPF. ¿Usted le parece normal?» / 00:33:31 «¿Usted le ha cobrado el impuesto de la renta a los pensionistas y le ha bajado su poder adquisitivo?» Pregunta de Feijóo 00:25:44 «¿Señor Sánchez, por qué no ha aclarado por qué ha bajado el salario medio neto?» Pregunta de Feijóo 00:27:20 «¿Por qué no le exime usted a los autónomos que facturen menos de 85.000 € el IVA, que es una directiva europea que usted no ha traspuesto?» […] «¿Por qué? ¿Por qué castiga a los autónomos incrementando también las cuotas?» Pregunta de Sánchez 00:29:17 «¿Usted se compromete también a ello, a subir el salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio o va a doblegarse a la patronal?» Quién habló en cada momento 11 Interrupciones 15 Turnos de palabra turnos 12 Interrupciones 16 Turnos de palabra turnos 00:19:36 00:25:00 00:30:00 00:35:00 Inicio Final BLOQUE 2 Economía y fiscalidad Réplica de Sánchez 00:23:57 Réplica de Feijóo 00:25:44 Réplica de Sánchez 00:28:00 Réplica de Feijóo 00:28:11 Réplica de Sánchez 00:28:13 Réplica de Feijóo 00:28:13 Réplica de Sánchez 00:28:15 Réplica de Feijóo 00:28:20 Réplica de Sánchez 00:28:24 Réplica de Feijóo 00:29:41 Réplica de Sánchez 00:31:46 Réplica de Feijóo 00:32:42 Réplica de Sánchez 00:32:45 Réplica de Feijóo 00:33:31 Réplica de Feijóo 00:35:07 Réplica de Sánchez 00:35:12 Réplica de Feijóo 00:35:34 Réplica de Sánchez 00:35:36 Réplica de Feijóo 00:35:37 Réplica de Feijóo 00:36:37 Réplica de Sánchez 00:36:39 Réplica de Feijóo 00:36:59 Réplica de Sánchez 00:37:01 00:19:36 00:25:00 00:30:00 00:35:00 Inicio Final BLOQUE 2 Economía y fiscalidad Réplica de Sánchez 00:23:57 Réplica de Feijóo 00:25:44 Réplica de Sánchez 00:28:00 Réplica de Feijóo 00:28:11 Réplica de Sánchez 00:28:13 Réplica de Feijóo 00:28:13 Réplica de Sánchez 00:28:15 Réplica de Feijóo 00:28:20 Réplica de Sánchez 00:28:24 Réplica de Feijóo 00:29:41 Réplica de Sánchez 00:31:46 Réplica de Feijóo 00:32:42 Réplica de Sánchez 00:32:45 Réplica de Feijóo 00:33:31 Réplica de Feijóo 00:35:07 Réplica de Sánchez 00:35:12 Réplica de Feijóo 00:35:34 Réplica de Sánchez 00:35:36 Réplica de Feijóo 00:35:37 Réplica de Feijóo 00:36:37 Réplica de Sánchez 00:36:39 Réplica de Feijóo 00:36:59 Réplica de Sánchez 00:37:01 00:19:36 00:25:00 00:30:00 00:35:00 Inicio Final BLOQUE 2 Economía y fiscalidad Réplica de Sánchez 00:23:57 Réplica de Feijóo 00:25:44 Réplica de Sánchez 4 réplicas seguidas 00:28:00 · 00:28:13 · 00:28:15 · 00:28:24 Réplica de Feijóo 3 réplicas seguidas 00:28:11 · 00:28:13 · 00:28:20 Réplica de Feijóo 00:29:41 Réplica de Sánchez 00:31:46 Réplica de Feijóo 00:32:42 Réplica de Sánchez 00:32:45 Réplica de Feijóo 00:33:31 Réplica de Feijóo 3 réplicas seguidas 00:35:07 · 00:35:34 · 00:35:37 Réplica de Sánchez 2 réplicas seguidas 00:35:12 · 00:35:36 Réplica de Feijóo 2 réplicas seguidas 00:36:37 · 00:36:59 Réplica de Sánchez 2 réplicas seguidas 00:36:39 · 00:37:01 00:19:36 00:25:00 00:30:00 00:35:00 Inicio Final BLOQUE 2 Economía y fiscalidad Réplica de Sánchez 00:23:57 Réplica de Feijóo 00:25:44 Réplica de Sánchez 4 réplicas seguidas 00:28:00 · 00:28:13 · 00:28:15 · 00:28:24 Réplica de Feijóo 3 réplicas seguidas 00:28:11 · 00:28:13 · 00:28:20 Réplica de Feijóo 00:29:41 Réplica de Sánchez 00:31:46 Réplica de Feijóo 00:32:42 Réplica de Sánchez 00:32:45 Réplica de Feijóo 00:33:31 Réplica de Feijóo 3 réplicas seguidas 00:35:07 · 00:35:34 · 00:35:37 Réplica de Sánchez 2 réplicas seguidas 00:35:12 · 00:35:36 Réplica de Feijóo 2 réplicas seguidas 00:36:37 · 00:36:59 Réplica de Sánchez 2 réplicas seguidas 00:36:39 · 00:37:01 Los términos más repetidos 1.378 palabras Europa su término más repetido (11 veces) el más repetido (11 veces) 1.421 palabras Impuesto su término más repetido (20 veces) el más repetido (20 veces) Impuesto 8 20 España 8 13 Salario 8 9 Europa 11 5 Bajar 6 10 País 9 5 Propuesta 4 9 Subir 5 7 Gente 1 10 Mínimo 5 5 Cuánto duró cada turno de los candidatos 00:00:30 duración media del turno 00:01:17 su turno más largo 00:00:29 duración media del turno 00:02:16 su turno más largo media Sánchez Turno de 01:17 Por encima de la media 01:17 Sánchez Turno de 00:56 Por encima de la media 00:56 Sánchez Turno de 00:55 Por encima de la media 00:55 Sánchez Turno de 00:53 Por encima de la media 00:53 Sánchez Turno de 00:49 Por encima de la media 00:49 Sánchez Turno de 00:46 Por encima de la media 00:46 Sánchez Turno de 00:46 Por encima de la media 00:46 Sánchez Turno de 00:22 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:20 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:15 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:11 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:05 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:01 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:01 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:00 Por debajo de la media 00:00 01:00 02:00 media Feijóo Turno de 02:16 Por encima de la media 02:16 Feijóo Turno de 02:05 Por encima de la media 02:05 Feijóo Turno de 01:18 Por encima de la media 01:18 Feijóo Turno de 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El presidente, a su vez, le preguntó si se comprometía a fijar el salario mínimo en el 60% del salario medio. Feijóo defendió subirlo, pero esquivó la cifra.

00:27:20 - 00:27:35 “ ¿Por qué no le exime usted a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros el IVA, que es una directiva europea que usted no ha traspuesto? ¿Por qué? ¿Por qué castiga a los autónomos incrementando también las cuotas? ”

00:28:00 - 00:28:06 “ Bueno, yo creo que la Comisión Europea ha dicho que España va a ser la gran economía europea que más crezca en el año 2026. ”

00:25:44 - 00:25:59 “ No ha aclarado por qué ha bajado el salario medio neto, el poder adquisitivo. No ha aclarado por qué usted no le ha bajado el impuesto de la renta a los pensionistas. ¿Dónde está el dinero de los españoles? ”

00:33:31 - 00:33:45 “ Señor Sánchez, no me ha contestado. Usted le ha bajado el salario neto de los españoles más de un 3%. No me ha contestado. ¿Usted le ha cobrado el impuesto de la renta a los pensionistas y le ha bajado su poder adquisitivo? Tampoco me ha contestado. ”

00:31:46 - 00:31:54 “ Nosotros sí bajamos los impuestos a la clase media trabajadora de nuestro país. Yo sí voy a hacer una defensa de pagar impuestos. ”

Bloque 3 Política social y

servicios públicos

Fue el bloque con más preguntas sin respuesta: siete de las 18. Cuatro, sobre los accidentes ferroviarios, del sistema de seguridad del corredor andaluz a la filtración de los audios del maquinista.

