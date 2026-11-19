La candidata al Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, durante un mitin del PP, a 14 de noviembre de 2026, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España) Diego Radamés / Europa Press

El PP dice que el testimonio de Puigdemont demuestra la 'traición' de Sánchez: cambió "España por un sillón. Su sillón"

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LO ESENCIAL Las claves El Partido Popular afirma que la entrevista a Carles Puigdemont evidencia la "traici#243;n" de Pedro S#225;nchez y le acusa de ceder ante el independentismo para mantenerse en el poder. Dirigentes populares como Ester Mu#241;oz, Cayetana #193;lvarez de Toledo y Borja S#233;mper critican que el presidente pactara la investidura a cambio de la amnist#237;a. El ministro F#233;lix Bola#241;os tilda de "irrelevante" la entrevista y sostiene que Junts evidencia su preferencia por el PP y Vox a pocos d#237;as de las elecciones del 29-N. Aitor Esteban (PNV) defiende que la Ley de Amnist#237;a era "indefectible" para normalizar la situaci#243;n en Catalu#241;a, al margen del estilo negociador de Puigdemont.

El Partido Popular ha asegurado que las palabras del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, este jueves cargando contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, demuestran su 'traición'. Y es que acusan a Sánchez de plegarse ante este para mantenerse en el poder.

Al respecto ha escrito la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en una publicación de sus redes sociales: "España por un sillón. Su sillón".

No es la única. Varios dirigentes populares han reaccionado así a la entrevista a Puigdemont que este jueves ha publicado el diario El Mundo. En ella, el expresidente de Cataluña asegura que Junts se aprovechó de la "ambición desmedida" de Sánchez "para derrotar a España" en el marco de la negociación con el PSOE para la investidura de 2023.

La portavoz adjunta del PP y número dos de la candidatura de los populares por Madrid a las elecciones del 29-N, Cayetana Álvarez de Toledo, ha destacado dos fragmentos de la entrevista.

En concreto, la opinión del líder de Junts sobre Sánchez: "Un amoral y con una ambición desmedida" y "La amnistía era una derrota que el PSOE iba a propiciar a España".

"Lo que el prófugo Puigdemont revela acerca del forajido Sánchez. Y del cínico Illa", ha escrito Álvarez de Toledo para, a continuación, advertir de lo que, en su opinión, se juega España en estas elecciones generales: "Decencia o delincuencia".

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha dicho en X que la entrevista es "otro ejemplo del presidente del Gobierno que ha tenido España". "Repararemos el daño causado. También el daño ético", ha añadido.

Sin referirse en concreto a la entrevista, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha difundido un nuevo vídeo electoral en el que pide el voto para su partido y afirma que "el cambio es más necesario que nunca".

En el vídeo, el PP sostiene que, tras ocho años de gobierno socialista, es necesario "aire fresco para España". "Nunca antes un presidente había tenido que dar tantas explicaciones por casos de corrupción en su entorno", señala.

"Fingida equidistancia"

También otras figuras de la política española se han referido a la entrevista de este jueves en actos y declaraciones.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reaccionado a esta entrevista a Puigdemont calificándola de "bastante irrelevante".

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la segunda jornada de Metafuturo 2026, en el Ateneo de Madrid este jueves. Jesús Hellín / Europa Press

Así, ha opinado que Puigdemont ha dejado "muy claro" que, a pocos días de las elecciones generales del 29-N, su partido Junts abandona una "fingida equidistancia" con el PSOE para preferir a PP y Vox.

Lo ha comentado en declaraciones a los medios de comunicación recogidas por Europa Press antes de participar en el Foro Metafuturo que se celebra en el Ateneo de Madrid.

Bolaños ha calificado la entrevista de "muy esclarecedora". En su opinión, el expresidente adopta el mismo discurso y los mismos ataques personales contra Sánchez, por lo que pone de manifiesto que "equidistancia ninguna" respecto a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal: "Tienen muy claro a quién prefieren el 29-N".

Respecto a las declaraciones de Puigdemont en las que señala que se aprovecharon de la "ambición de Sánchez para derrotar a España", Bolaños ha querido restarles importancia, si bien ha apuntado que "hay quien estaba mucho más cómodo en el conflicto, el enfrentamiento y la tensión; quizá les va bien intentar resucitarlo".

Ley de Amnistía "indefectible"

Por su parte, el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha eludido comentar dichas palabras de Puigdemont -en las que asegura, entre otras cosas, que le resultó "bastante fácil" conseguir la amnistía-, aunque sí que ha defendido que esta norma era "indefectible" para "normalizar la política" en Cataluña.

"Ni idea de si fue más fácil o más difícil, pero el camino para normalizar la situación era una Ley de Amnistía, y luego, pues cada uno tiene su estilo de negociar y su estilo de hablar", ha proclamado Aitor Esteban en un desayuno de Nueva Economía Fórum, reaccionando a la entrevista.

En cualquier caso, ha reivindicado la ley que aprobó el Gobierno de Sánchez porque, según ha dicho, esto no iba "únicamente" de los altos cargos de la Generalitat, esgrimiendo que "había centenares de personas a las que luego les afectó" esta amnistía.

Por ello, ha insistido en que la Ley de Amnistía hubiera acabado "entrando" antes o después, ya hubiera sido con un Gobierno socialista o con uno del PP.