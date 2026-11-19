Los últimos dos bloques se centran en los casos judiciales que afectan al entorno socialista frente a las propuestas de regeneración del PP, además de las estrategias en Política Exterior y la gestión de la crisis migratoria en Ceuta y la ruta canaria.

En Economía y Servicios Sociales, se contrapone el crecimiento macroeconómico y el récord de ocupados con la inflación al 4,9%, además del debate sobre las infraestructuras ferroviarias tras los fatales accidentes de Adamuz y Urda.

El bloque de Vivienda aborda el encarecimiento del alquiler y los desahucios tras tumbarse dos decretos en el Congreso, frente a las propuestas del PSOE de crear un parque estatal de viviendas y las del PP de rebajar impuestos y agilizar desalojos.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentan este jueves en el único cara a cara de la campaña electoral, un debate de dos horas moderado por María Casado y estructurado en cinco bloques temáticos.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se verán las caras este jueves en el único cara a cara de la campaña del 29-N.

Dos horas y un formato pactado al milímetro, con árbitros de baloncesto controlando el tiempo y sin móviles en el plató.

El debate, organizado por la Academia de la Televisión en Madrid Content City (Tres Cantos), lo moderará su presidenta, María Casado.

Arrancará a las 22.00 y lo emitirán, entre otras, RTVE, Antena 3, laSexta, Telecinco, Cuatro, La Séptima y las autonómicas de la FORTA.

El sorteo ha decidido que Feijóo abra y que Sánchez cierre.

Cada uno tendrá un minuto y medio inicial para valorar la legislatura y un minuto de oro final. Entre medias, cinco bloques de 18 minutos en los que Sánchez defenderá ocho años de Gobierno y Feijóo, su alternativa.

1. Vivienda

Es el asunto que precipitó el adelanto electoral. El Congreso tumbó el 2 de octubre, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, los dos decretos aprobados tras el desahucio de Maricarmen, una vecina de Madrid de 87 años.

Cuatro días después, Sánchez disolvió las Cortes.

El Gobierno los reaprobó ese mismo día y el 12 de noviembre la Diputación Permanente salvó, por 35 votos a 34, el que suspende hasta 2030 los desahucios de familias vulnerables.

La situación. El alquiler sigue en máximos. Según el portal Idealista, el metro cuadrado costaba en octubre 15,1 euros, un 5,6% más que hace un año.

Desde junio de 2018, cuando Sánchez llegó al poder, se ha encarecido un 45,2%

Una familia media destina ya el 39% de sus ingresos al alquiler.

Qué dice el PSOE. Asegura haber activado desde 2018 la construcción de casi un millón de viviendas.

Promete un parque estatal de 100.000 viviendas a través de Casa 47, el 1% del PIB anual para vivienda y un impuesto a los grandes tenedores que no alquilen a precio asequible.

Qué denuncia el PP. Según sus propios cálculos, el Gobierno solo ha construido 540 de las 184.000 viviendas que prometió.

Feijóo propone un millón de viviendas, derogar la Ley de Vivienda, rebajar al 4% el IVA de la primera vivienda para menores de 40 años y desalojar a los okupas en 48 horas.

2. Economía y fiscalidad

Sobre el papel, la macro es la gran baza de Sánchez: la economía crece un 2,7% interanual y el empleo marca récords.

Pero el bolsillo dice justo lo contrario. Con la inflación disparada y un IRPF sin actualizar a los precios, las familias pagan más impuestos sin ganar más en términos reales.

La situación. La EPA dejó un récord de 22,85 millones de ocupados, pero el paro subió al 10,18%, pese a que el programa socialista presume de haberlo bajado del 10%.

La inflación de octubre, del 4,9%, es la más alta desde 2023, y la deuda pública marca un récord de 1,767 billones.

Qué propone el PSOE. Elevar al 35% la tributación de las rentas del capital superiores a 300.000 euros, más impuestos a los "tecnooligarcas", blindar por ley el Salario Mínimo y asumir 83.000 millones de deuda autonómica.

Qué propone el PP. Feijóo acusa al Gobierno de subir impuestos de forma encubierta al no actualizar el IRPF con la inflación.

Promete deflactarlo, que los menores de 35 años no paguen IRPF su primer año de trabajo y un IVA del 0% en alimentos básicos mientras dure la crisis de precios.