Las otras tres, sobre Indra, las nucleares y cuántas veces ha cogido Sánchez el AVE.

Sánchez planteó el bloque en clave de pensiones (12 menciones) y recortes (el verbo recortar, 7). Feijóo lo llevó a la gestión de los trenes.

El presidente respondió a los accidentes con una petición de perdón a las familias, no con explicaciones.

Sánchez Feijóo Preguntas Interrupciones Palabras Duración Qué le preguntó cada uno al otro 3 Preguntas 9 Preguntas 00:37:57 00:40:00 00:45:00 00:50:00 Inicio Final BLOQUE 3 Política social y servicios públicos Pregunta de Sánchez 00:38:42 «tendrá que explicar, señor Feijóo, de dónde va a sacar esos recursos económicos […] ¿Habrá que hacer recortes en las políticas sociales o habría también que subir los impuestos a la clase?» / 00:48:28 «¿Cómo va a hacer frente a esos 80 cero millones de euros vía impuestos a la clase media trabajadora vía recortes al Estado del bienestar o ambas cosas, señor Feijóo?» Pregunta de Feijóo 00:41:12 «Mire, contésteme a esto. […] ¿Por qué seguía el sistema de seguridad en el corredor de Andalucía con el que había hace 30 años?» Pregunta de Feijóo 00:41:33 «¿Hicieron algo después? ¿El accidente? Adamuz» Pregunta de Feijóo 00:41:33 «Tercera pregunta. ¿Por qué no reaccionaron ustedes a los 170 fallos de seguridad en el corredor Madrid-Sevilla?» Pregunta de Feijóo 00:41:33 «¿4.ª pregunta Por qué no le hicieron caso ustedes a los avisos de los maquinistas?» Pregunta de Feijóo 00:41:33 «¿Y última pregunta Es verdad que Moncloa filtró los audios del maquinista muerto antes de que sus restos se le entregasen a las familias?» Pregunta de Sánchez 00:43:35 «¿Van ustedes a privatizar el sistema público de pensiones? ¿Van ustedes a enfrentar a los mayores con las nuevas generaciones?» Pregunta de Sánchez 00:46:56 «¿Por qué dice que está a punto de petar el sistema público de pensiones?» Pregunta de Feijóo 00:48:50 «¿Mire, el presupuesto en defensa lo ha firmado usted?» Pregunta de Feijóo 00:48:56 «¿Es verdad que se está investigando la Fiscalía Anticorrupción? 6 mil millones de euros de adjudicaciones de defensa a Indra. ¿Por qué? […] ¿Hay algo que ocultar?» Pregunta de Feijóo 00:49:40 «¿Si usted quería cerrar el 21% de la energía de nuestro país, quería cerrar usted todas las nucleares o no lo recuerda […]?» Pregunta de Feijóo 00:49:59 «¿Cuántas veces ha cogido usted el AVE en estos años?» 00:37:57 00:40:00 00:45:00 00:50:00 Inicio Final BLOQUE 3 Política social y servicios públicos Pregunta de Sánchez 00:38:42 «tendrá que explicar, señor Feijóo, de dónde va a sacar esos recursos económicos […] ¿Habrá que hacer recortes en las políticas sociales o habría también que subir los impuestos a la clase?» / 00:48:28 «¿Cómo va a hacer frente a esos 80 cero millones de euros vía impuestos a la clase media trabajadora vía recortes al Estado del bienestar o ambas cosas, señor Feijóo?» Pregunta de Feijóo 00:41:12 «Mire, contésteme a esto. […] ¿Por qué seguía el sistema de seguridad en el corredor de Andalucía con el que había hace 30 años?» Pregunta de Feijóo 00:41:33 «¿Hicieron algo después? ¿El accidente? Adamuz» Pregunta de Feijóo 00:41:33 «Tercera pregunta. ¿Por qué no reaccionaron ustedes a los 170 fallos de seguridad en el corredor Madrid-Sevilla?» Pregunta de Feijóo 00:41:33 «¿4.ª pregunta Por qué no le hicieron caso ustedes a los avisos de los maquinistas?» Pregunta de Feijóo 00:41:33 «¿Y última pregunta Es verdad que Moncloa filtró los audios del maquinista muerto antes de que sus restos se le entregasen a las familias?» Pregunta de Sánchez 00:43:35 «¿Van ustedes a privatizar el sistema público de pensiones? ¿Van ustedes a enfrentar a los mayores con las nuevas generaciones?» Pregunta de Sánchez 00:46:56 «¿Por qué dice que está a punto de petar el sistema público de pensiones?» Pregunta de Feijóo 00:48:50 «¿Mire, el presupuesto en defensa lo ha firmado usted?» Pregunta de Feijóo 00:48:56 «¿Es verdad que se está investigando la Fiscalía Anticorrupción? 6 mil millones de euros de adjudicaciones de defensa a Indra. ¿Por qué? […] ¿Hay algo que ocultar?» Pregunta de Feijóo 00:49:40 «¿Si usted quería cerrar el 21% de la energía de nuestro país, quería cerrar usted todas las nucleares o no lo recuerda […]?» Pregunta de Feijóo 00:49:59 «¿Cuántas veces ha cogido usted el AVE en estos años?» 00:37:57 00:40:00 00:45:00 00:50:00 Inicio Final BLOQUE 3 Política social y servicios públicos Pregunta de Sánchez 00:38:42 «tendrá que explicar, señor Feijóo, de dónde va a sacar esos recursos económicos […] ¿Habrá que hacer recortes en las políticas sociales o habría también que subir los impuestos a la clase?» / 00:48:28 «¿Cómo va a hacer frente a esos 80 cero millones de euros vía impuestos a la clase media trabajadora vía recortes al Estado del bienestar o ambas cosas, señor Feijóo?» Pregunta de Feijóo 00:41:12 «Mire, contésteme a esto. […] ¿Por qué seguía el sistema de seguridad en el corredor de Andalucía con el que había hace 30 años?» Pregunta de Feijóo 00:41:33 «¿Hicieron algo después? ¿El accidente? Adamuz» Pregunta de Feijóo 00:41:33 «Tercera pregunta. ¿Por qué no reaccionaron ustedes a los 170 fallos de seguridad en el corredor Madrid-Sevilla?» Pregunta de Feijóo 00:41:33 «¿4.ª pregunta Por qué no le hicieron caso ustedes a los avisos de los maquinistas?» Pregunta de Feijóo 00:41:33 «¿Y última pregunta Es verdad que Moncloa filtró los audios del maquinista muerto antes de que sus restos se le entregasen a las familias?» Pregunta de Sánchez 00:43:35 «¿Van ustedes a privatizar el sistema público de pensiones? ¿Van ustedes a enfrentar a los mayores con las nuevas generaciones?» Pregunta de Sánchez 00:46:56 «¿Por qué dice que está a punto de petar el sistema público de pensiones?» Pregunta de Feijóo 00:48:50 «¿Mire, el presupuesto en defensa lo ha firmado usted?» Pregunta de Feijóo 00:48:56 «¿Es verdad que se está investigando la Fiscalía Anticorrupción? 6 mil millones de euros de adjudicaciones de defensa a Indra. ¿Por qué? […] ¿Hay algo que ocultar?» Pregunta de Feijóo 00:49:40 «¿Si usted quería cerrar el 21% de la energía de nuestro país, quería cerrar usted todas las nucleares o no lo recuerda […]?» Pregunta de Feijóo 00:49:59 «¿Cuántas veces ha cogido usted el AVE en estos años?» 00:37:57 00:40:00 00:45:00 00:50:00 Inicio Final BLOQUE 3 Política social y servicios públicos Pregunta de Sánchez 00:38:42 «tendrá que explicar, señor Feijóo, de dónde va a sacar esos recursos económicos […] ¿Habrá que hacer recortes en las políticas sociales o habría también que subir los impuestos a la clase?» / 00:48:28 «¿Cómo va a hacer frente a esos 80 cero millones de euros vía impuestos a la clase media trabajadora vía recortes al Estado del bienestar o ambas cosas, señor Feijóo?» Pregunta de Feijóo 00:41:12 «Mire, contésteme a esto. […] ¿Por qué seguía el sistema de seguridad en el corredor de Andalucía con el que había hace 30 años?» Pregunta de Feijóo 00:41:33 «¿Hicieron algo después? ¿El accidente? Adamuz» Pregunta de Feijóo 00:41:33 «Tercera pregunta. ¿Por qué no reaccionaron ustedes a los 170 fallos de seguridad en el corredor Madrid-Sevilla?» Pregunta de Feijóo 00:41:33 «¿4.ª pregunta Por qué no le hicieron caso ustedes a los avisos de los maquinistas?» Pregunta de Feijóo 00:41:33 «¿Y última pregunta Es verdad que Moncloa filtró los audios del maquinista muerto antes de que sus restos se le entregasen a las familias?» Pregunta de Sánchez 00:43:35 «¿Van ustedes a privatizar el sistema público de pensiones? ¿Van ustedes a enfrentar a los mayores con las nuevas generaciones?» Pregunta de Sánchez 00:46:56 «¿Por qué dice que está a punto de petar el sistema público de pensiones?» Pregunta de Feijóo 00:48:50 «¿Mire, el presupuesto en defensa lo ha firmado usted?» Pregunta de Feijóo 00:48:56 «¿Es verdad que se está investigando la Fiscalía Anticorrupción? 