Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, ante la moderadora del debate, María Casado. Efe

El 88% asegura que el debate le ha reafirmado en su voto pero se dispara al 65% los que creen que Feijóo será presidente

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LO ESENCIAL Las claves El 88% de los encuestados afirma que el debate entre Sánchez y Feijóo reafirmó su intención inicial de voto. Un 65% de los españoles cree que Alberto Núñez Feijóo será el próximo presidente del Gobierno, frente al 27% que apuesta por Pedro Sánchez. Un 47% de los votantes del PSOE ya ve a Feijóo presidiendo la Moncloa tras los próximos comicios. El 49% de los encuestados considera que Sánchez dijo más falsedades en el debate, mientras que un 38% atribuye esto a Feijóo.

El cara a cara del jueves entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo fue un enorme éxito de audiencia: sumó una cuota de pantalla del 70,8%, gracias a su difusión en los principales canales generalistas.

Pero, ¿qué impacto real tuvo sobre el voto?

El 88% de los encuestados por SocioMétrica se reafirma en su intención inicial de voto.

Con algunas diferencias: entre los jóvenes de 18 a 35 años, el 8% dice que el debate le ha llevado a votar al PP, y otro 6% dice que cambiará su intención inicial, para votar al PSOE.

Se trata del segmento de población al que más persuadió la intervención de Feijóo: el 78% afirma que ganó sin duda el cara a cara.

Pero hay otro dato más significativo. Tras el debate, el 65% de los encuestados cree que Feijóo será el próximo presidente del Gobierno (este porcentaje era del 49% en el anterior sondeo publicado el pasado lunes).

Sólo uno de cada cuatro españoles (el 27%) cree ahora que Sánchez seguirá en la Moncloa tras los comicios del 29N.

Incluso el 47% de los antiguos votantes del PSOE ya ve a Feijóo como nuevo presidente (frente a otro 44% que sigue apostando por Sánchez).

A lo largo del debate, ambos interlocutores lanzaron algunos datos imprecisos.

No obstante, el 49% de los encuestados dice que Sánchez fue el que "dijo más cosas que no son ciertas", mientras que otro 38% lanza esta acusación contra Feijóo.

Otro 7% dice que los dos faltaron a la verdad por igual.

Entre los votantes del PP, el 79% dice que Sánchez fue el que dijo más cosas que no son ciertas.

Hay más división entre los antiguos votantes socialistas: el 62% cree que Feijóo faltó más a la verdad, pero otro 22% hace este reproche a Pedro Sánchez.

Ficha técnica

Se han realizado 1.600 encuestas a españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre las 8,30 y las 13,30 horas del 20 de noviembre de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.