3. Política social y servicios

El bloque llega marcado por las dos peores tragedias de la alta velocidad española: el descarrilamiento de Adamuz con 46 muertos, y el choque de Urda el 28 de octubre, con 69 fallecidos.

La situación. Son 115 víctimas en diez meses en el corredor Madrid-Andalucía. Óscar Puente, entonces ministro de Transportes, había asegurado tras Adamuz que la probabilidad de otro accidente era "bajísima".

Tras Urda, dimitió y renunció a encabezar la lista por Valladolid.

A ello se suma la huelga general del 11-N, la primera de la democracia alentada por el propio Gobierno.

Qué dice el PSOE. Promete (ahora) una dirección técnica en Adif y Renfe, el sistema de seguridad ERTMS en la línea Madrid-Sevilla y 19.000 millones para el ferrocarril hasta 2030.

En sanidad, un gasto del 7% del PIB y dentista público.

Qué propone el PP. Un plan de infraestructuras de 300.000 millones en 15 años y priorizar el mantenimiento, empezando por el corredor andaluz.

En sanidad, 4.500 médicos más en Atención Primaria.

En pensiones, ambos partidos coinciden: subida con el IPC.

4. Corrupción y regeneración

Sánchez llegó a la Moncloa en 2018 con una moción de censura por la corrupción del PP. Ocho años después, sus dos últimos secretarios de Organización y su entorno familiar están en los tribunales.

La situación. José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y Koldo García, su exasesor, fueron condenados en junio por el Supremo a más de 24 años y a 19 años y ocho meses de prisión.

Santos Cerdán sigue investigado en la Audiencia Nacional.

Begoña Gómez, esposa del presidente, irá a juicio con jurado; David Sánchez, su hermano, fue condenado a nueve años de inhabilitación, y Álvaro García Ortiz, exfiscal general, tiene una condena firme del Supremo.

En plena campaña, la UCO detuvo a Cristian Corvillo, chófer de Sánchez en las primarias de 2017, y ha pedido al Tribunal de Cuentas las donaciones al PSOE.

Qué dice el PSOE. Promete una Ley Orgánica de Integridad Pública con una agencia independiente, una ley de lobbies y suprimir los aforamientos para delitos ajenos al cargo, algo que ya prometía en 2019.

Qué propone el PP. Derogar la Ley de Amnistía, que Sánchez aceptó a cambio del apoyo de Junts a su investidura, y prohibir los indultos a condenados por corrupción.

También que el fiscal general cese si es procesado y que dos prórrogas presupuestarias obliguen a convocar elecciones.

5. Migración y Exterior

Es el bloque en el que Sánchez se siente más fuerte. Desde marzo ha hecho del antitrumpismo su gran bandera: se presenta como el líder europeo que planta cara a Donald Trump y trata de asociar a Feijóo y Abascal con él.

"España se gobierna desde España, no desde Washington", repite en campaña.

Feijóo le reprocha haber aislado a España y promete recuperar el vínculo transatlántico.

Pero el punto débil de Sánchez en este bloque no está en Washington, sino en la frontera sur, en Ceuta.

La situación. Entre el 30 y el 31 de julio entraron en Ceuta más de 100.000 personas, en una ciudad de 84.000 habitantes.

Ceuta es, ante todo, política exterior. La invasión se produjo cuatro años después del giro de Sánchez sobre el Sáhara a favor de Marruecos.

En 2019, el PSOE defendía la autodeterminación saharaui. Su programa de 2026 no menciona ni a Marruecos ni al Sáhara.

Mientras, la ruta canaria ha vuelto a desbordarse. El Hierro, una isla de unos 11.000 habitantes, ha recibido en lo que va de noviembre 96 cayucos, frente a los 66 que llegaron en los diez meses anteriores.

Solo el día 14 desembarcaron 1.235 personas en 12 embarcaciones.

Qué dice el PSOE. Defiende una migración "ordenada, legal y segura", un Plan de Integración de 500 millones y, para Ceuta y Melilla, un plan de servicios y su integración en la Unión Aduanera europea.

Qué propone el PP. Prohibir por ley las regularizaciones masivas, como la que aprobó el Gobierno este año, y fijar cupos anuales de inmigración.

En Ceuta y Melilla, rechazo en frontera de quien entre a nado y apoyo de las Fuerzas Armadas ante lo que califica de "ataque híbrido".