6 mil millones de euros de adjudicaciones de defensa a Indra. ¿Por qué? […] ¿Hay algo que ocultar?» Pregunta de Feijóo 00:49:40 «¿Si usted quería cerrar el 21% de la energía de nuestro país, quería cerrar usted todas las nucleares o no lo recuerda […]?» Pregunta de Feijóo 00:49:59 «¿Cuántas veces ha cogido usted el AVE en estos años?» Quién habló en cada momento 23 Interrupciones 25 Turnos de palabra turnos 23 Interrupciones 24 Turnos de palabra turnos 00:37:57 00:40:00 00:45:00 00:50:00 Inicio Final BLOQUE 3 Política social y servicios públicos Réplica de Feijóo 00:39:00 Réplica de Sánchez 00:39:02 Réplica de Feijóo 00:39:31 Réplica de Sánchez 00:39:34 Réplica de Feijóo 00:39:58 Réplica de Sánchez 00:42:01 Réplica de Feijóo 00:43:01 Réplica de Sánchez 00:43:05 Réplica de Feijóo 00:43:47 Réplica de Sánchez 00:43:48 Réplica de Feijóo 00:43:49 Réplica de Sánchez 00:43:51 Réplica de Feijóo 00:43:55 Réplica de Sánchez 00:43:58 Réplica de Feijóo 00:44:04 Réplica de Sánchez 00:44:08 Réplica de Feijóo 00:44:27 Réplica de Sánchez 00:44:30 Réplica de Feijóo 00:44:43 Réplica de Sánchez 00:44:48 Réplica de Feijóo 00:44:51 Réplica de Sánchez 00:44:56 Réplica de Feijóo 00:44:57 Réplica de Sánchez 00:45:44 Réplica de Feijóo 00:45:46 Réplica de Sánchez 00:46:56 Réplica de Feijóo 00:47:00 Réplica de Sánchez 00:47:28 Réplica de Feijóo 00:48:18 Réplica de Sánchez 00:48:19 Réplica de Feijóo 00:48:19 Réplica de Sánchez 00:48:22 Réplica de Feijóo 00:48:26 Réplica de Sánchez 00:48:28 Réplica de Feijóo 00:48:38 Réplica de Sánchez 00:48:49 Réplica de Feijóo 00:48:50 Réplica de Sánchez 00:48:53 Réplica de Feijóo 00:48:54 Réplica de Sánchez 00:50:01 Réplica de Feijóo 00:50:03 Réplica de Sánchez 00:50:11 Réplica de Feijóo 00:50:37 Réplica de Sánchez 00:50:52 Réplica de Feijóo 00:51:52 Réplica de Sánchez 00:51:53 00:37:57 00:40:00 00:45:00 00:50:00 Inicio Final BLOQUE 3 Política social y servicios públicos Réplica de Feijóo 00:39:00 Réplica de Sánchez 00:39:02 Réplica de Feijóo 00:39:31 Réplica de Sánchez 00:39:34 Réplica de Feijóo 00:39:58 Réplica de Sánchez 00:42:01 Réplica de Feijóo 00:43:01 Réplica de Sánchez 00:43:05 Réplica de Feijóo 00:43:47 Réplica de Sánchez 00:43:48 Réplica de Feijóo 00:43:49 Réplica de Sánchez 00:43:51 Réplica de Feijóo 00:43:55 Réplica de Sánchez 00:43:58 Réplica de Feijóo 00:44:04 Réplica de Sánchez 00:44:08 Réplica de Feijóo 00:44:27 Réplica de Sánchez 00:44:30 Réplica de Feijóo 00:44:43 Réplica de Sánchez 00:44:48 Réplica de Feijóo 00:44:51 Réplica de Sánchez 00:44:56 Réplica de Feijóo 00:44:57 Réplica de Sánchez 00:45:44 Réplica de Feijóo 00:45:46 Réplica de Sánchez 00:46:56 Réplica de Feijóo 00:47:00 Réplica de Sánchez 00:47:28 Réplica de Feijóo 00:48:18 Réplica de Sánchez 00:48:19 Réplica de Feijóo 00:48:19 Réplica de Sánchez 00:48:22 Réplica de Feijóo 00:48:26 Réplica de Sánchez 00:48:28 Réplica de Feijóo 00:48:38 Réplica de Sánchez 00:48:49 Réplica de Feijóo 00:48:50 Réplica de Sánchez 00:48:53 Réplica de Feijóo 00:48:54 Réplica de Sánchez 00:50:01 Réplica de Feijóo 00:50:03 Réplica de Sánchez 00:50:11 Réplica de Feijóo 00:50:37 Réplica de Sánchez 00:50:52 Réplica de Feijóo 00:51:52 Réplica de Sánchez 00:51:53 00:37:57 00:40:00 00:45:00 00:50:00 Inicio Final BLOQUE 3 Política social y servicios públicos Réplica de Feijóo 00:39:00 Réplica de Sánchez 00:39:02 Réplica de Feijóo 00:39:31 Réplica de Sánchez 00:39:34 Réplica de Feijóo 00:39:58 Réplica de Sánchez 00:42:01 Réplica de Feijóo 00:43:01 Réplica de Sánchez 00:43:05 Réplica de Feijóo 4 réplicas seguidas 00:43:47 · 00:43:49 · 00:43:55 · 00:44:04 Réplica de Sánchez 4 réplicas seguidas 00:43:48 · 00:43:51 · 00:43:58 · 00:44:08 Réplica de Feijóo 4 réplicas seguidas 00:44:27 · 00:44:43 · 00:44:51 · 00:44:57 Réplica de Sánchez 3 réplicas seguidas 00:44:30 · 00:44:48 · 00:44:56 Réplica de Sánchez 00:45:44 Réplica de Feijóo 00:45:46 Réplica de Sánchez 00:46:56 Réplica de Feijóo 00:47:00 Réplica de Sánchez 00:47:28 Réplica de Feijóo 6 réplicas seguidas 00:48:18 · 00:48:19 · 00:48:26 · 00:48:38 · 00:48:50 · 00:48:54 Réplica de Sánchez 5 réplicas seguidas 00:48:19 · 00:48:22 · 00:48:28 · 00:48:49 · 00:48:53 Réplica de Sánchez 2 réplicas seguidas 00:50:01 · 00:50:11 Réplica de Feijóo 00:50:03 Réplica de Feijóo 00:50:37 Réplica de Sánchez 00:50:52 Réplica de Feijóo 00:51:52 Réplica de Sánchez 00:51:53 00:37:57 00:40:00 00:45:00 00:50:00 Inicio Final BLOQUE 3 Política social y servicios públicos Réplica de Feijóo 00:39:00 Réplica de Sánchez 00:39:02 Réplica de Feijóo 00:39:31 Réplica de Sánchez 00:39:34 Réplica de Feijóo 00:39:58 Réplica de Sánchez 00:42:01 Réplica de Feijóo 00:43:01 Réplica de Sánchez 00:43:05 Réplica de Feijóo 4 réplicas seguidas 00:43:47 · 00:43:49 · 00:43:55 · 00:44:04 Réplica de Sánchez 4 réplicas seguidas 00:43:48 · 00:43:51 · 00:43:58 · 00:44:08 Réplica de Feijóo 4 réplicas seguidas 00:44:27 · 00:44:43 · 00:44:51 · 00:44:57 Réplica de Sánchez 3 réplicas seguidas 00:44:30 · 00:44:48 · 00:44:56 Réplica de Sánchez 00:45:44 Réplica de Feijóo 00:45:46 Réplica de Sánchez 00:46:56 Réplica de Feijóo 00:47:00 Réplica de Sánchez 00:47:28 Réplica de Feijóo 6 réplicas seguidas 00:48:18 · 00:48:19 · 00:48:26 · 00:48:38 · 00:48:50 · 00:48:54 Réplica de Sánchez 5 réplicas seguidas 00:48:19 · 00:48:22 · 00:48:28 · 00:48:49 · 00:48:53 Réplica de Sánchez 2 réplicas seguidas 00:50:01 · 00:50:11 Réplica de Feijóo 00:50:03 Réplica de Feijóo 00:50:37 Réplica de Sánchez 00:50:52 Réplica de Feijóo 00:51:52 Réplica de Sánchez 00:51:53 Los términos más repetidos 1.314 palabras Público su término más repetido (18 veces) el más repetido (18 veces) 1.273 palabras Público su término más repetido (15 veces) el más repetido (15 veces) Público 18 15 Pensión 12 4 Sanidad 4 8 Servicio 5 7 Sistema 8 2 País 5 3 Pedir 4 4 Subir 4 4 Defensa 2 5 Educación 3 4 Cuánto duró cada turno de los candidatos 00:00:18 duración media del turno 00:01:03 su turno más largo 00:00:18 duración media del turno 00:02:02 su turno más largo media Sánchez Turno de 01:03 Por encima de la media 01:03 Sánchez Turno de 01:00 Por encima de la media 01:00 Sánchez Turno de 00:58 Por encima de la media 00:58 Sánchez Turno de 00:50 Por encima de la media 00:50 Sánchez Turno de 00:42 Por encima de la media 00:42 Sánchez Turno de 00:30 Por encima de la media Sánchez Turno de 00:26 Por encima de la media Sánchez Turno de 00:25 Por encima de la media Sánchez Turno de 00:19 Por encima de la media Sánchez Turno de 00:16 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:13 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:10 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:06 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:04 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:04 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:03 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:03 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:02 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:02 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:01 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:01 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:01 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:01 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:01 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:00 Por debajo de la media 00:00 01:00 02:00 media Feijóo Turno de 02:02 Por encima de la media 02:02 Feijóo Turno de 01:10 Por encima de la media 01:10 Feijóo Turno de 01:08 Por encima de la media 01:08 Feijóo Turno de 00:47 Por encima de la media 00:47 Feijóo Turno de 00:29 Por encima de la media Feijóo Turno de 00:18 Por encima de la media Feijóo Turno de 00:15 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:11 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:08 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:06 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:05 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:04 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:03 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:03 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:03 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:03 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:03 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:02 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:02 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:01 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:01 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:01 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:01 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:01 Por debajo de la media 00:00 01:00 02:00

