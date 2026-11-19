Pedro J.: "Tras lo de Puigdemont Sánchez debería comunicar que Lula le ha contagiado su afonía y suspender el debate de hoy"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro J. Ramírez afirma que Pedro Sánchez debería aplazar el debate con Feijóo alegando una falsa afonía tras la reveladora entrevista a Carles Puigdemont. El director de EL ESPAÑOL considera que la entrevista a Puigdemont escribe el "epitafio político" del presidente del Gobierno por su ambición desmedida. Advierte que en un país normal el PSOE cambiaría de candidato y compara la situación actual con las concesiones hechas en el País Vasco o la gestión en Ceuta. Critica la manipulación del censo electoral mediante la 'ley de nietos', secundando los reproches del Tribunal Supremo al Ejecutivo por su falta de diligencia.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha afirmado que Sánchez debería aplazar el cara a cara con Feijóo de esta noche alegando que "Lula le contagió la afonía durante la reunión que tuvieron", tras la publicación de una entrevista a Carles Puigdemont en la que habla de su "ambición desmedida" y desgrana sus negociaciones con él.

"Si yo fuera Sánchez, comunicaría de inmediato a la Academia de la Televisión que ha surgido un contratiempo, que Lula le contagió la afonía durante la reunión que tuvieron en La Moncloa, y que materialmente es imposible celebrar esta noche el debate y que pide un aplazamiento", ha explicado en una intervención en El Programa de Ana Rosa.

El periodista cree que en "un país normal el PSOE cambiaría de candidato", como apunta Cristian Campos en su columna: El traidor, traicionado: Puigdemont desnuda a Sánchez. Además, ha señalado que "ahí está Margarita Robles, tan identificada con el proyecto de Sánchez, de número dos".

El director de EL ESPAÑOL ha aseverado que se le podría "tachar de la lista de Madrid igual que a Óscar Puente de la de Valladolid" tras su dimisión, ya que "realmente hay muchos más motivos para tachar a Sánchez que a Puente".

Pedro J. ha comenzado su intervención apuntando a que ha felicitado a Esteban Urreiztieta, redactor de El Mundo que realizó la entrevista al líder independentista en su exilio en Waterloo, Bélgica.

Un texto con el que cree que periodista y entrevistado han "escrito el epitafio que acompañará la tumba política de Pedro Sánchez: Aquí yace un psicópata del poder, un hombre obcecado por su ambición desmedida, que fue capaz de traicionar a su país".

"Podría titularse el burlador burlado, el timador timado o el traidor traicionado, como dice la columna de EL ESPAÑOL", ha señalado, y ha adelantado que sería "una mala excusa argumentar, oiga, pero solo le di la amnistía y le engañé con todo lo demás".

País Vasco y Marruecos

El presidente ejecutivo de este medio ha ido más allá señalando que quizás "un día nos vamos a encontrar con una entrevista equivalente por parte de Otegi donde pueda alardear de lo fácil que resultó conseguir la excarcelación de los peores asesinos etarras".

En relación a Ceuta, ha señalado que "será más difícil que lo reconozca Marruecos, porque Rabat, como decía aquella película, Rabat no cree en las lágrimas", en relación a la cinta de Vladímir Menshov Moscú no cree en las lágrimas.

Ha explicado que el reino alauí "desarrolla la estrategia de sus intereses nacionales de manera implacable", por lo que escuchar declaraciones de algún político o el propio monarca como Puigdemont "tirando de la manta" será muy complicado.

El periodista ha explicado que lo que ha ocurrido en el País Vasco y Cataluña en cuanto a las concesiones soberanistas es similar a lo que pasó en Ceuta con la llegada masiva de migrantes a la frontera de El Tarajal a finales de julio.

Elecciones del 29-N

"La cuestión es, ¿hay suficientes españoles que quieran defender la España constitucional que Sánchez ha demostrado estar dispuesto a vender por el plato de lentejas de su investidura? Yo espero que sí", ha agregado sobre la cita electoral del próximo 29 de noviembre.

Sin embargo, ha puntualizado que el jefe del Gobierno sigue contando con "el efecto Moncloa" -la aprobación de leyes en el Consejo de Ministros, como ha explicado otras veces- y que "ha demostrado la falta absoluta de escrúpulos que refleja el propio Puigdemont", por lo que cree que "en los diez días que quedan hasta las elecciones es capaz de todo".

Además, ha señalado que "ha adulterado el censo con la 'ley de nietos'", y eso se ha reflejado en las críticas del Tribunal Supremo al Gobierno por "no actuar con la diligencia exigible" para sacar del censo a los nacionalizados que no acreditaron ser descendientes de exiliados.

"Es la primera vez que yo creo que el Tribunal Supremo se refiere al Gobierno de la nación en los términos en los que lo hace. Reprochándole su absoluta falta de diligencia a la hora de depurar el censo", ha argumentado Pedro J., y ha añadido que el objetivo de la norma es que "Sánchez quiere que voten casi 200.000 personas que no deberían tener derecho a votar".

Ha señalado que espera que los votantes no se dejen "comprar por las subidas de las pensiones, por las subidas del salario mínimo, por la subida de las demás prestaciones".

Ha añadido que espera que "no se dejen comprar ni siquiera por la subida de las indemnizaciones a las víctimas de las que ayer alardeó Sánchez como justificación para no acudir al funeral de Urda", en referencia a la entrevista que el presidente concedió a Susanna Griso en Espejo Público.

A raíz de estas declaraciones, el periodista ha criticado que Sánchez diga "que le deshumanizamos", y le ha espetado: "Si es que yo dudo ya que pertenezca a nuestra especie".