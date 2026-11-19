La Diputación Permanente convalidó el decreto original sobre dependencia con 63 votos a favor sin que los grupos se percatasen de la errata.

La rectificación se ha publicado en el BOE a través de un Real Decreto sobre entregas a cuenta a las comunidades autónomas.

La errata redujo una partida presupuestaria de 3.823 millones de euros a tan solo 3,8 millones debido a la omisión de la palabra "miles".

El Gobierno ha tenido que modificar mediante un nuevo real decreto-ley un error de cálculo en la financiación del sistema de dependencia.

Las prisas legislativas en plena campaña para tratar de amarrar votos han jugado una mala pasada al Gobierno.

El Ejecutivo ha tenido que recurrir a otro real decreto-ley para corregir un error de cálculo en la financiación del sistema de dependencia que había pasado inadvertido en una norma aprobada apenas una semana antes.

El fallo no era precisamente menor: donde debían figurar 3.823 millones de euros aparecían consignados poco más de 3,8 millones.

La rectificación ha llegado en una disposición final de otro Real Decreto sobre entregas a cuenta de las comunidades autónomas. Un texto aprobado el martes por el Consejo de Ministros y publicado este miércoles en el BOE.

La norma modifica expresamente el Real Decreto-ley del 10 de noviembre, que regula las medidas para el despliegue de la reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

En concreto, el artículo 3 del decreto original establecía una partida de 3.823.252,02 euros para financiar el nivel mínimo garantizado de dependencia.

Sin embargo, la cantidad correcta debía ser de 3.823.252,02 miles de euros. Es decir, 3.823 millones. Una diferencia de mil veces que el Gobierno ha tenido que subsanar mediante una nueva norma con rango de ley.

El error se repetía, además, en dos apartados distintos del mismo artículo: tanto en la partida destinada al Imserso como en la aplicación presupuestaria para atender a las personas en situación de dependencia.

En esta última, el texto original llegaba a consignar incluso la cantidad con una errata adicional: 3.823.252,02,00 euros.

Da la casualidad que este miércoles la Diputación Permanente ha convalidado el decreto de dependencia con 63 votos a favor y seis en contra, sin que nadie se percatase del error.

Durante el debate, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, defendía el aumento de presupuesto consignado en el Real Decreto y lo cifraba en un total de 7.000 millones

Una cantidad que defendía porque permitirá transformar el sistema de cuidados y avanzar desde un modelo "basado en plazas" hacia otro centrado en las "preferencias y deseos de la gente que envejece y necesita apoyo".

La Cámara ha dado así su visto bueno a una norma cuyo apartado financiero estaba siendo modificado en otro Real Decreto que se estaba publicando a la vez en el BOE.

Ahora queda por ver si el próximo jueves 26 llevan a la Diputación Permanente el texto de Real Decreto de entregas a cuenta con la modificación para que se le dé el visto bueno.