Sánchez interrumpió siete veces, frente a las 13 de Feijóo.

El popular tampoco aclaró cómo pagará el 5% del PIB en defensa, la pregunta que el presidente le repitió dos veces.

00:41:33 - 00:41:45 “ ¿Por qué no reaccionaron ustedes a los 170 fallos de seguridad en el corredor Madrid-Sevilla? Cuarta pregunta: ¿por qué no le hicieron caso ustedes a los avisos de los maquinistas? ”

00:42:02 - 00:42:12 “ Mire, señor Feijóo, si yo tengo que pedir disculpas y perdón a las familias de las víctimas del accidente y de Urda, por supuesto que se lo pido, porque es un dolor que me llevaré conmigo. ”

00:41:33 - 00:41:40 “ Y última pregunta: ¿es verdad que Moncloa filtró los audios del maquinista muerto antes de que sus restos se le entregasen a las familias? ”

00:42:13 - 00:42:28 “ Lo que tiene que hacer un gobierno es precisamente estar con las víctimas y decir la verdad, algo que ustedes no han hecho. [...] Por tanto, lecciones las justas. ”

Bloque 4 Corrupción y

regeneración democrática

Corrupción fue el bloque más bronco: 12 interrupciones de Feijóo y 11 de Sánchez.

Feijóo convirtió el bloque en un interrogatorio sobre el PSOE: cómo se financia el partido, si Sánchez se reunió con el exchófer de sus primarias y quién se las pagó.

