En circunscripciones como Asturias, Castellón y Córdoba, los datos demoscópicos alejan al Frente Amplio de lograr representación.

Un análisis de Sociométrica para EL ESPAÑOL reduce a cuatro los escaños en disputa y sitúa al PSOE como rival directo en Alicante.

Las circunscripciones señaladas por la formación de Ada Colau son Madrid, Sevilla, Córdoba, Alicante, Castellón, Las Palmas y Asturias.

El Frente Amplio calcula que puede arrebatar siete escaños al PP y a Vox basándose en los datos del último CIS.

Frente Amplio aspira a disputar hasta siete diputados en otras tantas provincias al PP y a Vox. Esas provincias son Madrid, Sevilla, Córdoba, Alicante, Castellón, Las Palmas y Asturias.

Según los cálculos de la formación que lidera Ada Colau, en cuatro de esas siete circunscripciones su rival directo por el escaño sería el partido de Santiago Abascal, y en las otras, el PP.

Sin embargo, los cálculos del Frente Amplio se basan en la última encuesta preelectoral del CIS de Tezanos, que ha sido discutida por los principales centros de demoscopia.

De hecho, según los datos de Sociométrica para EL ESPAÑOL, no serían siete los escaños en disputa sino cuatro: en Madrid, Sevilla, Las Palmas y Alicante, con la particularidad de que este último no se lo competiría a la derecha, sino al PSOE.

Los de Ada Colau estiman que sacarán dos escaños en Madrid de los 38 que hay que repartir, y que habrá un tercero que podrían arrebatar a Vox. Calculan que les faltarían ahora unos 3.700 votos para lograrlo.

En Sevilla, donde se elige a 12 diputados, el Frente Amplio aspira a lograr uno. Pero según Sociométrica la probabilidad de que lo consiga es hoy de sólo el 23%. Se lo disputa a Vox.

En Las Palmas, de los 8 diputados que hay, el PSOE tiene tres seguros, dos el PP y dos Vox.

El octavo escaño se lo estarían jugando entre el PP y Unidad del Pueblo Canario que tiene un 27% de probabilidad de conseguirlo según Sociométrica. Se estima que la formación de izquierdas necesitaría 6.300 votos para conseguir arrancárselo a la formación de Alberto Núñez Feijóo.

En Alicante hay un escaño de los 12 en disputa que podría llevárselo la coalición que lidera Ada Colau.

Según Sociométrica, el PP obtendría cuatro, el PSOE tres y Vox dos. En el aire estarían ahora el quinto del PP, el cuarto del PSOE y el tercero de Vox.

Sin embargo, en este caso la disputa de Compromís-Front Valencià (la marca de Frente Amplio en la región) se lo disputaría, sobre todo, con el PSOE.

De hecho, esta formación se queda tan solo a 1.200 votos de quitarle ese cuarto a los socialistas. En ningún caso se lo arrebataría al PP ni a Vox.

Los cálculos de Frente Amplio, al contrario, señalan que Compromís tiene un diputado asegurado y que podrían disputarle el segundo a Vox.

Asturias, Castellón y Córdoba

En cuanto a Castellón, Asturias y Córdoba, Frente Amplio se quedaría lejos de arañar el escaño que dibujan en sus proyecciones: los datos de Sociométrica desmienten sus estimaciones.

La coalición asegura que en Asturias estarían a 0,2 puntos de arrebatarle al PP un escaño, que en Castellón, Compromís está a 1,9 puntos de quitárselo a Vox, y que en Córdoba se queda a 3,7 puntos de peleárselo a Vox.

La realidad es que, en el caso de Asturias, de los siete escaños que hay, tres serían del PP, dos del PSOE y uno de Vox, mientras que el séptimo que está en juego se lo disputan los socialistas y la formación de Abascal.

En Córdoba, de los 6 escaños que se reparten, el PP tendría dos seguros, el PSOE otros dos y Vox uno, mientras que el que queda en el aire se lo pelean entre el Partido Popular y Vox. El Frente Amplio no entraría.

Y en Castellón con 5 escaños, están todos prácticamente decididos. Dos irían para el PP, dos para el PSOE, y uno para Vox. Compromís se quedaría a unos 23.800 votos del escaño.