Sánchez Feijóo Preguntas Interrupciones Palabras Duración Qué le preguntó cada uno al otro 2 Preguntas 5 Preguntas 00:52:31 00:55:00 01:00:00 01:05:00 Inicio Final BLOQUE 4 Corrupción y regeneración democrática Pregunta de Feijóo 00:54:13 «Quizás algún día usted tenga que responder delante de los tribunales. ¿Cómo se financia su partido?» Pregunta de Feijóo 00:55:55 «¿Mire, señor Sánchez, yo llevo cuatro años y medio como presidente del Partido Popular, me puede decir un caso que me afecte?» Pregunta de Feijóo 00:56:54 «Dice usted que no conoce el chófer de las primarias y resulta que se reunía con él en el año 23. ¿Ha tenido usted una reunión con él?» Pregunta de Sánchez 00:58:56 «Yo no entiendo por qué ustedes o votaron en contra de la Ley de grupos de Interés, señor Feijóo.» Pregunta de Feijóo 00:59:20 «¿Amañó usted votos en las primarias de su partido? ¿Sí o no?» Pregunta de Feijóo 00:59:20 «¿Dónde salió el dinero de la campaña? Usted recibió alguna donación proveniente de la prostitución…» / «¿Pero le pagó las primarias, señor Sánchez?» / «¿Quién le pagó las primarias?» Pregunta de Sánchez 01:06:54 «Entonces usted está diciendo que va a derogar la ley de eutanasia» / «¿Va a revisar la derecha?» / «usted lo que quiere es revisar el derecho al aborto de las mujeres de 16 años» 00:52:31 00:55:00 01:00:00 01:05:00 Inicio Final BLOQUE 4 Corrupción y regeneración democrática Pregunta de Feijóo 00:54:13 «Quizás algún día usted tenga que responder delante de los tribunales. ¿Cómo se financia su partido?» Pregunta de Feijóo 00:55:55 «¿Mire, señor Sánchez, yo llevo cuatro años y medio como presidente del Partido Popular, me puede decir un caso que me afecte?» Pregunta de Feijóo 00:56:54 «Dice usted que no conoce el chófer de las primarias y resulta que se reunía con él en el año 23. ¿Ha tenido usted una reunión con él?» Pregunta de Sánchez 00:58:56 «Yo no entiendo por qué ustedes o votaron en contra de la Ley de grupos de Interés, señor Feijóo.» Pregunta de Feijóo 00:59:20 «¿Amañó usted votos en las primarias de su partido? ¿Sí o no?» Pregunta de Feijóo 00:59:20 «¿Dónde salió el dinero de la campaña? Usted recibió alguna donación proveniente de la prostitución…» / «¿Pero le pagó las primarias, señor Sánchez?» / «¿Quién le pagó las primarias?» Pregunta de Sánchez 01:06:54 «Entonces usted está diciendo que va a derogar la ley de eutanasia» / «¿Va a revisar la derecha?» / «usted lo que quiere es revisar el derecho al aborto de las mujeres de 16 años» 00:52:31 00:55:00 01:00:00 01:05:00 Inicio Final BLOQUE 4 Corrupción y regeneración democrática Pregunta de Feijóo 00:54:13 «Quizás algún día usted tenga que responder delante de los tribunales. ¿Cómo se financia su partido?» Pregunta de Feijóo 00:55:55 «¿Mire, señor Sánchez, yo llevo cuatro años y medio como presidente del Partido Popular, me puede decir un caso que me afecte?» Pregunta de Feijóo 00:56:54 «Dice usted que no conoce el chófer de las primarias y resulta que se reunía con él en el año 23. ¿Ha tenido usted una reunión con él?» Pregunta de Sánchez 00:58:56 «Yo no entiendo por qué ustedes o votaron en contra de la Ley de grupos de Interés, señor Feijóo.» Pregunta de Feijóo 00:59:20 «¿Amañó usted votos en las primarias de su partido? ¿Sí o no?» Pregunta de Feijóo 00:59:20 «¿Dónde salió el dinero de la campaña? Usted recibió alguna donación proveniente de la prostitución…» / «¿Pero le pagó las primarias, señor Sánchez?» / «¿Quién le pagó las primarias?» Pregunta de Sánchez 01:06:54 «Entonces usted está diciendo que va a derogar la ley de eutanasia» / «¿Va a revisar la derecha?» / «usted lo que quiere es revisar el derecho al aborto de las mujeres de 16 años» 00:52:31 00:55:00 01:00:00 01:05:00 Inicio Final BLOQUE 4 Corrupción y regeneración democrática Pregunta de Feijóo 00:54:13 «Quizás algún día usted tenga que responder delante de los tribunales. ¿Cómo se financia su partido?» Pregunta de Feijóo 00:55:55 «¿Mire, señor Sánchez, yo llevo cuatro años y medio como presidente del Partido Popular, me puede decir un caso que me afecte?» Pregunta de Feijóo 00:56:54 «Dice usted que no conoce el chófer de las primarias y resulta que se reunía con él en el año 23. ¿Ha tenido usted una reunión con él?» Pregunta de Sánchez 00:58:56 «Yo no entiendo por qué ustedes o votaron en contra de la Ley de grupos de Interés, señor Feijóo.» Pregunta de Feijóo 00:59:20 «¿Amañó usted votos en las primarias de su partido? ¿Sí o no?» Pregunta de Feijóo 00:59:20 «¿Dónde salió el dinero de la campaña? Usted recibió alguna donación proveniente de la prostitución…» / «¿Pero le pagó las primarias, señor Sánchez?» / «¿Quién le pagó las primarias?» Pregunta de Sánchez 01:06:54 «Entonces usted está diciendo que va a derogar la ley de eutanasia» / «¿Va a revisar la derecha?» / «usted lo que quiere es revisar el derecho al aborto de las mujeres de 16 años» Quién habló en cada momento 26 Interrupciones 29 Turnos de palabra turnos 26 Interrupciones 29 Turnos de palabra turnos 00:52:31 00:55:00 01:00:00 01:05:00 Inicio Final BLOQUE 4 Corrupción y regeneración democrática Réplica de Sánchez 00:54:31 Réplica de Feijóo 00:55:55 Réplica de Sánchez 00:56:39 Réplica de Feijóo 00:56:47 Réplica de Sánchez 00:56:49 Réplica de Feijóo 00:56:54 Réplica de Sánchez 00:57:10 Réplica de Feijóo 00:57:26 Réplica de Sánchez 00:57:31 Réplica de Feijóo 00:57:43 Réplica de Sánchez 00:57:45 Réplica de Feijóo 00:58:06 Réplica de Sánchez 00:58:09 Réplica de Feijóo 00:59:20 Réplica de Sánchez 00:59:37 Réplica de Feijóo 00:59:38 Réplica de Sánchez 00:59:55 Réplica de Feijóo 00:59:56 Réplica de Sánchez 00:59:58 Réplica de Feijóo 01:00:00 Réplica de Sánchez 01:00:33 Réplica de Feijóo 01:00:33 Réplica de Sánchez 01:00:51 Réplica de Feijóo 01:00:52 Réplica de Sánchez 01:01:28 Réplica de Feijóo 01:01:39 Réplica de Sánchez 01:01:40 Réplica de Feijóo 01:01:41 Réplica de Sánchez 01:01:44 Réplica de Feijóo 01:01:46 Réplica de Sánchez 01:01:47 Réplica de Feijóo 01:02:15 Réplica de Sánchez 01:02:18 Réplica de Feijóo 01:02:19 Réplica de Sánchez 01:02:20 Réplica de Feijóo 01:02:38 Réplica de Sánchez 01:02:42 Réplica de Feijóo 01:02:42 Réplica de Sánchez 01:02:43 Réplica de Feijóo 01:02:49 Réplica de Sánchez 01:03:10 Réplica de Feijóo 01:03:10 Réplica de Sánchez 01:04:11 Réplica de Feijóo 01:04:22 Réplica de Sánchez 01:04:26 Réplica de Feijóo 01:05:55 Réplica de Sánchez 01:05:59 Réplica de Sánchez 01:06:54 Réplica de Feijóo 01:07:00 Réplica de Feijóo 01:07:23 Réplica de Sánchez 01:07:24 Réplica de Feijóo 01:07:26 00:52:31 00:55:00 01:00:00 01:05:00 Inicio Final BLOQUE 4 Corrupción y regeneración democrática Réplica de Sánchez 00:54:31 Réplica de Feijóo 00:55:55 Réplica de Sánchez 00:56:39 Réplica de Feijóo 00:56:47 Réplica de Sánchez 00:56:49 Réplica de Feijóo 00:56:54 Réplica de Sánchez 00:57:10 Réplica de Feijóo 00:57:26 Réplica de Sánchez 00:57:31 Réplica de Feijóo 00:57:43 Réplica de Sánchez 00:57:45 Réplica de Feijóo 00:58:06 Réplica de Sánchez 00:58:09 Réplica de Feijóo 00:59:20 Réplica de Sánchez 00:59:37 Réplica de Feijóo 00:59:38 Réplica de Sánchez 00:59:55 Réplica de Feijóo 00:59:56 Réplica de Sánchez 00:59:58 Réplica de Feijóo 01:00:00 Réplica de Sánchez 01:00:33 Réplica de Feijóo 01:00:33 Réplica de Sánchez 01:00:51 Réplica de Feijóo 01:00:52 Réplica de Sánchez 01:01:28 Réplica de Feijóo 01:01:39 Réplica de Sánchez 01:01:40 Réplica de Feijóo 01:01:41 Réplica de Sánchez 01:01:44 Réplica de Feijóo 01:01:46 Réplica de Sánchez 01:01:47 Réplica de Feijóo 01:02:15 Réplica de Sánchez 01:02:18 Réplica de Feijóo 01:02:19 Réplica de Sánchez 01:02:20 Réplica de Feijóo 01:02:38 Réplica de Sánchez 01:02:42 Réplica de Feijóo 01:02:42 Réplica de Sánchez 01:02:43 Réplica de Feijóo 01:02:49 Réplica de Sánchez 01:03:10 Réplica de Feijóo 01:03:10 Réplica de Sánchez 01:04:11 Réplica de Feijóo 01:04:22 Réplica de Sánchez 01:04:26 Réplica de Feijóo 01:05:55 Réplica de Sánchez 01:05:59 Réplica de Sánchez 01:06:54 Réplica de Feijóo 01:07:00 Réplica de Feijóo 01:07:23 Réplica de Sánchez 01:07:24 Réplica de Feijóo 01:07:26 00:52:31 00:55:00 01:00:00 01:05:00 Inicio Final BLOQUE 4 Corrupción y regeneración democrática Réplica de Sánchez 00:54:31 Réplica de Feijóo 00:55:55 Réplica de Sánchez 3 réplicas seguidas 00:56:39 · 00:56:49 · 00:57:10 Réplica de Feijóo 2 réplicas seguidas 00:56:47 · 00:56:54 Réplica de Feijóo 2 réplicas seguidas 00:57:26 · 00:57:43 Réplica de Sánchez 2 réplicas seguidas 00:57:31 · 00:57:45 Réplica de Feijóo 00:58:06 Réplica de Sánchez 00:58:09 Réplica de Feijóo 2 réplicas seguidas 00:59:20 · 00:59:38 Réplica de Sánchez 3 réplicas seguidas 00:59:37 · 00:59:55 · 00:59:58 Réplica de Feijóo 2 réplicas seguidas 00:59:56 · 01:00:00 Réplica de Sánchez 2 réplicas seguidas 01:00:33 · 01:00:51 Réplica de Feijóo 2 réplicas seguidas 01:00:33 · 01:00:52 Réplica de Sánchez 4 réplicas seguidas 01:01:28 · 01:01:40 · 01:01:44 · 01:01:47 Réplica de Feijóo 3 réplicas seguidas 01:01:39 · 01:01:41 · 01:01:46 Réplica de Feijóo 5 réplicas seguidas 01:02:15 · 01:02:19 · 01:02:38 · 01:02:42 · 01:02:49 Réplica de Sánchez 4 réplicas seguidas 01:02:18 · 01:02:20 · 01:02:42 · 01:02:43 Réplica de Sánchez 01:03:10 Réplica de Feijóo 01:03:10 Réplica de Sánchez 2 réplicas seguidas 01:04:11 · 01:04:26 Réplica de Feijóo 01:04:22 Réplica de Feijóo 01:05:55 Réplica de Sánchez 01:05:59 Réplica de Sánchez 01:06:54 Réplica de Feijóo 3 réplicas seguidas 01:07:00 · 01:07:23 · 01:07:26 Réplica de Sánchez 01:07:24 00:52:31 00:55:00 01:00:00 01:05:00 Inicio Final BLOQUE 4 Corrupción y regeneración democrática Réplica de Sánchez 00:54:31 Réplica de Feijóo 00:55:55 Réplica de Sánchez 3 réplicas seguidas 00:56:39 · 00:56:49 · 00:57:10 Réplica de Feijóo 2 réplicas seguidas 00:56:47 · 00:56:54 Réplica de Feijóo 2 réplicas seguidas 00:57:26 · 00:57:43 Réplica de Sánchez 2 réplicas seguidas 00:57:31 · 00:57:45 Réplica de Feijóo 00:58:06 Réplica de Sánchez 00:58:09 Réplica de Feijóo 2 réplicas seguidas 00:59:20 · 00:59:38 Réplica de Sánchez 3 réplicas seguidas 00:59:37 · 00:59:55 · 00:59:58 Réplica de Feijóo 2 réplicas seguidas 00:59:56 · 01:00:00 Réplica de Sánchez 2 réplicas seguidas 01:00:33 · 01:00:51 Réplica de Feijóo 2 réplicas seguidas 01:00:33 · 01:00:52 Réplica de Sánchez 4 réplicas seguidas 01:01:28 · 01:01:40 · 01:01:44 · 01:01:47 Réplica de Feijóo 3 réplicas seguidas 01:01:39 · 01:01:41 · 01:01:46 Réplica de Feijóo 5 réplicas seguidas 01:02:15 · 01:02:19 · 01:02:38 · 01:02:42 · 01:02:49 Réplica de Sánchez 4 réplicas seguidas 01:02:18 · 01:02:20 · 01:02:42 · 01:02:43 Réplica de Sánchez 01:03:10 Réplica de Feijóo 01:03:10 Réplica de Sánchez 2 réplicas seguidas 01:04:11 · 01:04:26 Réplica de Feijóo 01:04:22 Réplica de Feijóo 01:05:55 Réplica de Sánchez 01:05:59 Réplica de Sánchez 01:06:54 Réplica de Feijóo 3 réplicas seguidas 01:07:00 · 01:07:23 · 01:07:26 Réplica de Sánchez 01:07:24 Los términos más repetidos 1.307 palabras Partido su término más repetido (21 veces) el más repetido (21 veces) 1.322 palabras Partido su término más repetido (11 veces) el más repetido (11 veces) Partido 21 11 Corrupción 13 8 Ley 10 4 Gobierno 6 6 Popular 9 3 España 6 4 Público 6 3 Consejo 4 3 Corrupto 3 4 Socialista 2 5 Cuánto duró cada turno de los candidatos 00:00:15 duración media del turno 00:01:23 su turno más largo 00:00:16 duración media del turno 00:01:58 su turno más largo media Sánchez Turno de 01:23 Por encima de la media 01:23 Sánchez Turno de 01:12 Por encima de la media 01:12 Sánchez Turno de 01:03 Por encima de la media 01:03 Sánchez Turno de 00:28 Por encima de la media Sánchez Turno de 00:21 Por encima de la media Sánchez Turno de 00:19 Por encima de la media Sánchez Turno de 00:19 Por encima de la media Sánchez Turno de 00:16 Por encima de la media Sánchez Turno de 00:15 Por encima de la media Sánchez Turno de 00:12 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:12 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:11 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:10 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:10 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:08 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:07 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:05 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:05 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:02 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:02 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:01 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:01 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:01 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:01 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:01 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:01 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:01 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:00 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:00 Por debajo de la media 00:00 01:00 media Feijóo Turno de 01:58 Por encima de la media 01:58 Feijóo Turno de 01:00 Por encima de la media 01:00 Feijóo Turno de 00:44 Por encima de la media 00:44 Feijóo Turno de 00:36 Por encima de la media 00:36 Feijóo Turno de 00:35 Por encima de la media 00:35 Feijóo Turno de 00:33 Por encima de la media 00:33 Feijóo Turno de 00:21 Por encima de la media Feijóo Turno de 00:18 Por encima de la media Feijóo Turno de 00:17 Por encima de la media Feijóo Turno de 00:16 Por encima de la media Feijóo Turno de 00:16 Por encima de la media Feijóo Turno de 00:06 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:04 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:03 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:03 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:03 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:02 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:02 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:02 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:02 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:02 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:02 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:01 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:01 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:01 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:01 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:01 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:01 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:00 Por debajo de la media 00:00 01:00

Sánchez hizo dos preguntas directas en el bloque y las dos tuvieron respuesta: por qué el PP votó contra la Ley de Grupos de Interés (“Por insuficiente”) y si derogará la ley de eutanasia. El choque más personal llegó con el hermano del presidente.

00:59:56 - 00:59:58 “ ¿Quién le pagó las primarias? ”

00:59:58 - 01:00:00 “ Bueno… No me contesta. ”

00:54:13 - 00:54:20 “ Dígalo hoy aquí. ¿Sabe por qué convocó usted las elecciones? Porque tiene dos sumarios de financiación irregular del Partido Socialista. ”

00:56:21 - 00:56:25 “ No me ha dicho usted por qué adelantó las elecciones. ”

00:54:31 - 00:54:41 “ Bueno, yo quiero empezar este bloque nuevamente pidiendo perdón por los casos de corrupción que haya podido sufrir tanto mi organización como mi gobierno como yo mismo. ”

00:56:39 - 00:56:45 “ Mire, señor Feijóo, la corrupción cero no existe. Pero la tolerancia cero sí existe. ”

Bloque 5 Migración y

política exterior

Inmigración fue el bloque con menos preguntas sin respuesta, solo una, y en el que Sánchez cambió de tema desde el arranque: preguntado por la llegada de migrantes, habló de Trump, Milei, Gaza y la “internacional ultraderechista”.

Feijóo lo devolvió a Ceuta y al plan de seguridad de 2021, que el presidente no mencionó. “Migración” fue la palabra más repetida por Sánchez (13); Feijóo repitió “Ceuta” y “Marruecos” 14 veces entre ambas.

Sánchez Feijóo Preguntas Interrupciones Palabras Duración Qué le preguntó cada uno al otro 0 Preguntas 2 Preguntas 01:07:50 01:10:00 01:15:00 01:20:00 Inicio Final BLOQUE 5 Migración y política exterior Pregunta de Feijóo 01:11:13 «¿Usted qué le agradece a Marruecos?» / 01:12:42 «¿Qué le debo [debe] a Marruecos, señor Sánchez?» Pregunta de Feijóo 01:12:42 «¿Dónde está el plan de seguridad que anunció esto que anunció usted en el año 2021? ¿Dónde está?» 01:07:50 01:10:00 01:15:00 01:20:00 Inicio Final BLOQUE 5 Migración y política exterior Pregunta de Feijóo 01:11:13 «¿Usted qué le agradece a Marruecos?» / 01:12:42 «¿Qué le debo [debe] a Marruecos, señor Sánchez?» Pregunta de Feijóo 01:12:42 «¿Dónde está el plan de seguridad que anunció esto que anunció usted en el año 2021? ¿Dónde está?» 01:07:50 01:10:00 01:15:00 01:20:00 Inicio Final BLOQUE 5 Migración y política exterior Pregunta de Feijóo 01:11:13 «¿Usted qué le agradece a Marruecos?» / 01:12:42 «¿Qué le debo [debe] a Marruecos, señor Sánchez?» Pregunta de Feijóo 01:12:42 «¿Dónde está el plan de seguridad que anunció esto que anunció usted en el año 2021? ¿Dónde está?» 01:07:50 01:10:00 01:15:00 01:20:00 Inicio Final BLOQUE 5 Migración y política exterior Pregunta de Feijóo 01:11:13 «¿Usted qué le agradece a Marruecos?» / 01:12:42 «¿Qué le debo [debe] a Marruecos, señor Sánchez?» Pregunta de Feijóo 01:12:42 «¿Dónde está el plan de seguridad que anunció esto que anunció usted en el año 2021? ¿Dónde está?» Quién habló en cada momento 19 Interrupciones 21 Turnos de palabra turnos 20 Interrupciones 22 Turnos de palabra turnos 01:07:50 01:10:00 01:15:00 01:20:00 Inicio Final BLOQUE 5 Migración y política exterior Réplica de Feijóo 01:09:58 Réplica de Sánchez 01:13:04 Réplica de Feijóo 01:13:10 Réplica de Sánchez 01:13:12 Réplica de Feijóo 01:13:24 Réplica de Sánchez 01:13:25 Réplica de Feijóo 01:13:37 Réplica de Sánchez 01:13:37 Réplica de Feijóo 01:13:45 Réplica de Sánchez 01:13:48 Réplica de Feijóo 01:13:56 Réplica de Sánchez 01:14:01 Réplica de Feijóo 01:14:04 Réplica de Sánchez 01:14:07 Réplica de Feijóo 01:14:40 Réplica de Sánchez 01:14:41 Réplica de Feijóo 01:15:11 Réplica de Sánchez 01:15:13 Réplica de Feijóo 01:15:14 Réplica de Sánchez 01:15:16 Réplica de Feijóo 01:15:35 Réplica de Sánchez 01:15:40 Réplica de Feijóo 01:15:41 Réplica de Sánchez 01:16:00 Réplica de Feijóo 01:16:00 Réplica de Sánchez 01:16:05 Réplica de Feijóo 01:16:06 Réplica de Sánchez 01:17:31 Réplica de Feijóo 01:17:45 Réplica de Sánchez 01:17:48 Réplica de Feijóo 01:18:39 Réplica de Sánchez 01:18:43 Réplica de Feijóo 01:20:25 Réplica de Feijóo 01:22:26 Réplica de Sánchez 01:22:30 Réplica de Feijóo 01:22:33 Réplica de Sánchez 01:22:41 Réplica de Feijóo 01:22:44 Réplica de Sánchez 01:22:47 01:07:50 01:10:00 01:15:00 01:20:00 Inicio Final BLOQUE 5 Migración y política exterior Réplica de Feijóo 01:09:58 Réplica de Sánchez 01:13:04 Réplica de Feijóo 01:13:10 Réplica de Sánchez 01:13:12 Réplica de Feijóo 01:13:24 Réplica de Sánchez 01:13:25 Réplica de Feijóo 01:13:37 Réplica de Sánchez 01:13:37 Réplica de Feijóo 01:13:45 Réplica de Sánchez 01:13:48 Réplica de Feijóo 01:13:56 Réplica de Sánchez 01:14:01 Réplica de Feijóo 01:14:04 Réplica de Sánchez 01:14:07 Réplica de Feijóo 01:14:40 Réplica de Sánchez 01:14:41 Réplica de Feijóo 01:15:11 Réplica de Sánchez 01:15:13 Réplica de Feijóo 01:15:14 Réplica de Sánchez 01:15:16 Réplica de Feijóo 01:15:35 Réplica de Sánchez 01:15:40 Réplica de Feijóo 01:15:41 Réplica de Sánchez 01:16:00 Réplica de Feijóo 01:16:00 Réplica de Sánchez 01:16:05 Réplica de Feijóo 01:16:06 Réplica de Sánchez 01:17:31 Réplica de Feijóo 01:17:45 Réplica de Sánchez 01:17:48 Réplica de Feijóo 01:18:39 Réplica de Sánchez 01:18:43 Réplica de Feijóo 01:20:25 Réplica de Feijóo 01:22:26 Réplica de Sánchez 01:22:30 Réplica de Feijóo 01:22:33 Réplica de Sánchez 01:22:41 Réplica de Feijóo 01:22:44 Réplica de Sánchez 01:22:47 01:07:50 01:10:00 01:15:00 01:20:00 Inicio Final BLOQUE 5 Migración y política exterior Réplica de Feijóo 01:09:58 Réplica de Sánchez 7 réplicas seguidas 01:13:04 · 01:13:12 · 01:13:25 · 01:13:37 · 01:13:48 · 01:14:01 · 01:14:07 Réplica de Feijóo 6 réplicas seguidas 01:13:10 · 01:13:24 · 01:13:37 · 01:13:45 · 01:13:56 · 01:14:04 Réplica de Feijóo 01:14:40 Réplica de Sánchez 01:14:41 Réplica de Feijóo 4 réplicas seguidas 01:15:11 · 01:15:14 · 01:15:35 · 01:15:41 Réplica de Sánchez 3 réplicas seguidas 01:15:13 · 01:15:16 · 01:15:40 Réplica de Sánchez 2 réplicas seguidas 01:16:00 · 01:16:05 Réplica de Feijóo 2 réplicas seguidas 01:16:00 · 01:16:06 Réplica de Sánchez 2 réplicas seguidas 01:17:31 · 01:17:48 Réplica de Feijóo 01:17:45 Réplica de Feijóo 01:18:39 Réplica de Sánchez 01:18:43 Réplica de Feijóo 01:20:25 Réplica de Feijóo 3 réplicas seguidas 01:22:26 · 01:22:33 · 01:22:44 Réplica de Sánchez 3 réplicas seguidas 01:22:30 · 01:22:41 · 01:22:47 01:07:50 01:10:00 01:15:00 01:20:00 Inicio Final BLOQUE 5 Migración y política exterior Réplica de Feijóo 01:09:58 Réplica de Sánchez 7 réplicas seguidas 01:13:04 · 01:13:12 · 01:13:25 · 01:13:37 · 01:13:48 · 01:14:01 · 01:14:07 Réplica de Feijóo 6 réplicas seguidas 01:13:10 · 01:13:24 · 01:13:37 · 01:13:45 · 01:13:56 · 01:14:04 Réplica de Feijóo 01:14:40 Réplica de Sánchez 01:14:41 Réplica de Feijóo 4 réplicas seguidas 01:15:11 · 01:15:14 · 01:15:35 · 01:15:41 Réplica de Sánchez 3 réplicas seguidas 01:15:13 · 01:15:16 · 01:15:40 Réplica de Sánchez 2 réplicas seguidas 01:16:00 · 01:16:05 Réplica de Feijóo 2 réplicas seguidas 01:16:00 · 01:16:06 Réplica de Sánchez 2 réplicas seguidas 01:17:31 · 01:17:48 Réplica de Feijóo 01:17:45 Réplica de Feijóo 01:18:39 Réplica de Sánchez 01:18:43 Réplica de Feijóo 01:20:25 Réplica de Feijóo 3 réplicas seguidas 01:22:26 · 01:22:33 · 01:22:44 Réplica de Sánchez 3 réplicas seguidas 01:22:30 · 01:22:41 · 01:22:47 Los términos más repetidos 1.353 palabras Migración su término más repetido (13 veces) el más repetido (13 veces) 1.247 palabras España su término más repetido (12 veces) el más repetido (12 veces) España 7 12 Migración 13 2 Europa 5 9 Gobierno 8 3 Política 7 4 Marruecos 4 6 País 5 5 Persona 2 8 Ceuta 0 8 Inmigración 0 7 Cuánto duró cada turno de los candidatos 00:00:22 duración media del turno 00:01:41 su turno más largo 00:00:20 duración media del turno 00:03:07 su turno más largo media Sánchez Turno de 01:41 Por encima de la media 01:41 Sánchez Turno de 01:38 Por encima de la media 01:38 Sánchez Turno de 00:50 Por encima de la media 00:50 Sánchez Turno de 00:40 Por encima de la media 00:40 Sánchez Turno de 00:33 Por encima de la media 00:33 Sánchez Turno de 00:29 Por encima de la media Sánchez Turno de 00:24 Por encima de la media Sánchez Turno de 00:20 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:13 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:13 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:11 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:08 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:07 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:06 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:03 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:03 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:03 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:01 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:01 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:00 Por debajo de la media Sánchez Turno de 00:00 Por debajo de la media 00:00 01:00 02:00 03:00 media Feijóo Turno de 03:07 Por encima de la media 03:07 Feijóo Turno de 01:14 Por encima de la media 01:14 Feijóo Turno de 01:10 Por encima de la media 01:10 Feijóo Turno de 00:31 Por encima de la media 00:31 Feijóo Turno de 00:19 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:09 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:08 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:05 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:05 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:04 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:04 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:04 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:04 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:03 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:03 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:03 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:03 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:02 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:01 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:01 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:01 Por debajo de la media Feijóo Turno de 00:01 Por debajo de la media 00:00 01:00 02:00 03:00

Las interrupciones de Feijóo volvieron a subir: 14, nueve de ellas en un solo turno de Sánchez sobre el CNI y Marruecos, frente a tres del presidente, que pidió cuatro veces terminar. Fue también el bloque en el que Sánchez dispuso de más tiempo: 7 minutos y 44 segundos.

01:12:42 - 01:12:50 “ ¿Dónde está el plan de seguridad que anunció usted en el año 2021? ¿Dónde está? ”

01:13:04 - 01:13:10 “ Mire, señor Feijóo, yo como presidente del Gobierno me tengo que basar sobre datos ciertos, no suposiciones. ”

01:12:42 - 01:12:46 “ ¿Qué le debe usted a Marruecos, señor Sánchez? ”

01:13:12 - 01:13:26 “ Esta misma semana el Centro Nacional de Inteligencia, que me merece todos los respetos, ha notificado a la jueza Tardón, de la Audiencia Nacional, que no hay pruebas fehacientes de que el régimen de Marruecos esté detrás de los asaltos del 30 y el 31. ”

Feijóo usó su último minuto para resumir su campaña en una palabra: gestión. Presupuestos, infraestructuras, hospitales y crisis, todo en primera persona. Cerró con un “Yo sí cumplo”.

Sánchez dedicó su minuto de oro a movilizar. No habló de gestión, sino de adversarios (“el dinero”, los medios, el “hombre más poderoso del mundo”) y de la abstención: “Quieren que el próximo 29 de noviembre no vayas a votar”.